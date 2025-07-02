Флуминенсе - Аль-Хиляль, 4 июля: где смотреть матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В пятницу, 4 июля, на Клубном чемпионате мира по футболу стартует четвертьфинальная стадия. А откроет ее самая диковинная пара на этом этапе. Если «Флуминенсе» еще можно было ожидать в восьмерке лучших команд планеты, то прорыв туда «Аль-Хиляля» стал главной сенсацией турнира. Теперь-то восточная сказка закончится - или нет?!
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/4 финала
Стадион: «Кэмпинг Уорлд Стэдиум» (Орландо, США)
Главный судья: еще не определен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять игр «Флуминенсе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.06.2025
|«Интер»
0:2
«Флуминенсе»
Клубный чемпионат мира
|25.06.2025
|«Мамелоди Сандаунс»
0:0
«Флуминенсе»
Клубный чемпионат мира
|22.06.2025
|«Флуминенсе»
4:2
«Ульсан»
Клубный чемпионат мира
|17.06.2025
|«Флуминенсе»
0:0
«Боруссия» Д
Клубный чемпионат мира
|02.06.2025
|«Интернасьонал»
0:2
«Флуминенсе»
Чемпионат Бразилии
Последние пять игр «Аль-Хиляля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.07.2025
|«Манчестер Сити»
3:4 д. в.
«Аль-Хиляль»
Клубный чемпионат мира
|27.06.2025
|«Аль-Хиляль»
2:0
«Пачука»
Чемпионат Саудовской Аравии
|23.06.2025
|«Зальцбург»
0:0
«Аль-Хиляль»
Клубный чемпионат мира
|18.06.2025
|«Реал»
1:1
«Аль-Хиляль»
Клубный чемпионат мира
|26.05.2025
|«Аль-Хиляль»
2:0
«Аль-Кадисия»
Чемпионат Саудовской Аравии
Симоне Индзаги чуть больше месяца наставляет команду Эр-Рияда, но уже добился с ней поистине фантастических успехов. На Клубном чемпионате мира «Аль-Хиляль» удивил уже трижды: сначала ничьей с мадридским «Реалом», затем - выходом из группы и, наконец, сенсационной победой над «Манчестер Сити» в 1/8 финала. Вряд ли в истории саудовского клуба было что-то более знаменательное. Итальянцу хватило 30 дней, чтобы стать героем поклонников «Аль-Хиляля».
Теоретически Симоне мог бы встретиться на этой стадии со своим бывшим клубом, но «Флуминенсе» этого не допустил. Победу бразильцев над «Интером» тоже позволительно назвать сюрпризом: коэффициент на победу «Флу» был в три раза выше, чем на европейцев. Но, как видим, и аналитики крупнейших компаний иногда ошибаются в своих прогнозах.
Отметим, что «Флуминенсе» трижды на КЧМ играл на ноль в обороне, а его соперник - дважды. Можно предположить, что на столь дальней стадии оба тренера уделят надежности игры еще большее внимание. Индзаги так точно «припаркует автобус» у своих ворот. Игра на американской жаре обещает быть вязкой и закрытой. Тотал меньше 2.5 при таких вводных видится достаточно реальным исходом.
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Потери
«Флуминенсе»: Рене (дисквалификация), Отавио (травма)
«Аль-Хиляль»: Тамбакти, Кайо (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Флуминенсе» - «Аль-Хиляль»:
|Позиция
|«Флуминенсе»
|«Аль-Хиляль»
Позиция
|Вратарь
|1. Фабио
|37. Буну
Вратарь
|Защитник
|23. Гуга
|20. Канселу
Защитник
|Защитник
|3. Силва
|78. Ладжами
Защитник
|Защитник
|22. Фрейтес
|3. Кулибали
Защитник
|Полузащитник
|12. Фуэнтес
|6. Лоди
Защитник
|Полузащитник
|8. Мартинелли
|8. Невеш
Защитник
|Полузащитник
|35. Эркулес
|16. Н. Аль-Давсари
Полузащитник
|Полузащитник
|21. Арьяс
|22. Милинкович-Савич
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Гансо
|29. С. Аль-Давсари
Нападающий
|Нападающий
|90. Серна
|77. Малком
Нападающий
|Нападающий
|14. Кано
|11. Леонардо
Нападающий
|Главный тренер
|Ренато Гаушо
|Симоне Индзаги
Главный тренер
После подвигов парней Индзаги в прошлых матчах аналитики достаточно осторожно оценивают их шансы на успех в четвертьфинале. Прежнего перекоса в коэффициентах и близко нет. В PARI котировки на П1 и П2 близки - 2.80 и 2.50 соответственно. Ничья идет в основной линии за 3.40.
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Сыгравшая ставка на 1:1 обещает беттору семикратный выигрыш. Остальные счета котируются выше.
Вероятность квалификации «Аль-Хиляля» в четверку лучших на турнире аналитики оценили котировкой 1.80. В случае выхода «Флу» в следующий раунд букмекер удвоит номинал соответствующего пари.
Соперник наиболее удачливой команды из этой пары определится в противостоянии «Палмейраса» и «Челси».
После отставки из «Интера» клуб из Эр-Рияда принял итальянский специалист Симоне Индзаги.