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1 января 9:26ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Ювентус - Милан, 3 января: где смотреть полуфинал Суперкубка Италии, прогноз, составы

Туринцы и миланцы разыграют путевку в финал Суперкубка
Руслан Ипполитов

3 января туринский «Ювентус» в полуфинале Суперкубка Италии встретится с «Миланом». Соперники сразятся за выход в финал турнира на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин)

03.01.2025, Пт

22:00 МСК

«Милан» (Милан)

П1 - 2.40

Х - 3.25

П2 - 3.20

Турнир: Суперкубок Италии по футболу. Полуфинал

Стадион: «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

Главный судья: еще не определен 

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»887365329-290
«Милан»657388290-329

Последние пять матчей «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.12.2024«Ювентус»

2:2

«Фиорентина»

Серия А

22.12.2024«Монца»

1:2

«Ювентус»

Серия А

17.12.2024«Ювентус»

4:0

«Кальяри»

Кубок Италии

14.12.2024«Ювентус»

2:2

«Венеция»

Серия А

11.12.2024«Ювентус»

2:0

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.12.2024«Милан»

1:1

«Рома»

Серия А

20.12.2024«Верона»

0:1

«Милан»

Серия А

12.12.2024«Милан»

0:0

«Дженоа»

Серия А

11.12.2024«Милан»

2:1

«Црвена Звезда»

Лига чемпионов

06.12.2024«Аталанта»

2:1

«Милан»

Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса» и «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2024«Милан»

0:0

«Ювентус»

Серия А

27.04.2024«Ювентус»

0:0

«Милан»

Серия А

22.10.2023«Милан»

0:1

«Ювентус»

Серия А

28.05.2023«Ювентус»

0:1

«Милан»

Серия А

08.10.2022«Милан»

2:0

«Ювентус»

Серия А

Прогноз на матч

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Паулу Фонсека оставил пост главного тренера «Милана» после ничейного домашнего матча с «Ромой» (1:1). Португальского специалиста у руля команды сменил его соотечественник - 50-летний Сержиу Консейсау, до последнего времени работавший с «Порту». Лучшие годы игровой карьеры Консейсау прошли в Серии А, где он с выступал за «Лацио», «Парму» и «Интер», так что много времени на адаптацию в Италии новому наставнику «Милана» не потребуется. Смена тренера обычно приводит к эмоциональному всплеску у игроков и часто становится катализатором процесса набора очков, пусть и не на продолжительном временном отрезке. Именно эту карту и постараются разыграть миланцы в полуфинале Суперкубка, на который придется дебют португальца.

«Ювентус» тоже не смог выиграть в предыдущем туре итальянского первенства, отпустив с миром из Турина «Фиорентину» (2:2). Потеря очков вышла довольно обидной, ведь «зебры» дважды по ходу встречи выходили вперед, но не смогли удержать преимущество, пропустив решающий гол в самой концовке встречи.

Статистика личных встреч соперников утверждает, что матч будет низовым. В последних пяти играх этих команд дело дважды заканчивалось нулевой ничьей, еще дважды - победой одной из команд с минимальным счетом. Единственный раз на обозначенном временном отрезке противники смогли превысить планку в один забитый мяч за игру. Случилось это в октябре 2022 года, когда «Милан» победил на своем поле со счетом 2:0. Делаем довольно осторожную ставку на то, что забьет только одна команда за 2.45, хотя подразумевается, что голами отметиться лишь «Юве» (коэффициент - 3.90)

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Ювентус» - «Милан» в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Ювентус»: Милик, Веа, Бремер, Кабаль (все - травма).

«Милан»: Лофтус-Чик, Муса, Окафор, Беннасер, Флоренци (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Рома»:

Позиция«Ювентус»«Милан»Позиция
Вратарь29. Ди Грегорио16. МеньянВратарь
Защитник4. Гатти22. ЭмерсонЗащитник
Защитник15. Калюлю46. ГаббиаЗащитник
Защитник37. Савона28. ТшауЗащитник
Защитник16. Маккенни20. ХименесПолузащитник
Полузащитник5. Локателли29. ФофанаПолузащитник
Полузащитник 8. Копмейнерс14. РейндерсПолузащитник 
Полузащитник7. Консейсау42. ТерраччаноПолузащитник
Полузащитник10. Йылдыз21. ЧуквезеПолузащитник
Полузащитник19. Тюрам-Юльен10. ЛеауПолузащитник
Нападающий9. Влахович7. МоратаНападающий
Главный тренерТьяго МоттаСержиу КонсейсауГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты не выделяют в этой встрече фаворита. Вероятность победы «Ювентуса» в основное время аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.40, а выход туринцев в финал - 1.75. На ничью можно поставить за 3.25, на выигрыш «Милана» - за 3.20 (проход в финал - 2.12).

Вопросы и ответы

Сколько голов будет забито в матче «Ювентус» - «Милан»?

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Статистика утверждает, что матч не будет результативным. В последних пяти очных встречах соперники общими усилиями забили всего 4 мяча.  

Где бесплатно смотреть матч «Ювентус» - «Милан»?

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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. 

Кто выиграет Суперкубок Италии?

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По версии аналитиков PARI, рейтинг претендентов на трофей выглядит следующим образом:

«Интер» - 2.90

«Ювентус» - 3.10

«Милан» - 4.40

«Аталанта» - 4.70

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