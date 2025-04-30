Факел - Спартак, 4 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Московский «Спартак» достиг финала Пути регионов в FONBET Кубке России по футболу, но и на медали чемпионата все еще рассчитывает, и может быть, при идеальном раскладе, даже на золотые. В 27-м туре РПЛ красно-белые выступят в Воронеже. Для «Факела» это, возможно, последняя возможность вернуться в борьбу за выживание. Будет бой!
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|5
|2
|13
|17-42
|«Спартак»
|13
|2
|5
|42-17
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Рубин»
2:1
«Факел»
РПЛ
|20.04.2025
|«Факел»
0:2
«Ростов»
РПЛ
|13.04.2025
|«Акрон»
1:0
«Факел»
РПЛ
|05.03.2025
|«Факел»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.03.2025
|«Краснодар»
5:0
«Факел»
РПЛ
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.04.2025
|«Спартак»
2:1
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|26.04.2025
|«Спартак»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|19.04.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
РПЛ
|15.04.2025
|«Спартак»
3:0
«Урал»
FONBET Кубок России
|11.04.2025
|«Спартак»
1:2
«Динамо» Махачкала
РПЛ
Последние пять игр «Факела» и «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.08.2024
|«Спартак»
3:0
«Факел»
РПЛ
|10.03.2024
|«Спартак»
0:2
«Факел»
РПЛ
|28.10.2023
|«Факел»
2:0
«Спартак»
РПЛ
|11.03.2023
|«Спартак»
3:2
«Факел»
РПЛ
|19.10.2022
|«Факел»
1:2
«Спартак»
FONBET Кубок России
После 26-го тура «Спартак» выкатился из первой тройки в таблице. «Факел» как был последним, так и остался.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|2. Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|3. ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|4. Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|5. Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|6. Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|7. Рубин
|26
|11
|6
|9
|34-38
|39
|8. Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|9. Крылья Советов
|26
|8
|6
|12
|32-40
|30
|10. Акрон
|26
|8
|5
|13
|33-47
|29
|11. Динамо Махачкала
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|12. Химки
|26
|5
|9
|12
|30-47
|24
|13. Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|14. Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|15. Оренбург
|26
|4
|5
|17
|23-48
|17
|16. Факел
|26
|2
|9
|15
|12-39
|15
Еще неделю назад в спартаковском сообществе в полный голос рассуждали о чемпионских перспективах красно-белых. После домашнего поражения команды Станковича от ЦСКА эти разговоры стихли и болельщицкий нарратив поменялся: надо брать Кубок. Понятно, что ликвидировать отставание от лидера в восемь очков за четыре тура невероятно сложно, но это не значит, что можно махнуть рукой на оставшиеся туры чемпионата. Все те же болельщики не поймут. Вне зависимости от итогов кубковой кампании «Спартак» постарается завершить сезон с медалями, а для этого желательно побеждать во всех оставшихся матчах.
В первом круге «народная» без труда расправилась с «Факелом» дома (3:0). Но до этого было два подряд поражения, причем сухих (0:2). Нет сомнений, что и на этот раз москвичам придется помучиться в Воронеже. Аутсайдер пока не брал очков с тренером Шалимовым - хотя бы забил первый гол в 2025 году. Нетрудно предположить, что хозяева сыграют в воскресенье максимально закрыто, а гостям вряд ли хватит эмоций на феерию после двух подряд дерби. Есть ощущение, что больше пары голов на двоих команды не соорудят.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Факел»: Дзиов (травма), Моцпан, Квеквескири (оба - дисквалификации)
«Спартак»: Бабич, Барко (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» - «Спартак»:
|Позиция
|«Факел»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|31. Беленов
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|22. Юрганов
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|47. Божин
|4. Дуарте
|Защитник
|Защитник
|92. Брызгалов
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|7. Браими
|2. Рябчук
|Защитник
|Защитник
|13. Калинин
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Якимов
|35. Мартинс
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Мертенс
|25. Пруцев
|Полузащитник
|Полузащитник
|64. Ивлев
|8. Маркиньос
|Полузащитник
|Нападающий
|15. Ильин
|77. Бонгонда
|Нападающий
|Нападающий
|9. Каштанов
|11. Гарсия
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Шалимов
|Деян Станкович
|Главный тренер
Эксперты FONBET оценили вероятность победы фаворита котировкой 1.48. На хозяев коэффициент более чем в пять раз выше - 7.90. В случае ничьей букмекер выплатит вознаграждение по выигрышной ставке в четырехкратном размере.
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Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является сухая победа гостей. На 0:1 ставки принимаются по котировке 5.50, на 0:2 - за 6.00.
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