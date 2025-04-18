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17 апреля 17:30ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Факел - Ростов, 20 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Воронежская премьера Шалимова
Валентин Васильев

В воскресенье, 20 апреля, в Воронеже в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу встретятся «Факел» и «Ростов». Для Игоря Шалимова это будет первый домашний матч в новом клубе. Удастся ли ему воронежская премьера?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

20.04.2025, Вс

14:00 МСК

«Ростов» 

П1 - 3.70

Х - 3.30

П2 - 2.13

Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел»12141238-39
«Ростов»12141239-38

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Акрон»

1:0

«Факел»

РПЛ

05.03.2025«Факел»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

30.03.2025«Краснодар»

5:0

«Факел»

РПЛ

15.03.2025«Оренбург»

1:0

«Факел»

РПЛ

08.03.2025«Факел»

0:2

«Зенит»

РПЛ

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.04.2025«Зенит»

2:0

«Ростов»

Кубок России

12.04.2025«Ахмат»

2:1

«Ростов»

РПЛ

06.04.2025«Ростов»

0:3

«Спартак»

РПЛ

31.03.2025«Акрон»

2:3

«Ростов»

РПЛ

16.03.2025«Ростов»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

Турнирная таблица

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Перед 25-м туром «Факел» занимает предпоследнее место в таблице, а его гость - восьмое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар24157246-1752
2. Зенит24155449-1650
3. Спартак24145545-1947
4. ЦСКА24145538-1647
5. Динамо24127550-2843
6. Локомотив24125739-3641
7. Рубин24106831-3436
8. Ростов2496936-3833
9. Акрон24841229-4228
10. Динамо Махачкала2469922-2627
11. Крылья Советов24751229-3926
12. Химки24581128-4423
13. Ахмат24411922-3623
14. Пари НН24551419-4420
15. Факел24291311-3515
16. Оренбург24351621-4514

Прогноз на матч

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В первой половине весны «Факел» был безоговорочно худшей командой чемпионата с точки зрения результатов. За четыре тура с предыдущим тренером, один с временным и один с новым воронежцы набрали одно очко из 18 возможных. Последняя команда сезона, «Оренбург», на этом же отрезке взяла на пять больше и почти догнала «Факел».

Первая попытка Игоря Шалимова пополнить скудный очковый багаж клуба окончилась неудачей - минимальным поражением от «Акрона» при совершенно унылой игре. В воскресенье он предпримет вторую. Возможно, аура родных трибун вдохновит хозяев на первую победу с середины октября 2024 года. В некотором смысле это кульминационный момент сезона для них: если не выиграть сейчас, дальше может быть слишком поздно.

«Ростов» уже доигрывает сезон и с трудом находит мотивацию для максимального самопожертвования на поле. Логика подсказывает, что «Факел» не должен проиграть. Считайте это прогнозом.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Воронеже покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Факел»: нет  

«Ростов»: Сутормин, Вахания (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» - «Ростов»:

Позиция«Факел»«Ростов»Позиция
Вратарь31. Беленов1. ЯтимовВратарь
Защитник47. Божин87. ЛанговичЗащитник
Защитник22. Юрганов3. СакоЗащитник
Защитник5. Габараев55. ОсипенкоЗащитник
Защитник71. Ковалев5. ПоярковЗащитник
Полузащитник21. Щетинин89. СаравиаПолузащитник
Полузащитник 33. Квеквескири58. ШанталийПолузащитник 
Полузащитник64. Ивлев19. БайрамянПолузащитник
Полузащитник77. Ломовицкий7. РоналдоПолузащитник
Полузащитник10. Альшин9. МохебиПолузащитник
Нападающий15. Ильин27. КомличенкоНападающий
Главный тренерИгорь Шалимов Джонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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«Лига Ставок» дает высокие коэффициенты на основные исходы самого популярного рынка. Победа хозяев котируется за 3.70, гостей - за 2.13, ничья - за 3.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Факел» - «Ростов»?

Если исходить из коэффициентов в линии на точный счет, наиболее реальными исходами встречи являются ничья 1:1 и минимальная победа гостей - 1:0. Оба этих варианта аналитики оценили котировкой 5.60.

Матч «Факел» - «Ростов» будет результативным?

Коэффициент 2.38 на тотал больше 2.5 намекает на то, что россыпи голов от матча в Воронеже ждать не стоит. У «Факела» восемь из девяти последних игр были низовыми.

Где бесплатно смотреть матч «Факел» - «Ростов»?

Бесплатную онлайн-трансляцию организует партнер лиги - БК Winline

Где купить билеты на матч «Факел» - «Ростов»?

Билеты номиналом от 6 000 рублей еще доступны на официальном сайте воронежского клуба.

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