Лацио — Ювентус, прогноз на 8 апреля: ставки и коэффициенты на Серию А

Партнерский проект
«Ювентус», лишенный 15 очков по ходу сезона, продолжает борьбу за попадание в зону еврокубков. В субботу, 8 апреля, команда Массимо Аллегри сыграет на выезде с «Лацио», занимающим второе место в таблице. Кто победит в принципиальном матче римлян и туринцев? Анализируем расклады и котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лацио» (Рим)
08.04.2023, Сб
21:45 МСК
«Ювентус» (Турин)
|П1 - 2,88
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 29-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия):
Судьи: Марко ди Белло (главный арбитр), Дарио Чеккони, Филиппо Берчильи (ассистенты)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лацио»
|47
|44
|100
|213-333
|«Ювентус»
|100
|44
|47
|333-213
Последние пять игр «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.04.2023
|«Монца»
0:2
«Лацио»
Серия А
|19.03.2023
|«Лацио»
1:0
«Рома»
Серия А
|16.03.2023
|«АЗ Алкмар»
2:1
«Лацио»
Лига конференций
|11.03.2023
|«Болонья»
0:0
«Лацио»
Серия А
|07.03.2023
|«Лацио»
1:2
«АЗ Алкмар»
Лига конференций
Последние пять игр «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2023
|«Ювентус»
1:1
«Интер»
Кубок Италии
|01.04.2023
|«Ювентус»
1:0
«Верона»
Серия А
|19.03.2023
|«Интер»
0:1
«Ювентус»
Серия А
|16.03.2023
|«Фрайбург»
0:2
«Ювентус»
Лига Европы
|12.03.2023
|«Ювентус»
4:2
«Сампдория»
Серия А
На текущий момент турнирная таблица Серии А выглядит так:
|И
|В
|Н
|П
|Голы
|Очки
|1. «Наполи»
|28
|23
|2
|3
|64-20
|71
|2. «Лацио»
|28
|16
|7
|5
|44-19
|59
|3. «Милан»
|28
|15
|6
|7
|48-36
|54
|4. «Интер»
|28
|16
|2
|10
|47-32
|48
|5. «Рома»
|28
|15
|5
|8
|38-26
|45
|6. «Аталанта»
|28
|14
|6
|8
|47-32
|44
|7. «Ювентус»
|28
|18
|5
|5
|46-22
|37
|8. «Фиорентина»
|28
|11
|7
|10
|33-31
|37
|9. «Болонья»
|28
|11
|7
|10
|36-36
|35
|10. «Удинезе»
|28
|9
|11
|8
|37-34
|35
|11. «Торино»
|28
|10
|8
|10
|30-34
|34
|12. «Сассуоло»
|28
|10
|7
|11
|36-41
|33
|13. «Монца»
|28
|9
|7
|12
|32-39
|31
|14. «Эмполи»
|28
|7
|10
|11
|25-36
|30
|15. «Салернитана»
|28
|6
|10
|12
|32-48
|28
|16. «Лечче»
|28
|6
|9
|13
|24-33
|28
|17. «Специя»
|28
|5
|10
|13
|24-44
|27
|18. «Верона»
|28
|4
|7
|17
|22-42
|27
|19. «Сампдория»
|28
|3
|6
|19
|16-47
|27
|20. «Кремонезе»
|28
|1
|10
|17
|23-52
|13
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» и бывший футболист молодежной сборной России Алексей Гасилин напомнил, что оба соперника в последнее время хорошо действуют в обороне.
«Обе команды мало забивают, но и мало пропускают. Думаю, хорошей ставкой будет Тотал меньше (2,5). И берите, что первый тайм тоже не будет богат на голы. Можно заиграть и Тотал меньше (0,5) в первом тайме», - советует Гасилин.
За последние 14 матчей «Ювентус» проиграл лишь однажды. У «Лацио» недавно была неудачная серия, обернувшаяся вылетом из Лиги конференций, но теперь команда одержала две победы подряд, в том числе одолев заклятых соперников из «Ромы». Римляне и туринцы явно достойны друг друга, поэтому велик соблазн воспользоваться высокими котировками на все исходы, но для подстраховки выбрать нулевую фору. Вопрос - в чью пользу? Склоняемся к «Ювентусу», который не проигрывает «Лацио» уже семь матчей кряду.
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|Тип трансляции
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|«Лига Ставок»
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|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Лацио»: нет
«Ювентус»: Кайо, Погба (оба - травмы), Кин (дисквалификация)
Если выбираете пари на исход, то лучшие коэффициенты на победу «Лацио» можно найти в «Марафоне». Там же самые высокие предложения на ничью и выигрыш «Ювентуса» - котировки превышают тройку.
Партнерский проект