Италия — Молдова, 9 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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9 июня матч квалификационного раунда к ЧМ-2026 проведут сборные Италии и Молдовы. Обе команды еще не набрали ни одного балла в отборочном цикле и соседствуют в подвале турнирной таблицы своей группы. Кто наберет первые очки в этот понедельник? Присматриваемся к интересным коэффициентам в линиях букмекеров перед стартовым свистком швейцарца Урса Шнидера.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Италия
Место в рейтинге ФИФА: 9
09.06.2025, Пн
21:45 МСК
Молдова
|П1 - 1.09
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа I, 4-й тур
Стадион: «Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилии, Италия)
Судья: Урс Шнидер (Швецария)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Италия
|1
|0
|0
|6-0
|Молдова
|0
|0
|1
|0-6
Последние пять игр сборной Италии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2025
|Норвегия
3:0
Италия
Отбор ЧМ-2026
|23.03.2025
|Германия
3:3
Италия
Лига наций
|20.03.2025
|Италия
1:2
Германия
Лига наций
|17.11.2024
|Италия
1:3
Франция
Лига наций
|14.11.2024
|Бельгия
0:1
Италия
Лига наций
Последние пять игр сборной Молдовы:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2025
|Польша
2:0
Молдова
Товарищеский матч
|25.03.2025
|Молдова
2:3
Эстония
Отбор ЧМ-2026
|22.03.2025
|Молдова
0:5
Норвегия
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
|Гибралтар
1:1
Молдова
Товарищеский матч
|16.11.2024
|Андорра
0:1
Молдова
Лига наций
Соперники занимают соседние места в таблице - четвертое и пятое.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Норвегия
|3
|3
|0
|0
|12-2
|9
|2. Израиль
|3
|2
|0
|1
|7-6
|6
|3. Эстония
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|4. Италия
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|5. Молдова
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
Старт в отборочном цикле мирового первенства итальянской сборной поверг ее болельщиков в шок. Единственный пока проведенный в квалификации матч команда Лучано Спаллетти проиграла в Осло норвежцам 3:0. Насколько болезненно в Италии воспринимают подобные результаты, догадаться не сложно. Одна из самых именитых сборных на планете пропустила два последних чемпионата мира, а начало отборочной кампании-2026 стало своеобразным продолжением ряда неудач итальянцев на мировых первенствах.
Но соперник у итальянцев - явно проходной. Команда Молдовы, если судить по ее результатам, на равных способна сражаться разве что с футбольными карликами, вроде Андорры или Гибралтара. Хозяева являются записными фаворитами встречи и обязаны побеждать без проблем. Берем фору в три мяча, которую команда Италии обеспечить вполне способна без лишних усилий.
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|Текстовая
|-
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|Текстовая
|-
Потери
Италия: нет
Молдова: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч Италия - Молдова:
|Позиция
|Италия
|Молдова
|Позиция
|Вратарь
|1. Доннарумма
|12. Аврам
|Вратарь
|Защитник
|22. Ди Лоренцо
|20. Платика
|Защитник
|Защитник
|19. Раньери
|5. Посмак
|Защитник
|Защитник
|21. Бастони
|4. Бабогло
|Защитник
|Полузащитник
|20. Камбьязо
|15. Мудрак
|Защитник
|Полузащитник
|16. Фраттези
|2. Рябчук
|Защитник
|Полузащитник
|6. Риччи
|11. Каймаков
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Тонали
|8. Моцпан
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Удоджи
|22. Рацэ
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Распадори
|7. Ионицэ
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Ретеги
|9. Николэеску
|Нападающий
|Главный тренер
|Лучано Спаллетти
|Сергей Клещенко
|Главный тренер
Компания FONBET установила заоблачные коэффициенты на любой вариант набора очков гостями - 33.00 на победу Молдовы, 11.50 - на ничью. Выигрыш итальянцев котируется за более чем скромные 1.09.
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В мировом рейтинге соперников разделяет пропасть. Вероятность набора очков сборной Молдовы стремится к нулю.
Наиболее вероятным исходом матча эксперты называют победу хозяев поля 3:0. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 6.00.
Аналитики полагают, что 3-4 мяча итальянцы в сетку ворот соперника отправят. Взять ТБ 3.5 можно за 1.83.
Матчи ближайшего мирового первенства будут играться в трех странах: США, Канада, Мексика.