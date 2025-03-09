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9 марта 10:14ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Краснодар - Ахмат, 11 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

«Краснодар» все же сыграет весной со «Спартаком»?
Валентин Васильев

Вслед за чемпионата России по футболу возвращается Кубок. На этой неделе в самом массовом профессиональном турнире страны пройдут матчи 1/4 финала Пути регионов и первые полуфиналы Пути РПЛ.  Один из лидеров Премьер-Лиги, «Краснодар», принимает «Ахмат». Оба матча регулярного чемпионата со «Спартаком» «быки» еще в прошлом году отыграли, но еще могут встретиться с красно-белыми в Кубке. Это обстоятельство придает вторничной встрече дополнительный подтекст. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

11.03.2025, Вт

20:00 МСК

 «Ахмат» (Грозный)

П1 - 1.29

Х - 5.40

П2 - 9.40

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала

Стадион: «Краснодар» (Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»1471243-39
«Ахмат»1271439-43

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

01.03.2025«Краснодар»

1:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

21.02.2025«Динамо»

1:2

«Краснодар»

Товарищеский матч

17.02.2025«Краснодар»

1:0

«Астана» 

Товарищеский матч

10.02.2025ЦСКА

1:2

«Краснодар»

Winline Кубок РПЛ

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2025«Локомотив»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

01.03.2025«Ахмат»

2:1

«Рубин»

РПЛ

23.02.2025«Ахмат»

1:0

«Балтика»

Товарищеский матч

22.02.2025«Ахмат»

2:0

«Согдиана»

Товарищеский матч

17.02.2025«Ахмат»

0:1

«Актобе»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Краснодара» и «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.10.2024«Ахмат» 

3:0

«Краснодар»

Кубок России

15.08.2024«Краснодар»

1:0

«Ахмат» 

Кубок России

21.07.2024«Ахмат» 

1:1

«Краснодар»

РПЛ

04.05.2024«Краснодар»

0:1

«Ахмат» 

РПЛ

16.09.2023«Краснодар»

1:1

«Ахмат» 

РПЛ

Календарь игр

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 Путь регионов. 1/4 финала
11.03.2025.  19:00. «Динамо»  Мх – «Локомотив»
11.03.2025.  20:00. «Краснодар» – «Ахмат»  
12.03.2025.  16:00. «Урал» – «Рубин»
12.03.2025.  16:00. «Акрон» – «Спартак»

Путь РПЛ. 1/2 финала  
Первые матчи
12.03.2025.  18:15. «Ростов» – «Зенит»  
12.03.2025.  20:30. ЦСКА – «Динамо» М

Ответные матчи
16.04.2025.  15:00. «Зенит» – «Ростов»  
16.04.2025.  15:00. «Динамо» М – ЦСКА

Прогноз на матч

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Команды преследуют диаметрально противоположные цели в чемпионате, но одинаково в плане результата возобновили новый сезон. И  «Краснодар», и «Ахмат» набрали за пару весенних туров по четыре очка. И если «быки» скорее недобрали своё, то грозненцы приятно всех удивили.  Домашняя победа над крепким «Рубином» и, особенно, выездная ничья с молодым, задорным «Локомотивом» укрепили уверенность команды в собственных силах. После такого ее даже как-то неловко называть аутсайдером. 

Понятно, что в приоритете у обоих клубов остается чемпионат. Но добровольно «сливать» Кубок ни одни, ни другие не станут. Тем более «Ахмат» лишь однажды в истории забирал эту чашу, а «Краснодар» - вообще ни разу. Команда Ташуева в первых мартовских матчах предстала по-хорошему нахальной и агрессивной. Нет сомнений, что она и на Кубани продолжит гнуть свою линию. А значит, есть надежда на обоюдоострый и результативный футбол. Минимум по голу команды должны друг другу за полтора часа забить. Winline дает приличный кэф на этот исход.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Краснодаре покажет «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Фонбет»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Краснодар»: Сперцян, Тормена, Голиков (все - травмы)

«Ахмат»: Швец (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Ахмат»:

Позиция«Краснодар»«Ахмат»Позиция
Вратарь13. Дюпин88. ШелияВратарь
Защитник98. Петров95. Адамов Защитник
Защитник4. Коста4. ИбишевЗащитник
Защитник31. Кайо75. ГандриЗащитник
Защитник15. Оласа3. ГогличидзеЗащитник
Защитник6. Ленини14. ТалалПолузащитник
Полузащитник8. Козлов47. УткинПолузащитник 
Полузащитник88. Кривцов11. СилваПолузащитник
Полузащитник11. Батчи10. СадулаевПолузащитник
Нападающий7. Са77. МелкадзеНападающий
Нападающий19. Смолов20. СамородовНападающий
Главный тренерМурад МусаевСергей ТашуевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Разброс коэффициентов в основной линии Winline плюс-минус соответствует положению команд в таблице РПЛ. Победа фаворита идет за 1.29, аутсайдера - за 9.40. В случае ничьей в основное время букмекер умножит номинал ставки на 5.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Ахмат»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи сухую победу хозяев со счетом 2:0 (коэффициент 5.40).

Где бесплатно смотреть матч «Краснодар» - «Ахмат»?

На территории РФ легально смотреть игры Кубка России можно на ресурсах «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Ахмат»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Краснодар» или онлайн - на официальном сайте клуба-хозяина.  Минимальная стоимость - 500 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Нет, паспорт болельщика в Кубке России не нужен.

С кем сыграет победитель матча «Краснодар» - «Ахмат»?

В четвертьфинале Пути регионов лучшая команда этой пары встретится с «Акроном» или «Спартаком».

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