Флуминенсе - Аль-Хиляль, 4 июля: где смотреть матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Симоне Индзаги чуть больше месяца наставляет команду Эр-Рияда, но уже добился с ней поистине фантастических успехов. На Клубном чемпионате мира «Аль-Хиляль» удивил уже трижды: сначала ничьей с мадридским «Реалом», затем - выходом из группы и, наконец, сенсационной победой над «Манчестер Сити» в 1/8 финала. Вряд ли в истории саудовского клуба было что-то более знаменательное. Итальянцу хватило 30 дней, чтобы стать героем поклонников «Аль-Хиляля».

Теоретически Симоне мог бы встретиться на этой стадии со своим бывшим клубом, но «Флуминенсе» этого не допустил. Победу бразильцев над «Интером» тоже позволительно назвать сюрпризом: коэффициент на победу «Флу» был в три раза выше, чем на европейцев. Но, как видим, и аналитики крупнейших компаний иногда ошибаются в своих прогнозах.

Отметим, что «Флуминенсе» трижды на КЧМ играл на ноль в обороне, а его соперник - дважды. Можно предположить, что на столь дальней стадии оба тренера уделят надежности игры еще большее внимание. Индзаги так точно «припаркует автобус» у своих ворот. Игра на американской жаре обещает быть вязкой и закрытой. Тотал меньше 2.5 при таких вводных видится достаточно реальным исходом.