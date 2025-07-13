Кайрат - Олимпия, 15 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

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15-16 июля пройдут ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Наше внимание на этой стадии в большей степени приковано к командам бывших союзных республик. Сильнейший клуб Казахстана имеет неплохие шансы выйти в следующий раунд. Рассмотрим игру «Кайрата» и «Олимпии» в контексте интересных вариантов для пари.
Турнир: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Стадион: «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кайрат»
|0
|1
|0
|1-1
|«Олимпия»
|0
|1
|0
|1-1
Последние пять официальных матчей «Кайрата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.07.2025
|«Олимпия»
1:1
«Кайрат»
Лига чемпионов
|29.06.2025
|«Ордабасы»
0:1
«Кайрат»
Премьер-лига Казахстана
|21.06.2025
|«Кайрат»
1:0
«Кызыл-Жар»
Премьер-лига Казахстана
|14.06.2025
|«Жетысу»
2:2
«Кайрат»
Премьер-лига Казахстана
|30.05.2025
|«Актобе»
1:2
«Кайрат»
Премьер-лига Казахстана
Последние пять официальных матчей «Олимпии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.07.2025
|«Олимпия»
1:1
«Кайрат»
Лига чемпионов
|24.05.2025
|«Браво»
0:0
«Олимпия»
Первая лига Словении
|17.05.2025
|«Олимпия»
5:0
«Радомлье»
Первая лига Словении
|10.05.2025
|«Мура»
1:1
«Олимпия»
Первая лига Словении
|03.05.2025
|«Олимпия»
1:2
«Марибор»
Первая лига Словении
15 июля
16 июля
За три предыдущих попытки «Кайрат» только раз преодолевал первый раунд Лиги чемпионов. Четыре года назад он достаточно неожиданно обыграл по сумме двух матчей «Маккаби» из Хайфы. Сейчас у клуба из Алма-Аты есть хороший шанс повторить пока лучший результат в турнире. Выездная ничья по нынешним правилам не дает никакого преимущества, но уверенности в собственных силах она, безусловно, команде Рафаэля Уразбахтина добавила. А казахстанский вундеркинд Дастан Сатпаев, на будущее подписанный «Челси», обновил один из рекордов ЛЧ. Он первым в турнире отличился голом в 16-летнем возрасте (Фати и Ямаль забивали в 17). Юный нападающий - одна из главных надежд «Кайрата» и в ответном матче.
Можно предположить, что и в Алма-Ате желтых карточек будет гораздо больше, чем забитых мячей. Ни одна из сторон не станет рисковать - обе будут терпеливо выжидать ошибку соперника. В общем, предпосылок к искрометному футболу и обилию голов не видно. Тотал меньше 2.5 - вполне реальный исход встречи.
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В прямом эфире встречу в Алма-Ате покажет онлайн-кинотеатр Okko. Также на сервисе доступна опция просмотра игры в записи.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
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|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана, Гадрани (все - травмы)
«Олимпия»: Швайцер, Ристич (оба - травмы)
Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все основные исходы встречи. Победе хозяев поля по итогам 90 минут присвоен коэффициент 2.20, а ничьей и успеху гостей - 3.35.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча результативную ничью. При сыгравшей ставке на 1:1 букмекер выплатит вознаграждение в семикратном размере.
Соперник победителя этой пары определяется в противостоянии молдавского "Милсами" с финским КуПС (первый матч - 0:1).
12 августа воспитаннику «Кайрата» и будущему игроку «Челси» исполнится 17 лет.