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7 апреля 16:31ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Лацио — Ювентус, прогноз на 8 апреля: ставки и коэффициенты на Серию А

Букмекеры дают сочнейшие котировки на все три исхода
Александр Бокулёв

«Ювентус», лишенный 15 очков по ходу сезона, продолжает борьбу за попадание в зону еврокубков. В субботу, 8 апреля, команда Массимо Аллегри сыграет на выезде с «Лацио», занимающим второе место в таблице. Кто победит в принципиальном матче римлян и туринцев? Анализируем расклады и котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лацио» (Рим)

08.04.2023, Сб

21:45 МСК

«Ювентус» (Турин)

П1 - 2,88

Х - 3,08

П2 - 3,02

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 29-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия):

Судьи: Марко ди Белло (главный арбитр), Дарио Чеккони, Филиппо Берчильи (ассистенты)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лацио»4744100213-333
«Ювентус»1004447333-213

Последние пять игр «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.04.2023«Монца»

0:2

«Лацио»

Серия А

19.03.2023«Лацио»

1:0

«Рома»

Серия А

16.03.2023«АЗ Алкмар»

2:1

«Лацио»

Лига конференций

11.03.2023«Болонья»

0:0

«Лацио»

Серия А

07.03.2023«Лацио»

1:2

«АЗ Алкмар»

Лига конференций

Последние пять игр «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2023«Ювентус»

1:1

«Интер»

Кубок Италии

01.04.2023«Ювентус»

1:0

«Верона»

Серия А

19.03.2023«Интер»

0:1

«Ювентус»

Серия А

16.03.2023«Фрайбург»

0:2

«Ювентус»

Лига Европы

12.03.2023«Ювентус»

4:2

«Сампдория»

Серия А

Место в турнирной таблице

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На текущий момент турнирная таблица Серии А выглядит так:

 ИВНПГолыОчки
1. «Наполи»28232364-2071
2. «Лацио»28167544-1959
3. «Милан»28156748-3654
4. «Интер»281621047-3248
5. «Рома»28155838-2645
6. «Аталанта»28146847-3244
7. «Ювентус»28185546-2237
8. «Фиорентина»281171033-3137
9. «Болонья»281171036-3635
10. «Удинезе»28911837-3435
11. «Торино»281081030-3434
12. «Сассуоло»281071136-4133
13. «Монца»28971232-3931
14. «Эмполи»287101125-3630
15. «Салернитана»286101232-4828
16. «Лечче»28691324-3328
17. «Специя»285101324-4427
18. «Верона»28471722-4227
19. «Сампдория»28361916-4727
20. «Кремонезе»281101723-5213

Прогнозы на матч

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Видеопрогноз Алексея Гасилина

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» и бывший футболист молодежной сборной России Алексей Гасилин напомнил, что оба соперника в последнее время хорошо действуют в обороне.

«Обе команды мало забивают, но и мало пропускают. Думаю, хорошей ставкой будет Тотал меньше (2,5). И берите, что первый тайм тоже не будет богат на голы. Можно заиграть и Тотал меньше (0,5) в первом тайме», - советует Гасилин.

Прогноз редакции

За последние 14 матчей «Ювентус» проиграл лишь однажды. У «Лацио» недавно была неудачная серия, обернувшаяся вылетом из Лиги конференций, но теперь команда одержала две победы подряд, в том числе одолев заклятых соперников из «Ромы». Римляне и туринцы явно достойны друг друга, поэтому велик соблазн воспользоваться высокими котировками на все исходы, но для подстраховки выбрать нулевую фору. Вопрос - в чью пользу? Склоняемся к «Ювентусу», который не проигрывает «Лацио» уже семь матчей кряду.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Зенит»До 20 тысяч рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит

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Трансляции

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Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Посмотреть игру «Барселона» - «Реал» можно и на других ресурсах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-

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Составы команд

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Потери

«Лацио»: нет

«Ювентус»: Кайо, Погба (оба - травмы), Кин (дисквалификация)

Коэффициенты букмекеров

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 Победа «Лацио»НичьяПобеда «Ювентуса»
«Фонбет»2,702,952,95
«Марафон»2,883,083,02
«Мелбет»2,753,002,95
«Бетсити»2,753,003,00
«Олимп»2,792,982,93

Лучшие букмекеры на матч «Лацио» - «Ювентус»

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Если выбираете пари на исход, то лучшие коэффициенты на победу «Лацио» можно найти в «Марафоне». Там же самые высокие предложения на ничью и выигрыш «Ювентуса» - котировки превышают тройку.

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