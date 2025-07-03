Динамо Москва - Партизан, 4 июля: где смотреть матч BetBoom Братского кубка, прогноз, составы

«Динамо» с Карпиным пока не пропускает голов. И если в игре с медийным «Амкалом» иначе и быть, скорее всего, не могло в силу огромной разницы в классе, то «нолик» против ОФК Валерия Георгиевича должен был порадовать. Все-таки не последний клуб Сербии - бронзовый призер чемпионата. В пятницу бело-голубых ожидает еще более серьезный уровень сопротивления. Вице-чемпион Сербии на старте турнира тоже уступил, но все-таки скромнее земляков - «всего» 1:3. Да и амбиций у «гробарей» значительно больше, и на межсезонные турниры они тоже наверняка распространяются.

Динамовцы наверняка постараются закрепить первые позитивные впечатления о себе после смены тренеры. Будут атаковать много и разнообразно, и у гостей непременно возникнут возможности для встречных выпадов. А в качестве прогноза на игру соберем комбо: обе забьют, но москвичи не проиграют. В «Бетбум» такое можно оформить по коэффициенту 1.75.