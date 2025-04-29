Краснодар - Рубин, 3 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Три победы отделяют клуб Сергея Галицкого от первого в истории чемпионского титула. Возможно, хватит и двух, но лучше на это не закладываться и самостоятельно решать свои задачи. Обыгрывать дома «Рубин» «Краснодар» должен во что бы то ни стало - иначе снова поставит себя в крайне щекотливое положение.

Во многом характер встречи будет зависеть от настроя гостей. Они еще в состоянии теоретически подняться на одну-вторую ступеньку выше в таблице. Но понятно, что мотивация хозяев поля несравнимо мощнее.

С высокой степенью вероятности травмированного Агкацева в воротах «Краснодара» сменит опытный Дюпин, а для него делом чести будет отыграть на ноль против бывших одноклубников. Да и защитники «быков» в этот раз будут осмотрительнее обычного «дома». «Рубин» же в принципе не самая открытая команда в лиге (мягко говоря). Предпосылки к довольно сдержанной и не очень результативной игре налицо.