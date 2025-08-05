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4 августа 10:53ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Лозанна - Астана, 7 августа: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Вице-чемпион Казахстана третий сезон подряд рвется в групповой этап
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Серебряный призер Казахстана и вторая же команда нынешнего чемпионата страны отправляется в Швейцарию.  Анализируем шансы «Астаны» в противостоянии с «Лозанной».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лозанна» (Швейцария) 

07.08.2025, Чт

21:15 МСК

«Астана» (Казахстан) 

П1 - 1.55

Х - 4.10

П2 - 6.20

Турнир:  Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 

Стадион: «де ла Туйер»  (Лозанна, Швейцария) 

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лозанна»0000-0
«Астана»0000-0

Последние пять матчей «Лозанны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«Тун»

2:1

«Лозанна»

Суперлига

31.07.2025«Лозанна»

5:0

«Вардар»

Лига конференций

27.07.2025«Лозанна»

3:2

«Винтертур»

Суперлига

24.07.2025«Вардар»

2:1

«Лозанна»

Лига конференций

12.07.2025«Лозанна»

1:2

«Стад Нионас»

Товарищеский матч

Последние пять официальных матчей «Астаны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.07.2025«Зимбру»

0:2

«Астана»

Лига конференций

24.07.2025«Астана»

1:1

«Зимбру»

Лига конференций

18.07.2025«Астана»

7:0

«Туран»

Премьер-лига

13.07.2025«Ордабасы»

1:0

«Астана»

Премьер-лига

06.07.2025«Жетысу»

0:2

«Астана»

Премьер-лига

Календарь всех матчей

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05.08.2025. 21:45. «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Неман» (Беларусь)
07.08.2025. 19:00. «Кауно Жальгирис» (Литва) — «Арда» (Болгария)
07.08.2025. 19:00. «Русенборг» (Норвегия) — «Хаммарбю» (Швеция)
07.08.2025. 19:00. «Араз-Нахчыван» (Азербайджан) — «Омония» (Кипр)
07.08.2025. 19:00. «Арис» (Кипр) — АЕК (Греция)
07.08.2025. 19:00. «Милсами» (Молдавия) — «Виртус» (Сан-Марино)
07.08.2025. 19:30. «Баник Острава» (Чехия) — «Австрия В» (Австрия)
07.08.2025. 20:00. «Силькеборг» (Дания) — «Ягеллония» (Польша)
07.08.2025. 20:00. АИК (Швеция) — «Дьер» (Венгрия)
07.08.2025. 20:00. «Викинг» (Норвегия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция)
07.08.2025. 20:00. «Рига» (Латвия) — «Бейтар» (Израиль)
07.08.2025. 21:00. «Левски» (Болгария) — «Сабах» (Азербайджан)
07.08.2025. 21:00. «Полесье» (Украина) — «Пакш» (Венгрия)
07.08.2025. 21:00. «Спарта» (Чехия) — «Арарат-Армения» (Армения)
07.08.2025. 21:00. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Вадуц» (Лихтенштейн)
07.08.2025. 21:00. «Дифферданж» (Люксембург) — «Левадия» (Эстония)
07.08.2025. 21:00. «Викингур» (Фарерские острова) — «Линфилд» (Северная Ирландия)
07.08.2025. 21:00. «Андерлехт» (Бельгия) — «Шериф» (Молдавия)
07.08.2025. 21:00. «Олимпия» (Словения) — «Эгнатия» (Албания)
07.08.2025. 21:15. «Лозанна» (Швейцария) — «Астана» (Казахстан)
07.08.2025. 21:30. «Университатя» (Румыния) — «Спартак»  Тр (Словакия)
07.08.2025. 21:30. «Балкани» (Косово) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
07.08.2025. 21:30. «Лугано» (Швейцария) — «Целе» (Словения)
07.08.2025. 21:45. «Викингур» (Исландия) — «Брондбю» (Дания)
07.08.2025. 21:45. «Сент-Патрикс» (Ирландия) — «Бешикташ» (Турция)
07.08.2025. 22:00. «Партизан» (Сербия) — «Хайберниан» (Шотландия)
07.08.2025. 22:00. «Ракув» (Польша) — «Маккаби» Х (Израиль)
07.08.2025. 22:00. «Ларн» (Северная Ирландия) — «Санта-Клара» (Португалия)
07.08.2025. 22:00. «Хайдук» (Хорватия) — «Динамо»  Т (Албания)
07.08.2025. 22:00. «Рапид» (Австрия) — «Данди Юнайтед» (Шотландия)

Прогноз на матч

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«Астана» два сезона подряд участвовала в групповой стадии Лиги конференций. В первом случае финишировала третьей в своей четверке, а во втором - 28-й в Общем этапе (при 36 клубах). Естественно, что в столице Казахстана рассчитывают на третий выход в основной раунд. Первую преграду в лице молдавского «Зимбру» команда Григория Бабаяна преодолела довольно уверенно: 1:1 дома и 2:0 в гостях. 

«Лозанна» вынудила понервничать своих болельщиков, уступив в Скопье «Вардару», но дома сполна исправилась, разгромив македонцев со счетом 5:0. Обе команды достаточно много забивают: у швейцарцев средняя результативность последних 10 матчей  составляет 2,2 гола, у казахстанцев - 2,7. При этом девять из 10 предыдущих игр у «Лозанны» были «верховыми». Тотал больше 2.5 в этом противостоянии выглядит более чем реалистичным сценарием.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Графическая трансляция матча будет доступна у легальных букмекеров, текстовые - на спортивных ресурсах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Лозанна»: Абдаллах, Кана-Бийик, Санчес (все - травмы)

«Астана»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI установили коэффициент 1.55 на победу хозяев поля и в четыре раза выше - на гостей. Ничья котируется за 4.10.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Лозанна» - «Астана»?

Самый низкий коэффициент в линии на точный счет - 7.50 - установлен на победу швейцарцев - 2:0.

Куда выходит победитель пары «Лозанна» - «Астана»?

На пути в групповой турнир сильнейшей команде этой пары придется преодолеть еще раунд плей-офф.

Когда и где ответный матч «Астана» - «Лозанна»?

Игра пройдет 14 августа на «Астана Арене».

Кто выйдет в раунд плей-офф?

Аналитики считают «Лозанну» фаворитом и матча, и стадии. Квалификация казахстанского клуба в следующий раунд котируется за 2.70, а его соперника - за 1.40.

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