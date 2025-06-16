Интер Майами - Порту, 19 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

В первой группе клубного ЧМ ни голов еще не забивалось, ни побед не фиксировалось. Оба матча стартового тура завершились нулевыми ничьими, скорее огорчительными для «Интера Майами» и «Порту», чем для их соперников. Естественно, что американская публика прежде всего ждет яркого шоу от Месси, Суареса и их партнеров. И сами звезды это, конечно же, понимают. Есть надежда, что игра в Атланте получится более событийной и красочной, чем матч открытия в Майами.

До столкновения с египетским «Аль-Ахли» команда Маскерано зачастую играла результативно: не только забивала много, но и пропускала достаточно. Со второго захода «Интер Майами» должен порадовать зрителя голом-другим. Да и португальцы, пройдя естественную акклиматизацию, наверняка будут выглядеть поживее. Так что ждем забитых мячей, причем от обеих команд.