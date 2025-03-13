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13 марта 11:27ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Артюр Фис — Даниил Медведев, 13 марта: прогноз на четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин пока не встречал серьезных проблем на Мастерсе
Александр Бокулёв
Источник: ATP
Источник: ATP

Россиянин Даниил Медведев оспорит путевку в полуфинал хардового турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллсе с французом Артюром Фисом. Сумеет ли первая ракетка страны продолжить борьбу за трофей?

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Дата / Время: 13.03.2025, не ранее 23:00 по московскому времени

Арена: «Indian Wells Tennis Garden», Stadium №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и BetBoom

Турнирная сетка

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Артюр Фис (20 лет, 21-я ракетка мира, 20-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Габриэль Диалло (Канада) — 6:2, 6:2
  • 3-й круг: Лоренцо Музетти (Италия, 15) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3
  • 4-й круг: Маркос Гирон (США) — 6:2, 2:6, 6:3

Даниил Медведев (29 лет, 6-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 6:2, 6:2
  • 3-й круг: Алекс Микельсен (США, 31) — 2:0, отказ
  • 4-й круг: Томми Пол (США, 10) — 6:4, 6:0

Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Таллон Грикспор (Нидерланды) — Хольгер Руне (Дания, 12)

Артюр Фис

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Выиграл три турнира ATP, в том числе один хардовый. В нынешнем сезоне вышел в четвертьфинал в Гонконге, на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2025 году одержал восемь побед при четырех поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе выступил только в прошлом сезоне и дошел до третьего круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Даниил Медведев

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Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе 17 хардовых. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Марселе, четвертьфиналов в Дохе и Дубае, вылетел во втором круге Australian Open. Всего в 2025 году одержал 11 побед при пяти поражениях. В двух прошлых сезонах в Индиан-Уэллсе доходил до финала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели один официальный очный матч. На хардовом турнире в Вене в 2023 году Медведев выиграл со счетом 6:4, 6:2.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянина явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,33 на его победу и 3,55 на успех Фиса.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч соперников продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,82 на ТБ (21,5) и 2,08 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ФисаПобеда МедведеваТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE3,551,331,822,08

Прогноз и ставка

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Медведев наконец-то приближается к привычным топовым кондициям, но пока от идеальной версии себя он всё же далек. Впрочем, и нынешней формы должно хватить для победы над Фисом. Россиянин вполне может оказаться сильнее, что называется, на классе. И на опыте.

Француз ранее никогда не доходил до четвертьфиналов Мастерса. И пока есть ощущение, что это его потолок. Да, Фис добился прогресса по ходу турнира в Индиан-Уэллсе, но два подряд трехсетовых матча явно ударили по физическим и эмоциональным ресурсам, а стабильности у него, полагаем, пока недостаточно для победы над Медведевым.

Вдобавок у россиянина получился довольно простой и энергосберегающий путь к четвертьфиналу. Поставим на то, что в итоге Медведев одержит победу в двух сетах.

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