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20 марта 12:45ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Себастьян Фундора — Чордейл Букер, 23 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Первая защита от американца после победы над Тимом Цзю
Александр Бокулёв
Источник: WBC
Источник: WBC

Крупный вечер бокса в Лас-Вегасе возглавит поединок американца Себастьяна Фундоры, который будет защищать титулы WBC и WBO в первом среднем весе (до 69,85 кг) от посягательств своего соотечественника Чордейла Букера. Кто из представителей США окажется сильнее?

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Статистика

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Фундора

 

Букер

США

Страна

США

27

Возраст

33

23

Бои

24

21 (13)

Победы (нокауты)

23 (11)

1 (1)

Поражения (нокауты)

1 (1)

1

Ничьи

0

11 (первый средний вес)

Место в рейтинге BoxRec

40 (средний вес)

198

Рост (см)

175

203

Размах рук (см)

178

Левша

Стойка

Левша

Себастьян Фундора

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На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2022-м выиграл временный пояс WBC в первом среднем весе. Один раз защитил его, после чего уступил Брайану Мендосе нокаутом в седьмом раунде. В последнем поединке в марте победил Тима Цзю раздельным решением судей и забрал титулы WBO и WBC в первом среднем весе.

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Чордейл Букер

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На профессиональном ринге выступает с 2016 года. Был обладателем пояса WBC USA в первом среднем весе. На данный момент идет на серии из шести побед. В последнем поединке в июне нокаутировал Брайана Дамиана Чавеса в третьем раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ФундорыПобеда БукераТМ (8,5)ТБ (8,5)
PARI1,079,001,901,80

Прогноз на бой

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Рассечение у Цзю заметно помогло Фундоре забрать победу в прошлом поединке, а вместе с ней и титулы. Его чемпионские перспективы на длинной дистанции по-прежнему выглядят туманно. Впрочем, Букер ещё меньше похож на боксера, достойного аж двух титулов. 

Претендент не проводил статусных боев, оппозиции уровня Фундоры у него не было. Наверняка Букер не будет рисковать и форсировать события, а действующий чемпион успеет подстроиться под соперника и переработать его. В данном случае на помощь Фундоре точно придет преимущество в габаритах, особенно в размахе рук — 25 см.

Полагаем, за экватор поединок перевалит, но Букер в лучшем случае продержится до подсчета очков. Вполне вероятно, что всё завершится финишем во второй половине, хотя у Фундоры не слишком впечатляющий нокаутирующий потенциал.

Где смотреть бой Фундора Букер

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Боксерский вечер пройдет на «Michelob ULTRA Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Турнир начнется в воскресенье, 23 марта, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Фундора — Букер стоит ожидать не ранее 05:30 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Себастьян Фундора (США) — Чордейл Букер (США). Первый средний вес. Бой за пояса WBO и WBC;
  • Элайджа Гарсия (США) — Террелл Гауша (США). Средний вес;
  • Хесус Рамос (США) — Гидо Шрамм (Аргентина). Средний вес;
  • Фрейдис Рохас-младший (США) — Морис Ли (США). Полусредний вес;
  • Альберто Мора (Мексика) — Виктор Славинский (Украина). Второй полулегкий вес;
  • Джарсли Варгас (Кабо-Верде) — Улицес Авелино-Рейес (Мексика). Легкий вес;
  • Алексис де ла Церда (США) — Шэрон Картер (США). Второй легчайший вес;
  • Джозеф Браун (Канада) — Эсекьель Дуран (США). Первый средний вес;
  • Роберт Герреро-младший (США) — Шон Армас (США). Легкий вес;
  • Брайан Гонсалес (США) — Джастин Маркес (США). Второй легчайший вес.
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