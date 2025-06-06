Косово - Армения, 6 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

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Сборная Армении только в сентябре включится в отборочный турнир ЧМ-2026. Есть время подготовиться к тяжелейшей премьере - матчу против Португалии. На первый месяц лета у команды Джона ван'т Схипа запланировано два спарринга - с Косово и Черногорией на выезде. Здесь говорим о первом из них.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Фадиљ Вокри» (Приштина, Косово)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Косово
|1
|1
|0
|3-2
|Армения
|0
|1
|1
|2-3
Последние пять игр сборной Косово:
Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
23.03.2025
|Исландия
1:3
Косово
Лига наций
20.03.2025
|Косово
2:1
Исландия
Лига наций
18.11.2024
|Косово
1:0
Литва
Лига наций
15.11.2024
|Румыния
3:0
Косово
Лига наций
15.10.2024
|Косово
3:0
Кипр
Лига наций
Последние пять игр сборной Армении:
Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
23.03.2025
|Грузия
6:1
Армения
Лига наций
20.03.2025
|Армения
0:3
Грузия
Лига наций
17.11.2024
|Латвия
1:2
Армения
Лига наций
14.11.2024
|Армения
0:1
Фарерские острова
Лига наций
13.10.2024
|Армения
0:2
Северная Македония
Лига наций
Чемпион Европы 1988 года Джон ван'т Схип неудачно начал армянский период своей карьеры. Под руководством нидерландского специалиста команда дважды уступила в стыковых матчах Лиги наций соседской Грузии с катастрофическим общим счетом 1:9.
Косовары в этом же плей-офф выступили не в пример успешнее: дважды обыграли крепких исландцев и пробились в дивизион B. Ответный матч в испанском Мурсии превратился в бенефис Ведата Мурики. Хет-трик опытного форварда «Мальорки» принес его команде волевую победу со счетом 3:1.
Сборная Косово вообще на подъеме в последнее время. Из последних семи матчей она выиграла шесть и на пять позиций опережает Армению в рейтинге ФИФА. Но и армянские футболисты будут преисполнены желания исправиться за мартовский провал. Вариант с обоюдным взятием ворот в этом случае кажется вполне рабочим.
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|Текстовая
|-
Голкиперы: Амир Саипи («Лугано», Швейцария), Висар Бекай («Хатайспор», Турция), Фатон Малоку («Дрита»).
Защитники: Мергим Войвода («Комо», Италия), Флорент Хадеджонай («Антальяспор», Турция), Илир Красники («Колос», Украина), Исмайл Бека («Люцерн», Швейцария), Лумбард Деллова (ЦСКА, Болгария), Крашник Хайризи («Сьон», Швейцария), Леарт Пакарада («Кельн», Германия), Донат Рудхани («Люцерн», Швейцария), Дион Галлепани («Приштина»).
Полузащитники / нападающие: Эрмал Красники («Спарта», Чехия), Мухаррем Джашари (ЛНЗ, Украина), Весел Демаку («Альтах», Австрия), Исмет Лушаку («Норчепинг», Швеция), Элвис Рексбечай («Аугсбург», Германия), Линдон Эмерллаху («ЧФР Клуж», Румыния), Бледиан Красники («Цюрих», Швейцария), Батон Забергжа («Динамо», Албания), Меритон Кореница («ЧФР Клуж», Румыния), Флориан Хакша («Капфенберг», Австрия), Флорент Муслия («Фрайбург», Германия), Альбион Рахмани («Спарта», Чехия), Фисник Асслани («Эльферсберг», Германия).
Главный тренер: Франко Фода.
Вратари: Генри Авагян («Арарат-Армения»), Арман Нерсесян (БКМА), Арсен Бегларян («Ван»), Анатолий Айвазов («Ван»).
Защитники: Вараздат Ароян («Пюник»), Камо Оганесян, Эдгар Григорян (оба — «Арарат-Армения»), Сергей Мурадян, Оганес Амбарцумян (оба — «Ноа»), Петик Манукян (БКМА), Наир Тикнизян («Локомотив», Россия), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Степа Мкртчян («Осиек», Хорватия).
Полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Нарек Григорян («Фарул», Румыния), Эдгар Севикян («Локомотив», Россия), Тигран Аванесян («Арсенал Тула», Россия), Томас Адорян («Банфилд», Аргентина), Гор Манвелян («Ноа»), Карен Мурадян, Ованес Арутюнян (оба — «Арарат-Армения»), Даниел Агбалян, Давид Акопян (оба — БКМА).
Нападающие: Артур Серобян («Шериф», Молдова), Артур Миранян («Университет Клуж», Румыния), Жирайр Шагоян («Арарат-Армения»), Араик Элоян (БКМА).
Главный тренер: Джон ван'т Схип.
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