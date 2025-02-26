Краснодар - Крылья Советов, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
Одновременно с календарной весной в Россию возвращается большой футбол. В субботу, 1 марта, в чемпионате страны пройдут четыре матча 19-го тура РПЛ. Лидер сезона, «Краснодар», сыграет дома с «Крыльями Советов». Рассмотрим встречу на Кубани на предмет интересных ставок.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Краснодар»
04.02.2025, Вт
19:30 МСК
«Крылья Советов» (Самара)
|П1 - 1.40
Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур
Стадион: «Краснодар» (Краснодар)
Главный судья: еще не определен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|9
|10
|7
|33-38
|«Крылья Советов»
|7
|10
|9
|38-33
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2025
|«Динамо»
1:2
«Краснодар»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|«Краснодар»
1:0
«Астана»
Товарищеский матч
|10.02.2025
|ЦСКА
1:2
«Краснодар»
Winline Кубок РПЛ
|04.02.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо»
Winline Кубок РПЛ
|30.01.2025
|«Спартак»
3:2
«Краснодар»
Winline Кубок РПЛ
Последние пять игр «Крыльев Советов» :
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Крылья Советов»
0:0
«Челябинск»
Товарищеский матч
|22.02.2025
|ЦСКА
4:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|16.02.2025
|«Крылья Советов»
3:0
«Тобол»
Товарищеский матч
|16.02.2024
|«Крылья Советов»
1:0
«Кызыл-Жар»
Товарищеский матч
|09.02.2025
|«Крылья Советов»
3:3
«Пари НН»
Товарищеский матч
«Краснодар» открывает весеннюю часть чемпионата лидером. «Крылья Советов» идут десятыми.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|2. Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|3. Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|4. Динамо Москва
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|5. Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|6. ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|7. Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|8. Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|9. Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|10. Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|11. Динамо Махачкала
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|12. Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|13. Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|14. Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|15. Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|16. Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
Из всех топов РПЛ лишь «Краснодар» и «Локомотив» воздержались зимой от доукомплектации. Видимо, владелец кубанского клуба Сергей Галицкий посчитал, что и нынешней кадровой обоймы для решения генеральной задачи на сезон достаточно. А она у «быков» однозначна - завоевать наконец чемпионский титул. Серебряные и бронзовые медали в музее «Краснодара» есть - не хватает только золотых.
У волжан цели более приземленные. Губернатор Самарской области нацелил футболистов на место в первой восьмерке, но, учитывая последние события вокруг клуба, сохранение места в Премьер-лиге без стыковых матчей станет для него успехом. От 13-го места волжан отделяют всего два очка - нужно прибавлять и закрепляться в середине таблицы.
В февральских контрольных встречах команда Мусаева чередовала победы со счетом 1:0 и 2:1 (по два случая). Чего-то подобного, видимо, стоит ожидать и в субботу на арене «Краснодар». У волжан есть проблемы в защите - зато неплохой подбор исполнителей впереди. Сергеев с Зиньковским вновь воссоединились и наверняка придумают что-то интересное в субботу. Вариант с голами авторства обеих команд выглядит вполне перспективно, а кэф на этот исход от Winline - интересно. Должны же команды порадовать зрителя после долгой разлуки!
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
В прямом эфире встречу «Краснодара» и «Крыльев» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Также следить за игрой бесплатно онлайн можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: нет
«Крылья Советов»: Рассказов, Ороз (оба - дисквалификации), Ломаев, Витюгов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Динамо»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|98. Петров
|23. Бейл
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|95. Гапонов
|Защитник
|Защитник
|3. Тормена
|4. Солдатенков
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|3. Гальдамес
|Защитник
|Полузащитник
|6. Ленини
|22. Костанца
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|6. Бабкин
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|28. Дмитриев
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|20. Рахманович
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Са
|26. Зиньковский
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Кордоба
|13. Сергеев
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
Фаворит в паре четко просматривается по котировкам Winline. Победа южан идет в конторе с котировкой 1.40. На гостей можно поставить за 6.80, а на ничью - за 4.80.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.20 - присвоен исходу 2:0. По прикидкам аналитиков, это и есть наиболее вероятный исход встречи.
«Матч ТВ» покажет игру в Краснодаре бесплатно в прямом эфире. Если предпочитаете смотреть футбол с комментариями экспертов, включайте «Матч Премьер».
|«Краснодар»
|Пришли:
|Ушли:
|з. Гайворонский («Краснодар-2»)
|з. Арутюнян («Академия Пушкаша», Венгрия)
|п. Умников («Краснодар-2»)
|н. Кокшаров, в аренду («Пари НН»)
|п. Ндука, из аренды («Арсенал»)
|п. Ндука, в аренду («Сокол»)
|з. Сухорученко («Краснодар-2»)
|з. Гайворонский, в аренду («Форте»)
|п. Абдрашитов («Краснодар-2»)
|п. Умников, в аренду («Волга»)
|п. Ловцов («Краснодар-2»)
|в. Гришин, в аренду («Астрахань»)
|в. Голиков («Краснодар-2»)
|з. Жилкин, в аренду («Черноморец»)
|в. Гришин («Краснодар-2»)
|п. Чобанов, в аренду («Велес»)
|з. Пузанов («Краснодар-2»)
|з. Сухорученко, в аренду («Амкар»)
|п. Абдрашитов, в аренду («Уралец-ТС»)
|п. Ловцов, в аренду («Динамо» Киров)
|з. Пузанов, в аренду («Волгарь»)
|з. Гайворонский, в аренду («Форте»)
|п. Ндука, в аренду («Сокол»)
|н. Кокшаров, в аренду («Пари НН»)
|п. Умников, в аренду («Волга»)
|«Крылья Советов»
|Пришли:
|Ушли:
|п. Гагнидзе, в аренду («Динамо»)
|п. Гарре («Васку да Гама», Бразилия)
|п. Зиньковский, в аренду («Спартак»)
|п. Соколов, в аренду («Челябинск»)
|п. Мендес, из аренды (ЦСКА)
|п. Соколов, из аренды («Торпедо»)
|п. Ороско, из аренды («Ланус», Аргентина)
Партнерский проект