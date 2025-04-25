Ливерпуль - Тоттенхэм, 27 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Редкий для финишной прямой сезона случай, когда даже не одной, а сразу двум командам уже ничего особенно не нужно. «Ливерпулю» уже ничто не помешает стать чемпионом страны. Точно так же как «Тоттенхэму» ничего не поможет подняться даже в зону УЕФА. Идеальный момент, чтобы раскрепоститься и сыграть для зрителя, ярко и результативно.

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» - это почти всегда весело. Вы только полюбуйтесь на эти счета - 4:0, 3:6, 4:2, 4:3. Бывают, конечно, и тривиальные 1:0, как в недавней кубковой встрече, но гораздо чаще команды выдают результативные матчи. Ждем от них голов и в ближайший уикенд, причем от обеих.