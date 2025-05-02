Наоя Иноуэ — Рамон Карденас, 5 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на понедельник, 5 мая, в США пройдет крупный боксерский турнир. Возглавит шоу поединок между японцем Наоей Иноуэ и американцем Рамоном Карденасом за титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,2 кг). Ищем высокие коэффициенты на бой и анализируем варианты для ставки.
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Иноуэ
Карденас
Япония
Страна
США
32
Возраст
29
29
Бои
27
29 (26)
Победы (нокауты)
26 (14)
0
Поражения (нокауты)
1 (0)
1
Место в рейтинге второго легчайшего дивизиона BoxRec
11
165
Рост (см)
165
171
Размах рук (см)
168
Правша
Стойка
Правша
Среди любителей брал бронзу на молодежном чемпионате Азии в 2010 году. На Олимпиаду-2012 не отобрался и перешел в профессиональный бокс. Уже в шестом поединке на этом уровне в 20-летнем возрасте стал чемпионом мира в первом наилегчайшем весе по версии WBC. Один раз защитил титул, после чего выиграл пояс WBO во втором наилегчайшем весе. После семи успешных защит перешел в легчайшую категорию, где с 2019 года забирал титулы разных организаций. В декабре 2022-го стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе. В январе 2023-го Иноуэ освободил все пояса, поднявшись во второй легчайший дивизион. За три боя стал абсолютным чемпионом мира в новой категории, защитил титул трижды. В последнем поединке в январе нокаутировал в четвертом раунде Е Чун Кима.
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На профессиональном ринге выступает с 2015 года. Единственное поражение потерпел в 2017-м от Дэнни Флореса. Затем вышел на серию из 14 побед. В последнем поединке в феврале одолел Брайана Акосту единогласным решением судей.
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Последние соперники Иноуэ в контексте букмекерского рынка соревнуются в том, на чью победу коэффициент будет максимально заоблачным. Карденас — в числе лидеров, и в его успех аналитики ожидаемо абсолютно не верят. И понять их можно, так как сложно найти реальные аргументы в пользу американца.
Однако совсем не факт, что капитуляция будет быстрой и грубой. Карденас всё-таки довольно качественный боксер, который эффективно контратакует и хорошо защищается. Но претенденту явно не хватает мощи, поэтому в атаке он вряд ли сильно удивит Иноуэ.
Скорее, японцу придется потрудиться, чтобы окончательно сломать оборону оппонента. Когда это произойдет, нас наверняка ждет очередной нокаут от Иноуэ. Но всё же предположим, что до шестого раунда Карденас продержится.
Турнир на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в понедельник, 5 мая, в 05:00 по московскому времени. Главный бой Иноуэ — Карденас стоит ожидать не ранее 07:00 мск (4 мая).
В России легальная бесплатная прямая трансляция проводиться не будет.
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