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5 декабря 4:59ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар — Локомотив, 8 декабря: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Последний матч 2024 года!
Валентин Васильев

Первая часть чемпионата России по футболу финиширует на Кубани. В заключительном матче 2024 года в РПЛ «Краснодар» примет московский «Локомотив». Претендент на титул против команды-сенсации осени - кто кого?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

08.12.2024, Вс

19:30 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 1.85

Х - 4.05

П2 - 4.05

Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур

Стадион: «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»1061340-38
«Локомотив»1361038-40
ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.12.2024«Краснодар»

0:3

«Спартак» 

РПЛ

26.11.2024«Тюмень»

3:3, пен. 2:4

«Краснодар»

FONBET Кубок России

23.11.2024«Химки»

2:2

«Краснодар»

РПЛ

10.11.2024«Рубин»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

03.11.2024«Краснодар»

4:0

«Оренбург» 

РПЛ

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.12.2024«Локомотив»

1:3

«Химки» 

РПЛ

28.11.2024«Локомотив»

0:1, пен. 3:4

«Динамо» Москва 

FONBET Кубок России

23.11.2024«Спартак»

5:2

«Локомотив»

РПЛ

09.11.2024«Локомотив»

2:1

«Факел» 

РПЛ

05.10.2024«Динамо»

1:2

«Локомотив»

FONBET Кубок России

Место в турнирной таблице

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После 17 туров команды в таблице разделяют четыре очка и две позиции. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит17123236-1039
2. Краснодар17115134-1238
3. Спартак17104333-1434
4. Локомотив17111533-2634
5. Динамо Москва1795333-1932
6. ЦСКА1784527-1428
7. Ростов1765626-2723
8. Рубин1765622-2423
9. Акрон1754820-3319
10. Крылья Советов1753918-2618
11. Динамо Махачкала173869-1417
12. Пари НН1744915-3116
13. Химки1737721-3116
14. Факел1728711-2414
15. Ахмат1717915-3210
16. Оренбург17151116-328

Прогноз на матч

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Как бы ни восхищались “Краснодаром” и “Локомотивом” болельщики и эксперты во втором полугодии (и во многом - обоснованно), а пройти всю дистанцию первой части сезона обоим клубам не удалось. Психологическая и физическая усталость навалилась на футболистов к концу осени. В итоге и те, и другие сбавили ход. Южане допустили труднообъяснимый камбэк аутсайдера первой лиги и только в серии пенальти добыли путевку в следующий раунд Кубка. Но главное - затормозили в чемпионате. Набрав всего два очка из девяти возможных, “быки” слетели с чистого первого места в таблице и вновь увидели перед собой надоевшую спину “Зенита”.

У “Локо” дела идут не лучше: три поражения подряд привели к вылету из Пути РПЛ Кубка России и потере третьей позиции в чемпионате. Чуть сбавил темп занимающий второе место в рейтинге лучших бомбардиров РПЛ-2024/25 Алексей Батраков, в двух последних встречах результативных действий на поле не совершавший. Очевидно, что обе команды нуждаются в зимней передышке, но от нее их отделяет полтора часа игрового времени. И в эти 90 минут нужно выложиться без остатка - ведь лучше других запоминается последнее слово. Будем исходить из того, что у хозяев состав более сбалансированный и опытный, и ему очки очевидно нужнее. А после 0:3 от “Спартака” Мусаеву можно ничего не говорить команде - все всё понимают. Рискнем поставить на чистую победу черно-зеленых.

Бонусы на матч

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Трансляции

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“Матч ТВ" не оставит широкую аудиторию без трансляции последней игры года. Тем более - центральной в туре.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Краснодар»: нет

«Локомотив»: Фассон (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Локомотив»:

Позиция«Краснодар»«Локомотив»
Вратарь1. Агкацев22. Лантратов
Защитник98. Петров77. Самошников
Защитник4. Коста5. Ньямси
Защитник3. Тормена23. Монтес
Защитник15. Оласа24. Ненахов
Полузащитник6. Ленини6. Баринов
Полузащитник 53. Черников93. Карпукас
Полузащитник10. Сперцян83. Батраков
Полузащитник11. Батчи9. Пиняев
Полузащитник7. Са71. Тикнизян
Нападающий9. Кордоба10. Воробьев
Главный тренерМурад МусаевМихаил Галактионов

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании PARI дают довольно высокие котировки на все три базовых исхода. Так, коэффициент на победу «Краснодара» составляет 1.85. На ничью можно поставить за 4.05, на выигрыш «Локомотива» - за 4.05.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Краснодар» - «Локомотив»?

Букмекеры считают хозяев фаворитами. В последний раз “Локо” выигрывал у “Краснодара” на Кубани еще в 2016 году.

Где бесплатно смотреть матч «Краснодар» - «Локомотив»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Краснодар» - «Локомотив» в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Локомотив»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «ФК Банк Краснодар» или онлайн - на официальном сайте «быков».  Минимальная стоимость базового билета составляет 500 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.

Станет ли «Краснодар» чемпионом России?

БК PARI принимает ставки на триумф “быков” по коэффициенту 4.00. Котировки на “Зенит” - в два с половиной раза ниже (1.45). Третьим в топе фаворитов идет “Спартак”. В случае его чемпионства контора умножит номинал пари на 12. 

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