Лацио — Ювентус, прогноз на 8 апреля: ставки и коэффициенты на Серию А

Видеопрогноз Алексея Гасилина

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» и бывший футболист молодежной сборной России Алексей Гасилин напомнил, что оба соперника в последнее время хорошо действуют в обороне.

«Обе команды мало забивают, но и мало пропускают. Думаю, хорошей ставкой будет Тотал меньше (2,5). И берите, что первый тайм тоже не будет богат на голы. Можно заиграть и Тотал меньше (0,5) в первом тайме», - советует Гасилин.

Прогноз редакции

За последние 14 матчей «Ювентус» проиграл лишь однажды. У «Лацио» недавно была неудачная серия, обернувшаяся вылетом из Лиги конференций, но теперь команда одержала две победы подряд, в том числе одолев заклятых соперников из «Ромы». Римляне и туринцы явно достойны друг друга, поэтому велик соблазн воспользоваться высокими котировками на все исходы, но для подстраховки выбрать нулевую фору. Вопрос - в чью пользу? Склоняемся к «Ювентусу», который не проигрывает «Лацио» уже семь матчей кряду.