Себастьян Фундора — Чордейл Букер, 23 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Рассечение у Цзю заметно помогло Фундоре забрать победу в прошлом поединке, а вместе с ней и титулы. Его чемпионские перспективы на длинной дистанции по-прежнему выглядят туманно. Впрочем, Букер ещё меньше похож на боксера, достойного аж двух титулов.

Претендент не проводил статусных боев, оппозиции уровня Фундоры у него не было. Наверняка Букер не будет рисковать и форсировать события, а действующий чемпион успеет подстроиться под соперника и переработать его. В данном случае на помощь Фундоре точно придет преимущество в габаритах, особенно в размахе рук — 25 см.

Полагаем, за экватор поединок перевалит, но Букер в лучшем случае продержится до подсчета очков. Вполне вероятно, что всё завершится финишем во второй половине, хотя у Фундоры не слишком впечатляющий нокаутирующий потенциал.