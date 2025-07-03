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1 июля 15:03ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Синтаро Мочизуки — Карен Хачанов, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

В первом круге японец продемонстрировал завидную волю к победе
Руслан Ипполитов

2 июля свой второй матч на Уимблдоне Сыграет Карен Хачанов. Соперником российского теннисиста станет занимающий 144-ю строчку в мировом рейтинге Синтаро Мочизуки. На предыдущей стадии японец с огромным трудом в пяти сетах победил Джулио Цеппьери. Остались ли у азиата силы и эмоции?

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Дата / Время: 02.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Карен Хачанов (29 лет, 20-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Маккензи Макдональд (США, 88) — 7:5, 6:4, 6:4

Синтаро Мочизуки (22 года, 144-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Джулио Цеппьери (Италия, 351) — 2:6, 3:6, 6:3, 7:6, 7:5

Карен Хачанов (Россия)

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Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Выиграл восемь турниров ATP. Победитель Кубка Дэвиса-2021. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Женеве (хард) и полуфинала в Барселоне (грунт). На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем. Всего в 2025 году одержал 18 побед при 15 поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Синтаро Мочизуки (Япония)

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Японец здорово пошумел на юниорском уровне, но на взрослом уровне пока серьезных успехов не добивался. На его счету нет титулов турниров АТР, а 129-е место в мировом рейтинге, на которое он забирался полтора года назад, остается для него наивысшей точкой. На Australian Open пробиться не смог, уступив в квалификации Алибеку Качмазову.  

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Ранее российский и японский теннисисты не встречались.

Ставки на исход

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Эксперты FONBET называют россиянина очевидным фаворитом на выход в следующий раунд Уимлдона. Вероятность победы Хачанова котируется за не самые впечатляющие 1,19. Удачная ставка на выигрыш японца может обернуться увеличением номинала пари по коэффициенту 4.70.

Ставки на тотал

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Букмекер предлагает одинаковый коэффициент на тотал больше 35.5 и тотал меньше 35.5 - 1.90.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Победа Мочизуки

Победа Хачанова

ТБ (35.5)

ТМ (35.5)

FONBET

4,70

1,19

1.90

1.90

Прогноз и ставка

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Если Хачанов в своем дебютном матче на Уимблдоне с видимой легкостью сломил сопротивление американца Маккензи Макдональда, то японец в своей первой игре устроил настоящее шоу. На то, чтобы оформить путевку во второй круг, Мочизуки потребовались все пять сетов. Причем, первые два он 351-й ракетке мира проиграл. Такие игры не проходят бесследно. Вместе с драгоценным опытом Синтаро получил физическую усталость и психологическую утомленность.

Что касается Хачанова, то его победа в первом круге получилась не только убедительной, но и юбилейный. Выигрыш у Макдональда стал для россиянина 300-м в карьере в рамках АТР-тура. Отмечать это событие еще, конечно, не время, но цифра, что и говорить, приятная. Ждем 301-й победы Карена. Наш выбор - его победа с форой (-6.5). Букмекер увеличит номинал пари почти вдвое.

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