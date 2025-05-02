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2 мая 16:10ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Наоя Иноуэ — Рамон Карденас, 5 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Очередной нокаут от японского чемпиона?
Александр Бокулёв
Источник: WBA
Источник: WBA

В ночь на понедельник, 5 мая, в США пройдет крупный боксерский турнир. Возглавит шоу поединок между японцем Наоей Иноуэ и американцем Рамоном Карденасом за титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,2 кг). Ищем высокие коэффициенты на бой и анализируем варианты для ставки.

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Статистика

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Иноуэ

 

Карденас

Япония

Страна

США

32

Возраст

29

29

Бои

27

29 (26)

Победы (нокауты)

26 (14)

0

Поражения (нокауты)

1 (0)

1

Место в рейтинге второго легчайшего дивизиона BoxRec

11

165

Рост (см)

165

171

Размах рук (см)

168

Правша

Стойка

Правша

Наоя Иноуэ

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Среди любителей брал бронзу на молодежном чемпионате Азии в 2010 году. На Олимпиаду-2012 не отобрался и перешел в профессиональный бокс. Уже в шестом поединке на этом уровне в 20-летнем возрасте стал чемпионом мира в первом наилегчайшем весе по версии WBC. Один раз защитил титул, после чего выиграл пояс WBO во втором наилегчайшем весе. После семи успешных защит перешел в легчайшую категорию, где с 2019 года забирал титулы разных организаций. В декабре 2022-го стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе. В январе 2023-го Иноуэ освободил все пояса, поднявшись во второй легчайший дивизион. За три боя стал абсолютным чемпионом мира в новой категории, защитил титул трижды. В последнем поединке в январе нокаутировал в четвертом раунде Е Чун Кима.

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Рамон Карденас

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На профессиональном ринге выступает с 2015 года. Единственное поражение потерпел в 2017-м от Дэнни Флореса. Затем вышел на серию из 14 побед. В последнем поединке в феврале одолел Брайана Акосту единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ИноуэПобеда КарденасаДосрочное завершениеПолный бой
WINLINE1,0215,001,105,85

Прогноз на бой

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Последние соперники Иноуэ в контексте букмекерского рынка соревнуются в том, на чью победу коэффициент будет максимально заоблачным. Карденас — в числе лидеров, и в его успех аналитики ожидаемо абсолютно не верят. И понять их можно, так как сложно найти реальные аргументы в пользу американца.

Однако совсем не факт, что капитуляция будет быстрой и грубой. Карденас всё-таки довольно качественный боксер, который эффективно контратакует и хорошо защищается. Но претенденту явно не хватает мощи, поэтому в атаке он вряд ли сильно удивит Иноуэ. 

Скорее, японцу придется потрудиться, чтобы окончательно сломать оборону оппонента. Когда это произойдет, нас наверняка ждет очередной нокаут от Иноуэ. Но всё же предположим, что до шестого раунда Карденас продержится.

Где смотреть бой Иноуэ Карденас

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Турнир на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в понедельник, 5 мая, в 05:00 по московскому времени. Главный бой Иноуэ — Карденас стоит ожидать не ранее 07:00 мск (4 мая).

В России легальная бесплатная прямая трансляция проводиться не будет.

Полный кард

  • Наоя Иноуэ (Япония) — Рамон Карденас (США). Второй легчайший вес. Бой за титул абсолютного чемпиона мира;
  • Рафаэль Эспиноса (Мексика) — Эдвард Васкес (США). Полулегкий вес. Бой за пояс WBO;
  • Рохан Поланко (Доминиканская Республика) — Фабиан Майдана (Аргентина). Полусредний вес;
  • Микито Накано (Япония) — Педро Маркес (Пуэрто-Рико). Полулегкий вес;
  • Арт Баррера-младший (США) — Хуан Карлос Герра (США). Первый средний вес;
  • Эмилиано Варгас (США) — Хуан Леон (Испания). Первый полусредний вес;
  • Раис Алим (США) — Руди Гарсия (США). Полулегкий вес;
  • Патрик О'Коннор (США) — Маркус Смит (США). Полутяжелый вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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