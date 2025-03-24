Краснодар - Факел, 30 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресный игровой день в Премьер-лиге откроет лидер сезона. «Краснодар» принимает тонущий «Факел». Рассказываем, на какие рынки стоит обратить внимание любителям ставок на топовый российский футбол.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Краснодар»
30.03.2025, Вс
14:00 МСК
«Факел» (Воронеж)
|П1 - 1.42
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «Краснодар» (Краснодар, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|1
|4
|1
|8-7
|«Факел»
|1
|4
|1
|7-8
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.03.2025
|«Краснодар»
6:1
«Амкал»
Товарищеский матч
|16.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|11.03.2025
|«Краснодар»
1:2
«Ахмат»
Кубок России
|07.03.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|01.03.2025
|«Краснодар»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Оренбург»
1:0
«Факел»
РПЛ
|08.03.2025
|«Факел»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|01.03.2025
|«Химки»
1:0
«Факел»
РПЛ
|21.02.2025
|«Факел»
1:1
«Арсенал»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|ЦСКА
1:1
«Факел»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Краснодара» и «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.08.2024
|«Факел»
0:0
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2024
|«Краснодар»
2:0
«Факел»
РПЛ
|25.08.2023
|«Факел»
0:0
«Краснодар»
РПЛ
|05.11.2022
|«Факел»
3:3
«Краснодар»
РПЛ
|17.07.2022
|«Краснодар»
2:2
«Факел»
РПЛ
Перед 22-м туром «Краснодар» занимает первое место в таблице, а его гость - второе с конца.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|21
|13
|7
|1
|39-13
|46
|2. Спартак
|21
|13
|4
|4
|41-17
|43
|3. Зенит
|21
|13
|4
|4
|40-14
|43
|4. Локомотив
|21
|12
|4
|5
|37-29
|40
|5. Динамо Москва
|21
|11
|6
|4
|43-23
|39
|6. ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|31-15
|38
|7. Рубин
|21
|9
|5
|7
|29-29
|32
|8. Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|9. Акрон
|21
|7
|4
|10
|26-38
|25
|10. Динамо Махачкала
|21
|4
|9
|8
|16-22
|21
|11. Химки
|21
|4
|8
|9
|24-37
|20
|12. Крылья Советов
|21
|5
|4
|12
|20-36
|19
|13. Пари НН
|21
|5
|4
|12
|17-39
|19
|14. Ахмат
|21
|3
|9
|9
|20-35
|18
|15. Факел
|21
|2
|8
|11
|11-29
|14
|16. Оренбург
|21
|2
|5
|14
|18-37
|11
Характер встречи лидера с аутсайдером совсем не сложно предугадать. Очевидно, что Дмитрий Пятибратов «припаркует автобус» в краснодарском «колизее», а местная команда будет долго и упорно его раскачивать. «Факел» совсем не много как для борца за выживание пропускает, но забитые голы ему даются тяжелее всех в лиге. Даже у «Оренбурга», замыкающего таблицу, результативность гораздо краше.
Тем не менее помучиться с этим соперником лидеру придется. Игры с такими закрытыми командами непросто даются легкой, бегущей команде Мусаева. А «Факел», даже пропуская, не разваливается и продолжает обороняться низким блоком. В общем, предпосылок к голевой феерии тут не видно. Тем более игру пропускает лучший нападающий «быков» Кордоба. Берем тотал меньше 2.5 за основу прогноза.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Тормена, Голиков (оба - травмы), Кордоба (дисквалификация)
«Факел»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Факел»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Факел»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|31. Беленов
|Вратарь
|Защитник
|98. Петров
|47. Божин
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|22. Юрганов
|Защитник
|Защитник
|31. Кайо
|5. Габараев
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|71. Ковалев
|Защитник
|Полузащитник
|6. Ленини
|21. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|33. Квеквескири
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Кривцов
|64. Ивлев
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Батчи
|77. Ломовицкий
|Полузащитник
|Нападающий
|90. Кобнан
|10. Альшин
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Смолов
|15. Ильин
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Дмитрий Пятибратов
|Главный тренер
БК Winline оценила вероятность успеха фаворита кэфом 1.42. Ничья в конторе в котируется за 4.30, а выигрыш воронежцев - за 7.60.
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Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи минимальную победу южан со счетом 1:0. При таком варианте Winline выплатит вознаграждение по коэффициенту 4.90.
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Букмекеры принимают ставки на триумф клуба Галицкого в ЧР с коэффициентом 2.70. Предложение на «Зенит» на 0.10 выше.
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