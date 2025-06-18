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17 июня 12:20ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Фламенго — Челси, 19 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Победитель выходит из группы
Руслан Ипполитов

После первого тура в группе D команды разделились на фаворитов и аутсайдеров. «Фламенго» разобрался с крепким «Эсперансом», а «Челси» с точно таким же счетом (2:0) одолел «Лос-Анджелес». Теперь лидеры квартета сыграют друг с другом. Победитель встречи в Филадельфии практически гарантирует себе выход в следующую стадию турнира. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Фламенго» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

20.06.2025, Пт

21:00 МСК

«Челси» (Лондон, Англия)
 

П1 - 4.50

Х - 3.80

П2 - 1.80

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа D, 2-й тур

Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались

Последние пять игр «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.06.2025«Челси»

2:0

«Лос-Анджелес»

Клубный ЧМ-2025

28.05.2025«Бетис»

1:4

«Челси»

Лига конференций

25.05.2025«Ноттингем»

0:1

«Челси»

АПЛ

16.05.2025«Челси»

1:0

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

11.05.2025«Ньюкасл»

2:0

«Челси»

АПЛ

Последние пять игр «Фламенго»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2025«Фламенго»

2:0

«Эсперанс»

Клубный ЧМ-2025

02.06.2025«Фламенго»

5:0

«Форталеза»

Чемпионат Бразилии

29.05.2025«Фламенго»

1:0

«Тачира»

Кубок Либертадорес

25.05.2025«Палмейрас»

0:2

«Фламенго»

Чемпионат Бразилии

22.05.2025«Фламенго»

4:2

«Ботафого» Жуан-Песоа

Кубок Бразилии

Турнирная таблица

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Группа А

КомандаИВНПМО
1. Челси11002-03
2. Фламенго11002-03
3. Эсперанс10010-20
4. Лос-Анджелес10010-20

Прогноз на матч

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Оба соперника хороши в обороне. И лидер бразильского первенства, и победитель еврокубка не любят пропускать. И статистика, и стилистика команд говорят, что удалой игры на встречных курсах ждать в этом матче не стоит. Велика вероятность, что исход встречи решит один единственный гол. На бумаге больше шансов у «Челси», который и укомплектован более дорогими футболистами, и статус имеет на международной арене более высокий. Но не будем идти на поводу у коварной, порой, статистики. Оставим шанс на победу и бразильской команде. Наш выбор - тотал меньше 2.5.

Составы команд

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Потери

«Челси»: Фофана (травма)

«Фламенго»: Круз (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Фламенго»:

Позиция«Челси»«Фламенго»Позиция
Вратарь12. Йоргенсен1. РоссиВратарь
Защитник23. Сабали2. ВарелаЗащитник
Защитник5. Бартра3. ОртисЗащитник
Защитник6. Натан4. ЛеоЗащитник
Защитник12. Родригес6. АйртонЗащитник
Полузащитник 4. Кардозо5. ПульгарПолузащитник 
Полузащитник 18. Форнальс21. ЖоржиньоПолузащитник 
Полузащитник7. Антони8. ЖерсонПолузащитник
Нападающий22. Иско10. АрраскаетаПолузащитник
Нападающий10. Абде7. АраужоПолузащитник 
Нападающий11. Бакамбу9. АбреуНападающий
Главный тренерЭнцо МарескаФилипо ЛуисГлавный тренер

Бонусы на матч

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Трансляции

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На платформе Okko трансляции клубного ЧМ доступны в прямом эфире и в записи.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Winline рассчитает успешную ставку на бразильский клуб по коэффициенту 4.50. Вероятность победы лондонцев котируется за 1.80. Заключить пари на ничью предложено за 3.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Фламенго» - «Челси»?

Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является ничья 1:1. В линии на точный счет этому варианту присвоен коэффициент 6.00. Победа «Челси» 0:1 котируется за 6.80.

Сыграет ли Айртон?

В первом матче на турнире экс-вингер московского «Спартака» появился в стартовом составе и отыграл с первой до последней минуты. В списках травмированных бровочник не фигурирует, а, значит, с большой долей вероятности мы увидим его в игре и на этот раз.

Кто выиграет клубный ЧМ?

Трио главных фаворитов от экспертов выглядит так:

  1. ПСЖ - 4.50
  2. Реал - 5.50
  3. Манчестер Сити - 6.50

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