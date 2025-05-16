Локомотив — ЦСКА, 19 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Предпоследний тур российской Премьер-лиги в этом сезоне закроет столичное дерби. Не самое ожесточенное и принципиальное из существующих, но тоже по-своему любопытное. Интерес к игре в Черкизово подогревает противостояние игроков-открытий в отечественном футболе - Алексея Батракова и Матвея Кисляка. Мы же рассмотрим встречу «Локомотива» и ЦСКА на предмет интересных вариантов для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|49
|34
|67
|164-242
|ЦСКА
|67
|34
|49
|242-164
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Факел»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|03.05.2025
|«Локомотив»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|30.04.2025
|«Локомотив»
0:2
«Ростов»
Кубок России
|26.04.2025
|«Ростов»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|19.04.2025
|«Локомотив»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.05.2025
|ЦСКА
2:0, пен. 4:3
«Зенит»
Кубок России
|10.05.2025
|ЦСКА
1:0
«Краснодар»
РПЛ
|04.05.2025
|«Ахмат»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|30.04.2025
|«Зенит»
2:0
ЦСКА
Кубок России
|26.04.2025
|«Спартак»
1:2
ЦСКА
РПЛ
Последние пять игр «Локомотива» и ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.08.2024
|ЦСКА
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|13.04.2024
|«Локомотив»
3:3
ЦСКА
РПЛ
|05.08.2023
|ЦСКА
4:1
«Локомотив»
РПЛ
|23.04.2023
|ЦСКА
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|29.10.2022
|«Локомотив»
0:1
ЦСКА
РПЛ
За два тура до финиша «Локо» занимает шестую позицию в таблице, ЦСКА - третью.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|28
|18
|7
|3
|54-22
|61
|2. Зенит
|28
|18
|6
|4
|54-18
|60
|3. ЦСКА
|28
|16
|7
|5
|43-19
|55
|4. Динамо
|28
|15
|8
|5
|59-31
|53
|5. Спартак
|28
|15
|6
|7
|49-25
|51
|6. Локомотив
|28
|14
|7
|7
|45-38
|49
|7. Рубин
|28
|12
|6
|10
|36-40
|42
|8. Ростов
|28
|10
|8
|10
|40-41
|38
|9. Акрон
|28
|10
|5
|13
|37-49
|35
|10. Крылья Советов
|28
|8
|6
|14
|35-48
|30
|11. Динамо Махачкала
|28
|6
|9
|13
|25-33
|27
|12. Химки
|28
|5
|11
|12
|32-49
|26
|13. Пари НН
|28
|7
|5
|16
|26-51
|26
|14. Ахмат
|28
|4
|12
|12
|26-44
|24
|15. Оренбург
|28
|4
|7
|17
|25-50
|19
|16. Факел
|28
|2
|10
|16
|12-40
|16
«Локомотив» еще сохраняет математические шансы на финиш в тройке призеров, но они настолько мизерные, что и рассматривать их не стоит. По большому счету команда Галактионова доигрывает сезон. Но это не значит, что она халатно отнесется к«» заключительному дерби чемпионата. Скорее наоборот! Во-первых, железнодорожники постараются хотя бы напоследок согреть сердца своим поклонникам яркой игрой. А во-вторых, их профессиональное честолюбие не могут не трогать разговоры о лучшей команде весны. Именно так сейчас называют ЦСКА. По крайней мере по результатам армейцам в 2025 году нет равных в стране.
Красно-синие свой главный бой на неделе уже выиграли - в сумасшедшем по драматизму противоборстве отыграли питерские «минус 2» и в серии пенальти вырвали у «Зенита» путевку в Суперфинал Кубка России. Возможно, в понедельник Марко Николич даст отдохнуть своим лидерам. В любом случае армейцы набрали отличный ход и точно не имеют никакого желания сбиваться с этого победного ритма. Очевидно, что они попытаются выиграть все оставшиеся матчи сезона - не столько даже ради таблицы, сколько ради себя и своих поклонников.
Не забудем и про фактор Николича. Для него встреча с бывшим клубом по умолчанию принципиальна, вне любых турнирных контекстов. И, конечно, он не забыл поражение от «Локо» в первом круге.
Так что игра на Большой Черкизовской обещает быть бодрой и результативной. Учитывая превосходную форму гостей, выберем для прогноза комбо: ЦСКА не проиграет и обе забьют. В PARI такая связка в прематче идет за 2.25.
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Посмотреть дерби «Локомотив» - ЦСКА можно на «Матч Премьер» и по подписке в некоторых онлайн-кинотеатрах.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
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Потери
«Локомотив»: Самошников (травма)
ЦСКА: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - ЦСКА:
|Позиция
|«Локомотив»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|22. Лантратов
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|24. Ненахов
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|59. Погостнов
|4. Роша
|Защитник
|Защитник
|23. Монтес
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|3. Фассон
|3. Круговой
|Защитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Батраков
|15. Пьянич
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Пиняев
|21. Файзуллаев
|Полузащитник
|Нападающий
|71. Тикнизян
|20. Гуарирапа
|Нападающий
|Нападающий
|10. Воробьев
|20. Койта
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Марко Николич
|Главный тренер
БК PARI установила близкие коэффициенты на победу обоих клубов: 2.80 на хозяев и 2.40 - на гостей. Ничья котируется за 3.60.
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Коэффициент 7.00 на 1:1 подсказывает, что результативная ничья в дерби - наиболее вероятный исход.
Winline как официальный спонсор РПЛ имеет право транслировать игры чемпионата России на своей платформе.
Купить билеты на матч на официальном сайте «Локомотива». Минимальная стоимость составляет 800 рублей.
«Локо» закроет сезон выездным матчем с «Акроном». У ЦСКА после дерби останется две игры - против «Пари НН» в чемпионате и Суперфинал Кубка.
Партнерский проект