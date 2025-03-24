Краснодар - Факел, 30 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Характер встречи лидера с аутсайдером совсем не сложно предугадать. Очевидно, что Дмитрий Пятибратов «припаркует автобус» в краснодарском «колизее», а местная команда будет долго и упорно его раскачивать. «Факел» совсем не много как для борца за выживание пропускает, но забитые голы ему даются тяжелее всех в лиге. Даже у «Оренбурга», замыкающего таблицу, результативность гораздо краше.

Тем не менее помучиться с этим соперником лидеру придется. Игры с такими закрытыми командами непросто даются легкой, бегущей команде Мусаева. А «Факел», даже пропуская, не разваливается и продолжает обороняться низким блоком. В общем, предпосылок к голевой феерии тут не видно. Тем более игру пропускает лучший нападающий «быков» Кордоба. Берем тотал меньше 2.5 за основу прогноза.