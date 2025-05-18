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18 мая 14:38ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Махачкала - Ростов, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Мотивации сторон несопоставимы
Валентин Васильев

Дебютный сезон в Премьер-лиге махачкалинское «Динамо» закрывает домашним матчем с «Ростовом». Хозяева остро нуждаются в очках, гости доигрывают чемпионат без четких турнирных перспектив. С победителем все ясно?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

24.05.2025, Сб

16:30 МСК

«Ростов» 

П1

Х

П2

Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «Анжи-Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Махачкала)24612-18
«Ростов»64218-12

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Ахмат»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

10.05.2025«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Зенит»

РПЛ

02.05.2025«Акрон»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

25.04.2025«Динамо» (Махачкала)

2:3

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2025«Оренбург»

2:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Ростов»

 

«Зенит»

РПЛ

15.05.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

Кубок России

11.05.2025«Рубин»

1:0

«Ростов»

РПЛ

04.05.2025«Химки»

1:1

«Ростов»

РПЛ

30.04.2025«Локомотив»

0:2

«Ростов»

Кубок России

Место в таблице

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За тур до финиша сезона дагестанский клуб занимает 12-ю позицию в таблице, а ростовский - восьмую. 

Прогноз на матч

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У «Ростова» не осталось к заключительному туру весомых турнирных стимулов. Главный матч года ожидает южан 1 июня. Понятно, что все мысли игроков заняты предстоящим кубковым суперфиналом. А для дагестанского клуба на данный момент нет игры важнее этой. Продлевать сезон на стыковые матчи никому не хочется. А гарантированно избежать их команде Биджиева позволит только победа. Нет никаких сомнений, что его футболисты без остатка выложатся на газоне, чтобы выиграть. И у них должно получиться.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямой эфир из-за Каспийска запланирован на канале «Матч! Боец». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Боец»Видеотрансляция, Full HDПодписка от 499 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо» Махачкала: Сандрачук (травма)

«Ростов»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Махачкала - «Зенит»:

Позиция«Динамо»«Ростов»Позиция
Вратарь39. Т. Магомедов1. ЯтимовВратарь
Защитник13. Кагермазов87. ЛанговичЗащитник
Защитник70. Пальцев55. ОсипенкоЗащитник
Защитник4. Шумахов3. СакоЗащитник
Защитник16. Мрезиг40. ВаханияЗащитник
Полузащитник7. Гаджиев58. ШанталийПолузащитник
Полузащитник 22. Аззи18. КучаевПолузащитник 
Полузащитник77. Сундуков10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник11. Касинтура19. БайрамянПолузащитник
Полузащитник10. Хоссейннежад27. КомличенкоНападающий
Нападающий25. Агаларов69. ГоленковНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевДжонатан АльбаГлавный тренер

Вопросы и ответы

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Где смотреть бесплатно матч «Динамо» Махачкала - «Ростов»?

Регистрация в Winline открывает болельщику доступ к трансляциям РПЛ. 

Где купить билеты на матч «Динамо» Махачкала - «Ростов»?

Билеты ценой от 100 рублей махачкалинский клуб реализует через официальный сайт.

Когда суперфинал Кубка России?

Главный кубковый матч года пройдет 1 июня в Москве на БСА «Лужники». В суперфинале сразятся «Ростов» и ЦСКА.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных