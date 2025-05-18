Динамо Махачкала - Ростов, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Дебютный сезон в Премьер-лиге махачкалинское «Динамо» закрывает домашним матчем с «Ростовом». Хозяева остро нуждаются в очках, гости доигрывают чемпионат без четких турнирных перспектив. С победителем все ясно?
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «Анжи-Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Махачкала)
|2
|4
|6
|12-18
|«Ростов»
|6
|4
|2
|18-12
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Ахмат»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|10.05.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Зенит»
РПЛ
|02.05.2025
|«Акрон»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|25.04.2025
|«Динамо» (Махачкала)
2:3
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2025
|«Оренбург»
2:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Ростов»
«Зенит»
РПЛ
|15.05.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
Кубок России
|11.05.2025
|«Рубин»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|04.05.2025
|«Химки»
1:1
«Ростов»
РПЛ
|30.04.2025
|«Локомотив»
0:2
«Ростов»
Кубок России
За тур до финиша сезона дагестанский клуб занимает 12-ю позицию в таблице, а ростовский - восьмую.
У «Ростова» не осталось к заключительному туру весомых турнирных стимулов. Главный матч года ожидает южан 1 июня. Понятно, что все мысли игроков заняты предстоящим кубковым суперфиналом. А для дагестанского клуба на данный момент нет игры важнее этой. Продлевать сезон на стыковые матчи никому не хочется. А гарантированно избежать их команде Биджиева позволит только победа. Нет никаких сомнений, что его футболисты без остатка выложатся на газоне, чтобы выиграть. И у них должно получиться.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» Махачкала: Сандрачук (травма)
«Ростов»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Махачкала - «Зенит»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|39. Т. Магомедов
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|13. Кагермазов
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|70. Пальцев
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|4. Шумахов
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|16. Мрезиг
|40. Вахания
|Защитник
|Полузащитник
|7. Гаджиев
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Аззи
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Сундуков
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Касинтура
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Хоссейннежад
|27. Комличенко
|Нападающий
|Нападающий
|25. Агаларов
|69. Голенков
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Регистрация в Winline открывает болельщику доступ к трансляциям РПЛ.
Билеты ценой от 100 рублей махачкалинский клуб реализует через официальный сайт.
Главный кубковый матч года пройдет 1 июня в Москве на БСА «Лужники». В суперфинале сразятся «Ростов» и ЦСКА.
Партнерский проект