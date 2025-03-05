Локомотив - Ахмат, 7 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В предпраздничную пятницу, 7 марта, в чемпионате России по футболу пройдет два матча. В столичном районе Черкизово «Локомотив» сыграет с грозненским «Ахматом». Продолжит ли команда Ташуева подъем из опасной зоны? Рестарт сезона для аутсайдера сложился обнадеживающе.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Локомотив» (Москва)
07.03.2025, Пт
20:15 МСК
«Ахмат» (Грозный)
|П1 - 1.57
Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|24
|8
|7
|70-26
|«Ахмат»
|7
|8
|24
|26-70
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2025
|«Динамо» Махачкала
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|18.02.2025
|«Локомотив»
2:2
«Урал»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Локомотив»
5:0
«Урал»
Товарищеский матч
|15.02.2024
|«Локомотив»
6:1
«Динамо» Самарканд
Товарищеский матч
|15.02.2025
|«Динамо» Москва
2:0
«Локомотив»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Ахмат»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|23.02.2025
|«Ахмат»
1:0
«Балтика»
Товарищеский матч
|22.02.2025
|«Ахмат»
2:0
«Согдиана»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|«Ахмат»
0:1
«Актобе»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|«Динамо» Махачкала
0:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
По итогам 19-го тура «Локо» остался на пятом месте в таблице, тогда как «Ахмат» вышел из зоны вылета.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|19
|12
|4
|3
|37-12
|40
|2. Спартак
|19
|12
|4
|3
|38-14
|40
|3. Краснодар
|19
|11
|7
|1
|35-13
|40
|4. Динамо Москва
|19
|10
|6
|3
|38-21
|36
|5. Локомотив
|19
|11
|3
|5
|34-27
|36
|6. ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|28-14
|32
|7. Ростов
|19
|7
|6
|6
|30-29
|27
|8. Рубин
|19
|7
|5
|7
|26-28
|26
|9. Акрон
|19
|6
|4
|9
|23-36
|22
|10. Крылья Советов
|19
|5
|4
|10
|20-30
|19
|11. Пари НН
|19
|5
|4
|10
|17-35
|19
|12. Химки
|19
|4
|7
|8
|23-35
|19
|13. Динамо Махачкала
|19
|3
|9
|7
|12-18
|18
|14. Ахмат
|19
|3
|7
|9
|18-33
|16
|15. Факел
|19
|2
|8
|9
|11-26
|14
|16. Оренбург
|19
|1
|5
|13
|16-35
|8
Команды по-разному вошли в сезон после долгой зимней паузы. «Локомотив» только в концовке матча ушел от поражения на тяжелом поле в Каспийске. «Ахмат» проявил характер даже в большей степени: не только отыгрался против «Рубина», но и вырвал победу. Героем вечера в чеченской столице стал тунисский защитник Надер Гандри, который с пенальти сравнял счет, а с игры забил победный гол.
Сергей Ташуев не из тех тренеров, кто будет «парковать автобус» у своих ворот, даже на выезде. А первая победа в году должна добавить грозненцам азарта. Нет никаких сомнений, что в столице они постараются показать себя в наилучшем свете. Хозяевам же поры бы и прервать четырехматчевую безвыигрышную серию. Игра должна получиться темпераментной, боевой и, скорее всего, результативной. Возьмем здесь комбо: обе забьют + «Локо» не проиграет.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
«Ахмат»: Садулаев (дисквалификация), Швец (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|22. Лантратов
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|77. Самошников
|95. Адамов
|Защитник
|Защитник
|5. Ньямси
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|23. Монтес
|75. Гандри
|Защитник
|Защитник
|24. Ненахов
|3. Гогличидзе
|Защитник
|Защитник
|6. Баринов
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|47. Уткин
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Батраков
|11. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Пиняев
|14. Талал
|Полузащитник
|Нападающий
|71. Тикнизян
|77. Мелкадзе
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Воробьев
|20. Самородов
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Сергей Ташуев
|Главный тренер
Эксперты FONBET оценили вероятность победы москвичей коэффициентом 1.57. Поставить на ничью предлагается за 4.40. Успех гостей котируется за 5.30.
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В линии FONBET на точный счет самый низкий коэффициент - 8.50 - установлен на результативную ничью 1:1 и победу красно-зеленых со счетом 2:0.
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Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «РЖД Арена» или на официальном сайте столичного клуба. Нижний ценовой порог - 300 рублей. Для входа на стадион нужно будет предъявить стюарду Fan ID.
Партнерский проект