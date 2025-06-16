Интер Майами - Порту, 19 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Хозяевам клубного чемпионата мира по футболу, «Интеру Майами», не удалось победно стартовать на турнире. Теперь Месси и компанию ждет не менее, а возможно, даже более искушенный соперник - португальский «Порту». Крупнейшие букмекерские компании России уже опубликовали широкие линии на игру в Атланте, а мы внимательно их изучили.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа A, 2-й тур
Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались
Последние пять игр «Интер Майами»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2025
|«Аль-Ахли»
0:0
«Интер Майами»
Клубный чемпионат мира
|01.06.2025
|«Интер Майами»
5:1
«Коламбус»
МЛС
|29.05.2025
|«Интер Майами»
4:2
«Монреаль»
МЛС
|25.05.2025
|«Филадельфия»
3:3
«Интер Майами»
МЛС
|19.05.2025
|«Интер Майами»
0:3
«Орландо»
МЛС
Последние пять игр «Порту»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.06.2025
|«Палмейрас»
0:0
«Порту»
Клубный чемпионат мира
|17.05.2025
|«Порту»
3:0
«Насьонал»
Примейра
|11.05.2025
|«Боавишта»
1:2
«Порту»
Примейра
|02.05.2025
|«Порту»
3:1
«Морейренсе»
Примейра
|26.04.2025
|«Эштрела»
2:0
«Порту»
Примейра
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Порту
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|2. Палмейрас
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|3. Аль-Ахли
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|4. Интер Майами
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
В первой группе клубного ЧМ ни голов еще не забивалось, ни побед не фиксировалось. Оба матча стартового тура завершились нулевыми ничьими, скорее огорчительными для «Интера Майами» и «Порту», чем для их соперников. Естественно, что американская публика прежде всего ждет яркого шоу от Месси, Суареса и их партнеров. И сами звезды это, конечно же, понимают. Есть надежда, что игра в Атланте получится более событийной и красочной, чем матч открытия в Майами.
До столкновения с египетским «Аль-Ахли» команда Маскерано зачастую играла результативно: не только забивала много, но и пропускала достаточно. Со второго захода «Интер Майами» должен порадовать зрителя голом-другим. Да и португальцы, пройдя естественную акклиматизацию, наверняка будут выглядеть поживее. Так что ждем забитых мячей, причем от обеих команд.
Потери
«Интер Майами»: Альба, Брайт, Каллендер, Лухан, Руис (все - травмы)
«Порту»: Груич (травма)
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|«Чемпионат»
|Текстовая
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Winline обещает пятикратный выигрыш за успешную ставку на номинальных хозяев поля и всего турнира. Вероятность ничьей аналитики оценили котировкой 4.20. На победу португальцев установлен коэффициент 1.65.
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Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является ничья 1:1. В линии на точный счет этому варианту присвоен коэффициент 6.80.
Коэффициент 1.65 на общее количество голов более 2.5 говорит о том, что игра скорее будет «верховой», чем «низовой». У парней Маскерано девять матчей подряд были результативными - пока не споткнулись на «Аль-Ахли».
Против «Аль-Ахли» Лионель отыграл все 90 минут. Наверняка выйдет в старте и против «Порту».