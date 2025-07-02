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2 июля 14:27ГлавнаяНовостиФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Флуминенсе - Аль-Хиляль, 4 июля: где смотреть матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Индзаги творит чудеса в Америке!
Валентин Васильев

В пятницу, 4 июля, на  Клубном чемпионате мира по футболу стартует четвертьфинальная стадия. А откроет ее самая диковинная пара на этом этапе. Если «Флуминенсе» еще можно было ожидать в восьмерке лучших команд планеты, то прорыв туда «Аль-Хиляля» стал главной сенсацией турнира. Теперь-то восточная сказка закончится - или нет?!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Флуминенсе» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

04.07.2025, Пт

22:00 МСК

«Аль-Хиляль» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

П1 - 2.80

Х - 3.40

П2 - 2.50

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/4 финала

Стадион: «Кэмпинг Уорлд Стэдиум» (Орландо, США)

Главный судья: еще не определен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять игр «Флуминенсе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.06.2025«Интер»

0:2

«Флуминенсе»

Клубный чемпионат мира

25.06.2025«Мамелоди Сандаунс»

0:0

«Флуминенсе»

Клубный чемпионат мира

22.06.2025«Флуминенсе»

4:2

«Ульсан»

Клубный чемпионат мира

17.06.2025«Флуминенсе»

0:0

«Боруссия» Д

Клубный чемпионат мира

02.06.2025«Интернасьонал»

0:2

«Флуминенсе»

Чемпионат Бразилии

Последние пять игр «Аль-Хиляля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.07.2025«Манчестер Сити»

3:4 д. в.

«Аль-Хиляль»

 Клубный чемпионат мира

27.06.2025«Аль-Хиляль»

2:0

«Пачука»

Чемпионат Саудовской Аравии

23.06.2025«Зальцбург»

0:0

«Аль-Хиляль»

 Клубный чемпионат мира

18.06.2025«Реал»

1:1

«Аль-Хиляль»

 Клубный чемпионат мира

26.05.2025«Аль-Хиляль»

2:0

«Аль-Кадисия»

Чемпионат Саудовской Аравии

Прогноз на матч

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Симоне Индзаги чуть больше месяца наставляет команду Эр-Рияда, но уже добился с ней поистине фантастических успехов. На Клубном чемпионате мира  «Аль-Хиляль» удивил уже трижды: сначала ничьей с мадридским «Реалом», затем - выходом из группы и, наконец, сенсационной победой над «Манчестер Сити» в 1/8 финала. Вряд ли в истории саудовского клуба было что-то более знаменательное. Итальянцу хватило 30 дней, чтобы стать героем поклонников «Аль-Хиляля».

Теоретически Симоне мог бы встретиться на этой стадии со своим бывшим клубом, но «Флуминенсе» этого не допустил. Победу бразильцев над «Интером» тоже позволительно назвать сюрпризом: коэффициент на победу «Флу» был в три раза выше, чем на европейцев. Но, как видим, и аналитики крупнейших компаний иногда ошибаются в своих прогнозах. 

Отметим, что «Флуминенсе»  трижды на КЧМ играл на ноль в обороне, а его соперник - дважды. Можно предположить, что на столь дальней стадии оба тренера уделят надежности игры еще большее внимание. Индзаги так точно «припаркует автобус» у своих ворот. Игра на американской жаре обещает быть вязкой и закрытой. Тотал меньше 2.5 при таких вводных видится достаточно реальным исходом.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Посмотреть игру в Орландо можно в онлайн-кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Флуминенсе»: Рене (дисквалификация), Отавио (травма)

«Аль-Хиляль»:  Тамбакти, Кайо (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Флуминенсе» - «Аль-Хиляль»:

Позиция «Флуминенсе»«Аль-Хиляль»

Позиция

Вратарь1. Фабио37. Буну

Вратарь

Защитник23. Гуга20. Канселу

Защитник

Защитник3. Силва78. Ладжами

Защитник

Защитник22. Фрейтес3. Кулибали

Защитник

Полузащитник 12. Фуэнтес6. Лоди

Защитник

Полузащитник 8. Мартинелли8. Невеш

Защитник

Полузащитник 35. Эркулес16. Н. Аль-Давсари

Полузащитник 

Полузащитник21. Арьяс22. Милинкович-Савич

Полузащитник

Полузащитник 10. Гансо29. С. Аль-Давсари

Нападающий

Нападающий90. Серна77. Малком

Нападающий

Нападающий14. Кано11. Леонардо

Нападающий

Главный тренерРенато ГаушоСимоне Индзаги

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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После подвигов парней Индзаги в прошлых матчах аналитики достаточно осторожно оценивают их шансы на успех в четвертьфинале. Прежнего перекоса в коэффициентах и близко нет. В PARI котировки на П1 и П2 близки - 2.80 и 2.50 соответственно. Ничья идет в основной линии за 3.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Флуминенсе» - «Аль-Хиляль»?

Сыгравшая ставка на 1:1 обещает беттору семикратный выигрыш. Остальные счета котируются выше.

Кто выйдет в полуфинал?

Вероятность квалификации «Аль-Хиляля» в четверку лучших на турнире аналитики оценили котировкой 1.80. В случае выхода «Флу» в следующий раунд букмекер удвоит номинал соответствующего пари.  

С кем сыграет победитель пары «Флуминенсе» - «Аль-Хиляль»?

Соперник наиболее удачливой команды из этой пары определится в противостоянии «Палмейраса» и «Челси».

Кто тренирует «Аль-Хиляль»?

После отставки из «Интера» клуб из Эр-Рияда принял итальянский специалист Симоне Индзаги. 

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