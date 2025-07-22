Динамо Москва - Ростов, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Валерий Карпин, безусловно, рассчитывал стартовать в своем втором московском клубе (первым был «Спартак») с победы. Основания для сдержанного оптимизма у него были. Это и усиление состава в межсезонье сразу двумя «сборниками» (Осипенко, Сергеев), и результаты контрольных матчей. Динамовцы уверенно обыграли обоих сербских гостей Братского кубка, а затем крупно победили земляков-железнодорожников в неформатном матче из трех таймов (5:1). Ничья с «Ахматом» в динамовском сообществе вряд ли кого-то сильно насторожила. Но именно с таким счетом - 1:1 - бело-голубые сыграли в первом туре РПЛ. Победитель первой лиги увез из столицы одно очко, и не скажешь, что случайно или незаслуженно. Все по делу, по игре.

Какие бы теплые чувства Карпин ни испытывал к пока своей главной тренерской команде, в субботу он сделает все, чтобы ее огорчить. Но, если «Ростов» сыграет так же самоотверженно и организованно, как в Петербурге, сделать это Валерию Георгиевичу будет крайне непросто. Тем более что методы его работы и все тренерские «фишки» досконально известны и Джонатану Альбе, и Виктору Онопко.

Полагаем, что оставшиеся в Ростове-на-Дону игроки постараются показать себя теперь уже бывшему тренеру в лучшем свете. При таком раскладе перспективным нам представляется комбо: «Динамо» не проиграет, но обе забьют.