Динамо Москва - Ростов, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Московское «Динамо» не сумело с первой попытки выиграть в новом чемпионате России. В субботу предпримет вторую. Пикантности встрече в Петровском парке столицы добавляет то обстоятельство, что Карпин будет противостоять своим недавним одноклубникам и действующим ассистентам по национальной сборной. Удастся ли им удивить Валерия Георгиевича?
Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|27
|21
|17
|98-72
|«Ростов»
|17
|21
|27
|72-98
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Балтика»
РПЛ
|12.07.2025
|«Локомотив»
1:5
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|08.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
|04.07.2025
|«Динамо» Москва
3:1
«Партизан»
BetBoom Братский кубок
|30.06.2025
|«Динамо» Москва
4:0
ОФК
BetBoom Братский кубок
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.07.2025
|«Зенит»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|12.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Факел»
Товарищеский матч
|09.07.2025
|«Ростов»
2:1
«Динамо» Махачкала
Товарищеский матч
|05.07.2025
|«Краснодар»
4:2
«Ростов»
Товарищеский матч
|01.06.2025
|«Ростов»
0:0, пен. 3:4
ЦСКА
РПЛ
Турнирная таблица после первого тура:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3. Рубин
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4. Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5. Спартак
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. Балтика
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7. Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Акрон
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Оренбург
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11. ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|12. Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13. Динамо-Махачкала
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14. Ахмат
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15. Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16. Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Валерий Карпин, безусловно, рассчитывал стартовать в своем втором московском клубе (первым был «Спартак») с победы. Основания для сдержанного оптимизма у него были. Это и усиление состава в межсезонье сразу двумя «сборниками» (Осипенко, Сергеев), и результаты контрольных матчей. Динамовцы уверенно обыграли обоих сербских гостей Братского кубка, а затем крупно победили земляков-железнодорожников в неформатном матче из трех таймов (5:1). Ничья с «Ахматом» в динамовском сообществе вряд ли кого-то сильно насторожила. Но именно с таким счетом - 1:1 - бело-голубые сыграли в первом туре РПЛ. Победитель первой лиги увез из столицы одно очко, и не скажешь, что случайно или незаслуженно. Все по делу, по игре.
Какие бы теплые чувства Карпин ни испытывал к пока своей главной тренерской команде, в субботу он сделает все, чтобы ее огорчить. Но, если «Ростов» сыграет так же самоотверженно и организованно, как в Петербурге, сделать это Валерию Георгиевичу будет крайне непросто. Тем более что методы его работы и все тренерские «фишки» досконально известны и Джонатану Альбе, и Виктору Онопко.
Полагаем, что оставшиеся в Ростове-на-Дону игроки постараются показать себя теперь уже бывшему тренеру в лучшем свете. При таком раскладе перспективным нам представляется комбо: «Динамо» не проиграет, но обе забьют.
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Потери
«Динамо» (Москва): Артур, Тюкавин, Майсторович, Чавес (все - травмы)
«Ростов»: Сако (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Ростов»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Ростов»
|Вратарь
|99. Лунев
|1. Ятимов
|Защитник
|4. Касерес
|40. Вахания
|Защитник
|6. Фернандес
|4. Мелехин
|Защитник
|55. Осипенко
|78. Чистяков
|Защитник
|93. Лаксальт
|64. Семенчук
|Полузащитник
|74. Фомин
|8. Миронов
|Полузащитник
|52. Смелов
|58. Шанталий
|Полузащитник
|10. Бителло
|19. Байрамян
|Полузащитник
|77. Макаров
|7. Роналдо
|Нападающий
|91. Гладышев
|99. Сулейманов
|Нападающий
|14. Маухуб
|69. Голенков
|Главный тренер
|Валерий Карпин
|Джонатан Альба
Аналитики компании PARI установили коэффициент 1.65 на победу динамовцев и 4.60 - на успех дончан. Ничья котируется в контора за 4.40.
«Динамо» уже три матча не может победить «Ростов» (одно поражение, две ничьи), но то было, когда Карпин, Осипенко и Глебов были против москвичей. Теперь они в «Динамо», и аналитики считают хозяев явным фаворитом.
В линии на точный счет самая низкая котировка составляет 8.00, что уже говорит о высокой непредсказуемости матча. По мнению аналитиков, 1:1 - самый вероятный исход встречи.
Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline. Текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Ростов» проведут специализированные сайты.
Приобрести билеты на матч можно в кассе «ВТБ Арены» или на официальном сайте «Динамо». Минимальная стоимость - 100 рублей.