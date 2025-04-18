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17 апреля 17:03ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Импа Касанганай — Фабиан Эдвардс, 19 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Быстрой развязки не ждем?
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Ближайший турнир PFL возглавит четвертьфинал Гран-при в среднем весе (до 83,9 кг) между американцем Импой Касанганаем и англичанином Фабианом Эдвардсом. Сумеет ли финалист прошлого сезона в полутяжелом дивизионе одолеть брата бывшего чемпиона UFC?

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Статистика

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Касанганай

 

Эдвардс

США

Страна

Англия

31

Возраст

32

23

Бои

17

18 (5 / 4 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (4 / 3 / 6)

5 (3 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (1 / 0 / 3)

180

Рост (см)

180

191

Размах рук (см)

188

106,5

Размах ног (см)

99

Импа Касанганай

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В профессиональных ММА выступает с 2019 года. Дважды победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC, где по два раза выиграл и уступил. С 2023 года бьется в PFL, где одержал восемь побед при двух поражениях и стал сильнейшим в Гран-при в полутяжелом весе в позапрошлом сезоне. В прошлом году вновь дошел до финала, в котором в ноябре уступил Довлетджану Ягшимурадову нокаутом за минуту.

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Фабиан Эдвардс

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Уроженец Ямайки, младший брат бывшего чемпиона UFC в среднем весе Леона Эдвардса. После переезда в Англию занялся смешанными единоборствами. На профессиональном уровне дебютировал в 2017 году — сразу в Bellator. В 2023-м бился за титул лиги в среднем весе, но был нокаутирован Джонни Эблином. В последнем поединке в октябре провел с ним чемпионский реванш и вновь уступил — единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КасанганаяПобеда ЭдвардсаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,722,122,501,47

Прогноз на бой

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Касанганай способен делать шоу и часто начинает поединки агрессивно. Однако это обнажает его проблемы в обороне, а уж после быстрого поражения нокаутом в последнем бою американец наверняка будет более сдержанным. Эдвардс же по умолчанию действует осторожно и размеренно, в чём у него большое сходство с братом.

С учетом сопоставимых навыков и габаритов можно ожидать, что поединок получится довольно близким. И продлится он всю дистанцию, как можно предположить, исходя из озвученного выше. Остановимся на соответствующей ставке.

Полный кард, где смотреть бой Касанганай — Эдвардс

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Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в полночь с 18 на 19 апреля по московскому времени. Главный бой Касанганай — Эдвардс стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

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