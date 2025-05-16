Локомотив — ЦСКА, 19 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Локомотив» еще сохраняет математические шансы на финиш в тройке призеров, но они настолько мизерные, что и рассматривать их не стоит. По большому счету команда Галактионова доигрывает сезон. Но это не значит, что она халатно отнесется к«» заключительному дерби чемпионата. Скорее наоборот! Во-первых, железнодорожники постараются хотя бы напоследок согреть сердца своим поклонникам яркой игрой. А во-вторых, их профессиональное честолюбие не могут не трогать разговоры о лучшей команде весны. Именно так сейчас называют ЦСКА. По крайней мере по результатам армейцам в 2025 году нет равных в стране.

Красно-синие свой главный бой на неделе уже выиграли - в сумасшедшем по драматизму противоборстве отыграли питерские «минус 2» и в серии пенальти вырвали у «Зенита» путевку в Суперфинал Кубка России. Возможно, в понедельник Марко Николич даст отдохнуть своим лидерам. В любом случае армейцы набрали отличный ход и точно не имеют никакого желания сбиваться с этого победного ритма. Очевидно, что они попытаются выиграть все оставшиеся матчи сезона - не столько даже ради таблицы, сколько ради себя и своих поклонников.

Не забудем и про фактор Николича. Для него встреча с бывшим клубом по умолчанию принципиальна, вне любых турнирных контекстов. И, конечно, он не забыл поражение от «Локо» в первом круге.

Так что игра на Большой Черкизовской обещает быть бодрой и результативной. Учитывая превосходную форму гостей, выберем для прогноза комбо: ЦСКА не проиграет и обе забьют. В PARI такая связка в прематче идет за 2.25.