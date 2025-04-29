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28 апреля 13:48ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар - Рубин, 3 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Краснодар» в трех победах от исторического успеха
Валентин Васильев

«Краснодар» несется навстречу историческому, первому для клуба чемпионскому титулу. В субботу у лидера РПЛ предпоследний домашний матч сезона. В соперниках - крепкий «Рубин». Редкий случай, когда за представителя Татарстана будут массово болеть в Москве и Санкт-Петербурге. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

03.05.2025, Сб

19:30 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 1.47

Х - 4.20

П2 - 6.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур

Стадион: «Краснодар» (Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»174434-17
«Рубин»441717-34

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.04.2025«Динамо» Махачкала

2:3

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2025«Краснодар»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

13.04.2025«Зенит»

4:1

«Краснодар»

РПЛ

05.04.2025«Краснодар»

1:0

«Акрон»

РПЛ

30.03.2025«Краснодар»

5:0

«Факел»

РПЛ

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2025«Рубин»

2:1

«Факел»

РПЛ

20.04.2025«Динамо» Москва

3:1

«Рубин»

РПЛ

12.04.2025«Рубин»

1:0

«Локомотив»

РПЛ

05.04.2025«Крылья Советов»

1:1

«Рубин»

РПЛ

30.03.2025«Зенит»

4:0

«Рубин»

РПЛ

Последние пять игр «Краснодара» и «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.11.2024«Рубин» 

1:1

«Краснодар»

РПЛ

02.03.2024«Краснодар»

1:1

«Рубин» 

Кубок России

30.09.2023«Рубин» 

0:2

«Краснодар»

РПЛ

09.04.2022«Рубин» 

0:1

«Краснодар»

РПЛ

27.08.2021«Краснодар»

2:0

«Рубин» 

РПЛ

Место в таблице

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По итогам 26-го тура «Краснодар» увеличил преимущество над преследователями: над «Зенитом» до четырех очков, над «Спартаком» - до восьми. «Рубин» идет седьмым в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар26177252-2058
2. Зенит26166451-1754
3. ЦСКА26156541-1851
4. Спартак26155649-2350
5. Динамо26138554-3047
6. Локомотив26136743-3745
7. Рубин26116934-3839
8. Ростов26107939-3937
9. Крылья Советов26861232-4030
10. Акрон26851333-4729
11. Динамо Махачкала26691125-3127
12. Химки26591230-4724
13. Пари НН26651520-4723
14. Ахмат264111123-4023
15. Оренбург26451723-4817
16. Факел26291512-3915

Прогноз на матч

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Три победы отделяют клуб Сергея Галицкого от первого в истории чемпионского титула. Возможно, хватит и двух, но лучше на это не закладываться и самостоятельно решать свои задачи. Обыгрывать дома «Рубин» «Краснодар» должен во что бы то ни стало - иначе снова поставит себя в крайне щекотливое положение. 

Во многом характер встречи будет зависеть от настроя гостей.  Они еще в состоянии теоретически подняться на одну-вторую ступеньку выше в таблице. Но понятно, что мотивация хозяев поля несравнимо мощнее. 

С высокой степенью вероятности травмированного Агкацева в воротах «Краснодара» сменит опытный Дюпин, а для него делом чести будет отыграть на ноль против бывших одноклубников. Да и защитники «быков» в этот раз будут осмотрительнее обычного «дома». «Рубин» же в принципе не самая открытая команда в лиге (мягко говоря). Предпосылки к довольно сдержанной и не очень результативной игре налицо.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Краснодаре покажет «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Краснодар»:  Агкацев, Голиков (оба - травмы), Петров, Коста (оба - дисквалификации)

«Рубин»: Йокич, Рожков (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Рубин»:

Позиция«Краснодар»«Рубин»Позиция
Вратарь13. Дюпин38. СтаверВратарь
Защитник20. Гонсалес15. ВуячичЗащитник
Защитник3. Тормена27. ГрицаенкоЗащитник
Защитник31. Кайо5. АшурматовЗащитник
Защитник15. Оласа71. НижегородовЗащитник
Защитник6. Ленини23. БезруковПолузащитник
Полузащитник10. Сперцян6. ИвуПолузащитник 
Полузащитник53. Черников30. ВадаПолузащитник
Полузащитник11. Батчи24. ЧумичПолузащитник
Нападающий90. Кобнан19. ИвановНападающий
Нападающий9. Кордоба10. ДакуНападающий
Главный тренерМурад МусаевРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу лидера в основной линии Winline составляет 1.47. Успех гостей котируется за 6.60. Ничья идет за 4.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Рубин»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи победу лидера со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициенты 5.60 и 5.80 соответственно).

Где бесплатно смотреть матч «Краснодар» - «Рубин»?

Бесплатная трансляция - на «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Рубин»

Приобрести билеты стоимостью от 500 рублей можно в кассах стадиона «Краснодар» и на официальном сайте клуба.

«Краснодар» станет чемпионом?

После 26-го тура коэффициент на чемпионство южан снизился до рекордной для этого сезона отметки - 1.62. Ставки на триумф «Зенита» принимаются по котировке 2.50.

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