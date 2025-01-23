Ювентус - Милан, 3 января: где смотреть полуфинал Суперкубка Италии, прогноз, составы

Партнерский проект
3 января туринский «Ювентус» в полуфинале Суперкубка Италии встретится с «Миланом». Соперники сразятся за выход в финал турнира на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ювентус» (Турин)
03.01.2025, Пт
22:00 МСК
«Милан» (Милан)
|П1 - 2.40
Турнир: Суперкубок Италии по футболу. Полуфинал
Стадион: «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)
Главный судья: еще не определен
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|88
|73
|65
|329-290
|«Милан»
|65
|73
|88
|290-329
Последние пять матчей «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.12.2024
|«Ювентус»
2:2
«Фиорентина»
Серия А
|22.12.2024
|«Монца»
1:2
«Ювентус»
Серия А
|17.12.2024
|«Ювентус»
4:0
«Кальяри»
Кубок Италии
|14.12.2024
|«Ювентус»
2:2
«Венеция»
Серия А
|11.12.2024
|«Ювентус»
2:0
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.12.2024
|«Милан»
1:1
«Рома»
Серия А
|20.12.2024
|«Верона»
0:1
«Милан»
Серия А
|12.12.2024
|«Милан»
0:0
«Дженоа»
Серия А
|11.12.2024
|«Милан»
2:1
«Црвена Звезда»
Лига чемпионов
|06.12.2024
|«Аталанта»
2:1
«Милан»
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса» и «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2024
|«Милан»
0:0
«Ювентус»
Серия А
|27.04.2024
|«Ювентус»
0:0
«Милан»
Серия А
|22.10.2023
|«Милан»
0:1
«Ювентус»
Серия А
|28.05.2023
|«Ювентус»
0:1
«Милан»
Серия А
|08.10.2022
|«Милан»
2:0
«Ювентус»
Серия А
Паулу Фонсека оставил пост главного тренера «Милана» после ничейного домашнего матча с «Ромой» (1:1). Португальского специалиста у руля команды сменил его соотечественник - 50-летний Сержиу Консейсау, до последнего времени работавший с «Порту». Лучшие годы игровой карьеры Консейсау прошли в Серии А, где он с выступал за «Лацио», «Парму» и «Интер», так что много времени на адаптацию в Италии новому наставнику «Милана» не потребуется. Смена тренера обычно приводит к эмоциональному всплеску у игроков и часто становится катализатором процесса набора очков, пусть и не на продолжительном временном отрезке. Именно эту карту и постараются разыграть миланцы в полуфинале Суперкубка, на который придется дебют португальца.
«Ювентус» тоже не смог выиграть в предыдущем туре итальянского первенства, отпустив с миром из Турина «Фиорентину» (2:2). Потеря очков вышла довольно обидной, ведь «зебры» дважды по ходу встречи выходили вперед, но не смогли удержать преимущество, пропустив решающий гол в самой концовке встречи.
Статистика личных встреч соперников утверждает, что матч будет низовым. В последних пяти играх этих команд дело дважды заканчивалось нулевой ничьей, еще дважды - победой одной из команд с минимальным счетом. Единственный раз на обозначенном временном отрезке противники смогли превысить планку в один забитый мяч за игру. Случилось это в октябре 2022 года, когда «Милан» победил на своем поле со счетом 2:0. Делаем довольно осторожную ставку на то, что забьет только одна команда за 2.45, хотя подразумевается, что голами отметиться лишь «Юве» (коэффициент - 3.90)
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Ювентус» - «Милан» в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери:
«Ювентус»: Милик, Веа, Бремер, Кабаль (все - травма).
«Милан»: Лофтус-Чик, Муса, Окафор, Беннасер, Флоренци (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Рома»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«Милан»
|Позиция
|Вратарь
|29. Ди Грегорио
|16. Меньян
|Вратарь
|Защитник
|4. Гатти
|22. Эмерсон
|Защитник
|Защитник
|15. Калюлю
|46. Габбиа
|Защитник
|Защитник
|37. Савона
|28. Тшау
|Защитник
|Защитник
|16. Маккенни
|20. Хименес
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
|29. Фофана
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Копмейнерс
|14. Рейндерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Консейсау
|42. Терраччано
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
|21. Чуквезе
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Тюрам-Юльен
|10. Леау
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Влахович
|7. Мората
|Нападающий
|Главный тренер
|Тьяго Мотта
|Сержиу Консейсау
|Главный тренер
Эксперты не выделяют в этой встрече фаворита. Вероятность победы «Ювентуса» в основное время аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.40, а выход туринцев в финал - 1.75. На ничью можно поставить за 3.25, на выигрыш «Милана» - за 3.20 (проход в финал - 2.12).
Статистика утверждает, что матч не будет результативным. В последних пяти очных встречах соперники общими усилиями забили всего 4 мяча.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире.
По версии аналитиков PARI, рейтинг претендентов на трофей выглядит следующим образом:
«Интер» - 2.90
«Ювентус» - 3.10
«Милан» - 4.40
«Аталанта» - 4.70
Партнерский проект