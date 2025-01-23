Ювентус - Милан, 3 января: где смотреть полуфинал Суперкубка Италии, прогноз, составы

Паулу Фонсека оставил пост главного тренера «Милана» после ничейного домашнего матча с «Ромой» (1:1). Португальского специалиста у руля команды сменил его соотечественник - 50-летний Сержиу Консейсау, до последнего времени работавший с «Порту». Лучшие годы игровой карьеры Консейсау прошли в Серии А, где он с выступал за «Лацио», «Парму» и «Интер», так что много времени на адаптацию в Италии новому наставнику «Милана» не потребуется. Смена тренера обычно приводит к эмоциональному всплеску у игроков и часто становится катализатором процесса набора очков, пусть и не на продолжительном временном отрезке. Именно эту карту и постараются разыграть миланцы в полуфинале Суперкубка, на который придется дебют португальца.

«Ювентус» тоже не смог выиграть в предыдущем туре итальянского первенства, отпустив с миром из Турина «Фиорентину» (2:2). Потеря очков вышла довольно обидной, ведь «зебры» дважды по ходу встречи выходили вперед, но не смогли удержать преимущество, пропустив решающий гол в самой концовке встречи.

Статистика личных встреч соперников утверждает, что матч будет низовым. В последних пяти играх этих команд дело дважды заканчивалось нулевой ничьей, еще дважды - победой одной из команд с минимальным счетом. Единственный раз на обозначенном временном отрезке противники смогли превысить планку в один забитый мяч за игру. Случилось это в октябре 2022 года, когда «Милан» победил на своем поле со счетом 2:0. Делаем довольно осторожную ставку на то, что забьет только одна команда за 2.45, хотя подразумевается, что голами отметиться лишь «Юве» (коэффициент - 3.90)