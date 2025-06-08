Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



7 июня 8:21ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Казахстан - Северная Македония, 9 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

У казахстанцев остались скверные воспоминания о предыдущей встрече с этим соперником
Валентин Васильев

В понедельник, 9 июня, пройдут шесть матчей в европейской зоне квалификации чемпионата мира по футболу. Игровой день откроется в Астане, где встретятся сборные Казахстана и Северной Македонии. Рассказываем о предыгровых раскладах и самых интересных вариантах для пари на матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Казахстана

Место в рейтинге ФИФА: 113

09.06.2025, Пн

17:00 МСК

Сборная Северной Македонии

Место в рейтинге ФИФА: 67

П1 - 3.55

Х - 3.40

П2 - 2.17

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа J, 4-й тур

Стадион: «Астана-Арена» (Астана, Казахстан)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Казахстан0010-4
Северная Македония1004-0

Последние пять игр сборной Казахстана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.06.2025Беларусь

4:1

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

25.03.2025Лихтенштейн

0:2

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025Уэльс

3:1

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

19.03.2025Казахстан

2:0

Кюрасао

Товарищеский матч

17.11.2024Норвегия

5:0

Казахстан

Лига наций

Последние пять игр сборной Северной Македонии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2025Северная Македония

1:1

Бельгия

Отбор ЧМ-2026

25.03.2025Северная Македония

1:1

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025Лихтенштейн

0:3

Северная Македония

Отбор ЧМ-2026

17.11.2024Северная Македония

1:0

Фарерские острова

Товарищеский матч

14.11.2024Северная Македония

1:0

Латвия

Лига наций

Место в таблице

Свернуть

На данном этапе команды занимают соседние места в таблице - соответственно, третье и второе. 

КомандыИВНПМО
1. Уэльс32107-27
2. Северная Македония31205-25
3. Казахстан21013-33
4. Бельгия10101-11
5. Лихтенштейн30030-80

Прогноз на матч

Свернуть

Сборная Казахстана в расстроенных чувствах вернулась из Беларуси. Если Али Алиев с помощниками рассматривали этот спарринг как репетицию перед приемом македонцев, то она провалилась. На четыре гола хозяев гости ответили всего одним своим. А впереди у казахстанцев не менее, а даже более классный соперник.

Сборная Северной Македонии не проигрывает уже год. После поражения от чехов в товарищеской встрече 10 июня 2024-го она выдала девятиматчевую серию побед и ничьих, которая длится по сей день. В рамках квалификации ЧМ-2026 команда еще ни разу не уступила. Предметом особенной гордости Благои Милевски и его парней стала свежая ничья с бельгийцами на своем  поле. От поражения хозяева ушли за пять минут до финального свистка. 

Обратим особое внимание на сдержанный характер результатов македонцев. Из девяти упомянутых выше матчей семь были «низовыми» - не более двух голов на 90 минут игрового времени. Ждем чего-то подобного и в понедельник в Астане. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

На территории Российской Федерации игру в Астане покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Сборная Казахстана 

Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Александр Заруцкий («Кайрат»), Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан), Бекхан Шайзада («Ордабасы»);

Защитники: Алибек Касым («Актобе»), Ян Вороговский, Марат Быстров (оба – «Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Роман Асранкулов, Александр Зуев, Наурызбек Жагоров (все – «Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба – «Ордабасы»), Адильбек Жумаханов («Елимай»);

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Ислам Чесноков (оба – «Тобол»), Серикжан Мужиков («Елимай»), Галымжан Кенжебек («Кошице», Словакия), Даурен Жумат («Окжетпес»), Исламбек Куат («Женис»), Георгий Жуков («Пуща», Польша), Муроджон Халматов («Ордабасы»);

Нападающие: Максим Самородов («Ахмат», Россия), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Алияр Мухамед («Окжетпес»).

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Компания FONBET установила привлекательные коэффициенты на все основные исходы встречи - 3.55 на победу хозяев, 2.17 - на гостей. Ничья в прематче котируется за 3.40.

Получить до 15 тысяч рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче Казахстан - Северная Македония?

Коэффициенты букмекеров говорят в пользу македонцев. Единственная встреча команд, четыре года назад в Скопье, принесла крупную победу хозяевам - 4:0. Правда, гости целый тайм играли в меньшинстве после удаления полузащитника Мужикова.

С каким счетом закончится матч Казахстан - Северная Македония?

Согласно расчетам аналитиков, самыми вероятными исходами матча являются нулевая ничья и минимальная победа македонцев со счетом 1:0. Оба этих варианта котируются в FONBET за 6.50. 

Кто тренирует сборную Казахстана?

В январе 2025 исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен мечтный специалист Али Алиев. В апреле он был утвержден на посту уже на постоянной основе. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer28 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гарросhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_akcii_e027c20385.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 150 000 ₽
Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гаррос
Получить бонусПодробнее
bonus timer0 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer237 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer237 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer571 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer206 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer206 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer192 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer206 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer206 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных