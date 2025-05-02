Наоя Иноуэ — Рамон Карденас, 5 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Последние соперники Иноуэ в контексте букмекерского рынка соревнуются в том, на чью победу коэффициент будет максимально заоблачным. Карденас — в числе лидеров, и в его успех аналитики ожидаемо абсолютно не верят. И понять их можно, так как сложно найти реальные аргументы в пользу американца.

Однако совсем не факт, что капитуляция будет быстрой и грубой. Карденас всё-таки довольно качественный боксер, который эффективно контратакует и хорошо защищается. Но претенденту явно не хватает мощи, поэтому в атаке он вряд ли сильно удивит Иноуэ.

Скорее, японцу придется потрудиться, чтобы окончательно сломать оборону оппонента. Когда это произойдет, нас наверняка ждет очередной нокаут от Иноуэ. Но всё же предположим, что до шестого раунда Карденас продержится.