Ливерпуль - Тоттенхэм, 27 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресную программу АПЛ закроет встреча в Ливерпуле. В гости к лидеру сезона и без пяти минут чемпиону едет «Тоттенхэм». Ждать ли сюрпризов на «Энфилде»?
Турнир: английская Премьер-лига, 34-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|89
|45
|50
|300-213
|«Тоттенхэм»
|50
|45
|89
|213-300
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Лестер»
0:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|13.04.2025
|«Ливерпуль»
2:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|06.04.2025
|«Фулхэм»
3:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|02.04.2025
|«Ливерпуль»
1:0
«Эвертон»
АПЛ
|16.03.2025
|«Ливерпуль»
1:2
«Ньюкасл»
Кубок лиги
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.04.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|17.04.2025
|«Айтрахт»
0:1
«Тоттенхэм»
Лига Европы
|13.04.2025
|«Вулверхэмптон»
4:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|10.04.2025
|«Тоттенхэм»
1:1
«Айнтрахт»
Лига Европы
|06.04.2025
|«Тоттенхэм»
3:1
«Саутгемптон»
АПЛ
Последние пять матчей между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.02.2025
|«Ливерпуль»
4:0
«Тоттенхэм»
Кубок лиги
|08.01.2025
|«Тоттенхэм»
1:0
«Ливерпуль»
Кубок лиги
|22.12.2024
|«Тоттенхэм»
3:6
«Ливерпуль»
АПЛ
|05.05.2024
|«Ливерпуль»
4:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|30.04.2023
|«Ливерпуль»
4:3
«Тоттенхэм»
АПЛ
«Ливерпуль» на всех парах несется к чемпионскому трофею. «Тоттенхэм» ни на что серьезное в этом чемпионате давно не претендует.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|75-31
|79
|2. Арсенал
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|3. Манчестер Сити
|34
|18
|7
|9
|66-43
|61
|4. Ноттингем Форест
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|5. Ньюкасл
|33
|18
|5
|10
|62-44
|59
|6. Челси
|33
|16
|9
|8
|58-40
|57
|7. Астон Вилла
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|8. Борнмут
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|9. Фулхэм
|33
|13
|9
|11
|48-45
|48
|10. Брайтон
|33
|12
|12
|9
|53-53
|48
|11. Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|12. Кристал Пэлас
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|13. Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34-40
|38
|14. Манчестер Юнайтед
|33
|10
|8
|15
|38-46
|38
|15. Вулверхэмптон
|33
|11
|5
|17
|48-61
|38
|16. Тоттенхэм
|33
|11
|4
|18
|61-51
|37
|17. Вест Хэм
|33
|9
|9
|15
|37-55
|36
|18. Ипсвич
|33
|4
|9
|20
|33-71
|21
|19. Лестер
|33
|4
|6
|23
|27-73
|18
|20. Саутгемптон
|33
|2
|5
|26
|24-78
|11
Редкий для финишной прямой сезона случай, когда даже не одной, а сразу двум командам уже ничего особенно не нужно. «Ливерпулю» уже ничто не помешает стать чемпионом страны. Точно так же как «Тоттенхэму» ничего не поможет подняться даже в зону УЕФА. Идеальный момент, чтобы раскрепоститься и сыграть для зрителя, ярко и результативно.
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» - это почти всегда весело. Вы только полюбуйтесь на эти счета - 4:0, 3:6, 4:2, 4:3. Бывают, конечно, и тривиальные 1:0, как в недавней кубковой встрече, но гораздо чаще команды выдают результативные матчи. Ждем от них голов и в ближайший уикенд, причем от обеих.
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Потери
«Ливерпуль»: Мортон, Гомес (оба - травмы)
«Тоттенхэм»: Дрэгушин (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Тоттенхэм»
Позиция
|Вратарь
|62. Келлехер
|31. Кински
Вратарь
|Защитник
|26. Робертсон
|23. Порро
Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|14. Грей
Защитник
|Защитник
|5. Конате
|17. Ромеро
Защитник
|Защитник
|21. Цимикас
|24. Спенс
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Джонс
|30. Бентанкур
Полузащитник
|Полузащитник
|3. Эндо
|10. Мэддисон
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Эллиотт
|8. Биссума
Полузащитник
|Нападающий
|11. Салах
|47. Мур
Нападающий
|Нападающий
|7. Диас
|11. Тель
Нападающий
|Нападающий
|20. Жома
|7. Мин
Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Ангелос Постекоглу
Главный тренер
В основной линии FONBET видим широкий разброс котировок. Коэффициент на гостей в семь с половиной раз превышает предложение на П1. Победу «Тоттенхэма» можно взять за 9.50,, тогда как «Ливерпуля» - за 1.25. При ничьей букмекер умножит номинал пари на 6.60.
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Коэффициент 9.00 установлен на счета 2:0 и 3:0. Аналитики находят их наиболее реальными в воскресенье.
Чемпионат Англии в РФ не транслируется. Следить за матчами можно при помощи текстовых и графических трансляций.
Партнерский проект