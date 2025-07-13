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11 июля 14:34ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Кайрат - Олимпия, 15 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Казахстанский вундеркинд побил рекорды Фати и Ямаля!
Валентин Васильев

15-16 июля пройдут ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Наше внимание на этой стадии в большей степени приковано к командам бывших союзных республик. Сильнейший клуб Казахстана имеет неплохие шансы выйти в следующий раунд. Рассмотрим игру «Кайрата» и «Олимпии» в контексте интересных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) 

15.07.2025, Вт

18:00 МСК

«Олимпия» (Любляна, Словения)

П1 - 2.20

Х - 3.35

П2 - 3.35

Турнир:  Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 

Стадион: «Центральный»   (Алма-Ата, Казахстан)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кайрат»0101-1
«Олимпия»0101-1

 

Последние пять официальных матчей «Кайрата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.07.2025«Олимпия»

1:1

«Кайрат»

Лига чемпионов

29.06.2025«Ордабасы»

0:1

«Кайрат»

Премьер-лига Казахстана

21.06.2025«Кайрат»

1:0

«Кызыл-Жар»

Премьер-лига Казахстана

14.06.2025«Жетысу»

2:2

«Кайрат»

Премьер-лига Казахстана

30.05.2025«Актобе»

1:2

«Кайрат»

Премьер-лига Казахстана

Последние пять официальных матчей «Олимпии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.07.2025«Олимпия»

1:1

«Кайрат»

Лига чемпионов

24.05.2025«Браво»

0:0

«Олимпия»

Первая лига Словении

17.05.2025«Олимпия»

5:0

«Радомлье»

Первая лига Словении

10.05.2025«Мура»

1:1

«Олимпия»

Первая лига Словении

03.05.2025«Олимпия»

1:2

«Марибор»

Первая лига Словении

Календарь и результаты матчей

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15 июля

  • 18:00. «Кайрат» – «Олимпия» (первый матч - 1:1)  
  • 18:30. «Линкольн» – «Викингур» (3:2)  
  • 20:00. «Хамрун Спартанс» – «Жальгирис» (0:2)  
  • 20:00. РФШ – «Левадия» (1:0)  
  • 20:00. «Мальме» – «Иберия 1999» (3:1)  
  • 20:00. «Милсами» – «КуПС» (0:1)  
  • 21:00. «Дифферданж» – «Дрита» (0:1)  
  • 21:00. «Шкендия» – ТНС (0:0)  
  • 21:30. «Интер» – ФКСБ (1:3)  
  • 22:00. «Брейдаблик» – «Эгнатия» (0:1)  
  • 22:00. «Зриньски» – «Виртус» (2:0)  
  • 22:00. «Будучность» – «Ноа» (0:1)

16 июля  

  • 21:45. «Линфилд» – «Шелбурн» (0:1)  
  • 21:45. «Динамо»  Минск – «Лудогорец» (0:1)

Прогноз на матч

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За три предыдущих попытки «Кайрат» только раз преодолевал первый раунд Лиги чемпионов. Четыре года назад он достаточно неожиданно обыграл по сумме двух матчей «Маккаби» из Хайфы. Сейчас у клуба из Алма-Аты есть хороший шанс повторить пока лучший результат в турнире. Выездная ничья по нынешним правилам не дает никакого преимущества, но уверенности в собственных силах она, безусловно, команде Рафаэля Уразбахтина добавила. А казахстанский вундеркинд Дастан Сатпаев, на будущее подписанный «Челси», обновил один из рекордов ЛЧ. Он первым в турнире отличился голом в 16-летнем возрасте (Фати и Ямаль забивали в 17). Юный нападающий - одна из главных надежд «Кайрата» и в ответном матче.

Можно предположить, что и в Алма-Ате желтых карточек будет гораздо больше, чем забитых мячей. Ни одна из сторон не станет рисковать - обе будут терпеливо выжидать ошибку соперника. В общем, предпосылок к искрометному футболу и обилию голов не видно. Тотал меньше 2.5 - вполне реальный исход встречи.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу в Алма-Ате покажет онлайн-кинотеатр Okko. Также на сервисе доступна опция просмотра игры в записи.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана, Гадрани (все - травмы)

«Олимпия»: Швайцер, Ристич (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все основные исходы встречи. Победе хозяев поля по итогам 90 минут присвоен коэффициент 2.20, а ничьей и успеху гостей - 3.35.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Кайрат» - «Олимпия»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча результативную ничью. При сыгравшей ставке на 1:1 букмекер выплатит вознаграждение в семикратном размере.

С кем сыграет победитель пары «Кайрат» - «Олимпия»?

Соперник победителя этой пары определяется в противостоянии молдавского "Милсами" с финским КуПС (первый матч - 0:1).

Сколько лет Сатпаеву?

12 августа воспитаннику «Кайрата» и будущему игроку «Челси» исполнится 17 лет.

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