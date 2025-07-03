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2 июля 15:17ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Динамо Москва - Партизан, 4 июля: где смотреть матч BetBoom Братского кубка, прогноз, составы

Бело-голубые впервые пропустят при Карпине?
Валентин Васильев

В пятницу, 4 июля, на международном BetBoom Братском кубке пройдет третий игровой день. Столичное «Динамо» примет еще одного сербского гостя России - «Партизан». Эта игра обещает быть для команды Карпина куда сложнее предыдущей. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва, Россия)

04.07.2025, Пт

19:00 МСК

«Партизан» (Белград, Сербия)

П1 - 1.42

Х - 4.80

П2 - 5.70

Турнир: BetBoom Братский кубок, 2-й тур

Стадион: «ВТБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Москва)2209-5
«Партизан»0225-9

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.06.2025«Динамо» Москва

4:0

ОФК

BetBoom Братский кубок

26.06.2025«Динамо» Москва

3:0

«Амкал» 

Товарищеский матч

24.05.2025«Краснодар»

3:0

«Динамо» Москва

 РПЛ

18.05.2025«Динамо» Москва

2:1

«Акрон» 

РПЛ

11.05.2025«Динамо» Москва

2:0

«Спартак» 

РПЛ

Последние пять игр «Партизана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.07.2025ЦСКА

3:1

«Партизан»

BetBoom Братский кубок

25.05.2025«Партизан»

3:2

«Войводина»

Суперлига Сербии

17.05.2025«Младост»

0:4

«Партизан»

Суперлига Сербии

11.05.2025«Партизан»

1:2

 ТСЦСуперлига Сербии
04.05.2025«Нови Пазар»

2:1

«Партизан»

Суперлига Сербии

Календарь и результаты матчей

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30.06.2025. 19:00. «Динамо»  М – ОФК  - 4:0

01.07.2025. 19:00. ЦСКА – «Партизан»  - 3:1

04.07.2025. 19:00. «Динамо» М – «Партизан»  

05.07.2025. 16:00. ЦСКА – ОФК 

Прогноз на матч

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«Динамо» с Карпиным пока не пропускает голов. И если в игре с медийным «Амкалом» иначе и быть, скорее всего, не могло в силу огромной разницы в классе, то «нолик» против ОФК Валерия Георгиевича должен был порадовать. Все-таки не последний клуб Сербии - бронзовый призер чемпионата. В пятницу бело-голубых ожидает еще более серьезный уровень сопротивления.  Вице-чемпион Сербии на старте турнира тоже уступил, но все-таки скромнее земляков - «всего» 1:3. Да и амбиций у «гробарей» значительно больше, и на межсезонные турниры они тоже наверняка распространяются.

Динамовцы наверняка постараются закрепить первые позитивные впечатления о себе после смены тренеры. Будут атаковать много и разнообразно, и у гостей непременно возникнут возможности для встречных выпадов. А в качестве прогноза на игру соберем комбо: обе забьют, но москвичи не проиграют. В «Бетбум» такое можно оформить по коэффициенту 1.75.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямой эфир из Петровского парка пройдет на «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Бетбум»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо»: Артур, Чавес, Тюкавин (все - травмы)

«Партизан»: Зубайру, Йованович (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

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По коэффициентам букмекеров нетрудно выявить фаворита в паре. Победа динамовцев котируется более чем в три раза ниже относительно соперника - за 1.42. Поставить на белградцев предлагается по коэффициенту 5.70, а на ничью - за 4.80. 

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Динамо» - «Партизан»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является победа москвичей со счетом 1:0 (коэффициент 8.00).

Будет ли серия пенальти?

Регламент турнира не предполагает дополнительного времени. Следовательно, в случае ничьей по итогам 90 минут победитель будет определен в серии пенальти.

Где бесплатно смотреть матч  «Динамо» - «Партизан»?

«Матч ТВ» транслирует все игры турнира.

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Партизан»

Билеты стоимостью от 100 рублей доступны на официальном сайте динамовского клуба.

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