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24 апреля 6:55ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ливерпуль - Тоттенхэм, 27 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Команды, дайте шоу!
Валентин Васильев

Воскресную программу АПЛ закроет встреча в Ливерпуле. В гости к лидеру сезона и без пяти минут чемпиону едет «Тоттенхэм». Ждать ли сюрпризов на «Энфилде»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль»

27.04.2025, Вс

18:30 МСК

«Тоттенхэм» (Лондон) 

П1 - 1.25

Х - 6.60

П2 - 9.50

Турнир: английская Премьер-лига, 34-й тур

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»894550300-213
«Тоттенхэм»504589213-300

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Лестер»

0:1

«Ливерпуль»

АПЛ

13.04.2025«Ливерпуль»

2:1

«Вест Хэм»

АПЛ

06.04.2025«Фулхэм»

3:2

«Ливерпуль»

АПЛ

02.04.2025«Ливерпуль»

1:0

«Эвертон»

АПЛ

16.03.2025«Ливерпуль»

1:2

«Ньюкасл»

Кубок лиги

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.04.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Ноттингем Форест»

АПЛ

17.04.2025«Айтрахт»

0:1

«Тоттенхэм»

Лига Европы

13.04.2025«Вулверхэмптон»

4:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

10.04.2025«Тоттенхэм»

1:1

«Айнтрахт»

Лига Европы

06.04.2025«Тоттенхэм»

3:1

«Саутгемптон»

АПЛ

Последние пять матчей между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.02.2025«Ливерпуль»

4:0

«Тоттенхэм»

Кубок лиги

08.01.2025«Тоттенхэм»

1:0

«Ливерпуль»

Кубок лиги

22.12.2024«Тоттенхэм»

3:6

«Ливерпуль»

АПЛ

05.05.2024«Ливерпуль»

4:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

30.04.2023«Ливерпуль»

4:3

«Тоттенхэм»

АПЛ

Место в таблице

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«Ливерпуль» на всех  парах несется к чемпионскому трофею. «Тоттенхэм» ни на что серьезное в этом чемпионате давно не претендует.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль33247275-3179
2. Арсенал341813363-2967
3. Манчестер Сити34187966-4361
4. Ноттингем Форест33186953-3960
5. Ньюкасл331851062-4459
6. Челси33169858-4057
7. Астон Вилла34169954-4957
8. Борнмут3313101052-4049
9. Фулхэм331391148-4548
10. Брайтон331212953-5348
11. Брентфорд331371356-5046
12. Кристал Пэлас3411121143-4745
13. Эвертон338141134-4038
14. Манчестер Юнайтед331081538-4638
15. Вулверхэмптон331151748-6138
16. Тоттенхэм331141861-5137
17. Вест Хэм33991537-5536
18. Ипсвич33492033-7121
19. Лестер33462327-7318
20. Саутгемптон33252624-7811

Прогноз на матч

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Редкий для финишной прямой сезона случай, когда даже не одной, а сразу двум командам уже ничего особенно не нужно. «Ливерпулю» уже ничто не помешает стать чемпионом страны. Точно так же как «Тоттенхэму» ничего не поможет подняться даже в зону УЕФА. Идеальный момент, чтобы раскрепоститься и сыграть для зрителя, ярко и результативно.

 «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» - это почти всегда весело. Вы только полюбуйтесь на эти счета - 4:0, 3:6, 4:2, 4:3. Бывают, конечно, и тривиальные 1:0, как в недавней кубковой встрече, но гораздо чаще команды выдают результативные матчи. Ждем от них голов и в ближайший уикенд, причем от обеих.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Английский футбол три года назад ушел с российского телевидения и пока не вернулся.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ливерпуль»:  Мортон, Гомес (оба - травмы)

«Тоттенхэм»: Дрэгушин (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»:

Позиция«Ливерпуль»«Тоттенхэм»

Позиция

Вратарь62. Келлехер31. Кински

Вратарь

Защитник26. Робертсон23. Порро

Защитник

Защитник4. ван Дейк14. Грей

Защитник

Защитник5. Конате17. Ромеро

Защитник

Защитник21. Цимикас24. Спенс

Полузащитник

Полузащитник 17. Джонс30. Бентанкур

Полузащитник

Полузащитник 3. Эндо10. Мэддисон

Полузащитник 

Полузащитник19. Эллиотт8. Биссума

Полузащитник

Нападающий11. Салах47. Мур

Нападающий

Нападающий7. Диас11. Тель

Нападающий

Нападающий20. Жома7. Мин

Нападающий

Главный тренерАрне СлотАнгелос Постекоглу

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии FONBET видим широкий разброс котировок. Коэффициент на гостей в семь с половиной раз превышает предложение на П1. Победу «Тоттенхэма» можно взять за 9.50,, тогда как «Ливерпуля» - за 1.25. При ничьей букмекер умножит номинал пари на 6.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»?

Коэффициент 9.00 установлен на счета 2:0 и 3:0. Аналитики находят их наиболее реальными в воскресенье.

Где бесплатно смотреть матч  «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»?

Чемпионат Англии в РФ не транслируется. Следить за матчами можно при помощи текстовых и графических трансляций.

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