Краснодар — Спартак, 1 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Кто победит в матче «Краснодар» - «Спартак»?

Букмекеры отдают предпочтение в паре хозяевам, и их логика понятна: “Краснодар” выше в таблице, играет дома, разгромил красно-белых в первом круге (3:0). Отдельно отметим, что за последние 10 матчей в этой паре ни разу не было ничьей.

Где бесплатно смотреть матч «Краснодар» - «Спартак»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Краснодар» - «Спартак» в прямом эфире.

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Спартак» ?

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «ФК Краснодар» или онлайн - на официальном сайте «быков». Цена начинается от 500 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.

Кто станет чемпионом России по футболу?

Фаворит в РПЛ не меняется уже несколько лет. После 16-го тура аналитики PARI снизили коэффициенты на очередной титул “Зенита” до 1.47. Котировка на “Краснодар”, наоборот, выросла и теперь составляет 4.00. Если золото заберет “Локомотив” букмекер умножит номинал ставки на 15, а если “Спартак” - на 18.

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