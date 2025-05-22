Факел - Крылья Советов, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Все матчи 30-го тура чемпионата России по футболу пройдут в субботу, 24 мая, в одно время. В Воронеже «Факел» примет «Крылья Советов». Удастся ли Шалимову хотя бы напоследок выиграть в РПЛ?
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|6
|6
|15
|20-36
|«Крылья Советов»
|15
|6
|6
|36-20
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Пари НН»
1:1
«Факел»
РПЛ
|11.05.2025
|«Факел»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|04.05.2025
|«Факел»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|27.04.2025
|«Рубин»
2:1
«Факел»
РПЛ
|20.04.2025
|«Факел»
0:2
«Ростов»
РПЛ
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Крылья Советов»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|12.05.2025
|«Пари НН»
5:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|05.05.2025
|«Крылья Советов»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|27.04.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|20.04.2025
|ЦСКА
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять игр «Факела» и «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.08.2024
|«Крылья Советов»
2:0
«Факел»
РПЛ
|25.04.2024
|«Факел»
0:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|02.09.2023
|«Крылья Советов»
3:0
«Факел»
РПЛ
|28.05.2023
|«Факел»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|27.11.2022
|«Крылья Советов»
1:0
«Факел»
РПЛ
Несмотря на поражение от «Спартака», «Крылья» удержались в десятке турнирной таблицы РПЛ. «Факел» по-прежнему на дне.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|29
|19
|7
|3
|56-23
|64
|2. Зенит
|29
|19
|6
|4
|55-18
|63
|3. Динамо Москва
|29
|16
|8
|5
|61-32
|56
|4. ЦСКА
|28
|16
|7
|5
|43-19
|55
|5. Спартак
|29
|16
|6
|7
|51-25
|54
|6. Локомотив
|28
|14
|7
|7
|45-38
|49
|7. Рубин
|29
|12
|6
|11
|38-43
|42
|8. Ростов
|29
|10
|8
|11
|40-42
|38
|9. Акрон
|29
|10
|5
|14
|38-51
|35
|10. Крылья Советов
|29
|8
|6
|15
|35-50
|30
|11. Химки
|29
|6
|11
|12
|35-51
|29
|12. Динамо Махачкала
|29
|6
|10
|13
|26-34
|28
|13. Пари НН
|29
|7
|6
|16
|27-52
|27
|14. Ахмат
|29
|4
|13
|12
|27-45
|25
|15. Оренбург
|29
|4
|7
|18
|26-52
|19
|16. Факел
|29
|2
|11
|16
|13-41
|17
«Факел» досрочно лишился надежд и шансов на сохранение места в РПЛ. Но это не значит, что он обязательно завалит и последний матч перед убытием в первую лигу. Несмотря на бедственное турнирное положение, воронежцы продолжают с биться со всеми соперниками, и ничья в Нижнем Новгороде с «Пари НН» лишнее тому подтверждение. А лично для Игоря Шалимова наверняка важно хотя бы раз выиграть в чемпионате с новой командой. Нет сомнений, что на последний матч сезона он настроит футболистов как следует.
У «Крыльев Советов» позиции в таблице гораздо более выгодные, но и они еще не убереглись от продления сезона на два нервных матча. Даже с 10-го места еще можно залететь в стыки. Разумеется, гости будут держать в уме турнирную таблицу и следить за перипетиями параллельных матчей конкурентов.
Так или иначе, в заключительном матче розыгрыша обе команды постараются показать себя в наилучшем свете. Следовательно, есть надежда на обоюдоострый и результативный футбол. Наш выбор в данном случае - обе команды забьют.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Факел»: Дзиов (травма), Альшин (дисквалификация)
«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы), Бейл, Костанца (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Факел»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|31. Беленов
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|22. Юрганов
|15. Рассказов
|Защитник
|Защитник
|47. Божин
|24. Евгеньев
|Защитник
|Защитник
|92. Брызгалов
|4. Солдатенков
|Защитник
|Защитник
|7. Браими
|3. Гальдамес
|Защитник
|Защитник
|13. Калинин
|21. Иванисеня
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|6. Бабкин
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Мертенс
|28. Дмитриев
|Полузащитник
|Полузащитник
|64. Ивлев
|20. Рахманович
|Полузащитник
|Нападающий
|15. Ильин
|26. Зиньковский
|Нападающий
|Нападающий
|9. Каштанов
|13. Сергеев
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Шалимов
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
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