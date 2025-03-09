Краснодар - Ахмат, 11 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

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Вслед за чемпионата России по футболу возвращается Кубок. На этой неделе в самом массовом профессиональном турнире страны пройдут матчи 1/4 финала Пути регионов и первые полуфиналы Пути РПЛ. Один из лидеров Премьер-Лиги, «Краснодар», принимает «Ахмат». Оба матча регулярного чемпионата со «Спартаком» «быки» еще в прошлом году отыграли, но еще могут встретиться с красно-белыми в Кубке. Это обстоятельство придает вторничной встрече дополнительный подтекст.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Краснодар»
11.03.2025, Вт
20:00 МСК
«Ахмат» (Грозный)
|П1 - 1.29
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала
Стадион: «Краснодар» (Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|14
|7
|12
|43-39
|«Ахмат»
|12
|7
|14
|39-43
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|01.03.2025
|«Краснодар»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|21.02.2025
|«Динамо»
1:2
«Краснодар»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|«Краснодар»
1:0
«Астана»
Товарищеский матч
|10.02.2025
|ЦСКА
1:2
«Краснодар»
Winline Кубок РПЛ
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2025
|«Локомотив»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|01.03.2025
|«Ахмат»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|23.02.2025
|«Ахмат»
1:0
«Балтика»
Товарищеский матч
|22.02.2025
|«Ахмат»
2:0
«Согдиана»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|«Ахмат»
0:1
«Актобе»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Краснодара» и «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.10.2024
|«Ахмат»
3:0
«Краснодар»
Кубок России
|15.08.2024
|«Краснодар»
1:0
«Ахмат»
Кубок России
|21.07.2024
|«Ахмат»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|04.05.2024
|«Краснодар»
0:1
«Ахмат»
РПЛ
|16.09.2023
|«Краснодар»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
Путь регионов. 1/4 финала
11.03.2025. 19:00. «Динамо» Мх – «Локомотив»
11.03.2025. 20:00. «Краснодар» – «Ахмат»
12.03.2025. 16:00. «Урал» – «Рубин»
12.03.2025. 16:00. «Акрон» – «Спартак»
Путь РПЛ. 1/2 финала
Первые матчи
12.03.2025. 18:15. «Ростов» – «Зенит»
12.03.2025. 20:30. ЦСКА – «Динамо» М
Ответные матчи
16.04.2025. 15:00. «Зенит» – «Ростов»
16.04.2025. 15:00. «Динамо» М – ЦСКА
Команды преследуют диаметрально противоположные цели в чемпионате, но одинаково в плане результата возобновили новый сезон. И «Краснодар», и «Ахмат» набрали за пару весенних туров по четыре очка. И если «быки» скорее недобрали своё, то грозненцы приятно всех удивили. Домашняя победа над крепким «Рубином» и, особенно, выездная ничья с молодым, задорным «Локомотивом» укрепили уверенность команды в собственных силах. После такого ее даже как-то неловко называть аутсайдером.
Понятно, что в приоритете у обоих клубов остается чемпионат. Но добровольно «сливать» Кубок ни одни, ни другие не станут. Тем более «Ахмат» лишь однажды в истории забирал эту чашу, а «Краснодар» - вообще ни разу. Команда Ташуева в первых мартовских матчах предстала по-хорошему нахальной и агрессивной. Нет сомнений, что она и на Кубани продолжит гнуть свою линию. А значит, есть надежда на обоюдоострый и результативный футбол. Минимум по голу команды должны друг другу за полтора часа забить. Winline дает приличный кэф на этот исход.
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|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Сперцян, Тормена, Голиков (все - травмы)
«Ахмат»: Швец (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|13. Дюпин
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|98. Петров
|95. Адамов
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|31. Кайо
|75. Гандри
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|3. Гогличидзе
|Защитник
|Защитник
|6. Ленини
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Козлов
|47. Уткин
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Кривцов
|11. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|10. Садулаев
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Са
|77. Мелкадзе
|Нападающий
|Нападающий
|19. Смолов
|20. Самородов
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Сергей Ташуев
|Главный тренер
Разброс коэффициентов в основной линии Winline плюс-минус соответствует положению команд в таблице РПЛ. Победа фаворита идет за 1.29, аутсайдера - за 9.40. В случае ничьей в основное время букмекер умножит номинал ставки на 5.40.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи сухую победу хозяев со счетом 2:0 (коэффициент 5.40).
На территории РФ легально смотреть игры Кубка России можно на ресурсах «Матч ТВ».
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Краснодар» или онлайн - на официальном сайте клуба-хозяина. Минимальная стоимость - 500 рублей.
Нет, паспорт болельщика в Кубке России не нужен.
В четвертьфинале Пути регионов лучшая команда этой пары встретится с «Акроном» или «Спартаком».
Партнерский проект