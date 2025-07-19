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19 июля 12:25ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Енисей - Чайка, 20 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Тихонов против Комбарова - спартаковская «заруба»!
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в Лиге PARI откроет встреча в Красноярске В гости к «Енисею» приехала «Чайка». Интриги матчу добавляет спартаковское прошлое главных тренеров. Будет интересно! 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Енисей» (Красноярск)

20.07.2025, Вс

13:00 МСК

«Чайка» (Песчанокопское)

П1 - 1.40

Х - 4.70

П2 - 8.00

Турнир: Лига PARI, 1-й тур

Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)

Главный судья: Галимов (Екатеринбург)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Енисей»2125-7
«Чайка»2127-5

Последние пять матчей «Енисея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.07.2025«Енисей»

5:2

«Енисей-2»

Товарищеский матч

08.07.2025«Енисей»

1:1

«Ротор»

Товарищеский матч

03.07.2025«Рубин»

1:0

«Енисей»

Товарищеский матч

29.06.2025«Енисей»

1:1

«Сокол»

Товарищеский матч

24.05.2025«Енисей»

4:3

«Тюмень»

Первая лига

Последние пять матчей «Чайки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Сокол»

1:0

«Чайка»

Первая лига

17.05.2025«Чайка»

1:0

«Ротор»

Первая лига

11.05.2025«Тюмень»

1:1

«Чайка»

Первая лига

03.05.2025«Чайка»

0:3

«Алания»

Первая лига

26.04.2025«Чайка»

0:2

«Сочи»

Первая лига

Расписание 1-го тура

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19.07.2025.  16:00 «Уфа» – «СКА-Хабаровск»
19.07.2025.  16:30 «Шинник» – «Урал»
19.07.2025.  17:00 «Волга» – «Ротор»
19.07.2025.  19:00«Арсенал» – «КАМАЗ»
20.07.2025.  13:00 «Енисей» – «Чайка»
20.07.2025.  17:00 «Спартак» Кс – «Факел»
20.07.2025.  18:00 «Торпедо» – «Челябинск»
20.07.2025.  18:00 «Нефтехимик» – «Сокол»
21.07.2025.  19:30 «Родина» – «Черноморец»

Прогноз на матч

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«Чайка» провернула в межсезонье самую масштабную кадровую перезагрузку в лиге. Вслед за Дмитрием Комбаровым в Ростовскую область переместились более десятка игроков «Спартака-2». Разумеется, им нужно время, чтобы освоиться на новом месте и сыграться с оставшимися в клубе футболистами. Но на эмоциональном подъеме молодежь Комбарова наверняка способна хотя бы раз поразить ворота соперника. Коэффициент на «обе забьют» в PARI выглядит очень соблазнительно.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Официальные сайты «Матч ТВ» и БК PARI покажут игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Енисей»: нет

«Чайка»: Ужгин (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI установил коэффициент 1.40 на победу команды Тихонова. В случае успеха гостей букмекер выплатит вознаграждение за сыгравшую ставку в восьмикратном размере. Ничья идет в БК за 4.70.

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