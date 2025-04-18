Факел - Ростов, 20 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 20 апреля, в Воронеже в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу встретятся «Факел» и «Ростов». Для Игоря Шалимова это будет первый домашний матч в новом клубе. Удастся ли ему воронежская премьера?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Факел» (Воронеж)
20.04.2025, Вс
14:00 МСК
«Ростов»
|П1 - 3.70
Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|12
|14
|12
|38-39
|«Ростов»
|12
|14
|12
|39-38
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Акрон»
1:0
«Факел»
РПЛ
|05.03.2025
|«Факел»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.03.2025
|«Краснодар»
5:0
«Факел»
РПЛ
|15.03.2025
|«Оренбург»
1:0
«Факел»
РПЛ
|08.03.2025
|«Факел»
0:2
«Зенит»
РПЛ
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.04.2025
|«Зенит»
2:0
«Ростов»
Кубок России
|12.04.2025
|«Ахмат»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|06.04.2025
|«Ростов»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|31.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Ростов»
РПЛ
|16.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
Перед 25-м туром «Факел» занимает предпоследнее место в таблице, а его гость - восьмое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|2. Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|3. Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|4. ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|5. Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|6. Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|7. Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|8. Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|9. Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|10. Динамо Махачкала
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|11. Крылья Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|12. Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|13. Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|14. Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|15. Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|16. Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
В первой половине весны «Факел» был безоговорочно худшей командой чемпионата с точки зрения результатов. За четыре тура с предыдущим тренером, один с временным и один с новым воронежцы набрали одно очко из 18 возможных. Последняя команда сезона, «Оренбург», на этом же отрезке взяла на пять больше и почти догнала «Факел».
Первая попытка Игоря Шалимова пополнить скудный очковый багаж клуба окончилась неудачей - минимальным поражением от «Акрона» при совершенно унылой игре. В воскресенье он предпримет вторую. Возможно, аура родных трибун вдохновит хозяев на первую победу с середины октября 2024 года. В некотором смысле это кульминационный момент сезона для них: если не выиграть сейчас, дальше может быть слишком поздно.
«Ростов» уже доигрывает сезон и с трудом находит мотивацию для максимального самопожертвования на поле. Логика подсказывает, что «Факел» не должен проиграть. Считайте это прогнозом.
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В прямом эфире игру в Воронеже покажет «Матч Премьер».
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|Условия
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Факел»: нет
«Ростов»: Сутормин, Вахания (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» - «Ростов»:
|Позиция
|«Факел»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|31. Беленов
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|47. Божин
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|22. Юрганов
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|5. Габараев
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|71. Ковалев
|5. Поярков
|Защитник
|Полузащитник
|21. Щетинин
|89. Саравиа
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|64. Ивлев
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Ломовицкий
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Альшин
|9. Мохеби
|Полузащитник
|Нападающий
|15. Ильин
|27. Комличенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Шалимов
|Джонатан Альба
|Главный тренер
«Лига Ставок» дает высокие коэффициенты на основные исходы самого популярного рынка. Победа хозяев котируется за 3.70, гостей - за 2.13, ничья - за 3.30.
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Если исходить из коэффициентов в линии на точный счет, наиболее реальными исходами встречи являются ничья 1:1 и минимальная победа гостей - 1:0. Оба этих варианта аналитики оценили котировкой 5.60.
Коэффициент 2.38 на тотал больше 2.5 намекает на то, что россыпи голов от матча в Воронеже ждать не стоит. У «Факела» восемь из девяти последних игр были низовыми.
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