Джаред Гордон — Машрабджон Рузибоев, 16 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

На бумаге многое говорит не в пользу Рузибоева. Он выходит на почти экстремально коротком уведомлении после простоя длительностью более года. А напротив будет очень опытный и стойкий соперник. Гордон явно достиг своего потолка, но закрепился на уровне крепкого середняка UFC. Он довольно универсален и умеет действовать как во взрывной манере, так и раскладываясь на длинную дистанцию.

Вероятно, Рузибоев всё же попробует взвинтить темп и начать быстро выкладываться, пока на это будут силы. Да и в целом такой стиль ему близок, неслучайно девять из десяти последних боев узбекистанца завершились уже в первом раунде. Рискнем предположить, что и этот поединок завершится досрочно. Либо Рузибоев задавит соперника, либо Гордон на опыте сдержит прессинг и поймает оппонента на ошибках и контратаках.