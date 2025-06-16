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16 июня 14:06ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Интер Майами - Порту, 19 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Месси пора сказать свое веское слово
Валентин Васильев

Хозяевам клубного чемпионата мира по футболу, «Интеру Майами», не удалось победно стартовать на турнире. Теперь Месси и компанию ждет не менее, а возможно, даже более искушенный соперник - португальский «Порту». Крупнейшие букмекерские компании России уже опубликовали широкие линии на игру в Атланте, а мы внимательно их изучили. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Интер Майами» (США)

19.06.2025, Чт

22:00 МСК

«Порту» (Португалия)
 

П1 - 5.00

Х - 4.20

П2 - 1.65

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа A, 2-й тур

Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались

Последние пять игр «Интер Майами»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.06.2025«Аль-Ахли»

0:0

«Интер Майами»

Клубный чемпионат мира

01.06.2025«Интер Майами»

5:1

«Коламбус»

МЛС

29.05.2025«Интер Майами»

4:2

«Монреаль»

МЛС

25.05.2025«Филадельфия»

3:3

«Интер Майами»

МЛС

19.05.2025«Интер Майами»

0:3

«Орландо»

МЛС

Последние пять игр «Порту»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.06.2025«Палмейрас»

0:0

«Порту»

Клубный чемпионат мира

17.05.2025«Порту»

3:0

«Насьонал»

Примейра

11.05.2025«Боавишта»

1:2

«Порту»

Примейра

02.05.2025«Порту»

3:1

«Морейренсе»

Примейра

26.04.2025«Эштрела»

2:0

«Порту»

Примейра

Турнирная таблица

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Группа А

КомандаИВНПМО
1. Порту10100-01
2. Палмейрас10100-01
3. Аль-Ахли10100-01
4. Интер Майами10100-01

Прогноз на матч

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В первой группе клубного ЧМ ни голов еще не забивалось, ни побед не фиксировалось. Оба матча стартового тура завершились нулевыми ничьими, скорее огорчительными для «Интера Майами» и «Порту», чем для их соперников. Естественно, что американская публика прежде всего ждет яркого шоу от Месси, Суареса и их партнеров. И сами звезды это, конечно же, понимают. Есть надежда, что игра в Атланте получится более событийной и красочной, чем матч открытия в Майами. 

До столкновения с египетским «Аль-Ахли» команда Маскерано зачастую играла результативно: не только забивала много, но и пропускала достаточно. Со второго захода «Интер Майами» должен порадовать зрителя голом-другим. Да и португальцы, пройдя естественную акклиматизацию, наверняка будут выглядеть поживее. Так что ждем забитых мячей, причем от обеих команд. 

Составы команд

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Потери

«Интер Майами»: Альба, Брайт, Каллендер, Лухан, Руис (все - травмы)

«Порту»: Груич (травма)

Бонусы на матч

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Трансляции

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На платформе Okko трансляции клубного ЧМ доступны в прямом эфире и в записи.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Winline обещает пятикратный выигрыш за успешную ставку на номинальных хозяев поля и всего турнира. Вероятность ничьей аналитики оценили котировкой 4.20. На победу португальцев установлен коэффициент 1.65.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Интер Майами» - «Порту»?

Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является ничья 1:1. В линии на точный счет этому варианту присвоен коэффициент 6.80.

Матч «Интер Майами» - «Порту» будет результативным?

Коэффициент 1.65 на общее количество голов более 2.5 говорит о том, что игра скорее будет «верховой», чем «низовой». У парней Маскерано девять матчей подряд были результативными - пока не споткнулись на «Аль-Ахли».

Будет ли играть Месси?

Против «Аль-Ахли» Лионель отыграл все 90 минут. Наверняка выйдет в старте и против «Порту».

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