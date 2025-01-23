Краснодар — Локомотив, 8 декабря: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Как бы ни восхищались “Краснодаром” и “Локомотивом” болельщики и эксперты во втором полугодии (и во многом - обоснованно), а пройти всю дистанцию первой части сезона обоим клубам не удалось. Психологическая и физическая усталость навалилась на футболистов к концу осени. В итоге и те, и другие сбавили ход. Южане допустили труднообъяснимый камбэк аутсайдера первой лиги и только в серии пенальти добыли путевку в следующий раунд Кубка. Но главное - затормозили в чемпионате. Набрав всего два очка из девяти возможных, “быки” слетели с чистого первого места в таблице и вновь увидели перед собой надоевшую спину “Зенита”.

У “Локо” дела идут не лучше: три поражения подряд привели к вылету из Пути РПЛ Кубка России и потере третьей позиции в чемпионате. Чуть сбавил темп занимающий второе место в рейтинге лучших бомбардиров РПЛ-2024/25 Алексей Батраков, в двух последних встречах результативных действий на поле не совершавший. Очевидно, что обе команды нуждаются в зимней передышке, но от нее их отделяет полтора часа игрового времени. И в эти 90 минут нужно выложиться без остатка - ведь лучше других запоминается последнее слово. Будем исходить из того, что у хозяев состав более сбалансированный и опытный, и ему очки очевидно нужнее. А после 0:3 от “Спартака” Мусаеву можно ничего не говорить команде - все всё понимают. Рискнем поставить на чистую победу черно-зеленых.