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5 марта 12:34ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Локомотив - Ахмат, 7 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Открытие сезона в Черкизово
Валентин Васильев

В предпраздничную пятницу, 7 марта, в чемпионате России по футболу пройдет два матча. В столичном районе Черкизово «Локомотив» сыграет с грозненским «Ахматом». Продолжит ли команда Ташуева подъем из опасной зоны? Рестарт сезона для аутсайдера сложился обнадеживающе. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва) 

07.03.2025, Пт

20:15 МСК

«Ахмат» (Грозный) 

П1 - 1.57

Х - 4.40

П2 - 5.30

Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»248770-26
«Ахмат»782426-70

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2025«Динамо» Махачкала

1:1

«Локомотив»

РПЛ

18.02.2025«Локомотив»

2:2

«Урал»

Товарищеский матч

18.02.2025«Локомотив»

5:0

«Урал»

Товарищеский матч

15.02.2024«Локомотив»

6:1

«Динамо» Самарканд

Товарищеский матч

15.02.2025«Динамо» Москва

2:0

«Локомотив»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Ахмат»

2:1

«Рубин»

РПЛ

23.02.2025«Ахмат»

1:0

«Балтика»

Товарищеский матч

22.02.2025«Ахмат»

2:0

«Согдиана»

Товарищеский матч

17.02.2025«Ахмат»

0:1

«Актобе»

Товарищеский матч

17.02.2025«Динамо» Махачкала

0:1

«Ахмат»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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По итогам 19-го тура «Локо» остался на пятом месте в таблице, тогда как «Ахмат» вышел из зоны вылета.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит19124337-1240
2. Спартак19124338-1440
3. Краснодар19117135-1340
4. Динамо Москва19106338-2136
5. Локомотив19113534-2736
6. ЦСКА1995528-1432
7. Ростов1976630-2927
8. Рубин1975726-2826
9. Акрон1964923-3622
10. Крылья Советов19541020-3019
11. Пари НН19541017-3519
12. Химки1947823-3519
13. Динамо Махачкала1939712-1818
14. Ахмат1937918-3316
15. Факел1928911-2614
16. Оренбург19151316-358

Прогноз на матч

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Команды по-разному вошли в сезон после долгой зимней паузы. «Локомотив» только в концовке матча ушел от поражения на тяжелом поле в Каспийске. «Ахмат» проявил характер даже в большей степени: не только отыгрался против «Рубина», но и вырвал победу. Героем вечера в чеченской столице стал тунисский защитник Надер Гандри, который с пенальти сравнял счет, а с игры забил победный гол.

Сергей Ташуев не из тех тренеров, кто будет «парковать автобус» у своих ворот, даже на выезде. А первая победа в году должна добавить грозненцам азарта. Нет никаких сомнений, что в столице они постараются показать себя в наилучшем свете. Хозяевам же поры бы и прервать четырехматчевую безвыигрышную серию.  Игра должна получиться темпераментной, боевой и, скорее всего, результативной. Возьмем здесь комбо: обе забьют + «Локо» не проиграет. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Москве покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Локомотив»: нет

«Ахмат»: Садулаев (дисквалификация), Швец (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Ахмат»:

Позиция«Локомотив»«Ахмат»Позиция
Вратарь22. Лантратов88. ШелияВратарь
Защитник77. Самошников95. Адамов Защитник
Защитник5. Ньямси4. ИбишевЗащитник
Защитник23. Монтес75. ГандриЗащитник
Защитник24. Ненахов3. ГогличидзеЗащитник
Защитник6. Баринов14. ТалалПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас47. УткинПолузащитник 
Полузащитник83. Батраков11. СилваПолузащитник
Полузащитник9. Пиняев14. ТалалПолузащитник
Нападающий71. Тикнизян77. МелкадзеПолузащитник
Нападающий10. Воробьев20. СамородовНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовСергей ТашуевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценили вероятность победы москвичей  коэффициентом 1.57. Поставить на ничью предлагается за 4.40. Успех гостей котируется за 5.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Локомотив» - «Ахмат»?

В линии FONBET на точный счет самый низкий коэффициент - 8.50 - установлен на результативную ничью 1:1 и победу красно-зеленых со счетом 2:0. 

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» - «Ахмат»?

Легальный доступ к видеотрансляциям чемпионата России предоставляет зарегистрированным пользователям беттинговый партнер РПЛ.

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Ахмат»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «РЖД Арена» или на официальном сайте столичного клуба. Нижний ценовой порог - 300 рублей. Для входа на стадион нужно будет предъявить стюарду Fan ID.

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