Кайрат - Олимпия, 15 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

За три предыдущих попытки «Кайрат» только раз преодолевал первый раунд Лиги чемпионов. Четыре года назад он достаточно неожиданно обыграл по сумме двух матчей «Маккаби» из Хайфы. Сейчас у клуба из Алма-Аты есть хороший шанс повторить пока лучший результат в турнире. Выездная ничья по нынешним правилам не дает никакого преимущества, но уверенности в собственных силах она, безусловно, команде Рафаэля Уразбахтина добавила. А казахстанский вундеркинд Дастан Сатпаев, на будущее подписанный «Челси», обновил один из рекордов ЛЧ. Он первым в турнире отличился голом в 16-летнем возрасте (Фати и Ямаль забивали в 17). Юный нападающий - одна из главных надежд «Кайрата» и в ответном матче.

Можно предположить, что и в Алма-Ате желтых карточек будет гораздо больше, чем забитых мячей. Ни одна из сторон не станет рисковать - обе будут терпеливо выжидать ошибку соперника. В общем, предпосылок к искрометному футболу и обилию голов не видно. Тотал меньше 2.5 - вполне реальный исход встречи.