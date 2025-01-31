Краснодар - Динамо, 4 февраля: прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы

«Краснодар» неудачно стартовал на турнире в Абу-Даби. По ходу стартового матча с действующим обладателем трофея Winline, «Спартаком», южане сумели не только сквитать пропущенный мяч, но и выйти вперед. А в итоге даже до ничьей не дотянули и уступили на последних даже не минутах - секундах - 2:3. Тем не менее регламент турнира оставляет «быкам» шансы на выход в главный финал. Для этого команде Мурада Мусаева нужно непременно обыграть динамовцев, и желательно покрупнее, и надеяться на поражение красно-белых в заключительной встрече групповой стадии. Расклад непростой, но в принципе реалистичный. Так что со спортивной мотивацией у кубанцев должен быть порядок.

Но и «Динамо» заявилось на Зимний Кубок не просто погонят в футбольчик. Победой в спарринге над «Зенитом» бело-голубые показали, что уже набрали неплохую форму после отпуска. Так что мы вправе понадеяться и в этой паре на бодрую и результативную игру. Тотал больше 2.5 представляется здесь вполне вероятным исходом.