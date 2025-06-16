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13 июня 6:37ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Флуминенсе - Боруссия Дортмунд, 17 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

В прошлый раз бразильцы дошли до финала
Валентин Васильев

Один из самых титулованных клубов Германии дебютирует на клубном чемпионате мира по футболу. В соперниках у «Боруссии» вице-чемпион прошлого розыгрыша «Флуминенсе». Анализируем шансы команд на успех в первом туре и попутно выбираем перспективный вариант для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Флуминенсе» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

17.06.2025, Пн

19:00 МСК

 «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

П1 - 5.60

Х - 4.50

П2 - 1.55

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа F, 1-й тур

Стадион: «Метлайф-стэдиум» (Ист-Ратерфорд, США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять матчей «Флуминенсе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.06.2025«Интернасьонал»

0:2

«Флуминенсе»

Чемпионат Бразилии

30.05.2025«Флуминенсе»

2:0

«Онсе Кальдас»

Южноамериканский кубок

25.05.2025«Флуминенсе»

2:1

«Васко да Гама»

Чемпионат Бразилии

18.05.2025«Жувентуде»

1:1

«Флуминенсе»

Чемпионат Бразилии

15.05.2025«Флуминенсе»

2:0

«Унион Эспаньола»

Южноамериканский кубок

Последние пять игр  «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025 «Боруссия» Д

3:0

 «Хольштайн» 

Бундеслига

11.05.2025 «Байер» 

2:4

 «Боруссия» Д 

Бундеслига

03.05.2025 «Боруссия» Д

4:0

 «Вольфсбург» 

Бундеслига

26.04.2025 «Хоффенхайм» 

2:3

 «Боруссия» Д

Бундеслига

20.04.2025 «Боруссия» Д

3:2

 «Боруссия» М 

Бундеслига

Турнирное положение 

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Группа F

КомандаИВНПМО
Боруссия Д00000-00
Флуминенсе00000-00
Ульсан Хендэ00000-00
Мамелоди Сандаунз00000-00

Прогноз на матч

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Дортмундская «Боруссия» выдала крайне противоречивый сезон, но все же закончила его на мажорной ноте. Пять побед подряд подняли команду на четвертое место, ведущее в Лигу чемпионов. При этом, в отличие от многих участников слета в США, команда Нико Ковача успела отдохнуть и набраться сил. Последний тур Бундеслиги и первый клубного ЧМ разделил почти месяц. 

У   «Флуминенсе», наоборот, сезон в разгаре. Команда Ренату Гаушу явно на ходу: из пяти последних матчей она выиграла четыре, допустив всего одну ничью. Что сыграет определяющую роль в очном противостоянии немцев с бразильцами - свежесть первых или игровой тонус вторых - предугадать сложно. Но обе команды крайне редко покидают поле без своего гола. Рассчитываем, что как минимум по одному они забьют и в Ист-Ратерфорде.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Флуминенсе»: Кано, Отавио, Каноббио, Берналь (все - травмы)

 «Боруссия»: Эмре Джан, Озкан, Кулибали, Мане, Шлоттербек  (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET установили коэффициент 5.60 на победу парней из Рио. Ничья котируется за 4.50, а победа немцев - за 1.55.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Флуминенсе» -  «Боруссия»?

При ставке на точный счет самый низкий коэффициент предложен за победу немцев 1:0 и 2:0. Удачное пари на такой исход обещает беттору восьмикратный выигрыш. 

Кто еще играет в группе F?

Помимо «Флуминенсе» и «Боруссии» в группу вошли корейский «Ульсан Хендэ» и южноафриканский «Мамелоди Сандаунз».

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Сколько команд выходит из группы?

В плей-офф проследуют по два лучших клуба каждой из четверок. 

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