Синтаро Мочизуки — Карен Хачанов, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

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2 июля свой второй матч на Уимблдоне Сыграет Карен Хачанов. Соперником российского теннисиста станет занимающий 144-ю строчку в мировом рейтинге Синтаро Мочизуки. На предыдущей стадии японец с огромным трудом в пяти сетах победил Джулио Цеппьери. Остались ли у азиата силы и эмоции?
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Дата / Время: 02.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Карен Хачанов (29 лет, 20-я ракетка мира)
Синтаро Мочизуки (22 года, 144-я ракетка мира)
Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Выиграл восемь турниров ATP. Победитель Кубка Дэвиса-2021. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Женеве (хард) и полуфинала в Барселоне (грунт). На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем. Всего в 2025 году одержал 18 побед при 15 поражениях.
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Японец здорово пошумел на юниорском уровне, но на взрослом уровне пока серьезных успехов не добивался. На его счету нет титулов турниров АТР, а 129-е место в мировом рейтинге, на которое он забирался полтора года назад, остается для него наивысшей точкой. На Australian Open пробиться не смог, уступив в квалификации Алибеку Качмазову.
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Ранее российский и японский теннисисты не встречались.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Если Хачанов в своем дебютном матче на Уимблдоне с видимой легкостью сломил сопротивление американца Маккензи Макдональда, то японец в своей первой игре устроил настоящее шоу. На то, чтобы оформить путевку во второй круг, Мочизуки потребовались все пять сетов. Причем, первые два он 351-й ракетке мира проиграл. Такие игры не проходят бесследно. Вместе с драгоценным опытом Синтаро получил физическую усталость и психологическую утомленность.
Что касается Хачанова, то его победа в первом круге получилась не только убедительной, но и юбилейный. Выигрыш у Макдональда стал для россиянина 300-м в карьере в рамках АТР-тура. Отмечать это событие еще, конечно, не время, но цифра, что и говорить, приятная. Ждем 301-й победы Карена. Наш выбор - его победа с форой (-6.5). Букмекер увеличит номинал пари почти вдвое.