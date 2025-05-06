Карен Хачанов — Роман Сафиуллин, 2 ноября: прогноз на матч турнира в Париже

Сафиуллин вновь обратил на себя повышенное внимание теннисного мира, выбив из турнира Алькараса. Экс-первая ракетка мира выступал без соревновательного тонуса и на фоне проблем со здоровьем, но победа всё равно получилась знаковой. Да и игра самого россиянина оставила приятное впечатление.

Если Сафиуллин будет действовать столь же уверенно в ближайшем матче, то Хачанову придется очень непросто. Но и третья ракетка России сейчас пребывает в хороших кондициях, так что ставка на исход выглядит чересчур рискованной. Скорее всего, никому из спортсменов не будет проще, чем в их недавнем матче в Вене, поэтому ожидаем, что в каждом сете они сыграют минимум девять геймов. Такая ставка оказалось успешной во всех встречах Хачанова и Сафиуллина на нынешнем турнире.