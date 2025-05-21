Казахстан — США, прогноз на 18 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

С раскладами всё предельно просто: сборная США — явный фаворит. Команда Казахстана и так базово уступает в классе, так ещё и на нынешнем турнире явно не реализует весь свой потенциал. Подопечные Олега Болякина выглядят весьма блекло, так что рассчитывать на сенсацию не приходится даже при риске вылета из элитного дивизиона. По сути, спортивная судьба казахстанцев сейчас зависит не от них, а от других сборных.

Американцы же до сих пор не обеспечили себе участие в плей-офф, поэтому вряд ли стоит ожидать от них совсем расслабленную игру. Наверняка, как и в прошлом матче, сборная США будет включаться эпизодически, но этого должно хватить для уверенной победы, тем более что казахстанцы крайне скромно выглядят в нападении и не забрасывали больше двух шайб за встречу на ЧМ-2025. Резюмируя, пробуем комбинированную ставку П2 + ТБ (6,5).