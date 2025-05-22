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18 мая 14:04ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар - Динамо Москва, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Краснодар» в шаге от исторического успеха
Валентин Васильев

Все восемь матчей последнего тура РПЛ начнутся в одно время. Но главный, решающий, по-своему исторический пройдет в Краснодаре. Второй сезон подряд «быки» закрывают сезон игрой с «Динамо». В прошлом году она могла стать «золотой» для москвичей, а в этом - для южан. Помимо своих болельщиков за бело-голубых будет сжимать кулаки футбольный Петербург. Удастся ли команде Ролана Гусева сорвать праздник на Кубани?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

24.05.2025, Сб

16:30 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 1.90

Х - 4.30

П2 - 3.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»108937-28
«Динамо» (Москва)981028-37

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Оренбург»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

10.05.2025ЦСКА

1:0

«Краснодар»

РПЛ

03.05.2025«Краснодар»

2:1

«Рубин»

РПЛ

25.04.2025«Динамо» Махачкала

2:3

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2025«Краснодар»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Динамо» Москва

2:1

«Акрон» 

РПЛ

11.05.2025«Динамо» Москва

2:0

«Спартак» 

РПЛ

05.05.2025«Крылья Советов»

1:3

«Динамо» Москва

 РПЛ

29.04.2025«Спартак»

2:1

«Динамо» Москва

Кубок России

26.04.2025«Динамо» Москва

1:1

«Зенит» 

РПЛ

Последние пять официальных игр «Краснодара» и «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.08.2024«Динамо» Москва

0:1

«Краснодар»

РПЛ

25.05.2024«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

19.09.2023«Краснодар»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

09.08.2023«Динамо» Москва

4:3

«Краснодар»

РПЛ

21.07.2023«Динамо» Москва

1:3

«Краснодар»

РПЛ

Место в таблице

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За тур до финиша сезона «Краснодар» удерживает первое место в таблице. «Динамо» сохраняет шансы на медали.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар29197356-2364
2. Зенит29196455-1863
3. Динамо Москва29168561-3256
4. ЦСКА28167543-1955
5. Спартак29166751-2554
6. Локомотив28147745-3849
7. Рубин291261138-4342
8. Ростов291081140-4238
9. Акрон291051438-5135
10. Крылья Советов29861535-5030
11. Химки296111235-5129
12. Динамо Махачкала296101326-3428
13. Пари НН29761627-5227
14. Ахмат294131227-4525
15. Оренбург29471826-5219
16. Факел292111613-4117

Прогноз на матч

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Последние победы даются «Краснодару» с колоссальным трудом. Но он из матча в матч проявляет характер и упорно движется навстречу мечте. Всего полтора часа игрового времени отделяют клуб Сергея Галицкого от первого трофея в истории. Все что для его завоевания надо, это обыграть дома столичное «Динамо». В этом случае результат параллельного матча «Зенита» не будет иметь для южан никакого значения.

Легко сказать, но как же трудно это будет сделать! Динамовцы, конечно же, не забыли, кто лишил их золота в прошлом сезоне. Теперь они могут точно так же «удружить» сопернику, а заодно осчастливить Санкт-Петербург. А для Ролана Гусева это еще и возможность убедить начальство, что лучшего главного тренера для команды здесь и сейчас не найти. Естественно, он преисполнен желания избавиться от приставки «и. о.» в должности и возглавить коллектив на постоянной основе. 

Нетрудно догадаться, что игра будет носить крайне напряженный и нервный характер. По накалу она ничем не будет отличаться от кубкового финала. Поэтому рассчитывать на голевое пиршество здесь, пожалуй, не стоит. При таком раскладе тотал меньше 3 за 1.87 от PARI выглядит интересным вариантом.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямой эфир из Краснодара запланирован на телеканале «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка, 249 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Краснодар»:  Голиков (травма)

«Динамо»: Бальбуэна, Чавес, Гомес, Лаксальт, Тюкавин (все - травмы), Касерес (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Динамо»:

Позиция«Краснодар»«Динамо»Позиция
Вратарь1. Агкацев1. ЛуневВратарь
Защитник20. Гонсалес2. ДасаЗащитник
Защитник4. Коста18. МаричалЗащитник
Защитник31. Кайо6. ФернандесЗащитник
Защитник15. Оласа50. КутицкийЗащитник
Защитник6. Ленини15. ГлебовПолузащитник
Полузащитник10. Сперцян74. ФоминПолузащитник 
Полузащитник53. Черников10. БителлоПолузащитник
Полузащитник11. Батчи13. НгамалеПолузащитник
Нападающий90. Кобнан8. Карраскаль Нападающий
Нападающий9. Кордоба91. ГладышевНападающий
Главный тренерМурад МусаевРолан ГусевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу лидера в основной линии PARI составляет 1.90. Успех гостей котируется за 3.40, ничья - за 4.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Динамо»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью со счетом 1:1. Поставить на такой вариант в PARI можно по котировке 7.50. В случае минимальной победы хозяев со счетом 1:0 букмекер выплатит вознаграждение за угаданный исход в восьмикратном размере. 

Где бесплатно смотреть матч «Краснодар» - «Динамо»?

Для зарегистрированных пользователей Winline такая опция предусмотрена на официальном сайте и в мобильном приложении компании.

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Динамо»

Приобрести билеты стоимостью от 500 рублей можно в кассах стадиона «Краснодар» и на официальном сайте клуба.

Что будет, если «Краснодар» и «Зенит» наберут одинаковое количество очков?

Такой расклад возможен в том случае, если питерцы в 30-м туре наберут на одно очко больше конкурента. Для южан подобный сценарий будет равнозначен катастрофе, поскольку «Зенит» обойдет лидера по результатам личных встреч.

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127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных