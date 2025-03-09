Краснодар - Ахмат, 11 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Команды преследуют диаметрально противоположные цели в чемпионате, но одинаково в плане результата возобновили новый сезон. И «Краснодар», и «Ахмат» набрали за пару весенних туров по четыре очка. И если «быки» скорее недобрали своё, то грозненцы приятно всех удивили. Домашняя победа над крепким «Рубином» и, особенно, выездная ничья с молодым, задорным «Локомотивом» укрепили уверенность команды в собственных силах. После такого ее даже как-то неловко называть аутсайдером.

Понятно, что в приоритете у обоих клубов остается чемпионат. Но добровольно «сливать» Кубок ни одни, ни другие не станут. Тем более «Ахмат» лишь однажды в истории забирал эту чашу, а «Краснодар» - вообще ни разу. Команда Ташуева в первых мартовских матчах предстала по-хорошему нахальной и агрессивной. Нет сомнений, что она и на Кубани продолжит гнуть свою линию. А значит, есть надежда на обоюдоострый и результативный футбол. Минимум по голу команды должны друг другу за полтора часа забить. Winline дает приличный кэф на этот исход.