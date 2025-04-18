Краснодар - Ахмат, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Одного матча хватило, чтобы поставить чемпионские амбиции «Краснодара» под большое сомнение. «Зенит» не просто обыграл дерзкого конкурента, но разгромил его со счетом 4:1. А это значит, что при гипотетическом равенстве очков с южанами чемпион окажется выше по личным встречам. Следовательно, даже любая ничья грозит «быкам» потерей первого места. А впереди «Ахмат», один из самых нелюбимых соперников кубанцев.

В последнее время игры с грозненцами даются «Краснодару» мучительно. Из пяти предыдущих «личек» фаворит выиграл лишь одну и трижды уступил. Новая встреча вряд ли будет проще: «Ахмат» сильно проводит весну и еще не обезопасился от стыковых матчей. Учитывая дисквалификации сразу двух основных разрушителей местной команды - Оласы (другого профильного левого защитника у Мусаева просто нет) и Черникова, - возможно, есть смысл рассмотреть вариант с обоюдным взятием ворот.