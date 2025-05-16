Крылья Советов - Спартак, 18 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Главные матчи весны-2025 «Спартак» уже проиграл: ЦСКА в чемпионате и «Ростову» - в Кубке. Осенний оптимизм в красно-белых рядах быстро сменило глубокое уныние. В последних матчах красно-белые и близко не показывают тот футбол, которым очаровали всех в конце прошлого года. Разговоры о чемпионстве окончательно смолкли после неудачи в дерби, а на этой неделе и мечты москвичей о втором национальном трофее развеялись. Очередной сезон без кубков и медалей. Нетрудно догадаться, в каком настроении команда отправляется в Самару.

Впрочем, у волжан в последнее время поводов для радости было не больше. Два поражения подряд лишили «Крылья» даже математических шансов на место в восьмерке, на которое их нацеливал губернатор области. Однако футболисты понимают: победа над «Спартаком» затмит все последние неудачи. Соответственно, на эту игру они настроятся, как на финал. Тем более она последняя в этом сезоне дома.

У этих команд очень своеобразно складываются отношения. После 0:4 в Самаре в октябре 2023-го спартаковцы нанесли волжанам четыре поражения подряд, причем все - с крупным счетом! Есть сомнения, что в воскресенье эта серия продолжится. Но на этот раз ждем голов от обеих команд.