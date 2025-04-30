Факел - Спартак, 4 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Еще неделю назад в спартаковском сообществе в полный голос рассуждали о чемпионских перспективах красно-белых. После домашнего поражения команды Станковича от ЦСКА эти разговоры стихли и болельщицкий нарратив поменялся: надо брать Кубок. Понятно, что ликвидировать отставание от лидера в восемь очков за четыре тура невероятно сложно, но это не значит, что можно махнуть рукой на оставшиеся туры чемпионата. Все те же болельщики не поймут. Вне зависимости от итогов кубковой кампании «Спартак» постарается завершить сезон с медалями, а для этого желательно побеждать во всех оставшихся матчах.

В первом круге «народная» без труда расправилась с «Факелом» дома (3:0). Но до этого было два подряд поражения, причем сухих (0:2). Нет сомнений, что и на этот раз москвичам придется помучиться в Воронеже. Аутсайдер пока не брал очков с тренером Шалимовым - хотя бы забил первый гол в 2025 году. Нетрудно предположить, что хозяева сыграют в воскресенье максимально закрыто, а гостям вряд ли хватит эмоций на феерию после двух подряд дерби. Есть ощущение, что больше пары голов на двоих команды не соорудят.