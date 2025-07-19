Енисей - Чайка, 20 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Чайка» провернула в межсезонье самую масштабную кадровую перезагрузку в лиге. Вслед за Дмитрием Комбаровым в Ростовскую область переместились более десятка игроков «Спартака-2». Разумеется, им нужно время, чтобы освоиться на новом месте и сыграться с оставшимися в клубе футболистами. Но на эмоциональном подъеме молодежь Комбарова наверняка способна хотя бы раз поразить ворота соперника. Коэффициент на «обе забьют» в PARI выглядит очень соблазнительно.