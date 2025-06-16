Флуминенсе - Боруссия Дортмунд, 17 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Один из самых титулованных клубов Германии дебютирует на клубном чемпионате мира по футболу. В соперниках у «Боруссии» вице-чемпион прошлого розыгрыша «Флуминенсе». Анализируем шансы команд на успех в первом туре и попутно выбираем перспективный вариант для ставки.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа F, 1-й тур
Стадион: «Метлайф-стэдиум» (Ист-Ратерфорд, США)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять матчей «Флуминенсе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.06.2025
|«Интернасьонал»
0:2
«Флуминенсе»
Чемпионат Бразилии
|30.05.2025
|«Флуминенсе»
2:0
«Онсе Кальдас»
Южноамериканский кубок
|25.05.2025
|«Флуминенсе»
2:1
«Васко да Гама»
Чемпионат Бразилии
|18.05.2025
|«Жувентуде»
1:1
«Флуминенсе»
Чемпионат Бразилии
|15.05.2025
|«Флуминенсе»
2:0
«Унион Эспаньола»
Южноамериканский кубок
Последние пять игр «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Боруссия» Д
3:0
«Хольштайн»
Бундеслига
|11.05.2025
|«Байер»
2:4
«Боруссия» Д
Бундеслига
|03.05.2025
|«Боруссия» Д
4:0
«Вольфсбург»
Бундеслига
|26.04.2025
|«Хоффенхайм»
2:3
«Боруссия» Д
Бундеслига
|20.04.2025
|«Боруссия» Д
3:2
«Боруссия» М
Бундеслига
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ульсан Хендэ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Мамелоди Сандаунз
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Дортмундская «Боруссия» выдала крайне противоречивый сезон, но все же закончила его на мажорной ноте. Пять побед подряд подняли команду на четвертое место, ведущее в Лигу чемпионов. При этом, в отличие от многих участников слета в США, команда Нико Ковача успела отдохнуть и набраться сил. Последний тур Бундеслиги и первый клубного ЧМ разделил почти месяц.
У «Флуминенсе», наоборот, сезон в разгаре. Команда Ренату Гаушу явно на ходу: из пяти последних матчей она выиграла четыре, допустив всего одну ничью. Что сыграет определяющую роль в очном противостоянии немцев с бразильцами - свежесть первых или игровой тонус вторых - предугадать сложно. Но обе команды крайне редко покидают поле без своего гола. Рассчитываем, что как минимум по одному они забьют и в Ист-Ратерфорде.
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Потери
«Флуминенсе»: Кано, Отавио, Каноббио, Берналь (все - травмы)
«Боруссия»: Эмре Джан, Озкан, Кулибали, Мане, Шлоттербек (все - травмы)
Эксперты FONBET установили коэффициент 5.60 на победу парней из Рио. Ничья котируется за 4.50, а победа немцев - за 1.55.
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При ставке на точный счет самый низкий коэффициент предложен за победу немцев 1:0 и 2:0. Удачное пари на такой исход обещает беттору восьмикратный выигрыш.
Помимо «Флуминенсе» и «Боруссии» в группу вошли корейский «Ульсан Хендэ» и южноафриканский «Мамелоди Сандаунз».
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