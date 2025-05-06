Карен Хачанов — Роман Сафиуллин, 2 ноября: прогноз на матч турнира в Париже

Партнерский проект
В четверг, 2 ноября, россияне Карен Хачанов и Роман Сафиуллин оспорят место в 1/4 финала хардового турнира ATP 1000 в Париже. Какую ставку выбрать на противостояние третьей и пятой ракеток страны?
Дата / Время: 02.11.2023, не ранее 14:30 по московскому времени
Арена: Берси, Корт №1 (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Карен Хачанов (27 лет, 15-я ракетка мира, 16-й номер посева)
Роман Сафиуллин (26 лет, 45-я ракетка мира)
Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победитель пяти турниров ATP на харде. В нынешнем сезоне взял титул в Чжухае, дошел до полуфинала на Australian Open, на «Ролан Гаррос» вылетел в четвертьфинале, Уимблдон пропустил из-за травмы, а на US Open выбыл в первом круге. Всего в 2023 году на счету Хачанова 32 победы при 16 поражениях. Россиянин - чемпион турнира в Париже 2018 года.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
В нынешнем сезоне впервые вошел в топ-50 мирового рейтинга, пробился в четвертьфинал мэйджора - Уимблдона, а также сыграл в финале турнира ATP - на харде в Чэнду. На Australian Open вылетел в первом круге, на US Open - во втором, а на «Ролан Гаррос» забыл заявиться в квалификацию. Всего в 2023 году в активе Сафиуллина 20 побед при 18 поражениях в основных сетках соревнований ATP. На турнире в Париже он выступает впервые, россиянин пробивался через квалификацию.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
На уровне ATP спортсмены провели один очный матч - на недавнем хардовом турнире в Вене Хачанов выиграл со счетом 6:4, 6:4. Также они должны были встретиться на грунте в Белграде-2022, но Сафиуллин тогда снялся до матча.
Букмекеры ожидают конкурентный матч, но выделяют Хачанова как фаворита. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,72 на его победу и 2,12 на успех Сафиуллина.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Единственный очный матч спортсменов продлился 20 геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,72 на ТБ (22,5) и 2,00 на ТМ (22,5).
КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI
Сафиуллин вновь обратил на себя повышенное внимание теннисного мира, выбив из турнира Алькараса. Экс-первая ракетка мира выступал без соревновательного тонуса и на фоне проблем со здоровьем, но победа всё равно получилась знаковой. Да и игра самого россиянина оставила приятное впечатление.
Если Сафиуллин будет действовать столь же уверенно в ближайшем матче, то Хачанову придется очень непросто. Но и третья ракетка России сейчас пребывает в хороших кондициях, так что ставка на исход выглядит чересчур рискованной. Скорее всего, никому из спортсменов не будет проще, чем в их недавнем матче в Вене, поэтому ожидаем, что в каждом сете они сыграют минимум девять геймов. Такая ставка оказалось успешной во всех встречах Хачанова и Сафиуллина на нынешнем турнире.
Хачанов выиграл со счетом 4:6, 6:4, 6:2.
Партнерский проект