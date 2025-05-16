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15 мая 3:38ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Локомотив — ЦСКА, 19 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Последнее дерби сезона! Николич против бывших, Батраков против Кисляка
Валентин Васильев

Предпоследний тур российской Премьер-лиги в этом сезоне закроет столичное дерби. Не самое ожесточенное и принципиальное из существующих, но тоже по-своему любопытное. Интерес к игре в Черкизово подогревает противостояние игроков-открытий в отечественном футболе - Алексея Батракова и Матвея Кисляка. Мы же рассмотрим встречу «Локомотива» и ЦСКА на предмет интересных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

19.05.2025, Пн

20:30 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 2.80

Х - 3.60

П2 - 2.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»493467164-242
ЦСКА673449242-164

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Факел»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

03.05.2025«Локомотив»

1:1

«Оренбург»

РПЛ

30.04.2025«Локомотив»

0:2

«Ростов»

Кубок России

26.04.2025«Ростов»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

19.04.2025«Локомотив»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.05.2025ЦСКА

2:0, пен. 4:3

«Зенит»

Кубок России

10.05.2025ЦСКА

1:0

«Краснодар»

РПЛ

04.05.2025«Ахмат»

1:1

ЦСКА

РПЛ

30.04.2025«Зенит»

2:0

ЦСКА

Кубок России

26.04.2025«Спартак»

1:2

ЦСКА

РПЛ

Последние пять игр «Локомотива» и ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.08.2024ЦСКА

0:1

«Локомотив»

РПЛ

13.04.2024«Локомотив»

3:3

ЦСКА

РПЛ

05.08.2023ЦСКА

4:1

«Локомотив»

РПЛ

23.04.2023ЦСКА

1:1

«Локомотив»

РПЛ

29.10.2022«Локомотив»

0:1

ЦСКА

РПЛ

Место в таблице

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За два тура до финиша «Локо» занимает шестую позицию в таблице, ЦСКА - третью.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар28187354-2261
2. Зенит28186454-1860
3. ЦСКА28167543-1955
4. Динамо28158559-3153
5. Спартак28156749-2551
6. Локомотив28147745-3849
7. Рубин281261036-4042
8. Ростов281081040-4138
9. Акрон281051337-4935
10. Крылья Советов28861435-4830
11. Динамо Махачкала28691325-3327
12. Химки285111232-4926
13. Пари НН28751626-5126
14. Ахмат284121226-4424
15. Оренбург28471725-5019
16. Факел282101612-4016

Прогноз на матч

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«Локомотив» еще сохраняет математические шансы на финиш в тройке призеров, но они настолько мизерные, что и рассматривать их не стоит. По большому счету команда Галактионова доигрывает сезон. Но это не значит, что она халатно отнесется к«» заключительному дерби чемпионата. Скорее наоборот! Во-первых, железнодорожники постараются хотя бы напоследок согреть сердца своим поклонникам яркой игрой. А во-вторых, их профессиональное честолюбие не могут не трогать разговоры о лучшей команде весны. Именно так сейчас называют ЦСКА. По крайней мере по результатам армейцам в 2025 году нет равных в стране.

Красно-синие свой главный бой на неделе уже выиграли - в сумасшедшем по драматизму противоборстве отыграли питерские «минус 2» и в серии пенальти вырвали у «Зенита» путевку в Суперфинал Кубка России. Возможно, в понедельник Марко Николич даст отдохнуть своим лидерам. В любом случае армейцы набрали отличный ход и точно не имеют никакого желания сбиваться с этого победного ритма. Очевидно, что они попытаются выиграть все оставшиеся матчи сезона - не столько даже ради таблицы, сколько ради себя и своих поклонников.

Не забудем и про фактор Николича. Для него встреча с бывшим клубом по умолчанию принципиальна, вне любых турнирных контекстов. И, конечно, он не забыл поражение от «Локо» в первом круге. 

Так что игра на Большой Черкизовской обещает быть бодрой и результативной. Учитывая превосходную форму гостей, выберем для прогноза комбо: ЦСКА не проиграет и обе забьют. В PARI такая связка в прематче идет за 2.25.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Посмотреть дерби «Локомотив» - ЦСКА можно на «Матч Премьер» и по подписке в некоторых онлайн-кинотеатрах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Sports.ruТекстовая-
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Составы команд

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Потери

«Локомотив»: Самошников (травма)

ЦСКА: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - ЦСКА:

Позиция«Локомотив»ЦСКАПозиция
Вратарь22. Лантратов35. АкинфеевВратарь
Защитник24. Ненахов22. ГаичЗащитник
Защитник59. Погостнов4. РошаЗащитник
Защитник23. Монтес78. ДивеевЗащитник
Защитник3. Фассон3. КруговойЗащитник
Полузащитник6. Баринов31. КислякПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник83. Батраков15. ПьяничПолузащитник
Нападающий9. Пиняев21. ФайзуллаевПолузащитник
Нападающий71. Тикнизян20. ГуарирапаНападающий
Нападающий10. Воробьев20. КойтаНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовМарко НиколичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила близкие коэффициенты на победу обоих клубов: 2.80 на хозяев и 2.40 - на гостей. Ничья котируется за 3.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Локомотив» - ЦСКА?

Коэффициент 7.00 на 1:1 подсказывает, что результативная ничья в дерби - наиболее вероятный исход.

Где бесплатно смотреть матч «Локомотив» - ЦСКА?

Winline как официальный спонсор РПЛ имеет право транслировать игры чемпионата России на своей платформе.

Где купить билеты на матч «Локомотив» - ЦСКА

Купить билеты на матч на официальном сайте «Локомотива». Минимальная стоимость составляет 800 рублей.

С кем еще играть «Локомотиву» и ЦСКА

«Локо» закроет сезон выездным матчем с «Акроном». У ЦСКА после дерби останется две игры - против «Пари НН» в чемпионате и Суперфинал Кубка.  

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Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных