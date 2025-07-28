Кайрат - КуПС, 29 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе определятся участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Перед сильнейшим клубом Казахстана стоит тяжелейшая задача - отыграться с 0:2 в Финляндии. Удастся ли «Кайрату» такая «ремонтада»?
Турнир: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, 2-й матч
Стадион: «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кайрат»
|0
|0
|1
|0-2
|«КуПС»
|1
|0
|0
|2-0
Последние пять официальных матчей «Кайрата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2025
|«Тобол»
1:3
«Кайрат»
Премьер-лига Казахстана
|22.07.2025
|«КуПС»
2:0
«Кайрат»
Лига чемпионов
|19.07.2025
|«Кайрат»
1:1
«Кайсар»
Премьер-лига Казахстана
|15.07.2025
|«Кайрат»
2:0
«Олимпия»
Лига чемпионов
|08.07.2025
|«Олимпия»
1:1
«Кайрат»
Лига чемпионов
Последние пять официальных матчей «КуПС»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.07.2025
|«КуПС»
2:0
«Кайрат»
Лига чемпионов
|19.07.2025
|ВПС
1:1
«КуПС»
Вейккауслиига
|15.07.2025
|«Милсами»
0:0
«КуПС»
Лига чемпионов
|08.07.2025
|«КуПС»
1:0
«Милсами»
Лига чемпионов
|04.07.2025
|«Оулу»
2:2
«КуПС»
Вейккауслиига
29.07.2025. 18:00. «Кайрат» (Казахстан) – «КуПС» (Финляндия)
29.07.2025. 21:00. «Динамо» К (Украина) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)
29.07.2025. 21:00. «Дрита» (Косово) – «Копенгаген» (Дания)
29.07.2025. 22:00. «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Слован» (Словакия)
29.07.2025. 22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Линкольн» (Гибралтар)
30.07.2025. 19:00. «Карабах» (Азербайджан) – «Шелбурн» (Ирландия)
30.07.2025. 20:00. «Мальмё» (Швеция) – РФШ (Латвия)
30.07.2025. 20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Риека» (Хорватия)
30.07.2025. 20:30. ФКСБ (Румыния) – «Шкендия» (Северная Македония)
30.07.2025. 21:00. «Панатинаикос» (Греция) – «Рейнджерс» (Шотландия)
30.07.2025. 21:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Ноа» (Армения)
30.07.2025. 21:00. «Маккаби» Т-А (Израиль) – «Пафос» (Кипр)
30.07.2025. 21:30. «Брейдаблик» (Исландия) – «Лех» (Польша)
30.07.2025. 21:45. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Бранн» (Норвегия)
30.07.2025. 22:00. «Серветт» (Швейцария) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
«Кайрат» мало в чем уступал сопернику в первом матче, но в Куопио все сложилось против гостей. В первом тайме рефери аннулировал гол португальского форварда алмаатинцев Жоржиньо, а во втором хозяевам удались два изумительных удара практически с одной и той же позиции - немного правее полукруга перед штрафной площадью. Только Туре выстрелил в ближнюю девятку, а Оксанен - в дальнюю. Так при в общем-то равной игре чемпион Казахстана получил «минус два», которые будет очень сложно отыграть дома.
После возвращения из Финляндии команда Рафаэля Уразбахтина одержала победу в национальной лиге, причем как раз таки с разницей в два мяча - 3:1 над «Тоболом». Во вторник такой будет достаточно для перевода игры в экстра-тайм, но ее еще нужно одержать.
У обеих команд четыре из пяти предыдущих матчей были «низовыми». Полагаем, что и во вторник на «Центральном» команды совокупно забьют не более двух мячей. По крайней мере - в основное время.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире встречу в Алма-Ате покажет онлайн-кинотеатр Кинопоиск.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Кинопоиск
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана (оба - травмы)
«КуПС»: Пасанен (травма)
Аналитики PARI оценили вероятность победы «Кайрата» коэффициентом 1.43. Котировка на успех гостей гораздо более высокая - 7.70. Ничья в основное время идет за 4.50.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени является победа хозяев со счетом 2:0. При сыгравшей ставке на этот вариант букмекер выплатит вознаграждение в шестикратном размере.
Победитель противостояния выйдет в третий раунд ЛЧ, а проигравший переместится в Лигу конференций.
Коэффициент 2.45 на проход в следующую стадию выглядит не очень оптимистично для хозяев поля. Квалификация финнов дальше котируется за 1.55.