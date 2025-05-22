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18 мая 13:13ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Факел - Крылья Советов, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Воронеж прощается с Премьер-лигой
Валентин Васильев

Все матчи 30-го тура чемпионата России по футболу пройдут в субботу, 24 мая, в одно время. В Воронеже «Факел» примет «Крылья Советов». Удастся ли Шалимову хотя бы напоследок выиграть в РПЛ?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

24.05.2025, Сб

16:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара) 

П1 - 2.60

Х - 3.20

П2 - 2.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел» 661520-36
«Крылья Советов»156636-20

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Пари НН»

1:1

«Факел»

РПЛ

11.05.2025«Факел»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

04.05.2025«Факел»

0:0

«Спартак»

РПЛ

27.04.2025«Рубин»

2:1

«Факел»

РПЛ

20.04.2025«Факел»

0:2

«Ростов»

РПЛ

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Крылья Советов» 

0:2

«Спартак» 

РПЛ

12.05.2025«Пари НН» 

5:2

«Крылья Советов» 

РПЛ

05.05.2025«Крылья Советов» 

1:3

«Динамо» Москва 

РПЛ

27.04.2025«Крылья Советов» 

2:0

«Оренбург» 

РПЛ

20.04.2025ЦСКА

1:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

Последние пять игр «Факела» и «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.08.2024«Крылья Советов» 

2:0

«Факел»

РПЛ

25.04.2024«Факел»

0:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

02.09.2023«Крылья Советов» 

3:0

«Факел»

РПЛ

28.05.2023«Факел»

2:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

27.11.2022«Крылья Советов» 

1:0

«Факел»

РПЛ

Место в таблице

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Несмотря на поражение от «Спартака», «Крылья» удержались в десятке турнирной таблицы РПЛ. «Факел» по-прежнему на дне. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар29197356-2364
2. Зенит29196455-1863
3. Динамо Москва29168561-3256
4. ЦСКА28167543-1955
5. Спартак29166751-2554
6. Локомотив28147745-3849
7. Рубин291261138-4342
8. Ростов291081140-4238
9. Акрон291051438-5135
10. Крылья Советов29861535-5030
11. Химки296111235-5129
12. Динамо Махачкала296101326-3428
13. Пари НН29761627-5227
14. Ахмат294131227-4525
15. Оренбург29471826-5219
16. Факел292111613-4117

Прогноз на матч

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«Факел» досрочно лишился надежд и шансов на сохранение места в РПЛ. Но это не значит, что он обязательно завалит и последний матч перед убытием в первую лигу. Несмотря на бедственное турнирное положение, воронежцы продолжают с биться со всеми соперниками, и ничья в Нижнем Новгороде с «Пари НН» лишнее тому подтверждение. А лично для Игоря Шалимова наверняка важно хотя бы раз выиграть в чемпионате с новой командой. Нет сомнений, что на последний матч сезона он настроит футболистов как следует.

У «Крыльев Советов» позиции в таблице гораздо более выгодные, но и они еще не убереглись от продления сезона на два нервных матча. Даже с 10-го места еще можно залететь в стыки. Разумеется, гости будут держать в уме турнирную таблицу и следить за перипетиями параллельных матчей конкурентов. 

Так или иначе, в заключительном матче розыгрыша обе команды постараются показать себя в наилучшем свете. Следовательно, есть надежда на обоюдоострый и результативный футбол. Наш выбор в данном случае - обе команды забьют.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Воронежа пройдет на канале «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Арена»Видеотрансляция, Full HDПодписка от 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Факел»: Дзиов (травма), Альшин (дисквалификация)

«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы), Бейл, Костанца (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» - «Локомотив»:

Позиция«Факел»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь31. Беленов30. ПесьяковВратарь
Защитник22. Юрганов15. РассказовЗащитник
Защитник47. Божин24. ЕвгеньевЗащитник
Защитник92. Брызгалов4. СолдатенковЗащитник
Защитник7. Браими3. ГальдамесЗащитник
Защитник13. Калинин21. ИванисеняПолузащитник
Полузащитник 33. Квеквескири6. БабкинПолузащитник 
Полузащитник6. Мертенс28. ДмитриевПолузащитник
Полузащитник64. Ивлев20. РахмановичПолузащитник
Нападающий15. Ильин26. ЗиньковскийНападающий
Нападающий9. Каштанов13. СергеевНападающий
Главный тренерИгорь Шалимов Игорь ОсинькинГлавный тренер
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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Факел» - «Крылья Советов»?

Из последних 10 матчей с самарцами воронежцы выиграли только один. Понятно, что небольшое преимущество в паре аналитики отдают гостям.

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Крылья Советов»?

Возможность бесплатного просмотра трансляции предоставляет официальный спонсор лиги - Winline.

Где купить билет на матч «Факел» - «Крылья Советов»?

Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте  воронежского клуба. Минимальная стоимость - 6 000 рублей.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных