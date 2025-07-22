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21 июля 18:01ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Москва - Ростов, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Карпин против «бывших» - это очень интересно
Валентин Васильев

Московское «Динамо» не сумело с первой попытки выиграть в новом чемпионате России. В субботу предпримет вторую. Пикантности встрече в Петровском парке столицы добавляет то обстоятельство, что Карпин будет противостоять своим недавним одноклубникам и действующим ассистентам по национальной сборной. Удастся ли им удивить Валерия Георгиевича?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

26.07.2025, Сб

17:30 МСК

«Ростов» 

П1 - 1.65

Х - 4.40

П2 - 4.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»27211798-72
«Ростов»17212772-98

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Балтика» 

РПЛ

12.07.2025«Локомотив»

1:5

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

08.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Ахмат» 

Товарищеский матч

04.07.2025«Динамо» Москва

3:1

«Партизан» 

BetBoom Братский кубок

30.06.2025«Динамо» Москва

4:0

ОФК

BetBoom Братский кубок

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.07.2025«Зенит»

2:1

«Ростов»

РПЛ

12.07.2025«Ростов»

0:2

«Факел»

Товарищеский матч

09.07.2025«Ростов»

2:1

«Динамо» Махачкала

Товарищеский матч

05.07.2025«Краснодар»

4:2

«Ростов»

Товарищеский матч

01.06.2025«Ростов»

0:0, пен. 3:4

ЦСКА

РПЛ

Место в турнирной таблице

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Турнирная таблица после первого тура:

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар11003-03
2. Локомотив11003-03
3. Рубин11002-03
4. Зенит11002-13
5. Спартак11001-03
6. Балтика10101-11
7. Крылья Советов10101-11
8. Динамо10101-11
9. Акрон10101-11
10. Оренбург10100-01
11. ЦСКА10100-01
12. Ростов10011-20
13. Динамо-Махачкала10010-10
14. Ахмат10010-20
15. Пари НН10010-30
16. Сочи10010-30

Прогноз на матч

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Валерий Карпин, безусловно, рассчитывал стартовать в своем втором московском клубе (первым был «Спартак») с победы. Основания для сдержанного оптимизма у него были. Это и усиление состава в межсезонье сразу двумя «сборниками» (Осипенко, Сергеев), и результаты контрольных матчей. Динамовцы уверенно обыграли обоих сербских гостей Братского кубка, а затем крупно победили земляков-железнодорожников в неформатном матче из трех таймов (5:1). Ничья с «Ахматом» в динамовском сообществе вряд ли кого-то сильно насторожила. Но именно с таким счетом - 1:1 - бело-голубые сыграли в первом туре РПЛ. Победитель первой лиги увез из столицы одно очко, и не скажешь, что случайно или незаслуженно. Все по делу, по игре.

Какие бы теплые чувства Карпин ни испытывал к пока своей главной тренерской команде, в субботу он сделает все, чтобы ее огорчить. Но, если «Ростов» сыграет так же самоотверженно и организованно, как в Петербурге, сделать это Валерию Георгиевичу будет крайне непросто. Тем более что методы его работы и все тренерские «фишки» досконально известны и Джонатану Альбе, и Виктору Онопко.

Полагаем, что оставшиеся в Ростове-на-Дону игроки постараются показать себя теперь уже бывшему тренеру в лучшем свете. При таком раскладе перспективным нам представляется комбо: «Динамо» не проиграет, но обе забьют.    

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
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WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Динамо» (Москва): Артур, Тюкавин, Майсторович, Чавес (все - травмы)

«Ростов»: Сако (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Ростов»:

Позиция«Динамо»«Ростов»
Вратарь99. Лунев1. Ятимов
Защитник4. Касерес40. Вахания 
Защитник6. Фернандес4. Мелехин
Защитник55. Осипенко78. Чистяков
Защитник93. Лаксальт64. Семенчук
Полузащитник74. Фомин8. Миронов
Полузащитник 52. Смелов58. Шанталий
Полузащитник10. Бителло19. Байрамян
Полузащитник77. Макаров7. Роналдо
Нападающий91. Гладышев99. Сулейманов
Нападающий14. Маухуб69. Голенков
Главный тренерВалерий КарпинДжонатан Альба

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании PARI установили коэффициент 1.65 на победу динамовцев и 4.60 - на успех дончан. Ничья котируется в контора за 4.40.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Динамо» - «Ростов»?

«Динамо» уже три матча не может победить «Ростов» (одно поражение, две ничьи), но то было, когда Карпин, Осипенко и Глебов были против москвичей. Теперь они в «Динамо», и аналитики считают хозяев явным фаворитом. 

С каким счетом завершится матч «Динамо» - «Ростов»?

В линии на точный счет самая низкая котировка составляет 8.00, что уже говорит о высокой непредсказуемости матча. По мнению аналитиков, 1:1 - самый вероятный исход встречи.

Где смотреть бесплатно матч  «Динамо» - «Ростов»?

Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline. Текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Ростов» проведут  специализированные сайты.

Где купить билеты на матч  «Динамо» - «Ростов»?

Приобрести билеты на матч можно в кассе «ВТБ Арены» или  на официальном сайте «Динамо». Минимальная стоимость - 100 рублей.

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