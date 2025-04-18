Импа Касанганай — Фабиан Эдвардс, 19 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Касанганай способен делать шоу и часто начинает поединки агрессивно. Однако это обнажает его проблемы в обороне, а уж после быстрого поражения нокаутом в последнем бою американец наверняка будет более сдержанным. Эдвардс же по умолчанию действует осторожно и размеренно, в чём у него большое сходство с братом.

С учетом сопоставимых навыков и габаритов можно ожидать, что поединок получится довольно близким. И продлится он всю дистанцию, как можно предположить, исходя из озвученного выше. Остановимся на соответствующей ставке.