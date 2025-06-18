Фламенго — Челси, 19 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

С каким счетом завершится матч «Фламенго» - «Челси»?

Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является ничья 1:1. В линии на точный счет этому варианту присвоен коэффициент 6.00. Победа «Челси» 0:1 котируется за 6.80.

Сыграет ли Айртон?

В первом матче на турнире экс-вингер московского «Спартака» появился в стартовом составе и отыграл с первой до последней минуты. В списках травмированных бровочник не фигурирует, а, значит, с большой долей вероятности мы увидим его в игре и на этот раз.

Кто выиграет клубный ЧМ?

Трио главных фаворитов от экспертов выглядит так: