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31 января 11:30ГлавнаяПрогнозыФутболWinline Зимний Кубок РПЛ

Краснодар - Динамо, 4 февраля: прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы

В борьбу вступают бело-голубые
Валентин Васильев

На вторник, 4 февраля, в Winline Зимнем Кубке РПЛ запланировано два матча. В первом из них схлестнутся «Краснодар» и «Динамо». Для южан это будет уже второй матч в Абу-Даби, для москвичей - первый. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»  

04.02.2025, Вт

19:30 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 2.30

Х - 3.65

П2 - 2.75

Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа A

Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)

Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар» 117941-30
«Динамо» 971130-41

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2024«Спартак»

3:2

«Краснодар»

Winline Кубок РПЛ

25.01.2025«Краснодар»

1:1

«Чэнду» 

Товарищеский матч

08.12.2024«Краснодар»

0:0

«Локомотив» 

РПЛ

01.12.2024«Краснодар»

0:3

«Спартак» 

РПЛ

26.11.2024«Тюмень»

3:3, пен. 2:4

«Краснодар»

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Последние пять игр «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.01.2025«Зенит» 

1:3

«Динамо» (Москва)

Товарищеский матч

08.11.2024«Динамо» (Москва)

4:1

«Химки»

РПЛ

02.12.2024«Ахмат» 

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

28.11.2024«Локомотив»

0:1, пен. 3:4

«Динамо» (Москва)

FONBET Кубок России

23.11.2024«Факел» 

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

Состав групп 

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Группа A: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»

Группа B: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»

Календарь игр

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  • 30.01.2025.  19:30 мск. «Спартак» – «Краснодар» - 3:2
  • 31.01.2025.  19:30. ЦСКА – «Ростов»
  • 04.02.2025.  15:00. «Краснодар» – «Динамо»
  • 04.02.2025.  19:30. «Зенит» – ЦСКА
  • 07.02.2025.  15:00. «Ростов» – «Зенит»
  • 07.02.2025.  19:30. «Динамо» – «Спартак»
  • 10.02.2025.  15:00. Плей-офф. A3 – B3
  • 10.02.2025.  19:00. Плей-офф. A2 – B2
  • 11.02.2025.  19:30. Финал

Место в турнирной таблице

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КомандыИВНПМО
1. Спартак11003-23
2. Краснодар10012-30
3. Динамо00000-00

Прогноз на матч

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«Краснодар» неудачно стартовал на турнире в Абу-Даби. По ходу стартового матча с действующим обладателем трофея Winline, «Спартаком», южане сумели не только сквитать пропущенный мяч, но и выйти вперед. А в итоге даже до ничьей не дотянули и уступили на последних даже не минутах - секундах - 2:3. Тем не менее регламент турнира оставляет «быкам» шансы на выход в главный финал. Для этого команде Мурада Мусаева нужно непременно обыграть динамовцев, и желательно покрупнее, и надеяться на поражение красно-белых в заключительной встрече групповой стадии. Расклад непростой, но в принципе реалистичный. Так что со спортивной мотивацией у кубанцев должен быть порядок.

Но и «Динамо» заявилось на Зимний Кубок не просто погонят в футбольчик.  Победой в спарринге над «Зенитом» бело-голубые показали, что уже набрали неплохую форму после отпуска. Так что мы вправе понадеяться и в этой паре на бодрую и результативную игру. Тотал больше 2.5 представляется здесь вполне вероятным исходом.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В прямом эфире встречу «Краснодара» и «Динамо» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Также следить за игрой бесплатно онлайн можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

 «Спартак»: Бабич (травма) 

«Динамо»: Майсторович (травма) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Динамо»:

Позиция«Краснодар»«Динамо»Позиция
Вратарь1. Агкацев1. ЛуневВратарь
Защитник98. Петров2. ДасаЗащитник
Защитник4. Коста6. ФернандесЗащитник
Защитник3. Тормена3. БальбуэнаЗащитник
Защитник15. Оласа93. ЛаксальтЗащитник
Полузащитник6. Ленини74. ФоминПолузащитник
Полузащитник 53. Черников24. ЧавесПолузащитник 
Полузащитник10. Сперцян8. КарраскальПолузащитник
Полузащитник11. Батчи13. НгамалеПолузащитник
Полузащитник7. Са14. МаухубПолузащитник
Нападающий9. Кордоба70. ТюкавинНападающий
Главный тренерМурад МусаевМарцел ЛичкаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора Winline дает близкие коэффициенты на основные исходы матча. На победу краснодарцев в игровое время можно поставить за 2.30, а на их соперника - за 2.75. Ничья в конторе котируется за 3.65.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Краснодар» - «Динамо»?

Последний матч соперников в РПЛ остался за южанами. В статистике личных встреч перевес тоже на стороне «Краснодара»: на 11 побед девять поражений и семь ничьих. Аналитики тоже отдают небольшое преимущество в паре команде Мусаева.

Кто будет выше при равенстве очков?

Если две или все три команды в группе наберут поровну очков, победителя будут определять по следующим дополнительным параметрам:

  1. Общая разница забитых и пропущенных мячей в основное время.
  2. Количество забитых голов в основное время.
  3. Разница забитых и пропущенных в основное время и сериях пенальти.
  4. Количество забитых в основное время и в сериях пенальти;
  5. Очки Fair play (отнимаются за желтые и красные карточки).

Где смотреть бесплатно матч «Краснодар» - «Динамо»?

«Матч ТВ» покажет игру  в прямом эфире. 

Зимние трансферы команд 

«Краснодар» 
Пришли:Ушли:
 з. Гайворонский («Краснодар-2») з. Арутюнян («Академия Пушкаша»)
 п. Умников («Краснодар-2») н. Кокшаров, в аренду («Пари НН»)
 п. Ндука, из аренды («Арсенал») п. Ндука, в аренду («Сокол»)
   з. Гайворонский, в аренду («Форте»)
 п. Умников, в аренду («Волга»)
«Динамо» 
Пришли:Ушли:
п. Зазвонкин, из аренды («Балтика») н. Грулев («Пари НН»)
  з. Лепский, в аренду («Сокол»)
 п. Зазвонкин, в аренду («Енисей»)
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