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24 марта 12:46ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар - Факел, 30 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Без Кордобы будет тяжело взломать этот «автобус»
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в Премьер-лиге откроет лидер сезона. «Краснодар» принимает тонущий «Факел». Рассказываем, на какие рынки стоит обратить внимание любителям ставок на топовый российский футбол.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

30.03.2025, Вс

14:00 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 1.42

Х - 4.30

П2 - 7.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «Краснодар» (Краснодар, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»1418-7
«Факел»1417-8

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.03.2025«Краснодар»

6:1

«Амкал» 

Товарищеский матч

16.03.2025«Ростов»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

11.03.2025«Краснодар»

1:2

«Ахмат» 

Кубок России

07.03.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

01.03.2025«Краснодар»

1:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Оренбург»

1:0

«Факел»

РПЛ

08.03.2025«Факел»

0:2

«Зенит»

РПЛ

01.03.2025«Химки»

1:0

«Факел»

РПЛ

21.02.2025«Факел»

1:1

«Арсенал»

Товарищеский матч

17.02.2025ЦСКА

1:1

«Факел»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Краснодара» и «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.08.2024«Факел»  

0:0

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2024«Краснодар» 

2:0

«Факел»  

РПЛ

25.08.2023«Факел»  

0:0

«Краснодар»

РПЛ

05.11.2022«Факел»  

3:3

«Краснодар»

РПЛ

17.07.2022«Краснодар» 

2:2

«Факел»  

РПЛ

Турнирная таблица

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Перед 22-м туром «Краснодар» занимает первое место в таблице, а его гость - второе с конца.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар21137139-1346
2. Спартак21134441-1743
3. Зенит21134440-1443
4. Локомотив21124537-2940
5. Динамо Москва21116443-2339
6. ЦСКА21115531-1538
7. Рубин2195729-2932
8. Ростов2186732-3130
9. Акрон21741026-3825
10. Динамо Махачкала2149816-2221
11. Химки2148924-3720
12. Крылья Советов21541220-3619
13. Пари НН21541217-3919
14. Ахмат2139920-3518
15. Факел21281111-2914
16. Оренбург21251418-3711

Прогноз на матч

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Характер встречи лидера с аутсайдером совсем не сложно предугадать. Очевидно, что Дмитрий Пятибратов «припаркует автобус» в краснодарском «колизее», а местная команда будет долго и упорно его раскачивать.  «Факел»  совсем не много как для борца за выживание пропускает, но забитые голы ему даются тяжелее всех в лиге. Даже у «Оренбурга», замыкающего таблицу, результативность гораздо краше. 

Тем не менее помучиться с этим соперником лидеру придется. Игры с такими закрытыми командами непросто даются легкой, бегущей команде Мусаева. А «Факел», даже пропуская, не разваливается и продолжает обороняться низким блоком. В общем, предпосылок к голевой феерии тут не видно. Тем более игру пропускает лучший нападающий «быков» Кордоба. Берем тотал меньше 2.5 за основу прогноза.      

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Краснодаре покажет «Матч Премьер». Пользователи Winline могут следить за событиями игры на официальном сайте этой БК.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Краснодар»:  Тормена, Голиков (оба - травмы), Кордоба (дисквалификация) 

«Факел»: нет  

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Факел»:

Позиция«Краснодар»«Факел»Позиция
Вратарь1. Агкацев31. БеленовВратарь
Защитник98. Петров47. БожинЗащитник
Защитник4. Коста22. ЮргановЗащитник
Защитник31. Кайо5. ГабараевЗащитник
Защитник15. Оласа71. КовалевЗащитник
Полузащитник6. Ленини21. ЩетининПолузащитник
Полузащитник 53. Черников33. КвеквескириПолузащитник 
Полузащитник88. Кривцов64. ИвлевПолузащитник
Нападающий11. Батчи77. ЛомовицкийПолузащитник
Нападающий90. Кобнан10. АльшинПолузащитник
Нападающий19. Смолов15. ИльинНападающий
Главный тренерМурад МусаевДмитрий ПятибратовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline оценила вероятность успеха фаворита кэфом 1.42. Ничья в конторе в котируется за 4.30, а выигрыш воронежцев - за 7.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Факел»?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи минимальную победу южан со счетом 1:0. При таком варианте Winline выплатит вознаграждение по коэффициенту 4.90.

Где бесплатно смотреть матч  «Краснодар» - «Факел»?

Бесплатную трансляцию легально организует партнер РПЛ - компания Winline

Где купить билет на матч «Краснодар» - «Факел»?

Приобрести билет на игру можно онлайн на сайте «Краснодара». Минимальная стоимость - 500  рублей. 

«Краснодар» станет чемпионом России?

Букмекеры принимают ставки на триумф клуба Галицкого в ЧР с коэффициентом 2.70. Предложение на «Зенит» на 0.10 выше. 

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