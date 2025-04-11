Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
28 ноября 4:46ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар — Спартак, 1 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Влетаем в зиму с суперматчем!
Валентин Васильев

В первый календарный день зимы российских болельщиков согреет зажигательное противоборство в столице Кубани. У “Краснодара” со “Спартаком” других практически не бывает.  Мы же рассмотрим центральный матч 17-го тура РПЛ сквозь призму букмекерских котировок: на что и на кого стоит поставить?

Получить до 25 000 рублей от PARI
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

01.12.2024, Вс

19:30 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 2.15

Х - 3.65

П2 - 3.20

Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур

Стадион: «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»1021945-60
«Спартак»1921060-45

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.11.2024«Тюмень»

3:3, пен. 2:4

«Краснодар»

FONBET Кубок России

23.11.2024«Химки»

2:2

«Краснодар»

РПЛ

10.11.2024«Рубин»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

03.11.2024«Краснодар»

4:0

«Оренбург» 

РПЛ

28.10.2024«Крылья Советов»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.11.2024«Ростов» 

2:1

«Спартак»

FONBET Кубок России

23.11.2024«Спартак»

5:2

«Локомотив» 

РПЛ

10.11.2024«Спартак»

4:0

«Акрон» 

РПЛ

05.11.2024«Спартак»

0:1

«Ростов» 

FONBET Кубок России

02.11.2024ЦСКА

0:2

«Спартак»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 16 туров соперников разделяют всего две позиции, но уже целых семь очков в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит16123134-739
2. Краснодар16115034-938
3. Локомотив16111432-2334
4. Спартак1694330-1431
5. Динамо Москва1694332-1831
6. ЦСКА1683525-1227
7. Рубин1664620-2222
8. Ростов1655622-2720
9. Пари НН1644815-2716
10. Акрон1644819-3316
11. Динамо Махачкала163769-1416
12. Крылья Советов1643915-2415
13. Химки1627718-3013
14. Факел1627711-2413
15. Ахмат1616914-319
16. Оренбург16151016-318

Прогноз на матч

Свернуть

Ни одной команде мира не дано преодолеть целый сезон без спадов. И вот, похоже, он настиг “Краснодар”. Три последних выезда осени (и года) превратились для “быков” в настоящее испытание. В итоге они ни одному из соперников не уступили, но и никого в игровое время не победили! Ничьи в Казани и Химках стоили команде Мусаева чистого первого места в таблице. Вдобавок “быки” пережили потрясение в Тюмени: последняя (!) команда Первой лиги ушла с 0:3 в Кубке и вынудила топа РПЛ доказывать свое превосходство в серии пенальти. Очень интересно, как коллективный организм “Краснодара” отреагирует на все эти стрессы в двух заключительных домашних матчах года.

Ну а “Спартак” - в своем репертуаре, раскачивается на эмоциональных качелях вверх-вниз. После двух подряд всплесков радости (4:0 с “Акроном”, 5:2 с “Локомотивом”) красно-белые огорчили свою публику поражением в Ростове-на-Дону и вылетом из Пути РПЛ Кубка России.  Чего ждать от москвичей в Краснодаре, предугадать невозможно. В одном не сомневаемся: скучно не будет. Эти команды регулярно выдают яркие шоу. Кажется, что воскресное столкновение не будет исключением. Ждем результативной игры и берем тотал больше 2.5 в PARI.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
Winline3 тысячи рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2024 году

Трансляции

Свернуть

Прямая трансляция из Краснодара запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». Также игру покажет беттинговый партнер РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HD, студияПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Краснодар»: нет

«Спартак»: Чернов (травма), Мартинс (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Спартак»:

Позиция«Краснодар»«Спартак»
Вратарь1. Агкацев98. Максименко
Защитник98. Петров82. Хлусевич
Защитник4. Коста6. Бабич
Защитник3. Тормена4. Дуарте
Защитник15. Оласа2. Рябчук
Полузащитник6. Ленини68. Литвинов
Полузащитник 53. Черников18. Умяров
Полузащитник10. Сперцян19. Медина
Полузащитник11. Батчи5. Барко
Полузащитник7. Са11. Николсон
Нападающий9. Кордоба9. Угальде
Главный тренерМурад МусаевДеян Станкович

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики компании PARI дают высокие котировки на все три базовых исхода. Так, коэффициент на победу «Краснодара» составляет 2.15. На ничью можно поставить за 3.65, на выигрыш «Спартака» - за 3.20.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Краснодар» - «Спартак»?

Букмекеры отдают предпочтение в паре хозяевам, и их логика понятна: “Краснодар” выше в таблице, играет дома, разгромил красно-белых в первом круге (3:0). Отдельно отметим, что за последние 10 матчей в этой паре ни разу не было ничьей.

Где бесплатно смотреть матч «Краснодар» - «Спартак»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Краснодар» - «Спартак» в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Спартак»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «ФК Краснодар» или онлайн - на официальном сайте «быков».  Цена начинается от 500 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.

Кто станет чемпионом России по футболу?

Фаворит в РПЛ не меняется уже несколько лет. После 16-го тура аналитики PARI снизили коэффициенты на очередной титул “Зенита” до 1.47. Котировка на “Краснодар”, наоборот, выросла и теперь составляет 4.00. Если золото заберет “Локомотив” букмекер умножит номинал ставки на 15, а если “Спартак” - на 18.

А для тех, кто интересуется экспертными оценками и обзорами ставок не только в России, но и за рубежом, полезно будет заглянуть на Рейтинг Букмекеров Болгария — платформу с аналитикой, обзорами букмекеров и актуальными прогнозами от специалистов в сфере спорта.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров