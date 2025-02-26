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26 февраля 12:10ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар - Крылья Советов, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Лидер не допустит расслабленности
Валентин Васильев

Одновременно с календарной весной в Россию возвращается большой футбол. В субботу, 1 марта, в чемпионате страны пройдут четыре матча 19-го тура РПЛ. Лидер сезона,  «Краснодар», сыграет дома с «Крыльями Советов». Рассмотрим встречу на Кубани на предмет интересных ставок.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»  

04.02.2025, Вт

19:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1.40

Х - 4.80

П2 - 6.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур

Стадион: «Краснодар» (Краснодар)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар» 910733-38
«Крылья Советов» 710938-33

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2025«Динамо»

1:2

«Краснодар»

Товарищеский матч

17.02.2025«Краснодар»

1:0

«Астана» 

Товарищеский матч

10.02.2025ЦСКА

1:2

«Краснодар»

Winline Кубок РПЛ

04.02.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо»

Winline Кубок РПЛ

30.01.2025«Спартак»

3:2

«Краснодар»

Winline Кубок РПЛ

Последние пять игр «Крыльев Советов» :

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Крылья Советов» 

0:0

«Челябинск»

Товарищеский матч

22.02.2025ЦСКА

4:2

«Крылья Советов» 

Товарищеский матч

16.02.2025«Крылья Советов» 

3:0

«Тобол»

Товарищеский матч

16.02.2024«Крылья Советов» 

1:0

«Кызыл-Жар»

Товарищеский матч

09.02.2025«Крылья Советов» 

3:3

«Пари НН»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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«Краснодар» открывает весеннюю часть чемпионата лидером. «Крылья Советов» идут десятыми.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар18116134-1239
2. Зенит18123337-1239
3. Спартак18114336-1437
4. Динамо Москва18105337-2035
5. Локомотив18112533-2635
6. ЦСКА1894528-1431
7. Ростов1875629-2826
8. Рубин1875625-2626
9. Акрон1864822-3422
10. Крылья Советов18531019-2918
11. Динамо Махачкала1838711-1717
12. Пари НН18441015-3416
13. Химки1837822-3516
14. Факел1828811-2514
15. Ахмат1827916-3213
16. Оренбург18151216-338

Прогноз на матч

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Из всех топов РПЛ лишь «Краснодар» и «Локомотив» воздержались зимой от доукомплектации. Видимо, владелец кубанского клуба Сергей Галицкий посчитал, что и нынешней кадровой обоймы для решения генеральной задачи на сезон достаточно. А она у «быков» однозначна - завоевать наконец чемпионский титул. Серебряные и бронзовые медали в музее    «Краснодара» есть - не хватает только золотых.

У волжан цели более приземленные. Губернатор Самарской области нацелил футболистов на место в первой восьмерке, но, учитывая последние события вокруг клуба, сохранение места в Премьер-лиге без стыковых матчей станет для него успехом.  От 13-го места волжан отделяют всего два очка - нужно прибавлять и закрепляться в середине таблицы. 

В февральских контрольных встречах команда Мусаева чередовала победы со счетом 1:0 и 2:1 (по два случая). Чего-то подобного, видимо, стоит ожидать и в субботу на арене «Краснодар». У волжан есть проблемы в защите - зато неплохой подбор исполнителей впереди. Сергеев с Зиньковским вновь воссоединились и наверняка придумают что-то интересное в субботу. Вариант с голами авторства обеих команд выглядит вполне перспективно, а кэф на этот исход от Winline - интересно. Должны же команды порадовать зрителя после долгой разлуки!

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу «Краснодара» и «Крыльев» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Также следить за игрой бесплатно онлайн можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Краснодар»: нет

«Крылья Советов»: Рассказов, Ороз (оба - дисквалификации), Ломаев, Витюгов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Динамо»:

Позиция«Краснодар»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь1. Агкацев30. ПесьяковВратарь
Защитник98. Петров23. БейлЗащитник
Защитник4. Коста95. ГапоновЗащитник
Защитник3. Тормена4. СолдатенковЗащитник
Защитник15. Оласа3. ГальдамесЗащитник
Полузащитник6. Ленини22. КостанцаПолузащитник
Полузащитник 53. Черников6. БабкинПолузащитник 
Полузащитник10. Сперцян28. ДмитриевПолузащитник
Полузащитник11. Батчи20. РахмановичПолузащитник
Полузащитник7. Са26. ЗиньковскийПолузащитник
Нападающий9. Кордоба13. СергеевНападающий
Главный тренерМурад МусаевИгорь ОсинькинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Фаворит в паре четко просматривается по котировкам Winline. Победа южан идет в конторе с котировкой 1.40. На гостей можно поставить за 6.80, а на ничью - за 4.80.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Крылья Советов»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.20 - присвоен исходу 2:0. По прикидкам аналитиков, это и есть наиболее вероятный исход встречи.

Где смотреть бесплатно матч «Краснодар» - «Крылья Советов»?

«Матч ТВ» покажет игру  в Краснодаре бесплатно в прямом эфире. Если предпочитаете смотреть футбол с комментариями экспертов, включайте  «Матч Премьер».

Зимние трансферы команд 

«Краснодар» 
Пришли:Ушли:
 з. Гайворонский («Краснодар-2») з. Арутюнян («Академия Пушкаша», Венгрия)
 п. Умников («Краснодар-2») н. Кокшаров, в аренду («Пари НН»)
 п. Ндука, из аренды («Арсенал») п. Ндука, в аренду («Сокол»)
 з. Сухорученко  («Краснодар-2»)  з. Гайворонский, в аренду («Форте»)
 п. Абдрашитов  («Краснодар-2»)п. Умников, в аренду («Волга»)
п. Ловцов  («Краснодар-2»)в. Гришин, в аренду  («Астрахань»)
в. Голиков  («Краснодар-2»)з. Жилкин, в аренду  («Черноморец»)
в. Гришин  («Краснодар-2»)п. Чобанов, в аренду  («Велес»)
з. Пузанов  («Краснодар-2»)з. Сухорученко, в аренду  («Амкар»)
  п. Абдрашитов, в аренду  («Уралец-ТС») 
 п. Ловцов, в аренду  («Динамо» Киров)  
 з. Пузанов, в аренду  («Волгарь»)    
 з. Гайворонский,  в аренду  («Форте»)    
 п. Ндука,  в аренду  («Сокол»)    
 н. Кокшаров,  в аренду  («Пари НН»)    
 п. Умников,  в аренду  («Волга»)
«Крылья Советов» 
Пришли:Ушли:
п. Гагнидзе, в аренду («Динамо») п. Гарре («Васку да Гама», Бразилия)
 п. Зиньковский, в аренду («Спартак») п. Соколов, в аренду  («Челябинск»)
 п. Мендес, из аренды (ЦСКА)
 п. Соколов, из аренды  («Торпедо»)п. Ороско, из аренды («Ланус», Аргентина)
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