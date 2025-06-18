Фламенго — Челси, 19 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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После первого тура в группе D команды разделились на фаворитов и аутсайдеров. «Фламенго» разобрался с крепким «Эсперансом», а «Челси» с точно таким же счетом (2:0) одолел «Лос-Анджелес». Теперь лидеры квартета сыграют друг с другом. Победитель встречи в Филадельфии практически гарантирует себе выход в следующую стадию турнира. Разбираемся в предматчевых раскладах.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа D, 2-й тур
Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались
Последние пять игр «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.06.2025
|«Челси»
2:0
«Лос-Анджелес»
Клубный ЧМ-2025
|28.05.2025
|«Бетис»
1:4
«Челси»
Лига конференций
|25.05.2025
|«Ноттингем»
0:1
«Челси»
АПЛ
|16.05.2025
|«Челси»
1:0
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|11.05.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Челси»
АПЛ
Последние пять игр «Фламенго»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2025
|«Фламенго»
2:0
«Эсперанс»
Клубный ЧМ-2025
|02.06.2025
|«Фламенго»
5:0
«Форталеза»
Чемпионат Бразилии
|29.05.2025
|«Фламенго»
1:0
«Тачира»
Кубок Либертадорес
|25.05.2025
|«Палмейрас»
0:2
«Фламенго»
Чемпионат Бразилии
|22.05.2025
|«Фламенго»
4:2
«Ботафого» Жуан-Песоа
Кубок Бразилии
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Челси
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2. Фламенго
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3. Эсперанс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|4. Лос-Анджелес
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Оба соперника хороши в обороне. И лидер бразильского первенства, и победитель еврокубка не любят пропускать. И статистика, и стилистика команд говорят, что удалой игры на встречных курсах ждать в этом матче не стоит. Велика вероятность, что исход встречи решит один единственный гол. На бумаге больше шансов у «Челси», который и укомплектован более дорогими футболистами, и статус имеет на международной арене более высокий. Но не будем идти на поводу у коварной, порой, статистики. Оставим шанс на победу и бразильской команде. Наш выбор - тотал меньше 2.5.
Потери
«Челси»: Фофана (травма)
«Фламенго»: Круз (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Фламенго»:
|Позиция
|«Челси»
|«Фламенго»
|Позиция
|Вратарь
|12. Йоргенсен
|1. Росси
|Вратарь
|Защитник
|23. Сабали
|2. Варела
|Защитник
|Защитник
|5. Бартра
|3. Ортис
|Защитник
|Защитник
|6. Натан
|4. Лео
|Защитник
|Защитник
|12. Родригес
|6. Айртон
|Защитник
|Полузащитник
|4. Кардозо
|5. Пульгар
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Форнальс
|21. Жоржиньо
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Антони
|8. Жерсон
|Полузащитник
|Нападающий
|22. Иско
|10. Арраскаета
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Абде
|7. Араужо
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Бакамбу
|9. Абреу
|Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
|Филипо Луис
|Главный тренер
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|Текстовая
|-
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|Текстовая
|-
Winline рассчитает успешную ставку на бразильский клуб по коэффициенту 4.50. Вероятность победы лондонцев котируется за 1.80. Заключить пари на ничью предложено за 3.80.
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Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является ничья 1:1. В линии на точный счет этому варианту присвоен коэффициент 6.00. Победа «Челси» 0:1 котируется за 6.80.
В первом матче на турнире экс-вингер московского «Спартака» появился в стартовом составе и отыграл с первой до последней минуты. В списках травмированных бровочник не фигурирует, а, значит, с большой долей вероятности мы увидим его в игре и на этот раз.
Трио главных фаворитов от экспертов выглядит так: