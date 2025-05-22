Краснодар - Динамо Москва, 24 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Последние победы даются «Краснодару» с колоссальным трудом. Но он из матча в матч проявляет характер и упорно движется навстречу мечте. Всего полтора часа игрового времени отделяют клуб Сергея Галицкого от первого трофея в истории. Все что для его завоевания надо, это обыграть дома столичное «Динамо». В этом случае результат параллельного матча «Зенита» не будет иметь для южан никакого значения.

Легко сказать, но как же трудно это будет сделать! Динамовцы, конечно же, не забыли, кто лишил их золота в прошлом сезоне. Теперь они могут точно так же «удружить» сопернику, а заодно осчастливить Санкт-Петербург. А для Ролана Гусева это еще и возможность убедить начальство, что лучшего главного тренера для команды здесь и сейчас не найти. Естественно, он преисполнен желания избавиться от приставки «и. о.» в должности и возглавить коллектив на постоянной основе.

Нетрудно догадаться, что игра будет носить крайне напряженный и нервный характер. По накалу она ничем не будет отличаться от кубкового финала. Поэтому рассчитывать на голевое пиршество здесь, пожалуй, не стоит. При таком раскладе тотал меньше 3 за 1.87 от PARI выглядит интересным вариантом.