Локомотив - Ахмат, 7 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Команды по-разному вошли в сезон после долгой зимней паузы. «Локомотив» только в концовке матча ушел от поражения на тяжелом поле в Каспийске. «Ахмат» проявил характер даже в большей степени: не только отыгрался против «Рубина», но и вырвал победу. Героем вечера в чеченской столице стал тунисский защитник Надер Гандри, который с пенальти сравнял счет, а с игры забил победный гол.

Сергей Ташуев не из тех тренеров, кто будет «парковать автобус» у своих ворот, даже на выезде. А первая победа в году должна добавить грозненцам азарта. Нет никаких сомнений, что в столице они постараются показать себя в наилучшем свете. Хозяевам же поры бы и прервать четырехматчевую безвыигрышную серию. Игра должна получиться темпераментной, боевой и, скорее всего, результативной. Возьмем здесь комбо: обе забьют + «Локо» не проиграет.