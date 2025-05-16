Крылья Советов - Спартак, 18 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе «Спартак» ожидает заключительный выезд в нынешнем сезоне. Прогулочным для красно-белых он точно не будет. На этого соперника «Крылья Советов» дополнительно настраивать не надо, а два подряд поражения только приумножат спортивную злость хозяев. Разберем игру на предмет интересных вариантов для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|19
|17
|82
|89-241
|«Спартак»
|82
|17
|19
|241-89
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.05.2025
|«Пари НН»
5:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|05.05.2025
|«Крылья Советов»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|27.04.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|20.04.2025
|ЦСКА
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|13.04.2025
|«Химки»
1:3
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.05.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
Кубок России
|11.05.2025
|«Динамо» Москва
2:0
«Спартак»
РПЛ
|04.05.2025
|«Факел»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|29.04.2025
|«Спартак»
2:1
«Динамо» Москва
Кубок России
|26.04.2025
|«Спартак»
1:2
ЦСКА
РПЛ
Последние пять игр «Крыльев Советов» и «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.09.2024
|«Спартак»
4:1
«Крылья Советов»
Кубок России
|14.08.2024
|«Крылья Советов»
0:3
«Спартак»
Кубок России
|05.08.2024
|«Спартак»
3:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|09.12.2023
|«Спартак»
3:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|01.10.2023
|«Крылья Советов»
4:0
«Спартак»
РПЛ
За два тура до финиша сезона занимает десятую позицию в таблице, «Спартак» - пятую.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|28
|18
|7
|3
|54-22
|61
|2. Зенит
|28
|18
|6
|4
|54-18
|60
|3. ЦСКА
|28
|16
|7
|5
|43-19
|55
|4. Динамо
|28
|15
|8
|5
|59-31
|53
|5. Спартак
|28
|15
|6
|7
|49-25
|51
|6. Локомотив
|28
|14
|7
|7
|45-38
|49
|7. Рубин
|28
|12
|6
|10
|36-40
|42
|8. Ростов
|28
|10
|8
|10
|40-41
|38
|9. Акрон
|28
|10
|5
|13
|37-49
|35
|10. Крылья Советов
|28
|8
|6
|14
|35-48
|30
|11. Динамо Махачкала
|28
|6
|9
|13
|25-33
|27
|12. Химки
|28
|5
|11
|12
|32-49
|26
|13. Пари НН
|28
|7
|5
|16
|26-51
|26
|14. Ахмат
|28
|4
|12
|12
|26-44
|24
|15. Оренбург
|28
|4
|7
|17
|25-50
|19
|16. Факел
|28
|2
|10
|16
|12-40
|16
Главные матчи весны-2025 «Спартак» уже проиграл: ЦСКА в чемпионате и «Ростову» - в Кубке. Осенний оптимизм в красно-белых рядах быстро сменило глубокое уныние. В последних матчах красно-белые и близко не показывают тот футбол, которым очаровали всех в конце прошлого года. Разговоры о чемпионстве окончательно смолкли после неудачи в дерби, а на этой неделе и мечты москвичей о втором национальном трофее развеялись. Очередной сезон без кубков и медалей. Нетрудно догадаться, в каком настроении команда отправляется в Самару.
Впрочем, у волжан в последнее время поводов для радости было не больше. Два поражения подряд лишили «Крылья» даже математических шансов на место в восьмерке, на которое их нацеливал губернатор области. Однако футболисты понимают: победа над «Спартаком» затмит все последние неудачи. Соответственно, на эту игру они настроятся, как на финал. Тем более она последняя в этом сезоне дома.
У этих команд очень своеобразно складываются отношения. После 0:4 в Самаре в октябре 2023-го спартаковцы нанесли волжанам четыре поражения подряд, причем все - с крупным счетом! Есть сомнения, что в воскресенье эта серия продолжится. Но на этот раз ждем голов от обеих команд.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы)
«Спартак»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Спартак»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Спартак»
|Вратарь
|30. Песьяков
|1. Помазун
|Защитник
|15. Рассказов
|97. Денисов
|Защитник
|24. Евгеньев
|4. Дуарте
|Защитник
|4. Солдатенков
|6. Бабич
|Защитник
|3. Гальдамес
|2. Рябчук
|Полузащитник
|22. Костанца
|18. Умяров
|Полузащитник
|6. Бабкин
|35. Мартинс
|Полузащитник
|28. Дмитриев
|5. Барко
|Полузащитник
|20. Рахманович
|8. Маркиньос
|Полузащитник
|26. Зиньковский
|77. Бонгонда
|Нападающий
|13. Сергеев
|11. Гарсия
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Деян Станкович
БК PARI установила высокие коэффициенты на победу обоих клубов: 3.10 на хозяев и 2.15 - на гостей. Ничья котируется за 3.80.
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Аналитики отдают предпочтение в паре гостям. Последние четыре матча москвичи выиграли у волжан с суммарным счетом 13:1.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах Winline. По ТВ игру покажет федеральный канал «Матч».
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или на официальном сайте «Крыльев Советов».
Диапазон цен на билеты в Самаре широкий - от 400 до 8 000 рублей.
Контракт сербского специалиста с московским клубом рассчитан еще на сезон, но в свете последних неудач команды и поведения самого Станковича во время матчей его отставка уже после первого года в России никого не удивит.
Партнерский проект