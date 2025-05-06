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2 ноября 6:24ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Карен Хачанов — Роман Сафиуллин, 2 ноября: прогноз на матч турнира в Париже

Российское дерби на последнем Мастерсе сезона
Александр Бокулёв

В четверг, 2 ноября, россияне Карен Хачанов и Роман Сафиуллин оспорят место в 1/4 финала хардового турнира ATP 1000 в Париже. Какую ставку выбрать на противостояние третьей и пятой ракеток страны?

Дата / Время: 02.11.2023, не ранее 14:30 по московскому времени

Арена: Берси, Корт №1 (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная сетка

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Карен Хачанов (27 лет, 15-я ракетка мира, 16-й номер посева)

  • 1-й круг: Макс Пёрселл (Австралия) - 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Ласло Джере (Сербия) - 6:4, 7:5

Роман Сафиуллин (26 лет, 45-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Александр Мюллер (Франция) - 7:6 (7:4), 6:3
  • 2-й круг: Карлос Алькарас (Испания, 2) - 6:3, 6:4

Карен Хачанов

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Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победитель пяти турниров ATP на харде. В нынешнем сезоне взял титул в Чжухае, дошел до полуфинала на Australian Open, на «Ролан Гаррос» вылетел в четвертьфинале, Уимблдон пропустил из-за травмы, а на US Open выбыл в первом круге. Всего в 2023 году на счету Хачанова 32 победы при 16 поражениях. Россиянин - чемпион турнира в Париже 2018 года.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Роман Сафиуллин

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В нынешнем сезоне впервые вошел в топ-50 мирового рейтинга, пробился в четвертьфинал мэйджора - Уимблдона, а также сыграл в финале турнира ATP - на харде в Чэнду. На Australian Open вылетел в первом круге, на US Open - во втором, а на «Ролан Гаррос» забыл заявиться в квалификацию. Всего в 2023 году в активе Сафиуллина 20 побед при 18 поражениях в основных сетках соревнований ATP. На турнире в Париже он выступает впервые, россиянин пробивался через квалификацию.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Личные встречи

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На уровне ATP спортсмены провели один очный матч - на недавнем хардовом турнире в Вене Хачанов выиграл со счетом 6:4, 6:4. Также они должны были встретиться на грунте в Белграде-2022, но Сафиуллин тогда снялся до матча.

Ставки на исход

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Букмекеры ожидают конкурентный матч, но выделяют Хачанова как фаворита. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,72 на его победу и 2,12 на успех Сафиуллина.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменов продлился 20 геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,72 на ТБ (22,5) и 2,00 на ТМ (22,5).

КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ХачановаПобеда СафиуллинаТБ (22,5)ТМ (22,5)
PARI1,722,121,722,00

Прогноз и ставка

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Сафиуллин вновь обратил на себя повышенное внимание теннисного мира, выбив из турнира Алькараса. Экс-первая ракетка мира выступал без соревновательного тонуса и на фоне проблем со здоровьем, но победа всё равно получилась знаковой. Да и игра самого россиянина оставила приятное впечатление.

Если Сафиуллин будет действовать столь же уверенно в ближайшем матче, то Хачанову придется очень непросто. Но и третья ракетка России сейчас пребывает в хороших кондициях, так что ставка на исход выглядит чересчур рискованной. Скорее всего, никому из спортсменов не будет проще, чем в их недавнем матче в Вене, поэтому ожидаем, что в каждом сете они сыграют минимум девять геймов. Такая ставка оказалось успешной во всех встречах Хачанова и Сафиуллина на нынешнем турнире.

UPD: результат

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Хачанов выиграл со счетом 4:6, 6:4, 6:2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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