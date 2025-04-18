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16 апреля 14:42ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар - Ахмат, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Крайне неудобный соперник для «быков»
Валентин Васильев

Последняя встреча «Краснодара» и «Ахмата» завершилась громкой сенсацией. Избегут ли «быки» кубковых ошибок в матче чемпионата? Еще одна осечка в РПЛ может быть чревата потерей первого места.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

19.04.2025, Сб

19:30 МСК

 «Ахмат» (Грозный)

П1 - 1.72

Х - 3.70

П2 - 4.59

Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур

Стадион: «Краснодар» (Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»1471344-41
«Ахмат»1371441-44

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.03.2025«Зенит»

4:1

«Краснодар»

РПЛ

05.04.2025«Краснодар»

1:0

«Акрон»

РПЛ

30.03.2025«Краснодар»

5:0

«Факел»

РПЛ

23.03.2025«Краснодар»

6:1

«Амкал» 

Товарищеский матч

16.03.2025«Ростов»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.04.2025«Локомотив»

2:1

«Ахмат»

Кубок России

12.04.2025«Ахмат»

2:1

«Ростов»

РПЛ

05.04.2025«Факел»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

30.03.2025«Ахмат»

0:0

«Спартак»

РПЛ

15.03.2025«Химки»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять игр «Краснодара» и «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.03.2025«Краснодар»

1:2

«Ахмат» 

Кубок России

02.10.2024«Ахмат» 

3:0

«Краснодар»

Кубок России

15.08.2024«Краснодар»

1:0

«Ахмат» 

Кубок России

21.07.2024«Ахмат» 

1:1

«Краснодар»

РПЛ

04.05.2024«Краснодар»

0:1

«Ахмат» 

РПЛ

Место в таблице

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После поражения «Краснодара» в Петербурге и очередной победы ЦСКА ситуация наверху таблицы еще больше обострилась: от четвертого места до первого - всего пять очков. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар24157246-1752
2. Зенит24155449-1650
3. Спартак24145545-1947
4. ЦСКА24145538-1647
5. Динамо24127550-2843
6. Локомотив24125739-3641
7. Рубин24106831-3436
8. Ростов2496936-3833
9. Акрон24841229-4228
10. Динамо Махачкала2469922-2627
11. Крылья Советов24751229-3926
12. Химки24581128-4423
13. Ахмат24411922-3623
14. Пари НН24551419-4420
15. Факел24291311-3515
16. Оренбург24351621-4514

Прогноз на матч

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Одного матча хватило, чтобы поставить чемпионские амбиции «Краснодара» под большое сомнение. «Зенит» не просто обыграл дерзкого конкурента, но разгромил его со счетом 4:1. А это значит, что при гипотетическом равенстве очков с южанами чемпион окажется выше по личным встречам. Следовательно, даже любая ничья грозит «быкам» потерей первого места. А впереди «Ахмат», один из самых нелюбимых соперников кубанцев.

В последнее время игры с грозненцами даются «Краснодару» мучительно. Из пяти предыдущих «личек» фаворит выиграл лишь одну и трижды уступил. Новая встреча вряд ли будет проще: «Ахмат» сильно проводит весну и еще не обезопасился от стыковых матчей. Учитывая дисквалификации сразу двух основных разрушителей местной команды - Оласы (другого профильного левого защитника у Мусаева просто нет) и Черникова, - возможно, есть смысл рассмотреть вариант с обоюдным взятием ворот. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Краснодаре покажет «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Краснодар»:  Голиков (травма), Оласа, Черников (оба - дисквалификации)

«Ахмат»: Швец (травма), Камилов (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Ахмат»:

Позиция«Краснодар»«Ахмат»Позиция
Вратарь1. Агкацев88. ШелияВратарь
Защитник98. Петров95. Адамов Защитник
Защитник4. Коста4. ИбишевЗащитник
Защитник31. Кайо75. ГандриЗащитник
Защитник40. Олусегун3. ГогличидзеЗащитник
Защитник6. Ленини14. ТалалПолузащитник
Полузащитник10. Сперцян47. УткинПолузащитник 
Полузащитник88. Кривцов11. СилваПолузащитник
Полузащитник11. Батчи10. СадулаевПолузащитник
Нападающий90. Кобнан77. МелкадзеНападающий
Нападающий9. Кордоба20. СамородовНападающий
Главный тренерМурад МусаевСергей ТашуевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу лидера в основной линии Winline составляет 1.72. Успех гостей идет в конторе с котировкой 4.59, а ничья - 3.70.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Ахмат»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью со счетом 1:1 (коэффициент 6.00).

Где бесплатно смотреть матч «Краснодар» - «Ахмат»?

Легально посмотреть игру можно на ресурсах «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Ахмат»

Стоимость билетов на игру начинается с 500 рублей. Приобрести их можно в кассах стадиона «Краснодар» или онлайн - на официальном сайте клуба.

«Краснодар» станет чемпионом?

Игра в Петербурге еще больше подорвала веру аналитиков в способность клуба Галицкого выиграть титул. Прямо сейчас поставить на чемпионство «Краснодара» можно по коэффициенту 2.60. Очередной триумф «Зенита» котируется за 1.80. 

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