Лозанна - Астана, 7 августа: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

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На этой неделе пройдут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Серебряный призер Казахстана и вторая же команда нынешнего чемпионата страны отправляется в Швейцарию. Анализируем шансы «Астаны» в противостоянии с «Лозанной».
Турнир: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Стадион: «де ла Туйер» (Лозанна, Швейцария)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лозанна»
|0
|0
|0
|0-0
|«Астана»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Лозанны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Тун»
2:1
«Лозанна»
Суперлига
|31.07.2025
|«Лозанна»
5:0
«Вардар»
Лига конференций
|27.07.2025
|«Лозанна»
3:2
«Винтертур»
Суперлига
|24.07.2025
|«Вардар»
2:1
«Лозанна»
Лига конференций
|12.07.2025
|«Лозанна»
1:2
«Стад Нионас»
Товарищеский матч
Последние пять официальных матчей «Астаны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.07.2025
|«Зимбру»
0:2
«Астана»
Лига конференций
|24.07.2025
|«Астана»
1:1
«Зимбру»
Лига конференций
|18.07.2025
|«Астана»
7:0
«Туран»
Премьер-лига
|13.07.2025
|«Ордабасы»
1:0
«Астана»
Премьер-лига
|06.07.2025
|«Жетысу»
0:2
«Астана»
Премьер-лига
05.08.2025. 21:45. «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Неман» (Беларусь)
07.08.2025. 19:00. «Кауно Жальгирис» (Литва) — «Арда» (Болгария)
07.08.2025. 19:00. «Русенборг» (Норвегия) — «Хаммарбю» (Швеция)
07.08.2025. 19:00. «Араз-Нахчыван» (Азербайджан) — «Омония» (Кипр)
07.08.2025. 19:00. «Арис» (Кипр) — АЕК (Греция)
07.08.2025. 19:00. «Милсами» (Молдавия) — «Виртус» (Сан-Марино)
07.08.2025. 19:30. «Баник Острава» (Чехия) — «Австрия В» (Австрия)
07.08.2025. 20:00. «Силькеборг» (Дания) — «Ягеллония» (Польша)
07.08.2025. 20:00. АИК (Швеция) — «Дьер» (Венгрия)
07.08.2025. 20:00. «Викинг» (Норвегия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция)
07.08.2025. 20:00. «Рига» (Латвия) — «Бейтар» (Израиль)
07.08.2025. 21:00. «Левски» (Болгария) — «Сабах» (Азербайджан)
07.08.2025. 21:00. «Полесье» (Украина) — «Пакш» (Венгрия)
07.08.2025. 21:00. «Спарта» (Чехия) — «Арарат-Армения» (Армения)
07.08.2025. 21:00. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Вадуц» (Лихтенштейн)
07.08.2025. 21:00. «Дифферданж» (Люксембург) — «Левадия» (Эстония)
07.08.2025. 21:00. «Викингур» (Фарерские острова) — «Линфилд» (Северная Ирландия)
07.08.2025. 21:00. «Андерлехт» (Бельгия) — «Шериф» (Молдавия)
07.08.2025. 21:00. «Олимпия» (Словения) — «Эгнатия» (Албания)
07.08.2025. 21:15. «Лозанна» (Швейцария) — «Астана» (Казахстан)
07.08.2025. 21:30. «Университатя» (Румыния) — «Спартак» Тр (Словакия)
07.08.2025. 21:30. «Балкани» (Косово) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
07.08.2025. 21:30. «Лугано» (Швейцария) — «Целе» (Словения)
07.08.2025. 21:45. «Викингур» (Исландия) — «Брондбю» (Дания)
07.08.2025. 21:45. «Сент-Патрикс» (Ирландия) — «Бешикташ» (Турция)
07.08.2025. 22:00. «Партизан» (Сербия) — «Хайберниан» (Шотландия)
07.08.2025. 22:00. «Ракув» (Польша) — «Маккаби» Х (Израиль)
07.08.2025. 22:00. «Ларн» (Северная Ирландия) — «Санта-Клара» (Португалия)
07.08.2025. 22:00. «Хайдук» (Хорватия) — «Динамо» Т (Албания)
07.08.2025. 22:00. «Рапид» (Австрия) — «Данди Юнайтед» (Шотландия)
«Астана» два сезона подряд участвовала в групповой стадии Лиги конференций. В первом случае финишировала третьей в своей четверке, а во втором - 28-й в Общем этапе (при 36 клубах). Естественно, что в столице Казахстана рассчитывают на третий выход в основной раунд. Первую преграду в лице молдавского «Зимбру» команда Григория Бабаяна преодолела довольно уверенно: 1:1 дома и 2:0 в гостях.
«Лозанна» вынудила понервничать своих болельщиков, уступив в Скопье «Вардару», но дома сполна исправилась, разгромив македонцев со счетом 5:0. Обе команды достаточно много забивают: у швейцарцев средняя результативность последних 10 матчей составляет 2,2 гола, у казахстанцев - 2,7. При этом девять из 10 предыдущих игр у «Лозанны» были «верховыми». Тотал больше 2.5 в этом противостоянии выглядит более чем реалистичным сценарием.
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|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Лозанна»: Абдаллах, Кана-Бийик, Санчес (все - травмы)
«Астана»: нет
Аналитики PARI установили коэффициент 1.55 на победу хозяев поля и в четыре раза выше - на гостей. Ничья котируется за 4.10.
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Самый низкий коэффициент в линии на точный счет - 7.50 - установлен на победу швейцарцев - 2:0.
На пути в групповой турнир сильнейшей команде этой пары придется преодолеть еще раунд плей-офф.
Игра пройдет 14 августа на «Астана Арене».
Аналитики считают «Лозанну» фаворитом и матча, и стадии. Квалификация казахстанского клуба в следующий раунд котируется за 2.70, а его соперника - за 1.40.