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27 июля 7:15ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Кайрат - КуПС, 29 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Перед чемпионом Казахстана стоит тяжелейшая задача
Валентин Васильев

На этой неделе определятся участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Перед сильнейшим клубом Казахстана стоит тяжелейшая задача - отыграться с 0:2 в Финляндии. Удастся ли «Кайрату» такая «ремонтада»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан)  

29.07.2025, Вт

18:00 МСК

«КуПС» (Куопио, Финляндия) 

П1 - 1.43

Х - 4.50

П2 - 7.70

Турнир:  Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, 2-й матч 

Стадион: «Центральный»  (Алма-Ата, Казахстан)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кайрат»0010-2
«КуПС»1002-0

Последние пять официальных матчей «Кайрата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2025«Тобол»

1:3

«Кайрат»

Премьер-лига Казахстана

22.07.2025«КуПС»

2:0

«Кайрат»

Лига чемпионов

19.07.2025«Кайрат»

1:1

«Кайсар»

Премьер-лига Казахстана

15.07.2025«Кайрат»

2:0

«Олимпия»

Лига чемпионов

08.07.2025«Олимпия»

1:1

«Кайрат»

Лига чемпионов

Последние пять официальных матчей «КуПС»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.07.2025«КуПС»

2:0

«Кайрат»

Лига чемпионов

19.07.2025ВПС

1:1

«КуПС»

Вейккауслиига

15.07.2025«Милсами»

0:0

«КуПС»

Лига чемпионов

08.07.2025«КуПС»

1:0

«Милсами»

Лига чемпионов

04.07.2025«Оулу»

2:2

«КуПС»

Вейккауслиига

Календарь матчей

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29.07.2025.   18:00. «Кайрат» (Казахстан) – «КуПС» (Финляндия)

29.07.2025.   21:00. «Динамо» К (Украина) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)

29.07.2025.   21:00. «Дрита» (Косово) – «Копенгаген» (Дания)

29.07.2025.   22:00. «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Слован» (Словакия)

29.07.2025.   22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Линкольн» (Гибралтар)

30.07.2025.   19:00. «Карабах» (Азербайджан) – «Шелбурн» (Ирландия)

30.07.2025.   20:00. «Мальмё» (Швеция) – РФШ (Латвия)

30.07.2025.   20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Риека» (Хорватия)

30.07.2025.   20:30. ФКСБ (Румыния) – «Шкендия» (Северная Македония)

30.07.2025.   21:00. «Панатинаикос» (Греция) – «Рейнджерс» (Шотландия)

30.07.2025.   21:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Ноа» (Армения)

30.07.2025.   21:00. «Маккаби»  Т-А (Израиль) – «Пафос» (Кипр)

30.07.2025.   21:30. «Брейдаблик» (Исландия) – «Лех» (Польша)

30.07.2025.   21:45. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Бранн» (Норвегия)

30.07.2025.   22:00. «Серветт» (Швейцария) – «Виктория Пльзень» (Чехия)

Прогноз на матч

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«Кайрат» мало в чем уступал сопернику в первом матче, но в Куопио все сложилось против гостей. В первом тайме рефери аннулировал гол португальского форварда алмаатинцев Жоржиньо, а во втором хозяевам удались два изумительных удара практически с одной и той же позиции - немного правее полукруга перед штрафной площадью. Только Туре выстрелил в ближнюю девятку, а Оксанен - в дальнюю. Так при в общем-то равной игре чемпион Казахстана получил «минус два», которые будет очень сложно отыграть дома.

После возвращения из Финляндии команда Рафаэля Уразбахтина одержала победу в национальной лиге, причем как раз таки с разницей в два мяча - 3:1 над «Тоболом». Во вторник такой будет достаточно для перевода игры в экстра-тайм, но ее еще нужно одержать. 

У обеих команд четыре из пяти предыдущих матчей были «низовыми». Полагаем, что и во вторник на  «Центральном» команды совокупно забьют не более двух мячей. По крайней мере - в основное время.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу в Алма-Ате покажет онлайн-кинотеатр Кинопоиск. 

ВещательТип трансляцииУсловия
КинопоискВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана (оба - травмы)

 «КуПС»: Пасанен (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI оценили вероятность победы «Кайрата» коэффициентом 1.43. Котировка на успех гостей гораздо более высокая - 7.70. Ничья в основное время идет за 4.50.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «Кайрат» - «КуПС»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени является победа хозяев со счетом 2:0.  При сыгравшей ставке на этот вариант букмекер выплатит вознаграждение в шестикратном размере.

Куда выходит проигравший в паре  «Кайрат» - «КуПС»?

Победитель противостояния выйдет в третий раунд ЛЧ, а проигравший переместится в Лигу конференций. 

«Кайрат» выйдет в третий раунд?

Коэффициент 2.45 на проход в следующую стадию выглядит не очень оптимистично для хозяев поля. Квалификация финнов дальше котируется за 1.55.

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