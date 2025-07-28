Кайрат - КуПС, 29 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Кайрат» мало в чем уступал сопернику в первом матче, но в Куопио все сложилось против гостей. В первом тайме рефери аннулировал гол португальского форварда алмаатинцев Жоржиньо, а во втором хозяевам удались два изумительных удара практически с одной и той же позиции - немного правее полукруга перед штрафной площадью. Только Туре выстрелил в ближнюю девятку, а Оксанен - в дальнюю. Так при в общем-то равной игре чемпион Казахстана получил «минус два», которые будет очень сложно отыграть дома.

После возвращения из Финляндии команда Рафаэля Уразбахтина одержала победу в национальной лиге, причем как раз таки с разницей в два мяча - 3:1 над «Тоболом». Во вторник такой будет достаточно для перевода игры в экстра-тайм, но ее еще нужно одержать.

У обеих команд четыре из пяти предыдущих матчей были «низовыми». Полагаем, что и во вторник на «Центральном» команды совокупно забьют не более двух мячей. По крайней мере - в основное время.