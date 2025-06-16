Флуминенсе - Боруссия Дортмунд, 17 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Дортмундская «Боруссия» выдала крайне противоречивый сезон, но все же закончила его на мажорной ноте. Пять побед подряд подняли команду на четвертое место, ведущее в Лигу чемпионов. При этом, в отличие от многих участников слета в США, команда Нико Ковача успела отдохнуть и набраться сил. Последний тур Бундеслиги и первый клубного ЧМ разделил почти месяц.

У «Флуминенсе», наоборот, сезон в разгаре. Команда Ренату Гаушу явно на ходу: из пяти последних матчей она выиграла четыре, допустив всего одну ничью. Что сыграет определяющую роль в очном противостоянии немцев с бразильцами - свежесть первых или игровой тонус вторых - предугадать сложно. Но обе команды крайне редко покидают поле без своего гола. Рассчитываем, что как минимум по одному они забьют и в Ист-Ратерфорде.