Краснодар — Локомотив, 8 декабря: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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Первая часть чемпионата России по футболу финиширует на Кубани. В заключительном матче 2024 года в РПЛ «Краснодар» примет московский «Локомотив». Претендент на титул против команды-сенсации осени - кто кого?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Краснодар»
08.12.2024, Вс
19:30 МСК
«Локомотив» (Москва)
|П1 - 1.85
Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур
Стадион: «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|10
|6
|13
|40-38
|«Локомотив»
|13
|6
|10
|38-40
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.12.2024
|«Краснодар»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|26.11.2024
|«Тюмень»
3:3, пен. 2:4
«Краснодар»
FONBET Кубок России
|23.11.2024
|«Химки»
2:2
«Краснодар»
РПЛ
|10.11.2024
|«Рубин»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|03.11.2024
|«Краснодар»
4:0
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.12.2024
|«Локомотив»
1:3
«Химки»
РПЛ
|28.11.2024
|«Локомотив»
0:1, пен. 3:4
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|23.11.2024
|«Спартак»
5:2
«Локомотив»
РПЛ
|09.11.2024
|«Локомотив»
2:1
«Факел»
РПЛ
|05.10.2024
|«Динамо»
1:2
«Локомотив»
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После 17 туров команды в таблице разделяют четыре очка и две позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|2. Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|3. Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|4. Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|5. Динамо Москва
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|6. ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|7. Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|8. Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|9. Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|10. Крылья Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|11. Динамо Махачкала
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|12. Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|13. Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|14. Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|15. Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|16. Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
Как бы ни восхищались “Краснодаром” и “Локомотивом” болельщики и эксперты во втором полугодии (и во многом - обоснованно), а пройти всю дистанцию первой части сезона обоим клубам не удалось. Психологическая и физическая усталость навалилась на футболистов к концу осени. В итоге и те, и другие сбавили ход. Южане допустили труднообъяснимый камбэк аутсайдера первой лиги и только в серии пенальти добыли путевку в следующий раунд Кубка. Но главное - затормозили в чемпионате. Набрав всего два очка из девяти возможных, “быки” слетели с чистого первого места в таблице и вновь увидели перед собой надоевшую спину “Зенита”.
У “Локо” дела идут не лучше: три поражения подряд привели к вылету из Пути РПЛ Кубка России и потере третьей позиции в чемпионате. Чуть сбавил темп занимающий второе место в рейтинге лучших бомбардиров РПЛ-2024/25 Алексей Батраков, в двух последних встречах результативных действий на поле не совершавший. Очевидно, что обе команды нуждаются в зимней передышке, но от нее их отделяет полтора часа игрового времени. И в эти 90 минут нужно выложиться без остатка - ведь лучше других запоминается последнее слово. Будем исходить из того, что у хозяев состав более сбалансированный и опытный, и ему очки очевидно нужнее. А после 0:3 от “Спартака” Мусаеву можно ничего не говорить команде - все всё понимают. Рискнем поставить на чистую победу черно-зеленых.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: нет
«Локомотив»: Фассон (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Локомотив»
|Вратарь
|1. Агкацев
|22. Лантратов
|Защитник
|98. Петров
|77. Самошников
|Защитник
|4. Коста
|5. Ньямси
|Защитник
|3. Тормена
|23. Монтес
|Защитник
|15. Оласа
|24. Ненахов
|Полузащитник
|6. Ленини
|6. Баринов
|Полузащитник
|53. Черников
|93. Карпукас
|Полузащитник
|10. Сперцян
|83. Батраков
|Полузащитник
|11. Батчи
|9. Пиняев
|Полузащитник
|7. Са
|71. Тикнизян
|Нападающий
|9. Кордоба
|10. Воробьев
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Михаил Галактионов
Аналитики компании PARI дают довольно высокие котировки на все три базовых исхода. Так, коэффициент на победу «Краснодара» составляет 1.85. На ничью можно поставить за 4.05, на выигрыш «Локомотива» - за 4.05.
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Букмекеры считают хозяев фаворитами. В последний раз “Локо” выигрывал у “Краснодара” на Кубани еще в 2016 году.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Краснодар» - «Локомотив» в прямом эфире.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «ФК Банк Краснодар» или онлайн - на официальном сайте «быков». Минимальная стоимость базового билета составляет 500 рублей.
Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.
БК PARI принимает ставки на триумф “быков” по коэффициенту 4.00. Котировки на “Зенит” - в два с половиной раза ниже (1.45). Третьим в топе фаворитов идет “Спартак”. В случае его чемпионства контора умножит номинал пари на 12.
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