Факел - Крылья Советов, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Факел» досрочно лишился надежд и шансов на сохранение места в РПЛ. Но это не значит, что он обязательно завалит и последний матч перед убытием в первую лигу. Несмотря на бедственное турнирное положение, воронежцы продолжают с биться со всеми соперниками, и ничья в Нижнем Новгороде с «Пари НН» лишнее тому подтверждение. А лично для Игоря Шалимова наверняка важно хотя бы раз выиграть в чемпионате с новой командой. Нет сомнений, что на последний матч сезона он настроит футболистов как следует.

У «Крыльев Советов» позиции в таблице гораздо более выгодные, но и они еще не убереглись от продления сезона на два нервных матча. Даже с 10-го места еще можно залететь в стыки. Разумеется, гости будут держать в уме турнирную таблицу и следить за перипетиями параллельных матчей конкурентов.

Так или иначе, в заключительном матче розыгрыша обе команды постараются показать себя в наилучшем свете. Следовательно, есть надежда на обоюдоострый и результативный футбол. Наш выбор в данном случае - обе команды забьют.