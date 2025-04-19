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18 апреля 15:28ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Карен Хачанов — Хольгер Руне, 19 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Барселоне

Пока самый успешный старт сезона для россиянина
Александр Бокулёв

В полуфинале грунтового турнира WTA 500 в испанской Барселоне Карен Хачанов встретится с датчанином Хольгером Руне. Сумеет ли третья ракетка России выйти в решающий матч соревнований? Изучаем коэффициенты.

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Дата / Время: 19.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Real Club de Tenis», Pista Rafa Nadal (Барселона, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom

Турнирная сетка

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Карен Хачанов (28 лет, 27-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3
  • 2-й круг: Хауме Мунар (Испания) — 7:5, 6:4
  • 1/4 финала: Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:4, 7:5

Хольгер Руне (21 год, 13-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 7:5, 6:4
  • 2-й круг: Себастьян Баэс (Аргентина) — 4:6, 6:1, 6:2
  • 1/4 финала: Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 6:4, 6:2

Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Карлос Алькарас (Испания, 1) / Алекс де Минаур (Австралия, 5) — Стефанос Циципас (Греция, 3) / Артюр Фис (Франция, 7)

Карен Хачанов

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Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальном зачете. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетел в третьем круге, не доходил до высоких стадий на других соревнованиях. Всего в 2025 году одержал восемь побед при стольких же поражениях. На турнире в Барселоне уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Хольгер Руне

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Бывшая четвертая ракетка мира. Выиграл четыре турнира ATP, половину из них — на грунте. В нынешнем сезоне дошел до финала в Индиан-Уэллсе, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержал 14 побед при девяти поражениях. На турнире в Барселоне уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне эти соревнования пропустил.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры считают датчанина фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,54 на его победу и 2,60 на успех россиянина.

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Ставки на тоталы

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Сейчас компания WINLINE дает одинаковый коэффициент 1,94 на ТБ (22,5) и ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ХачановаПобеда РунеТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE2,601,541,941,94

Прогноз и ставка

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В Хачанова почти не верилось перед четвертьфиналом с Давидовичем-Фокиной, но в итоге он одержал победу и впервые в сезоне дошел до полуфинала. Пока это с запасом лучший турнир россиянина в 2025 году. И похоже, что Хачанов впервые в сезоне явно приблизился к пику формы.

У Руне же этих пиков по-прежнему множество, как и спадов. Датчанин остается одним из самых талантливых и при этом нестабильных теннисистов тура. Четвертьфинал с Руудом получился для него довольно легким, поэтому вполне возможно, что в следующей игре у Руне будет преимущество в свежести относительно Хачанова.

Впрочем, понятно, что в любом случае россиянин будет упираться до последнего. Он очень волевой игрок, поэтому легкую прогулку для датчанина не ждем. Полагаем, борьба завяжется уже в стартовом сете, тем более у Хачанова точно будут физические силы. Ставим на то, что в этом отрезке соперники сыграют минимум десять геймов.

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