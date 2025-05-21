Казахстан — США, прогноз на 18 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Партнерский проект
В воскресенье, 18 мая, в рамках группы В на чемпионате мира 2025 года по хоккею встретятся сборные США и Казахстана. Сумеют ли американцы оправдать статус фаворитов и нанести сопернику пятое подряд поражение?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, шестой тур
Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Казахстан
0
0
7
7-37
|США
7
0
0
37-7
Последние игры сборной Казахстана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|Чехия
8:1
Казахстан
Чемпионат мира
|14.05.2025
|Казахстан
1:5
Дания
Чемпионат мира
|13.05.2025
|Казахстан
2:4
Венгрия
Чемпионат мира
|11.05.2025
|Германия
4:1
Казахстан
Чемпионат мира
|10.05.2025
|Норвегия
1:2
Казахстан
Чемпионат мира
Последние игры сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|США
6:3
Германия
Чемпионат мира
|14.05.2025
|США
6:5 ОТ
Норвегия
Чемпионат мира
|12.05.2025
|США
0:3
Швейцария
Чемпионат мира
|11.05.2025
|США
6:0
Венгрия
Чемпионат мира
|09.05.2025
|Дания
0:5
США
Чемпионат мира
Положение после 17 мая
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швеция
6
|6
|0
|0
|0
25-3
18
|2. Канада
5
|5
|0
|0
|0
28-2
15
|3. Финляндия
5
|3
|1
|1
|0
18-8
11
|4. Словакия
5
|2
|0
|2
|1
7-17
7
|5. Латвия
5
|2
|0
|3
|0
11-18
6
|6. Австрия
5
|1
|1
|2
|0
12-15
5
|7. Франция
6
|0
|0
|5
|1
7-24
1
|8. Словения
5
|0
|0
|5
|0
4-25
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Чехия
5
|4
|1
|0
|0
28-9
14
|2. Швейцария
5
|4
|0
|0
|1
20-8
13
|3. США
5
|3
|1
|1
|0
23-11
11
|4. Германия
5
|3
|0
|2
|0
19-15
9
|5. Дания
6
|3
|0
|3
|0
23-23
9
|6. Венгрия
5
|1
|0
|4
|0
8-28
3
|7. Казахстан
5
|1
|0
|4
|0
7-22
3
|8. Норвегия
6
|0
|0
|5
|1
12-24
1
С раскладами всё предельно просто: сборная США — явный фаворит. Команда Казахстана и так базово уступает в классе, так ещё и на нынешнем турнире явно не реализует весь свой потенциал. Подопечные Олега Болякина выглядят весьма блекло, так что рассчитывать на сенсацию не приходится даже при риске вылета из элитного дивизиона. По сути, спортивная судьба казахстанцев сейчас зависит не от них, а от других сборных.
Американцы же до сих пор не обеспечили себе участие в плей-офф, поэтому вряд ли стоит ожидать от них совсем расслабленную игру. Наверняка, как и в прошлом матче, сборная США будет включаться эпизодически, но этого должно хватить для уверенной победы, тем более что казахстанцы крайне скромно выглядят в нападении и не забрасывали больше двух шайб за встречу на ЧМ-2025. Резюмируя, пробуем комбинированную ставку П2 + ТБ (6,5).
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Смотреть встречу Казахстан — США на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков («Магнитка»), Сергей Кудрявцев («Арлан»), Максим Павленко («Рязань – ВДВ»);
Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев (все — «Барыс»), Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород), Леонид Метальников («Адмирал»), Эдуард Михайлов («Арлан»), Валерий Орехов («Металлург», Магнитогорск);
Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все — «Барыс»,), Владимир Волков («Арлан»), Вячеслав Колесников («Номад»), Артем Лихотников («Хумо»), Никита Михайлис («Металлург», Магнитогорск), Евгений Рымарев («Юнисон»), Аркадий Шестаков («Адмирал»);
Главный тренер: Олег Болякин.
Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (университет Западного Мичигана), Джо Даккорд («Сиэтл Кракен»);
Защитники: Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Зив Буюм («Миннесота Уайлд»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхокс»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Эндрю Пик, Мэйсон Лорей (оба — «Бостон Брюинз»), Джексон Лакомб («Анахайм Дакс»), Майкл Кесселринг («Юта»), Коул Хатсон (NCAA, Бостонский университет)
Нападающие: Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Шейн Пинто («Оттава Сенаторз»), Дрю О’Коннор («Ванкувер Кэнакс») Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхокс»), Майкл МакКэррон («Нэшвилл Предаторз»), Клейтон Келлер, Джош Доун (оба — «Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Логан Кули («Юта»), Мэттью Бенирс, Майкл Эйссимонт (оба — «Сиэтл Кракен»), Уилл Смит («Сан‑Хосе Шаркс»), Бретт Берард («Нью‑Йорк Рейнджерс»), Айзек Ховард (NCAA, «Мичиган Стэйт»);
Главный тренер: Райан Варсофски.
Букмекерская контора PARI предлагает крайне высокие котировки на ничью или победу Казахстана в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 36,00 и 19,00 соответственно. Выигрыш США идет за 1,04.
Партнерский проект