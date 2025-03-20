Себастьян Фундора — Чордейл Букер, 23 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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Крупный вечер бокса в Лас-Вегасе возглавит поединок американца Себастьяна Фундоры, который будет защищать титулы WBC и WBO в первом среднем весе (до 69,85 кг) от посягательств своего соотечественника Чордейла Букера. Кто из представителей США окажется сильнее?
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Фундора
Букер
США
Страна
США
27
Возраст
33
23
Бои
24
21 (13)
Победы (нокауты)
23 (11)
1 (1)
Поражения (нокауты)
1 (1)
1
Ничьи
0
11 (первый средний вес)
Место в рейтинге BoxRec
40 (средний вес)
198
Рост (см)
175
203
Размах рук (см)
178
Левша
Стойка
Левша
На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2022-м выиграл временный пояс WBC в первом среднем весе. Один раз защитил его, после чего уступил Брайану Мендосе нокаутом в седьмом раунде. В последнем поединке в марте победил Тима Цзю раздельным решением судей и забрал титулы WBO и WBC в первом среднем весе.
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На профессиональном ринге выступает с 2016 года. Был обладателем пояса WBC USA в первом среднем весе. На данный момент идет на серии из шести побед. В последнем поединке в июне нокаутировал Брайана Дамиана Чавеса в третьем раунде.
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Рассечение у Цзю заметно помогло Фундоре забрать победу в прошлом поединке, а вместе с ней и титулы. Его чемпионские перспективы на длинной дистанции по-прежнему выглядят туманно. Впрочем, Букер ещё меньше похож на боксера, достойного аж двух титулов.
Претендент не проводил статусных боев, оппозиции уровня Фундоры у него не было. Наверняка Букер не будет рисковать и форсировать события, а действующий чемпион успеет подстроиться под соперника и переработать его. В данном случае на помощь Фундоре точно придет преимущество в габаритах, особенно в размахе рук — 25 см.
Полагаем, за экватор поединок перевалит, но Букер в лучшем случае продержится до подсчета очков. Вполне вероятно, что всё завершится финишем во второй половине, хотя у Фундоры не слишком впечатляющий нокаутирующий потенциал.
Боксерский вечер пройдет на «Michelob ULTRA Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Турнир начнется в воскресенье, 23 марта, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Фундора — Букер стоит ожидать не ранее 05:30 мск.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
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