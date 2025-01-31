Краснодар - Динамо, 4 февраля: прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
На вторник, 4 февраля, в Winline Зимнем Кубке РПЛ запланировано два матча. В первом из них схлестнутся «Краснодар» и «Динамо». Для южан это будет уже второй матч в Абу-Даби, для москвичей - первый.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Краснодар»
04.02.2025, Вт
19:30 МСК
«Динамо» (Москва)
|П1 - 2.30
Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа A
Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|11
|7
|9
|41-30
|«Динамо»
|9
|7
|11
|30-41
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2024
|«Спартак»
3:2
«Краснодар»
Winline Кубок РПЛ
|25.01.2025
|«Краснодар»
1:1
«Чэнду»
Товарищеский матч
|08.12.2024
|«Краснодар»
0:0
«Локомотив»
РПЛ
|01.12.2024
|«Краснодар»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|26.11.2024
|«Тюмень»
3:3, пен. 2:4
«Краснодар»
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Последние пять игр «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.01.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо» (Москва)
Товарищеский матч
|08.11.2024
|«Динамо» (Москва)
4:1
«Химки»
РПЛ
|02.12.2024
|«Ахмат»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|28.11.2024
|«Локомотив»
0:1, пен. 3:4
«Динамо» (Москва)
FONBET Кубок России
|23.11.2024
|«Факел»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
Группа A: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»
Группа B: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|2. Краснодар
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|3. Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
«Краснодар» неудачно стартовал на турнире в Абу-Даби. По ходу стартового матча с действующим обладателем трофея Winline, «Спартаком», южане сумели не только сквитать пропущенный мяч, но и выйти вперед. А в итоге даже до ничьей не дотянули и уступили на последних даже не минутах - секундах - 2:3. Тем не менее регламент турнира оставляет «быкам» шансы на выход в главный финал. Для этого команде Мурада Мусаева нужно непременно обыграть динамовцев, и желательно покрупнее, и надеяться на поражение красно-белых в заключительной встрече групповой стадии. Расклад непростой, но в принципе реалистичный. Так что со спортивной мотивацией у кубанцев должен быть порядок.
Но и «Динамо» заявилось на Зимний Кубок не просто погонят в футбольчик. Победой в спарринге над «Зенитом» бело-голубые показали, что уже набрали неплохую форму после отпуска. Так что мы вправе понадеяться и в этой паре на бодрую и результативную игру. Тотал больше 2.5 представляется здесь вполне вероятным исходом.
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В прямом эфире встречу «Краснодара» и «Динамо» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Также следить за игрой бесплатно онлайн можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Бабич (травма)
«Динамо»: Майсторович (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Динамо»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|1. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|98. Петров
|2. Даса
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|3. Тормена
|3. Бальбуэна
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|93. Лаксальт
|Защитник
|Полузащитник
|6. Ленини
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|24. Чавес
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|8. Карраскаль
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|13. Нгамале
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Са
|14. Маухуб
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Кордоба
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Марцел Личка
|Главный тренер
Букмекерская контора Winline дает близкие коэффициенты на основные исходы матча. На победу краснодарцев в игровое время можно поставить за 2.30, а на их соперника - за 2.75. Ничья в конторе котируется за 3.65.
Последний матч соперников в РПЛ остался за южанами. В статистике личных встреч перевес тоже на стороне «Краснодара»: на 11 побед девять поражений и семь ничьих. Аналитики тоже отдают небольшое преимущество в паре команде Мусаева.
Если две или все три команды в группе наберут поровну очков, победителя будут определять по следующим дополнительным параметрам:
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
|«Краснодар»
|Пришли:
|Ушли:
|з. Гайворонский («Краснодар-2»)
|з. Арутюнян («Академия Пушкаша»)
|п. Умников («Краснодар-2»)
|н. Кокшаров, в аренду («Пари НН»)
|п. Ндука, из аренды («Арсенал»)
|п. Ндука, в аренду («Сокол»)
|з. Гайворонский, в аренду («Форте»)
|п. Умников, в аренду («Волга»)
|«Динамо»
|Пришли:
|Ушли:
|п. Зазвонкин, из аренды («Балтика»)
|н. Грулев («Пари НН»)
|з. Лепский, в аренду («Сокол»)
|п. Зазвонкин, в аренду («Енисей»)
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