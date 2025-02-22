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22 февраля 4:47ГлавнаяПрогнозыФутболMLS

Интер Майами - Нью-Йорк Сити, 23 февраля: где смотреть матч МЛС, прогноз, составы

Месси открывает свой третий американский сезон!
Валентин Васильев

В этот уикенд стартует 30-й сезон MLS, высшей лиги США и Канады по футболу. Самое пристальное внимание по всему миру приковано к нестареющим фигурам Лионеля Месси и Луиса Суареса. Их «Интер Майами» откроет чемпионат домашним матчем с «Нью-Йорк Сити». Вашему вниманию превью и котировки на один из самых любопытных матчей выходных на американском континенте.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер Майами»

23.02.2025, Вс

03:30 МСК

«Нью-Йорк Сити»

П1 - 1.75

Х - 3.95

П2 - 4.40

Турнир: MLS, 1-й тур

Стадион: «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум»  (Форт-Лодердейл, США)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер Майами»1379-20
«Нью-Йорк Сити»73120-9

Последние пять официальных матчей «Интер Майами»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2025

«Канзас Сити»

0:1

«Интер Майами»

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

10.11.2024

«Интер Майами»

2:3

«Атланта Юнайтед»

MLS

03.11.2025

«Атланта Юнайтед»

2:1

«Интер Майами»

MLS

26.10.2024

«Интер Майами»

2:1

«Атланта Юнайтед»

MLS

20.10.2024

«Интер Майами»

6:2

«Нью-Инглэнд Революшн»

MLS

Последние пять официальных матчей «Нью-Йорк Сити»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.11.2024

«Нью-Йорк Сити»

0:2

«Нью-Йорк Ред Буллз»

MLS

10.11.2025

«Цинциннати»

0:0, пен. 5:6

«Нью-Йорк Сити»

MLS

03.11.2024

«Нью-Йорк Сити»

3:1

«Цинциннати»

MLS

29.10.2024

«Цинциннати»

1:0

«Нью-Йорк Сити»

MLS

20.10.2024

«Клеб де Фут Монреаль»

2:0

«Нью-Йорк Сити»

MLS

Последние пять официальных матчей между «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2024

«Нью-Йорк Сити»

1:1

«Интер Майами»

MLS

31.03.2024

«Интер Майами»

1:1

«Нью-Йорк Сити»

MLS

01.10.2023

«Интер Майами»

1:1

«Нью-Йорк Сити»

MLS

12.03.2023

«Нью-Йорк Сити»

1:0

«Интер Майами»

MLS

18.10.2022

«Нью-Йорк Сити»

3:0

«Интер Майами»

MLS

Прогноз на матч

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Как ни странно, в прошлом сезоне «Нью-Йорк Сити» зашел по дороге плей-офф дальше, чем звездная банда из Майами. «Горожане» завершили выступления на стадии четвертьфинала, тогда как Месси и компания выдали сенсацию со знаком минус, уступив в 1/8 «Атланте Юнайтед». Этот успех команды Алексея Миранчука в России широко освещался. С тех пор прошло больше трех месяцев. Естественно, за 105 дней миллионы почитателей таланта Месси соскучились по своему кумиру. Наверняка телевизионные рейтинги по всему миру у воскресной игры в Форт-Лодердейле будут огромные.

Этого соперника Месси еще не побеждал. Два матча «Интер Майами» с «Сити» чемпион мира пропустил из-за травмы, а когда наконец сыграл, команды разделили очки. И вообще перевес в «птичьем» противостоянии «голуби» - «цапли» пока на стороне первых, и достаточно существенный: семь побед и всего одно поражение в 11 матчах! Эти цифры выглядят как дополнительный вызов для хозяев поля. 

Отдельно отметим, что три последних встречи сторон закончились одинаково по счету - 1:1. Четыре предыдущих противостояния были «низовыми».  А безвыигрышная серия «Майами» в этой паре достигла уже пяти матчей. Но на старте нового сезона звезды Хавьера Маскерано не должны испортить праздник своей публике. «Интер» не проиграл ни одного предсезонного матча в ходе турне по Центральной Америке и в Перу и успешно стартовал в Кубке чемпионов КОНКАКАФ (1:0 в гостях над командой Магомеда-Шапи Сулейманова - «Канзас Сити»).

Наш прогноз: обе команды снова забьют, но первая - точно не проиграет.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Матчи МЛС доступны для просмотра по подписке в приложении Apple TV. Графические трансляции предложат пользователям легальные букмекерские конторы, текстовые - спортивные СМИ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Мелбет»ГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Интер Майами»: Фрай (травма) 

«Нью-Йорк Сити»: Джонс (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер Майами» - «Нью-Йорк Сити»:

Позиция«Интер Майами»«Нью-Йорк Сити»Позиция
ВратарьУстариФризиВратарь
ЗащитникАлленХаакЗащитник
ЗащитникАвилесМартинсЗащитник
ЗащитникАльбаО'ТулЗащитник
ЗащитникВейгандтИленичЗащитник
Полузащитник БускетсПереаПолузащитник
Полузащитник БрайтПарксПолузащитник 
ПолузащитникАльендеМакси МоралесПолузащитник
НападающийКремащиМартинесНападающий
НападающийСуаресРодригесНападающий
НападающийМессиВольфНападающий
Главный тренерХавьер МаскераноПаскаль ЯнсенГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Легальная компания «Мелбет» оценила вероятность победы команды Месси котировкой 1.75. На ее соперника коэффициент более чем в два раза выше - 4.40. Предложение на ничью тоже выглядит довольно привлекательным (3.95).

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Интер Майами» - «Нью-Йорк Сити»?

Согласно расчетам букмекеров, самым вероятным исходом встречи станет победа «Интер Майами» со счетом 2:1. Этот результат в прематче идет за 8.50, 1:1 - за 9.00. 

Сколько лет Месси?

В свои 37 лет Месси не самый возрастной футболист в заявке команды. Старше него в  «Майами» двое - вратарь Устари (38) и давний друг Луис Суарес (37).

Будет ли играть Месси?

Медицинских противопоказаний к выходу на поле у легенды нет. Ждем его в стартовом составе.

Когда закончит играть Лионель Месси? 

В недавнем интервью нападающий сказал, что наслаждается последними матчами в большом футболе, но не уточнил, когда планирует официально завершить карьеру. Видимо, этот сезон он все-таки доиграет в США.

Кто трунирует «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити»?

Оба клуба в январе представили новых главных тренеров. «Майами» возглавил еще один легендарный аргентинец - Хавьер Маскерано. У руля «Нью-Йорк Сити» встал нидерландский специалист Паскаль Янсен.

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