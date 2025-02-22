Интер Майами - Нью-Йорк Сити, 23 февраля: где смотреть матч МЛС, прогноз, составы

Как ни странно, в прошлом сезоне «Нью-Йорк Сити» зашел по дороге плей-офф дальше, чем звездная банда из Майами. «Горожане» завершили выступления на стадии четвертьфинала, тогда как Месси и компания выдали сенсацию со знаком минус, уступив в 1/8 «Атланте Юнайтед». Этот успех команды Алексея Миранчука в России широко освещался. С тех пор прошло больше трех месяцев. Естественно, за 105 дней миллионы почитателей таланта Месси соскучились по своему кумиру. Наверняка телевизионные рейтинги по всему миру у воскресной игры в Форт-Лодердейле будут огромные.

Этого соперника Месси еще не побеждал. Два матча «Интер Майами» с «Сити» чемпион мира пропустил из-за травмы, а когда наконец сыграл, команды разделили очки. И вообще перевес в «птичьем» противостоянии «голуби» - «цапли» пока на стороне первых, и достаточно существенный: семь побед и всего одно поражение в 11 матчах! Эти цифры выглядят как дополнительный вызов для хозяев поля.

Отдельно отметим, что три последних встречи сторон закончились одинаково по счету - 1:1. Четыре предыдущих противостояния были «низовыми». А безвыигрышная серия «Майами» в этой паре достигла уже пяти матчей. Но на старте нового сезона звезды Хавьера Маскерано не должны испортить праздник своей публике. «Интер» не проиграл ни одного предсезонного матча в ходе турне по Центральной Америке и в Перу и успешно стартовал в Кубке чемпионов КОНКАКАФ (1:0 в гостях над командой Магомеда-Шапи Сулейманова - «Канзас Сити»).

Наш прогноз: обе команды снова забьют, но первая - точно не проиграет.