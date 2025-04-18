Факел - Ростов, 20 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В первой половине весны «Факел» был безоговорочно худшей командой чемпионата с точки зрения результатов. За четыре тура с предыдущим тренером, один с временным и один с новым воронежцы набрали одно очко из 18 возможных. Последняя команда сезона, «Оренбург», на этом же отрезке взяла на пять больше и почти догнала «Факел».

Первая попытка Игоря Шалимова пополнить скудный очковый багаж клуба окончилась неудачей - минимальным поражением от «Акрона» при совершенно унылой игре. В воскресенье он предпримет вторую. Возможно, аура родных трибун вдохновит хозяев на первую победу с середины октября 2024 года. В некотором смысле это кульминационный момент сезона для них: если не выиграть сейчас, дальше может быть слишком поздно.

«Ростов» уже доигрывает сезон и с трудом находит мотивацию для максимального самопожертвования на поле. Логика подсказывает, что «Факел» не должен проиграть. Считайте это прогнозом.