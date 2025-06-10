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8 июня 14:50ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Италия — Молдова, 9 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Команды еще не набирали очков в отборе
Руслан Ипполитов

9 июня матч квалификационного раунда к ЧМ-2026 проведут сборные Италии и Молдовы. Обе команды еще не набрали ни одного балла в отборочном цикле и соседствуют в подвале турнирной таблицы своей группы. Кто наберет первые очки в этот понедельник? Присматриваемся к интересным коэффициентам в линиях букмекеров перед стартовым свистком швейцарца Урса Шнидера.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Италия
Место в рейтинге ФИФА: 9

09.06.2025, Пн

21:45 МСК

Молдова
Место в рейтинге ФИФА: 154

П1 - 1.09

Х - 11.50

П2 - 33.00

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа I, 4-й тур

Стадион: «Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилии, Италия)

Судья: Урс Шнидер (Швецария)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Италия1006-0
Молдова0010-6

Последние пять игр сборной Италии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2025Норвегия

3:0

Италия

Отбор ЧМ-2026

23.03.2025Германия

3:3

Италия

Лига наций

20.03.2025Италия

1:2

Германия

Лига наций

17.11.2024Италия

1:3

Франция

Лига наций

14.11.2024Бельгия

0:1

Италия

Лига наций

Последние пять игр сборной Молдовы:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2025Польша

2:0

Молдова

Товарищеский матч

25.03.2025Молдова

2:3

Эстония

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025Молдова

0:5

Норвегия

Отбор ЧМ-2026

19.11.2024Гибралтар

1:1

Молдова

Товарищеский матч

16.11.2024Андорра

0:1

Молдова

Лига наций

Турнирное положение

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Соперники занимают соседние места в таблице - четвертое и пятое. 

КомандыИВНПМО
1. Норвегия330012-29
2. Израиль32017-66
3. Эстония31025-73
4. Италия10010-30
5. Молдова20022-80

Прогноз на матч

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Старт в отборочном цикле мирового первенства итальянской сборной поверг ее болельщиков в шок. Единственный пока проведенный в квалификации матч команда Лучано Спаллетти проиграла в Осло норвежцам 3:0. Насколько болезненно в Италии воспринимают подобные результаты, догадаться не сложно. Одна из самых именитых сборных на планете пропустила два последних чемпионата мира, а начало отборочной кампании-2026 стало своеобразным продолжением ряда неудач итальянцев на мировых первенствах.

Но соперник у итальянцев - явно проходной. Команда Молдовы, если судить по ее результатам, на равных способна сражаться разве что с футбольными карликами, вроде Андорры или Гибралтара. Хозяева являются записными фаворитами встречи и обязаны побеждать без проблем. Берем фору в три мяча, которую команда Италии обеспечить вполне способна без лишних усилий.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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На территории Росси игру в Италии покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

Италия: нет

Молдова: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч Италия - Молдова:

ПозицияИталияМолдоваПозиция
Вратарь1. Доннарумма12. АврамВратарь
Защитник22. Ди Лоренцо20. ПлатикаЗащитник
Защитник19. Раньери5. ПосмакЗащитник
Защитник21. Бастони4. БабоглоЗащитник
Полузащитник20. Камбьязо15. МудракЗащитник
Полузащитник 16. Фраттези2. РябчукЗащитник 
Полузащитник 6. Риччи11. КаймаковПолузащитник 
Полузащитник8. Тонали8. МоцпанПолузащитник
Полузащитник13. Удоджи22. РацэПолузащитник
Нападающий10. Распадори7. ИоницэПолузащитник
Нападающий9. Ретеги9. НиколэескуНападающий
Главный тренерЛучано СпаллеттиСергей КлещенкоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Компания FONBET установила заоблачные коэффициенты на любой вариант набора очков гостями - 33.00 на победу Молдовы, 11.50 - на ничью. Выигрыш итальянцев котируется за более чем скромные 1.09.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Италия - Молдова?

В мировом рейтинге соперников разделяет пропасть. Вероятность набора очков сборной Молдовы стремится к нулю.

С каким счетом закончится матч Италия - Молдова?

Наиболее вероятным исходом матча эксперты называют победу хозяев поля 3:0. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 6.00

Будет ли много голов в матче Италия - Молдова?

Аналитики полагают, что 3-4 мяча итальянцы в сетку ворот соперника отправят. Взять ТБ 3.5 можно за 1.83

Где пройдет чемпионат мира-2026?

Матчи ближайшего мирового первенства будут играться в трех странах: США, Канада, Мексика.

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