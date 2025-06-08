Казахстан - Северная Македония, 9 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Казахстана в расстроенных чувствах вернулась из Беларуси. Если Али Алиев с помощниками рассматривали этот спарринг как репетицию перед приемом македонцев, то она провалилась. На четыре гола хозяев гости ответили всего одним своим. А впереди у казахстанцев не менее, а даже более классный соперник.

Сборная Северной Македонии не проигрывает уже год. После поражения от чехов в товарищеской встрече 10 июня 2024-го она выдала девятиматчевую серию побед и ничьих, которая длится по сей день. В рамках квалификации ЧМ-2026 команда еще ни разу не уступила. Предметом особенной гордости Благои Милевски и его парней стала свежая ничья с бельгийцами на своем поле. От поражения хозяева ушли за пять минут до финального свистка.

Обратим особое внимание на сдержанный характер результатов македонцев. Из девяти упомянутых выше матчей семь были «низовыми» - не более двух голов на 90 минут игрового времени. Ждем чего-то подобного и в понедельник в Астане.