Лозанна - Астана, 7 августа: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

«Астана» два сезона подряд участвовала в групповой стадии Лиги конференций. В первом случае финишировала третьей в своей четверке, а во втором - 28-й в Общем этапе (при 36 клубах). Естественно, что в столице Казахстана рассчитывают на третий выход в основной раунд. Первую преграду в лице молдавского «Зимбру» команда Григория Бабаяна преодолела довольно уверенно: 1:1 дома и 2:0 в гостях.

«Лозанна» вынудила понервничать своих болельщиков, уступив в Скопье «Вардару», но дома сполна исправилась, разгромив македонцев со счетом 5:0. Обе команды достаточно много забивают: у швейцарцев средняя результативность последних 10 матчей составляет 2,2 гола, у казахстанцев - 2,7. При этом девять из 10 предыдущих игр у «Лозанны» были «верховыми». Тотал больше 2.5 в этом противостоянии выглядит более чем реалистичным сценарием.