Казахстан - Северная Македония, 9 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В понедельник, 9 июня, пройдут шесть матчей в европейской зоне квалификации чемпионата мира по футболу. Игровой день откроется в Астане, где встретятся сборные Казахстана и Северной Македонии. Рассказываем о предыгровых раскладах и самых интересных вариантах для пари на матч.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа J, 4-й тур
Стадион: «Астана-Арена» (Астана, Казахстан)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Казахстан
|0
|0
|1
|0-4
|Северная Македония
|1
|0
|0
|4-0
Последние пять игр сборной Казахстана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.06.2025
|Беларусь
4:1
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
|25.03.2025
|Лихтенштейн
0:2
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
|22.03.2025
|Уэльс
3:1
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
|19.03.2025
|Казахстан
2:0
Кюрасао
Товарищеский матч
|17.11.2024
|Норвегия
5:0
Казахстан
Лига наций
Последние пять игр сборной Северной Македонии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2025
|Северная Македония
1:1
Бельгия
Отбор ЧМ-2026
|25.03.2025
|Северная Македония
1:1
Уэльс
Отбор ЧМ-2026
|22.03.2025
|Лихтенштейн
0:3
Северная Македония
Отбор ЧМ-2026
|17.11.2024
|Северная Македония
1:0
Фарерские острова
Товарищеский матч
|14.11.2024
|Северная Македония
1:0
Латвия
Лига наций
На данном этапе команды занимают соседние места в таблице - соответственно, третье и второе.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Уэльс
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|2. Северная Македония
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|3. Казахстан
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|4. Бельгия
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|5. Лихтенштейн
|3
|0
|0
|3
|0-8
|0
Сборная Казахстана в расстроенных чувствах вернулась из Беларуси. Если Али Алиев с помощниками рассматривали этот спарринг как репетицию перед приемом македонцев, то она провалилась. На четыре гола хозяев гости ответили всего одним своим. А впереди у казахстанцев не менее, а даже более классный соперник.
Сборная Северной Македонии не проигрывает уже год. После поражения от чехов в товарищеской встрече 10 июня 2024-го она выдала девятиматчевую серию побед и ничьих, которая длится по сей день. В рамках квалификации ЧМ-2026 команда еще ни разу не уступила. Предметом особенной гордости Благои Милевски и его парней стала свежая ничья с бельгийцами на своем поле. От поражения хозяева ушли за пять минут до финального свистка.
Обратим особое внимание на сдержанный характер результатов македонцев. Из девяти упомянутых выше матчей семь были «низовыми» - не более двух голов на 90 минут игрового времени. Ждем чего-то подобного и в понедельник в Астане.
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|Условия
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|Графическая
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Александр Заруцкий («Кайрат»), Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан), Бекхан Шайзада («Ордабасы»);
Защитники: Алибек Касым («Актобе»), Ян Вороговский, Марат Быстров (оба – «Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Роман Асранкулов, Александр Зуев, Наурызбек Жагоров (все – «Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба – «Ордабасы»), Адильбек Жумаханов («Елимай»);
Полузащитники: Асхат Тагыберген, Ислам Чесноков (оба – «Тобол»), Серикжан Мужиков («Елимай»), Галымжан Кенжебек («Кошице», Словакия), Даурен Жумат («Окжетпес»), Исламбек Куат («Женис»), Георгий Жуков («Пуща», Польша), Муроджон Халматов («Ордабасы»);
Нападающие: Максим Самородов («Ахмат», Россия), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Алияр Мухамед («Окжетпес»).
Компания FONBET установила привлекательные коэффициенты на все основные исходы встречи - 3.55 на победу хозяев, 2.17 - на гостей. Ничья в прематче котируется за 3.40.
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Коэффициенты букмекеров говорят в пользу македонцев. Единственная встреча команд, четыре года назад в Скопье, принесла крупную победу хозяевам - 4:0. Правда, гости целый тайм играли в меньшинстве после удаления полузащитника Мужикова.
Согласно расчетам аналитиков, самыми вероятными исходами матча являются нулевая ничья и минимальная победа македонцев со счетом 1:0. Оба этих варианта котируются в FONBET за 6.50.
В январе 2025 исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен мечтный специалист Али Алиев. В апреле он был утвержден на посту уже на постоянной основе.