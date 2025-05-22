Краснодар - Динамо Москва, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Все восемь матчей последнего тура РПЛ начнутся в одно время. Но главный, решающий, по-своему исторический пройдет в Краснодаре. Второй сезон подряд «быки» закрывают сезон игрой с «Динамо». В прошлом году она могла стать «золотой» для москвичей, а в этом - для южан. Помимо своих болельщиков за бело-голубых будет сжимать кулаки футбольный Петербург. Удастся ли команде Ролана Гусева сорвать праздник на Кубани?
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|10
|8
|9
|37-28
|«Динамо» (Москва)
|9
|8
|10
|28-37
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Оренбург»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|10.05.2025
|ЦСКА
1:0
«Краснодар»
РПЛ
|03.05.2025
|«Краснодар»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|25.04.2025
|«Динамо» Махачкала
2:3
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2025
|«Краснодар»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Динамо» Москва
2:1
«Акрон»
РПЛ
|11.05.2025
|«Динамо» Москва
2:0
«Спартак»
РПЛ
|05.05.2025
|«Крылья Советов»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.04.2025
|«Спартак»
2:1
«Динамо» Москва
Кубок России
|26.04.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Зенит»
РПЛ
Последние пять официальных игр «Краснодара» и «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.08.2024
|«Динамо» Москва
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|25.05.2024
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|19.09.2023
|«Краснодар»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|09.08.2023
|«Динамо» Москва
4:3
«Краснодар»
РПЛ
|21.07.2023
|«Динамо» Москва
1:3
«Краснодар»
РПЛ
За тур до финиша сезона «Краснодар» удерживает первое место в таблице. «Динамо» сохраняет шансы на медали.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|29
|19
|7
|3
|56-23
|64
|2. Зенит
|29
|19
|6
|4
|55-18
|63
|3. Динамо Москва
|29
|16
|8
|5
|61-32
|56
|4. ЦСКА
|28
|16
|7
|5
|43-19
|55
|5. Спартак
|29
|16
|6
|7
|51-25
|54
|6. Локомотив
|28
|14
|7
|7
|45-38
|49
|7. Рубин
|29
|12
|6
|11
|38-43
|42
|8. Ростов
|29
|10
|8
|11
|40-42
|38
|9. Акрон
|29
|10
|5
|14
|38-51
|35
|10. Крылья Советов
|29
|8
|6
|15
|35-50
|30
|11. Химки
|29
|6
|11
|12
|35-51
|29
|12. Динамо Махачкала
|29
|6
|10
|13
|26-34
|28
|13. Пари НН
|29
|7
|6
|16
|27-52
|27
|14. Ахмат
|29
|4
|13
|12
|27-45
|25
|15. Оренбург
|29
|4
|7
|18
|26-52
|19
|16. Факел
|29
|2
|11
|16
|13-41
|17
Последние победы даются «Краснодару» с колоссальным трудом. Но он из матча в матч проявляет характер и упорно движется навстречу мечте. Всего полтора часа игрового времени отделяют клуб Сергея Галицкого от первого трофея в истории. Все что для его завоевания надо, это обыграть дома столичное «Динамо». В этом случае результат параллельного матча «Зенита» не будет иметь для южан никакого значения.
Легко сказать, но как же трудно это будет сделать! Динамовцы, конечно же, не забыли, кто лишил их золота в прошлом сезоне. Теперь они могут точно так же «удружить» сопернику, а заодно осчастливить Санкт-Петербург. А для Ролана Гусева это еще и возможность убедить начальство, что лучшего главного тренера для команды здесь и сейчас не найти. Естественно, он преисполнен желания избавиться от приставки «и. о.» в должности и возглавить коллектив на постоянной основе.
Нетрудно догадаться, что игра будет носить крайне напряженный и нервный характер. По накалу она ничем не будет отличаться от кубкового финала. Поэтому рассчитывать на голевое пиршество здесь, пожалуй, не стоит. При таком раскладе тотал меньше 3 за 1.87 от PARI выглядит интересным вариантом.
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Прямой эфир из Краснодара запланирован на телеканале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Голиков (травма)
«Динамо»: Бальбуэна, Чавес, Гомес, Лаксальт, Тюкавин (все - травмы), Касерес (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Динамо»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|1. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|20. Гонсалес
|2. Даса
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|18. Маричал
|Защитник
|Защитник
|31. Кайо
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|50. Кутицкий
|Защитник
|Защитник
|6. Ленини
|15. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|13. Нгамале
|Полузащитник
|Нападающий
|90. Кобнан
|8. Карраскаль
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кордоба
|91. Гладышев
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Ролан Гусев
|Главный тренер
Коэффициент на победу лидера в основной линии PARI составляет 1.90. Успех гостей котируется за 3.40, ничья - за 4.30.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью со счетом 1:1. Поставить на такой вариант в PARI можно по котировке 7.50. В случае минимальной победы хозяев со счетом 1:0 букмекер выплатит вознаграждение за угаданный исход в восьмикратном размере.
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Приобрести билеты стоимостью от 500 рублей можно в кассах стадиона «Краснодар» и на официальном сайте клуба.
Такой расклад возможен в том случае, если питерцы в 30-м туре наберут на одно очко больше конкурента. Для южан подобный сценарий будет равнозначен катастрофе, поскольку «Зенит» обойдет лидера по результатам личных встреч.
Партнерский проект