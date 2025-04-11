Краснодар — Спартак, 1 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В первый календарный день зимы российских болельщиков согреет зажигательное противоборство в столице Кубани. У “Краснодара” со “Спартаком” других практически не бывает. Мы же рассмотрим центральный матч 17-го тура РПЛ сквозь призму букмекерских котировок: на что и на кого стоит поставить?
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Краснодар»
01.12.2024, Вс
19:30 МСК
«Спартак» (Москва)
|П1 - 2.15
Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур
Стадион: «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|10
|2
|19
|45-60
|«Спартак»
|19
|2
|10
|60-45
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.11.2024
|«Тюмень»
3:3, пен. 2:4
«Краснодар»
FONBET Кубок России
|23.11.2024
|«Химки»
2:2
«Краснодар»
РПЛ
|10.11.2024
|«Рубин»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|03.11.2024
|«Краснодар»
4:0
«Оренбург»
РПЛ
|28.10.2024
|«Крылья Советов»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.11.2024
|«Ростов»
2:1
«Спартак»
FONBET Кубок России
|23.11.2024
|«Спартак»
5:2
«Локомотив»
РПЛ
|10.11.2024
|«Спартак»
4:0
«Акрон»
РПЛ
|05.11.2024
|«Спартак»
0:1
«Ростов»
FONBET Кубок России
|02.11.2024
|ЦСКА
0:2
«Спартак»
РПЛ
После 16 туров соперников разделяют всего две позиции, но уже целых семь очков в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|2. Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|3. Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|4. Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|5. Динамо Москва
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|6. ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|7. Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|8. Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|9. Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|10. Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|11. Динамо Махачкала
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|12. Крылья Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|13. Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|14. Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|15. Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|16. Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
Ни одной команде мира не дано преодолеть целый сезон без спадов. И вот, похоже, он настиг “Краснодар”. Три последних выезда осени (и года) превратились для “быков” в настоящее испытание. В итоге они ни одному из соперников не уступили, но и никого в игровое время не победили! Ничьи в Казани и Химках стоили команде Мусаева чистого первого места в таблице. Вдобавок “быки” пережили потрясение в Тюмени: последняя (!) команда Первой лиги ушла с 0:3 в Кубке и вынудила топа РПЛ доказывать свое превосходство в серии пенальти. Очень интересно, как коллективный организм “Краснодара” отреагирует на все эти стрессы в двух заключительных домашних матчах года.
Ну а “Спартак” - в своем репертуаре, раскачивается на эмоциональных качелях вверх-вниз. После двух подряд всплесков радости (4:0 с “Акроном”, 5:2 с “Локомотивом”) красно-белые огорчили свою публику поражением в Ростове-на-Дону и вылетом из Пути РПЛ Кубка России. Чего ждать от москвичей в Краснодаре, предугадать невозможно. В одном не сомневаемся: скучно не будет. Эти команды регулярно выдают яркие шоу. Кажется, что воскресное столкновение не будет исключением. Ждем результативной игры и берем тотал больше 2.5 в PARI.
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Прямая трансляция из Краснодара запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». Также игру покажет беттинговый партнер РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD, студия
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: нет
«Спартак»: Чернов (травма), Мартинс (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Спартак»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Спартак»
|Вратарь
|1. Агкацев
|98. Максименко
|Защитник
|98. Петров
|82. Хлусевич
|Защитник
|4. Коста
|6. Бабич
|Защитник
|3. Тормена
|4. Дуарте
|Защитник
|15. Оласа
|2. Рябчук
|Полузащитник
|6. Ленини
|68. Литвинов
|Полузащитник
|53. Черников
|18. Умяров
|Полузащитник
|10. Сперцян
|19. Медина
|Полузащитник
|11. Батчи
|5. Барко
|Полузащитник
|7. Са
|11. Николсон
|Нападающий
|9. Кордоба
|9. Угальде
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Деян Станкович
Аналитики компании PARI дают высокие котировки на все три базовых исхода. Так, коэффициент на победу «Краснодара» составляет 2.15. На ничью можно поставить за 3.65, на выигрыш «Спартака» - за 3.20.
Букмекеры отдают предпочтение в паре хозяевам, и их логика понятна: “Краснодар” выше в таблице, играет дома, разгромил красно-белых в первом круге (3:0). Отдельно отметим, что за последние 10 матчей в этой паре ни разу не было ничьей.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Краснодар» - «Спартак» в прямом эфире.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «ФК Краснодар» или онлайн - на официальном сайте «быков». Цена начинается от 500 рублей.
Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.
Фаворит в РПЛ не меняется уже несколько лет. После 16-го тура аналитики PARI снизили коэффициенты на очередной титул “Зенита” до 1.47. Котировка на “Краснодар”, наоборот, выросла и теперь составляет 4.00. Если золото заберет “Локомотив” букмекер умножит номинал ставки на 15, а если “Спартак” - на 18.
А для тех, кто интересуется экспертными оценками и обзорами ставок не только в России, но и за рубежом, полезно будет заглянуть на Рейтинг Букмекеров Болгария — платформу с аналитикой, обзорами букмекеров и актуальными прогнозами от специалистов в сфере спорта.
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