Краснодар - Рубин, 3 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
«Краснодар» несется навстречу историческому, первому для клуба чемпионскому титулу. В субботу у лидера РПЛ предпоследний домашний матч сезона. В соперниках - крепкий «Рубин». Редкий случай, когда за представителя Татарстана будут массово болеть в Москве и Санкт-Петербурге.
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «Краснодар» (Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|17
|4
|4
|34-17
|«Рубин»
|4
|4
|17
|17-34
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2025
|«Динамо» Махачкала
2:3
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2025
|«Краснодар»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|13.04.2025
|«Зенит»
4:1
«Краснодар»
РПЛ
|05.04.2025
|«Краснодар»
1:0
«Акрон»
РПЛ
|30.03.2025
|«Краснодар»
5:0
«Факел»
РПЛ
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Рубин»
2:1
«Факел»
РПЛ
|20.04.2025
|«Динамо» Москва
3:1
«Рубин»
РПЛ
|12.04.2025
|«Рубин»
1:0
«Локомотив»
РПЛ
|05.04.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Рубин»
РПЛ
|30.03.2025
|«Зенит»
4:0
«Рубин»
РПЛ
Последние пять игр «Краснодара» и «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.11.2024
|«Рубин»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|02.03.2024
|«Краснодар»
1:1
«Рубин»
Кубок России
|30.09.2023
|«Рубин»
0:2
«Краснодар»
РПЛ
|09.04.2022
|«Рубин»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|27.08.2021
|«Краснодар»
2:0
«Рубин»
РПЛ
По итогам 26-го тура «Краснодар» увеличил преимущество над преследователями: над «Зенитом» до четырех очков, над «Спартаком» - до восьми. «Рубин» идет седьмым в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|2. Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|3. ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|4. Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|5. Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|6. Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|7. Рубин
|26
|11
|6
|9
|34-38
|39
|8. Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|9. Крылья Советов
|26
|8
|6
|12
|32-40
|30
|10. Акрон
|26
|8
|5
|13
|33-47
|29
|11. Динамо Махачкала
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|12. Химки
|26
|5
|9
|12
|30-47
|24
|13. Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|14. Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|15. Оренбург
|26
|4
|5
|17
|23-48
|17
|16. Факел
|26
|2
|9
|15
|12-39
|15
Три победы отделяют клуб Сергея Галицкого от первого в истории чемпионского титула. Возможно, хватит и двух, но лучше на это не закладываться и самостоятельно решать свои задачи. Обыгрывать дома «Рубин» «Краснодар» должен во что бы то ни стало - иначе снова поставит себя в крайне щекотливое положение.
Во многом характер встречи будет зависеть от настроя гостей. Они еще в состоянии теоретически подняться на одну-вторую ступеньку выше в таблице. Но понятно, что мотивация хозяев поля несравнимо мощнее.
С высокой степенью вероятности травмированного Агкацева в воротах «Краснодара» сменит опытный Дюпин, а для него делом чести будет отыграть на ноль против бывших одноклубников. Да и защитники «быков» в этот раз будут осмотрительнее обычного «дома». «Рубин» же в принципе не самая открытая команда в лиге (мягко говоря). Предпосылки к довольно сдержанной и не очень результативной игре налицо.
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В прямом эфире игру в Краснодаре покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Агкацев, Голиков (оба - травмы), Петров, Коста (оба - дисквалификации)
«Рубин»: Йокич, Рожков (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Рубин»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|13. Дюпин
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|20. Гонсалес
|15. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|3. Тормена
|27. Грицаенко
|Защитник
|Защитник
|31. Кайо
|5. Ашурматов
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|71. Нижегородов
|Защитник
|Защитник
|6. Ленини
|23. Безруков
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|6. Иву
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|30. Вада
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|24. Чумич
|Полузащитник
|Нападающий
|90. Кобнан
|19. Иванов
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кордоба
|10. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
Коэффициент на победу лидера в основной линии Winline составляет 1.47. Успех гостей котируется за 6.60. Ничья идет за 4.20.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи победу лидера со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициенты 5.60 и 5.80 соответственно).
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Приобрести билеты стоимостью от 500 рублей можно в кассах стадиона «Краснодар» и на официальном сайте клуба.
После 26-го тура коэффициент на чемпионство южан снизился до рекордной для этого сезона отметки - 1.62. Ставки на триумф «Зенита» принимаются по котировке 2.50.
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