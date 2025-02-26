Краснодар - Крылья Советов, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Из всех топов РПЛ лишь «Краснодар» и «Локомотив» воздержались зимой от доукомплектации. Видимо, владелец кубанского клуба Сергей Галицкий посчитал, что и нынешней кадровой обоймы для решения генеральной задачи на сезон достаточно. А она у «быков» однозначна - завоевать наконец чемпионский титул. Серебряные и бронзовые медали в музее «Краснодара» есть - не хватает только золотых.

У волжан цели более приземленные. Губернатор Самарской области нацелил футболистов на место в первой восьмерке, но, учитывая последние события вокруг клуба, сохранение места в Премьер-лиге без стыковых матчей станет для него успехом. От 13-го места волжан отделяют всего два очка - нужно прибавлять и закрепляться в середине таблицы.

В февральских контрольных встречах команда Мусаева чередовала победы со счетом 1:0 и 2:1 (по два случая). Чего-то подобного, видимо, стоит ожидать и в субботу на арене «Краснодар». У волжан есть проблемы в защите - зато неплохой подбор исполнителей впереди. Сергеев с Зиньковским вновь воссоединились и наверняка придумают что-то интересное в субботу. Вариант с голами авторства обеих команд выглядит вполне перспективно, а кэф на этот исход от Winline - интересно. Должны же команды порадовать зрителя после долгой разлуки!