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1 июня 13:21ГлавнаяПрогнозыФутболТоварищеские матчи сборных

Косово - Армения, 6 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Спаренный выезд команды ван'т Схипа
Валентин Васильев

Сборная Армении только в сентябре включится в отборочный турнир ЧМ-2026. Есть время подготовиться к тяжелейшей премьере - матчу против Португалии. На первый месяц лета  у команды Джона ван'т Схипа запланировано два спарринга - с Косово и Черногорией на выезде. Здесь говорим о первом из них.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 Косово

Место в рейтинге ФИФА: 97

06.06.2025, Пт

20:00 МСК

Армения

Место в рейтинге ФИФА: 102

П1

Х

П2

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Фадиљ Вокри»  (Приштина, Косово)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Косово1103-2
Армения0112-3

Последние пять игр сборной Косово:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.03.2025

Исландия

1:3

Косово

Лига наций

20.03.2025

Косово

2:1

Исландия

Лига наций

18.11.2024

Косово

1:0

Литва

Лига наций

15.11.2024

Румыния

3:0

Косово

Лига наций

15.10.2024

Косово

3:0

Кипр

Лига наций

Последние пять игр сборной Армении:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.03.2025

Грузия

6:1

Армения

Лига наций

20.03.2025

Армения

0:3

Грузия

Лига наций

17.11.2024

Латвия

1:2

Армения

Лига наций

14.11.2024

Армения

0:1

Фарерские острова

Лига наций

13.10.2024

Армения

0:2

Северная Македония

Лига наций

Прогноз на матч

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Чемпион Европы 1988 года Джон ван'т Схип неудачно начал армянский период своей карьеры. Под руководством нидерландского специалиста команда дважды уступила в стыковых матчах Лиги наций соседской Грузии с катастрофическим общим счетом 1:9.

Косовары в этом же плей-офф выступили не в пример успешнее: дважды обыграли крепких исландцев  и пробились в дивизион B. Ответный матч в испанском Мурсии превратился в бенефис Ведата Мурики. Хет-трик опытного форварда  «Мальорки» принес его команде волевую победу со счетом 3:1.

Сборная Косово вообще на подъеме в последнее время. Из последних семи матчей она выиграла шесть и на пять позиций опережает Армению в рейтинге ФИФА. Но и армянские футболисты будут преисполнены желания исправиться за мартовский провал. Вариант с обоюдным взятием ворот в этом случае кажется вполне рабочим.

Бонусы на матч

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Трансляции

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На территории РФ посмотреть матч можно на сервисе Okko. Графические трансляции предложат своим пользователям легальные букмекерские конторы.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
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«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Сборная Косово

Голкиперы: Амир Саипи («Лугано», Швейцария), Висар Бекай («Хатайспор», Турция), Фатон Малоку («Дрита»).

Защитники: Мергим Войвода («Комо», Италия), Флорент Хадеджонай («Антальяспор», Турция), Илир Красники («Колос», Украина), Исмайл Бека («Люцерн», Швейцария), Лумбард Деллова (ЦСКА, Болгария), Крашник Хайризи («Сьон», Швейцария), Леарт Пакарада («Кельн», Германия), Донат Рудхани («Люцерн», Швейцария),  Дион Галлепани («Приштина»).

Полузащитники / нападающие: Эрмал Красники («Спарта», Чехия), Мухаррем Джашари (ЛНЗ, Украина), Весел Демаку («Альтах», Австрия),  Исмет Лушаку («Норчепинг», Швеция), Элвис Рексбечай («Аугсбург», Германия), Линдон Эмерллаху («ЧФР Клуж», Румыния),  Бледиан Красники («Цюрих», Швейцария),  Батон Забергжа («Динамо», Албания), Меритон Кореница («ЧФР Клуж», Румыния), Флориан Хакша («Капфенберг», Австрия), Флорент Муслия («Фрайбург», Германия), Альбион Рахмани («Спарта», Чехия), Фисник Асслани («Эльферсберг», Германия).

Главный тренер: Франко Фода.

Сборная Армении

Вратари: Генри Авагян («Арарат-Армения»), Арман Нерсесян (БКМА), Арсен Бегларян («Ван»), Анатолий Айвазов («Ван»).

Защитники: Вараздат Ароян («Пюник»), Камо Оганесян, Эдгар Григорян (оба — «Арарат-Армения»), Сергей Мурадян, Оганес Амбарцумян (оба — «Ноа»), Петик Манукян (БКМА), Наир Тикнизян («Локомотив», Россия), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Степа Мкртчян («Осиек», Хорватия).

Полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Нарек Григорян («Фарул», Румыния), Эдгар Севикян («Локомотив», Россия), Тигран Аванесян («Арсенал Тула», Россия), Томас Адорян («Банфилд», Аргентина), Гор Манвелян («Ноа»), Карен Мурадян, Ованес Арутюнян (оба — «Арарат-Армения»), Даниел Агбалян, Давид Акопян (оба — БКМА).

Нападающие: Артур Серобян («Шериф», Молдова), Артур Миранян («Университет Клуж», Румыния), Жирайр Шагоян («Арарат-Армения»), Араик Элоян (БКМА).

Главный тренер: Джон ван'т Схип.

Коэффициенты букмекеров

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Легальные букмекеры России пока не составили линий на игру в Приштине.

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Вопросы и ответы

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Где бесплатно смотреть матч Косово  - Армения?

Российские пользователи могут посмотреть матч в Приштине на платформе Okko. 

Будет ли играть Сперцян?

Лидер и капитан «Краснодара» прибыл в расположение сборной Армении и готовится к матчам.

Когда у сборной Армении официальный матч?

Отбор ЧМ-2026 армянская команда откроет 6 сентября домашним матчем со сборной Португалии. Возможно, и Криштиану Роналду приедет в Ереван!

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