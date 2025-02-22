Интер Майами - Нью-Йорк Сити, 23 февраля: где смотреть матч МЛС, прогноз, составы

Партнерский проект
В этот уикенд стартует 30-й сезон MLS, высшей лиги США и Канады по футболу. Самое пристальное внимание по всему миру приковано к нестареющим фигурам Лионеля Месси и Луиса Суареса. Их «Интер Майами» откроет чемпионат домашним матчем с «Нью-Йорк Сити». Вашему вниманию превью и котировки на один из самых любопытных матчей выходных на американском континенте.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер Майами»
23.02.2025, Вс
03:30 МСК
«Нью-Йорк Сити»
|П1 - 1.75
Турнир: MLS, 1-й тур
Стадион: «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» (Форт-Лодердейл, США)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер Майами»
|1
|3
|7
|9-20
|«Нью-Йорк Сити»
|7
|3
|1
|20-9
Последние пять официальных матчей «Интер Майами»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
18.02.2025
«Канзас Сити»
0:1
«Интер Майами»
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
10.11.2024
«Интер Майами»
2:3
«Атланта Юнайтед»
MLS
03.11.2025
«Атланта Юнайтед»
2:1
«Интер Майами»
MLS
26.10.2024
«Интер Майами»
2:1
«Атланта Юнайтед»
MLS
20.10.2024
«Интер Майами»
6:2
«Нью-Инглэнд Революшн»
MLS
Последние пять официальных матчей «Нью-Йорк Сити»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
24.11.2024
«Нью-Йорк Сити»
0:2
«Нью-Йорк Ред Буллз»
MLS
10.11.2025
«Цинциннати»
0:0, пен. 5:6
«Нью-Йорк Сити»
MLS
03.11.2024
«Нью-Йорк Сити»
3:1
«Цинциннати»
MLS
29.10.2024
«Цинциннати»
1:0
«Нью-Йорк Сити»
MLS
20.10.2024
«Клеб де Фут Монреаль»
2:0
«Нью-Йорк Сити»
MLS
Последние пять официальных матчей между «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
21.09.2024
«Нью-Йорк Сити»
1:1
«Интер Майами»
MLS
31.03.2024
«Интер Майами»
1:1
«Нью-Йорк Сити»
MLS
01.10.2023
«Интер Майами»
1:1
«Нью-Йорк Сити»
MLS
12.03.2023
«Нью-Йорк Сити»
1:0
«Интер Майами»
MLS
18.10.2022
«Нью-Йорк Сити»
3:0
«Интер Майами»
MLS
Как ни странно, в прошлом сезоне «Нью-Йорк Сити» зашел по дороге плей-офф дальше, чем звездная банда из Майами. «Горожане» завершили выступления на стадии четвертьфинала, тогда как Месси и компания выдали сенсацию со знаком минус, уступив в 1/8 «Атланте Юнайтед». Этот успех команды Алексея Миранчука в России широко освещался. С тех пор прошло больше трех месяцев. Естественно, за 105 дней миллионы почитателей таланта Месси соскучились по своему кумиру. Наверняка телевизионные рейтинги по всему миру у воскресной игры в Форт-Лодердейле будут огромные.
Этого соперника Месси еще не побеждал. Два матча «Интер Майами» с «Сити» чемпион мира пропустил из-за травмы, а когда наконец сыграл, команды разделили очки. И вообще перевес в «птичьем» противостоянии «голуби» - «цапли» пока на стороне первых, и достаточно существенный: семь побед и всего одно поражение в 11 матчах! Эти цифры выглядят как дополнительный вызов для хозяев поля.
Отдельно отметим, что три последних встречи сторон закончились одинаково по счету - 1:1. Четыре предыдущих противостояния были «низовыми». А безвыигрышная серия «Майами» в этой паре достигла уже пяти матчей. Но на старте нового сезона звезды Хавьера Маскерано не должны испортить праздник своей публике. «Интер» не проиграл ни одного предсезонного матча в ходе турне по Центральной Америке и в Перу и успешно стартовал в Кубке чемпионов КОНКАКАФ (1:0 в гостях над командой Магомеда-Шапи Сулейманова - «Канзас Сити»).
Наш прогноз: обе команды снова забьют, но первая - точно не проиграет.
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Потери
«Интер Майами»: Фрай (травма)
«Нью-Йорк Сити»: Джонс (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер Майами» - «Нью-Йорк Сити»:
|Позиция
|«Интер Майами»
|«Нью-Йорк Сити»
|Позиция
|Вратарь
|Устари
|Фризи
|Вратарь
|Защитник
|Аллен
|Хаак
|Защитник
|Защитник
|Авилес
|Мартинс
|Защитник
|Защитник
|Альба
|О'Тул
|Защитник
|Защитник
|Вейгандт
|Иленич
|Защитник
|Полузащитник
|Бускетс
|Переа
|Полузащитник
|Полузащитник
|Брайт
|Паркс
|Полузащитник
|Полузащитник
|Альенде
|Макси Моралес
|Полузащитник
|Нападающий
|Кремащи
|Мартинес
|Нападающий
|Нападающий
|Суарес
|Родригес
|Нападающий
|Нападающий
|Месси
|Вольф
|Нападающий
|Главный тренер
|Хавьер Маскерано
|Паскаль Янсен
|Главный тренер
Легальная компания «Мелбет» оценила вероятность победы команды Месси котировкой 1.75. На ее соперника коэффициент более чем в два раза выше - 4.40. Предложение на ничью тоже выглядит довольно привлекательным (3.95).
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Согласно расчетам букмекеров, самым вероятным исходом встречи станет победа «Интер Майами» со счетом 2:1. Этот результат в прематче идет за 8.50, 1:1 - за 9.00.
В свои 37 лет Месси не самый возрастной футболист в заявке команды. Старше него в «Майами» двое - вратарь Устари (38) и давний друг Луис Суарес (37).
Медицинских противопоказаний к выходу на поле у легенды нет. Ждем его в стартовом составе.
В недавнем интервью нападающий сказал, что наслаждается последними матчами в большом футболе, но не уточнил, когда планирует официально завершить карьеру. Видимо, этот сезон он все-таки доиграет в США.
Оба клуба в январе представили новых главных тренеров. «Майами» возглавил еще один легендарный аргентинец - Хавьер Маскерано. У руля «Нью-Йорк Сити» встал нидерландский специалист Паскаль Янсен.
Партнерский проект