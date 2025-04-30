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30 апреля 5:18ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Факел - Спартак, 4 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Шалимов даст бой своему бывшему клубу. Без Барко и Бабича гостям будет особенно сложно
Валентин Васильев

Московский «Спартак» достиг финала Пути регионов в FONBET Кубке России по футболу, но и на медали чемпионата все еще рассчитывает, и может быть, при идеальном раскладе, даже на золотые. В 27-м туре РПЛ красно-белые выступят в Воронеже. Для «Факела» это, возможно, последняя возможность вернуться в борьбу за выживание. Будет бой!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

04.05.2025, Вс

14:00 МСК

«Спартак» (Москва) 

П1 - 7.90

Х -  4.00

П2 - 1.48

Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел» 521317-42
«Спартак» 132542-17

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2025«Рубин»

2:1

«Факел»

РПЛ

20.04.2025«Факел»

0:2

«Ростов»

РПЛ

13.04.2025«Акрон»

1:0

«Факел»

РПЛ

05.03.2025«Факел»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

30.03.2025«Краснодар»

5:0

«Факел»

РПЛ

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.04.2025«Спартак»

2:1

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

26.04.2025«Спартак»

1:2

ЦСКА

РПЛ

19.04.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

РПЛ

15.04.2025«Спартак»

3:0

«Урал»

FONBET Кубок России

11.04.2025«Спартак»

1:2

«Динамо» Махачкала

РПЛ

Последние пять игр «Факела» и «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.08.2024«Спартак»

3:0

«Факел»

РПЛ

10.03.2024«Спартак»

0:2

«Факел»

РПЛ

28.10.2023«Факел»

2:0

«Спартак»

РПЛ

11.03.2023«Спартак»

3:2

«Факел»

РПЛ

19.10.2022«Факел»

1:2

«Спартак»

FONBET Кубок России

Место в таблице

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После 26-го тура «Спартак» выкатился из первой тройки в таблице. «Факел» как был последним, так и остался.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар26177252-2058
2. Зенит26166451-1754
3. ЦСКА26156541-1851
4. Спартак26155649-2350
5. Динамо26138554-3047
6. Локомотив26136743-3745
7. Рубин26116934-3839
8. Ростов26107939-3937
9. Крылья Советов26861232-4030
10. Акрон26851333-4729
11. Динамо Махачкала26691125-3127
12. Химки26591230-4724
13. Пари НН26651520-4723
14. Ахмат264111123-4023
15. Оренбург26451723-4817
16. Факел26291512-3915

Прогноз на матч

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Еще неделю назад в спартаковском сообществе в полный голос рассуждали о чемпионских перспективах красно-белых. После домашнего поражения команды Станковича от ЦСКА эти разговоры стихли и болельщицкий нарратив поменялся: надо брать Кубок. Понятно, что ликвидировать отставание от лидера в восемь очков за четыре тура невероятно сложно, но это не значит, что можно махнуть рукой на оставшиеся туры чемпионата. Все те же болельщики не поймут. Вне зависимости от итогов кубковой кампании «Спартак» постарается завершить сезон с медалями, а для этого желательно побеждать во всех оставшихся матчах.

В первом круге «народная» без труда расправилась с «Факелом» дома (3:0). Но до этого было два подряд поражения, причем сухих (0:2). Нет сомнений, что и на этот раз москвичам придется помучиться в Воронеже. Аутсайдер пока не брал очков с тренером Шалимовым - хотя бы забил первый гол в 2025 году. Нетрудно предположить, что хозяева сыграют в воскресенье максимально закрыто, а гостям вряд ли хватит эмоций на феерию после двух подряд дерби. Есть ощущение, что больше пары голов на двоих команды не соорудят.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Воронежа пройдет на канале «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка от 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Факел»: Дзиов (травма), Моцпан, Квеквескири (оба - дисквалификации)

«Спартак»: Бабич, Барко (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» - «Спартак»:

Позиция«Факел»«Спартак»Позиция
Вратарь31. Беленов98. МаксименкоВратарь
Защитник22. Юрганов97. ДенисовЗащитник
Защитник47. Божин4. ДуартеЗащитник
Защитник92. Брызгалов68. ЛитвиновЗащитник
Защитник7. Браими2. РябчукЗащитник
Защитник13. Калинин18. УмяровПолузащитник
Полузащитник 23. Якимов35. МартинсПолузащитник 
Полузащитник6. Мертенс25. ПруцевПолузащитник
Полузащитник64. Ивлев8. МаркиньосПолузащитник
Нападающий15. Ильин77. БонгондаНападающий
Нападающий9. Каштанов11. ГарсияНападающий
Главный тренерИгорь Шалимов Деян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценили вероятность победы фаворита котировкой 1.48. На хозяев коэффициент более чем в пять раз выше - 7.90. В случае ничьей букмекер выплатит вознаграждение по выигрышной ставке в четырехкратном размере.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Факел» - «Спартак»?

Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является сухая победа гостей. На 0:1 ставки принимаются по котировке 5.50, на 0:2 - за 6.00.

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Спартак»?

Без оплаты следить за игрой можно на ресурсах официального спонсора лиги - БК Winline.

Где купить билет на матч «Факел» - «Спартак»?

Возможно, в тот момент, когда вы это читаете, билетов в кассах уже не осталось. Проверить их наличие в продаже можно на официальном сайте  воронежского клуба.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных