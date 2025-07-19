Енисей - Чайка, 20 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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Воскресный игровой день в Лиге PARI откроет встреча в Красноярске В гости к «Енисею» приехала «Чайка». Интриги матчу добавляет спартаковское прошлое главных тренеров. Будет интересно!
Турнир: Лига PARI, 1-й тур
Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)
Главный судья: Галимов (Екатеринбург)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Енисей»
|2
|1
|2
|5-7
|«Чайка»
|2
|1
|2
|7-5
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.07.2025
|«Енисей»
5:2
«Енисей-2»
Товарищеский матч
|08.07.2025
|«Енисей»
1:1
«Ротор»
Товарищеский матч
|03.07.2025
|«Рубин»
1:0
«Енисей»
Товарищеский матч
|29.06.2025
|«Енисей»
1:1
«Сокол»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Енисей»
4:3
«Тюмень»
Первая лига
Последние пять матчей «Чайки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Сокол»
1:0
«Чайка»
Первая лига
|17.05.2025
|«Чайка»
1:0
«Ротор»
Первая лига
|11.05.2025
|«Тюмень»
1:1
«Чайка»
Первая лига
|03.05.2025
|«Чайка»
0:3
«Алания»
Первая лига
|26.04.2025
|«Чайка»
0:2
«Сочи»
Первая лига
|19.07.2025. 16:00
|«Уфа» – «СКА-Хабаровск»
|19.07.2025. 16:30
|«Шинник» – «Урал»
|19.07.2025. 17:00
|«Волга» – «Ротор»
|19.07.2025. 19:00
|«Арсенал» – «КАМАЗ»
|20.07.2025. 13:00
|«Енисей» – «Чайка»
|20.07.2025. 17:00
|«Спартак» Кс – «Факел»
|20.07.2025. 18:00
|«Торпедо» – «Челябинск»
|20.07.2025. 18:00
|«Нефтехимик» – «Сокол»
|21.07.2025. 19:30
|«Родина» – «Черноморец»
«Чайка» провернула в межсезонье самую масштабную кадровую перезагрузку в лиге. Вслед за Дмитрием Комбаровым в Ростовскую область переместились более десятка игроков «Спартака-2». Разумеется, им нужно время, чтобы освоиться на новом месте и сыграться с оставшимися в клубе футболистами. Но на эмоциональном подъеме молодежь Комбарова наверняка способна хотя бы раз поразить ворота соперника. Коэффициент на «обе забьют» в PARI выглядит очень соблазнительно.
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Официальные сайты «Матч ТВ» и БК PARI покажут игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Енисей»: нет
«Чайка»: Ужгин (травма)
Аналитики PARI установил коэффициент 1.40 на победу команды Тихонова. В случае успеха гостей букмекер выплатит вознаграждение за сыгравшую ставку в восьмикратном размере. Ничья идет в БК за 4.70.
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