Косово - Армения, 6 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Чемпион Европы 1988 года Джон ван'т Схип неудачно начал армянский период своей карьеры. Под руководством нидерландского специалиста команда дважды уступила в стыковых матчах Лиги наций соседской Грузии с катастрофическим общим счетом 1:9.

Косовары в этом же плей-офф выступили не в пример успешнее: дважды обыграли крепких исландцев и пробились в дивизион B. Ответный матч в испанском Мурсии превратился в бенефис Ведата Мурики. Хет-трик опытного форварда «Мальорки» принес его команде волевую победу со счетом 3:1.

Сборная Косово вообще на подъеме в последнее время. Из последних семи матчей она выиграла шесть и на пять позиций опережает Армению в рейтинге ФИФА. Но и армянские футболисты будут преисполнены желания исправиться за мартовский провал. Вариант с обоюдным взятием ворот в этом случае кажется вполне рабочим.