Динамо Махачкала - Ростов, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

У «Ростова» не осталось к заключительному туру весомых турнирных стимулов. Главный матч года ожидает южан 1 июня. Понятно, что все мысли игроков заняты предстоящим кубковым суперфиналом. А для дагестанского клуба на данный момент нет игры важнее этой. Продлевать сезон на стыковые матчи никому не хочется. А гарантированно избежать их команде Биджиева позволит только победа. Нет никаких сомнений, что его футболисты без остатка выложатся на газоне, чтобы выиграть. И у них должно получиться.