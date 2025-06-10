Италия — Молдова, 9 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Старт в отборочном цикле мирового первенства итальянской сборной поверг ее болельщиков в шок. Единственный пока проведенный в квалификации матч команда Лучано Спаллетти проиграла в Осло норвежцам 3:0. Насколько болезненно в Италии воспринимают подобные результаты, догадаться не сложно. Одна из самых именитых сборных на планете пропустила два последних чемпионата мира, а начало отборочной кампании-2026 стало своеобразным продолжением ряда неудач итальянцев на мировых первенствах.

Но соперник у итальянцев - явно проходной. Команда Молдовы, если судить по ее результатам, на равных способна сражаться разве что с футбольными карликами, вроде Андорры или Гибралтара. Хозяева являются записными фаворитами встречи и обязаны побеждать без проблем. Берем фору в три мяча, которую команда Италии обеспечить вполне способна без лишних усилий.