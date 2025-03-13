Артюр Фис — Даниил Медведев, 13 марта: прогноз на четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев наконец-то приближается к привычным топовым кондициям, но пока от идеальной версии себя он всё же далек. Впрочем, и нынешней формы должно хватить для победы над Фисом. Россиянин вполне может оказаться сильнее, что называется, на классе. И на опыте.

Француз ранее никогда не доходил до четвертьфиналов Мастерса. И пока есть ощущение, что это его потолок. Да, Фис добился прогресса по ходу турнира в Индиан-Уэллсе, но два подряд трехсетовых матча явно ударили по физическим и эмоциональным ресурсам, а стабильности у него, полагаем, пока недостаточно для победы над Медведевым.

Вдобавок у россиянина получился довольно простой и энергосберегающий путь к четвертьфиналу. Поставим на то, что в итоге Медведев одержит победу в двух сетах.