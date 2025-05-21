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18 мая 8:44ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Казахстан — США, прогноз на 18 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Ждем разгром от американцев?
Александр Бокулёв

В воскресенье, 18 мая, в рамках группы В на чемпионате мира 2025 года по хоккею встретятся сборные США и Казахстана. Сумеют ли американцы оправдать статус фаворитов и нанести сопернику пятое подряд поражение?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Казахстан

18.05.2025, Вс

17:20 МСК

США

П1 - 36,00

Х - 19,00

П2 - 1,04

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, шестой тур

Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Казахстан

0

0

7

7-37

США

7

0

0

37-7

Последние игры сборной Казахстана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025Чехия

8:1

Казахстан

Чемпионат мира

14.05.2025Казахстан

1:5

Дания

Чемпионат мира

13.05.2025Казахстан

2:4

Венгрия

Чемпионат мира

11.05.2025Германия

4:1

Казахстан

Чемпионат мира

10.05.2025Норвегия

1:2

Казахстан

Чемпионат мира

Последние игры сборной США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025США

6:3

Германия

Чемпионат мира

14.05.2025США

6:5 ОТ

Норвегия

Чемпионат мира

12.05.2025США

0:3

Швейцария

Чемпионат мира

11.05.2025США

6:0

Венгрия

Чемпионат мира

09.05.2025Дания

0:5

США

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

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Положение после 17 мая

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швеция

6

6000

25-3

18

2. Канада

5

5000

28-2

15

3. Финляндия

5

3110

18-8

11

4. Словакия

5

2021

7-17

7

5. Латвия

5

2030

11-18

6

6. Австрия

5

1120

12-15

5

7. Франция

6

0051

7-24

1

8. Словения

5

0050

4-25

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Чехия

5

4100

28-9

14

2. Швейцария

5

4001

20-8

13

3. США

5

3110

23-11

11

4. Германия

5

3020

19-15

9

5. Дания

6

3030

23-23

9

6. Венгрия

5

1040

8-28

3

7. Казахстан

5

1040

7-22

3

8. Норвегия

6

0051

12-24

1

Прогноз на матч

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С раскладами всё предельно просто: сборная США — явный фаворит. Команда Казахстана и так базово уступает в классе, так ещё и на нынешнем турнире явно не реализует весь свой потенциал. Подопечные Олега Болякина выглядят весьма блекло, так что рассчитывать на сенсацию не приходится даже при риске вылета из элитного дивизиона. По сути, спортивная судьба казахстанцев сейчас зависит не от них, а от других сборных.

Американцы же до сих пор не обеспечили себе участие в плей-офф, поэтому вряд ли стоит ожидать от них совсем расслабленную игру. Наверняка, как и в прошлом матче, сборная США будет включаться эпизодически, но этого должно хватить для уверенной победы, тем более что казахстанцы крайне скромно выглядят в нападении и не забрасывали больше двух шайб за встречу на ЧМ-2025. Резюмируя, пробуем комбинированную ставку П2 + ТБ (6,5).

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Смотреть встречу Казахстан США на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Игра»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Сборная Казахстана

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Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков («Магнитка»), Сергей Кудрявцев («Арлан»), Максим Павленко («Рязань – ВДВ»);

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев (все «Барыс»), Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород), Леонид Метальников («Адмирал»), Эдуард Михайлов («Арлан»), Валерий Орехов («Металлург», Магнитогорск);

Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все «Барыс»,), Владимир Волков («Арлан»), Вячеслав Колесников («Номад»), Артем Лихотников («Хумо»), Никита Михайлис («Металлург», Магнитогорск), Евгений Рымарев («Юнисон»), Аркадий Шестаков («Адмирал»);

Главный тренер: Олег Болякин.

Сборная США

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Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (университет Западного Мичигана), Джо Даккорд («Сиэтл Кракен»);

Защитники: Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Зив Буюм («Миннесота Уайлд»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхокс»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Эндрю Пик, Мэйсон Лорей (оба — «Бостон Брюинз»), Джексон Лакомб («Анахайм Дакс»), Майкл Кесселринг («Юта»), Коул Хатсон (NCAA, Бостонский университет)

Нападающие: Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Шейн Пинто («Оттава Сенаторз»), Дрю О’Коннор («Ванкувер Кэнакс») Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхокс»), Майкл МакКэррон («Нэшвилл Предаторз»), Клейтон Келлер, Джош Доун (оба — «Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Логан Кули («Юта»), Мэттью Бенирс, Майкл Эйссимонт (оба — «Сиэтл Кракен»), Уилл Смит («Сан‑Хосе Шаркс»), Бретт Берард («Нью‑Йорк Рейнджерс»), Айзек Ховард (NCAA, «Мичиган Стэйт»);

Главный тренер: Райан Варсофски.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает крайне высокие котировки на ничью или победу Казахстана в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 36,00 и 19,00 соответственно. Выигрыш США идет за 1,04.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных