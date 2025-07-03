Динамо Москва - Партизан, 4 июля: где смотреть матч BetBoom Братского кубка, прогноз, составы

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В пятницу, 4 июля, на международном BetBoom Братском кубке пройдет третий игровой день. Столичное «Динамо» примет еще одного сербского гостя России - «Партизан». Эта игра обещает быть для команды Карпина куда сложнее предыдущей.
Турнир: BetBoom Братский кубок, 2-й тур
Стадион: «ВТБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Москва)
|2
|2
|0
|9-5
|«Партизан»
|0
|2
|2
|5-9
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.06.2025
|«Динамо» Москва
4:0
ОФК
BetBoom Братский кубок
|26.06.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Амкал»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Краснодар»
3:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|18.05.2025
|«Динамо» Москва
2:1
«Акрон»
РПЛ
|11.05.2025
|«Динамо» Москва
2:0
«Спартак»
РПЛ
Последние пять игр «Партизана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.07.2025
|ЦСКА
3:1
«Партизан»
BetBoom Братский кубок
|25.05.2025
|«Партизан»
3:2
«Войводина»
Суперлига Сербии
|17.05.2025
|«Младост»
0:4
«Партизан»
Суперлига Сербии
|11.05.2025
|«Партизан»
1:2
|ТСЦ
|Суперлига Сербии
|04.05.2025
|«Нови Пазар»
2:1
«Партизан»
Суперлига Сербии
30.06.2025. 19:00. «Динамо» М – ОФК - 4:0
01.07.2025. 19:00. ЦСКА – «Партизан» - 3:1
04.07.2025. 19:00. «Динамо» М – «Партизан»
05.07.2025. 16:00. ЦСКА – ОФК
«Динамо» с Карпиным пока не пропускает голов. И если в игре с медийным «Амкалом» иначе и быть, скорее всего, не могло в силу огромной разницы в классе, то «нолик» против ОФК Валерия Георгиевича должен был порадовать. Все-таки не последний клуб Сербии - бронзовый призер чемпионата. В пятницу бело-голубых ожидает еще более серьезный уровень сопротивления. Вице-чемпион Сербии на старте турнира тоже уступил, но все-таки скромнее земляков - «всего» 1:3. Да и амбиций у «гробарей» значительно больше, и на межсезонные турниры они тоже наверняка распространяются.
Динамовцы наверняка постараются закрепить первые позитивные впечатления о себе после смены тренеры. Будут атаковать много и разнообразно, и у гостей непременно возникнут возможности для встречных выпадов. А в качестве прогноза на игру соберем комбо: обе забьют, но москвичи не проиграют. В «Бетбум» такое можно оформить по коэффициенту 1.75.
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Прямой эфир из Петровского парка пройдет на «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Бетбум»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Артур, Чавес, Тюкавин (все - травмы)
«Партизан»: Зубайру, Йованович (оба - травмы)
По коэффициентам букмекеров нетрудно выявить фаворита в паре. Победа динамовцев котируется более чем в три раза ниже относительно соперника - за 1.42. Поставить на белградцев предлагается по коэффициенту 5.70, а на ничью - за 4.80.
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По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является победа москвичей со счетом 1:0 (коэффициент 8.00).
Регламент турнира не предполагает дополнительного времени. Следовательно, в случае ничьей по итогам 90 минут победитель будет определен в серии пенальти.
«Матч ТВ» транслирует все игры турнира.
Билеты стоимостью от 100 рублей доступны на официальном сайте динамовского клуба.