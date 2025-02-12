Джаред Гордон — Машрабджон Рузибоев, 16 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде ближайшего турнира UFC был запланирован поединок в легком весе (до 70,3 кг) между американцем Джаредом Гордоном и бразильцем Кауе Фернандесом. Однако последний снялся из-за проблем с визой, и его заменил узбекистанец Машрабджон Рузибоев. Сумеет ли дебютант лиги победить на коротком уведомлении?
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Гордон
Рузибоев
США
Страна
Узбекистан
36
Возраст
28
28
Бои
24
20 (7 / 2 / 11)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
19 (11 / 5 / 3)
7 (4 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (0 / 2 / 2)
0
Ничьи
1
1
Без результата
0
175
Рост (см)
178
173
Размах рук (см)
N/A
96,5
Размах ног (см)
N/A
Владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2011 года. Был чемпионом Cage Fury FC в полулегком весе. Один раз защитил пояс, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал восемь побед при шести поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в июне уступил Насрату Хакпарасту раздельным решением судей.
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Младший брат бойца UFC Нурсултона Рузибоева. В профессиональных ММА выступает с 2016 года. Идет на серии из семи побед. В последнем поединке в октябре 2023-го нокаутировал Нуржигита Караева в первом раунде под эгидой российской лиги Open FC.
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На бумаге многое говорит не в пользу Рузибоева. Он выходит на почти экстремально коротком уведомлении после простоя длительностью более года. А напротив будет очень опытный и стойкий соперник. Гордон явно достиг своего потолка, но закрепился на уровне крепкого середняка UFC. Он довольно универсален и умеет действовать как во взрывной манере, так и раскладываясь на длинную дистанцию.
Вероятно, Рузибоев всё же попробует взвинтить темп и начать быстро выкладываться, пока на это будут силы. Да и в целом такой стиль ему близок, неслучайно девять из десяти последних боев узбекистанца завершились уже в первом раунде. Рискнем предположить, что и этот поединок завершится досрочно. Либо Рузибоев задавит соперника, либо Гордон на опыте сдержит прессинг и поймает оппонента на ошибках и контратаках.
Турнир UFC Fight Night 251 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует полночь с 15 на 16 февраля по московскому времени. Бой Гордон — Рузибоев стоит ожидать около 02:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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