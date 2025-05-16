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16 мая 13:57ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Крылья Советов - Спартак, 18 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обеим командам нужно исправляться перед болельщиками
Валентин Васильев

На этой неделе «Спартак» ожидает заключительный выезд в нынешнем сезоне. Прогулочным для красно-белых он точно не будет. На этого соперника «Крылья Советов» дополнительно настраивать не надо, а два подряд поражения только приумножат спортивную злость хозяев. Разберем игру на предмет интересных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

18.05.2024, Вс

13:30 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 3.10

Х - 3.80

П2 - 2.15

Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»19178289-241
«Спартак»821719241-89

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.05.2025«Пари НН» 

5:2

«Крылья Советов» 

РПЛ

05.05.2025«Крылья Советов» 

1:3

«Динамо» Москва 

РПЛ

27.04.2025«Крылья Советов» 

2:0

«Оренбург» 

РПЛ

20.04.2025ЦСКА

1:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

13.04.2025«Химки» 

1:3

«Крылья Советов» 

РПЛ

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.05.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

Кубок России

11.05.2025«Динамо» Москва

2:0

«Спартак»

РПЛ

04.05.2025«Факел»

0:0

«Спартак»

РПЛ

29.04.2025«Спартак»

2:1

«Динамо» Москва

 Кубок России

26.04.2025«Спартак»

1:2

ЦСКА

РПЛ

Последние пять игр «Крыльев Советов» и «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.09.2024«Спартак»

4:1

«Крылья Советов» 

 Кубок России

14.08.2024«Крылья Советов» 

0:3

«Спартак»

 Кубок России

05.08.2024«Спартак»

3:0

«Крылья Советов» 

РПЛ

09.12.2023«Спартак»

3:0

«Крылья Советов» 

РПЛ

01.10.2023«Крылья Советов»

4:0

«Спартак»

РПЛ

Место в таблице

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За два тура до финиша сезона занимает десятую позицию в таблице, «Спартак» - пятую.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар28187354-2261
2. Зенит28186454-1860
3. ЦСКА28167543-1955
4. Динамо28158559-3153
5. Спартак28156749-2551
6. Локомотив28147745-3849
7. Рубин281261036-4042
8. Ростов281081040-4138
9. Акрон281051337-4935
10. Крылья Советов28861435-4830
11. Динамо Махачкала28691325-3327
12. Химки285111232-4926
13. Пари НН28751626-5126
14. Ахмат284121226-4424
15. Оренбург28471725-5019
16. Факел282101612-4016

Прогноз на матч

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Главные матчи весны-2025 «Спартак» уже проиграл: ЦСКА в чемпионате и «Ростову» - в Кубке. Осенний оптимизм в красно-белых рядах быстро сменило глубокое уныние. В последних матчах красно-белые и близко не показывают тот футбол, которым очаровали всех в конце прошлого года.  Разговоры о чемпионстве окончательно смолкли после неудачи в дерби, а на этой неделе и мечты москвичей о втором национальном трофее развеялись. Очередной сезон без кубков и медалей. Нетрудно догадаться, в каком настроении команда отправляется в Самару.

Впрочем, у волжан в последнее время поводов для радости было не больше. Два поражения подряд лишили «Крылья» даже математических шансов на место в восьмерке, на которое их нацеливал губернатор области. Однако футболисты понимают: победа над «Спартаком» затмит все последние неудачи. Соответственно, на эту игру они настроятся, как на финал. Тем более она последняя в этом сезоне дома.

У этих команд очень своеобразно складываются отношения. После 0:4 в Самаре в октябре 2023-го спартаковцы нанесли волжанам четыре поражения подряд, причем все - с крупным счетом! Есть сомнения, что в воскресенье эта серия продолжится. Но на этот раз ждем голов от обеих команд.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Бесплатная онлайн-видеотрансляция встречи будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на официальном сайте Winline.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы)

«Спартак»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Спартак»:

Позиция«Крылья Советов»«Спартак»
Вратарь30. Песьяков1. Помазун
Защитник15. Рассказов97. Денисов
Защитник24. Евгеньев4. Дуарте
Защитник4. Солдатенков6. Бабич
Защитник3. Гальдамес2. Рябчук
Полузащитник22. Костанца18. Умяров
Полузащитник 6. Бабкин35. Мартинс
Полузащитник28. Дмитриев5. Барко
Полузащитник20. Рахманович8. Маркиньос
Полузащитник26. Зиньковский77. Бонгонда
Нападающий13. Сергеев11. Гарсия
Главный тренерИгорь ОсинькинДеян Станкович

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила высокие коэффициенты на победу обоих клубов: 3.10 на хозяев и 2.15 - на гостей. Ничья котируется за 3.80.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Спартак»?

Аналитики отдают предпочтение в паре гостям. Последние четыре матча москвичи выиграли у волжан с суммарным счетом 13:1.

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Спартак»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах Winline. По ТВ игру покажет федеральный канал «Матч».

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Спартак»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или  на официальном сайте «Крыльев Советов».

Сколько стоит билет на матч «Крылья Советов» - «Спартак»?

Диапазон цен на билеты в Самаре широкий - от 400 до 8 000 рублей. 

Станкович покинет «Спартак»?

Контракт сербского специалиста с московским клубом рассчитан еще на сезон, но в свете последних неудач команды и поведения самого Станковича во время матчей его отставка уже после первого года в России никого не удивит.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных