Синтаро Мочизуки — Карен Хачанов, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

Если Хачанов в своем дебютном матче на Уимблдоне с видимой легкостью сломил сопротивление американца Маккензи Макдональда, то японец в своей первой игре устроил настоящее шоу. На то, чтобы оформить путевку во второй круг, Мочизуки потребовались все пять сетов. Причем, первые два он 351-й ракетке мира проиграл. Такие игры не проходят бесследно. Вместе с драгоценным опытом Синтаро получил физическую усталость и психологическую утомленность.

Что касается Хачанова, то его победа в первом круге получилась не только убедительной, но и юбилейный. Выигрыш у Макдональда стал для россиянина 300-м в карьере в рамках АТР-тура. Отмечать это событие еще, конечно, не время, но цифра, что и говорить, приятная. Ждем 301-й победы Карена. Наш выбор - его победа с форой (-6.5). Букмекер увеличит номинал пари почти вдвое.