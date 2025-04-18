Краснодар - Ахмат, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Последняя встреча «Краснодара» и «Ахмата» завершилась громкой сенсацией. Избегут ли «быки» кубковых ошибок в матче чемпионата? Еще одна осечка в РПЛ может быть чревата потерей первого места.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Краснодар»
19.04.2025, Сб
19:30 МСК
«Ахмат» (Грозный)
|П1 - 1.72
Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур
Стадион: «Краснодар» (Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|14
|7
|13
|44-41
|«Ахмат»
|13
|7
|14
|41-44
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.03.2025
|«Зенит»
4:1
«Краснодар»
РПЛ
|05.04.2025
|«Краснодар»
1:0
«Акрон»
РПЛ
|30.03.2025
|«Краснодар»
5:0
«Факел»
РПЛ
|23.03.2025
|«Краснодар»
6:1
«Амкал»
Товарищеский матч
|16.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.04.2025
|«Локомотив»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|12.04.2025
|«Ахмат»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|05.04.2025
|«Факел»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.03.2025
|«Ахмат»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|15.03.2025
|«Химки»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять игр «Краснодара» и «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.03.2025
|«Краснодар»
1:2
«Ахмат»
Кубок России
|02.10.2024
|«Ахмат»
3:0
«Краснодар»
Кубок России
|15.08.2024
|«Краснодар»
1:0
«Ахмат»
Кубок России
|21.07.2024
|«Ахмат»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|04.05.2024
|«Краснодар»
0:1
«Ахмат»
РПЛ
После поражения «Краснодара» в Петербурге и очередной победы ЦСКА ситуация наверху таблицы еще больше обострилась: от четвертого места до первого - всего пять очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|2. Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|3. Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|4. ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|5. Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|6. Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|7. Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|8. Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|9. Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|10. Динамо Махачкала
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|11. Крылья Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|12. Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|13. Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|14. Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|15. Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|16. Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
Одного матча хватило, чтобы поставить чемпионские амбиции «Краснодара» под большое сомнение. «Зенит» не просто обыграл дерзкого конкурента, но разгромил его со счетом 4:1. А это значит, что при гипотетическом равенстве очков с южанами чемпион окажется выше по личным встречам. Следовательно, даже любая ничья грозит «быкам» потерей первого места. А впереди «Ахмат», один из самых нелюбимых соперников кубанцев.
В последнее время игры с грозненцами даются «Краснодару» мучительно. Из пяти предыдущих «личек» фаворит выиграл лишь одну и трижды уступил. Новая встреча вряд ли будет проще: «Ахмат» сильно проводит весну и еще не обезопасился от стыковых матчей. Учитывая дисквалификации сразу двух основных разрушителей местной команды - Оласы (другого профильного левого защитника у Мусаева просто нет) и Черникова, - возможно, есть смысл рассмотреть вариант с обоюдным взятием ворот.
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В прямом эфире игру в Краснодаре покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Голиков (травма), Оласа, Черников (оба - дисквалификации)
«Ахмат»: Швец (травма), Камилов (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|98. Петров
|95. Адамов
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|31. Кайо
|75. Гандри
|Защитник
|Защитник
|40. Олусегун
|3. Гогличидзе
|Защитник
|Защитник
|6. Ленини
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|47. Уткин
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Кривцов
|11. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|10. Садулаев
|Полузащитник
|Нападающий
|90. Кобнан
|77. Мелкадзе
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кордоба
|20. Самородов
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Сергей Ташуев
|Главный тренер
Коэффициент на победу лидера в основной линии Winline составляет 1.72. Успех гостей идет в конторе с котировкой 4.59, а ничья - 3.70.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью со счетом 1:1 (коэффициент 6.00).
Легально посмотреть игру можно на ресурсах «Матч ТВ».
Стоимость билетов на игру начинается с 500 рублей. Приобрести их можно в кассах стадиона «Краснодар» или онлайн - на официальном сайте клуба.
Игра в Петербурге еще больше подорвала веру аналитиков в способность клуба Галицкого выиграть титул. Прямо сейчас поставить на чемпионство «Краснодара» можно по коэффициенту 2.60. Очередной триумф «Зенита» котируется за 1.80.
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