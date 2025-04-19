Карен Хачанов — Хольгер Руне, 19 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Барселоне

В Хачанова почти не верилось перед четвертьфиналом с Давидовичем-Фокиной, но в итоге он одержал победу и впервые в сезоне дошел до полуфинала. Пока это с запасом лучший турнир россиянина в 2025 году. И похоже, что Хачанов впервые в сезоне явно приблизился к пику формы.

У Руне же этих пиков по-прежнему множество, как и спадов. Датчанин остается одним из самых талантливых и при этом нестабильных теннисистов тура. Четвертьфинал с Руудом получился для него довольно легким, поэтому вполне возможно, что в следующей игре у Руне будет преимущество в свежести относительно Хачанова.

Впрочем, понятно, что в любом случае россиянин будет упираться до последнего. Он очень волевой игрок, поэтому легкую прогулку для датчанина не ждем. Полагаем, борьба завяжется уже в стартовом сете, тем более у Хачанова точно будут физические силы. Ставим на то, что в этом отрезке соперники сыграют минимум десять геймов.