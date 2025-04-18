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17 апреля 4:35ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Локомотив - Пари НН, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Галактионов и Гончаренко остро нуждаются в победе
Валентин Васильев

На субботу, 19 апреля, в столице запланирован один матч чемпионата России по футболу. На Большой Черкизовской сыграют «Локомотив» с «Пари НН». Дополнительной интриги встрече придают нижегородское прошлое Михаила Галактионова и неопределенность с будущим обоих главных тренеров. Что одному, что другому сейчас особенно важно победить. Кто преуспеет больше?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва) 

19.04.2025, Сб

17:00 МСК

«Пари Нижний Новгород»  

П1 - 1.50

Х - 4.50

П2 - 6.20

Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»71119-9
«Пари НН»1179-19

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.04.2025«Локомотив»

2:1

«Ахмат»

Кубок России

12.04.2025«Рубин»

1:0

«Локомотив»

РПЛ

05.04.2025«Локомотив»

1:1

«Зенит»

РПЛ

28.03.2025«Крылья Советов»

5:1

«Локомотив»

РПЛ

15.03.2025«Локомотив»

2:1

«Динамо» Москва

РПЛ

Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Пари НН»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

04.04.2025«Пари НН»

1:2

«Оренбург»

РПЛ

29.03.2025«Химки»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

16.03.2025«Рубин»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

07.03.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять игр «Локомотива» и «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.09.2024«Пари НН»

1:3

«Локомотив»

РПЛ

24.04.2024«Пари НН»

2:3

«Локомотив»

РПЛ

30.09.2023«Локомотив»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

01.04.2023«Пари НН»

0:4

«Локомотив»

РПЛ

27.11.2022«Локомотив»

3:1

«Пари НН»

РПЛ

Место в таблице

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К 24-му туру «Локо» подошел шестым в таблице, а «Пари НН» - 14-м. Исправлять турнирное положение нужно обеим командам.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар24157246-1752
2. Зенит24155449-1650
3. Спартак24145545-1947
4. ЦСКА24145538-1647
5. Динамо24127550-2843
6. Локомотив24125739-3641
7. Рубин24106831-3436
8. Ростов2496936-3833
9. Акрон24841229-4228
10. Динамо Махачкала2469922-2627
11. Крылья Советов24751229-3926
12. Химки24581128-4423
13. Ахмат24411922-3623
14. Пари НН24551419-4420
15. Факел24291311-3515
16. Оренбург24351621-4514

Прогноз на матч

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Обе команды весной, мягко говоря, не блещут. «Локомотив» в 2025 году набрал шесть очков в РПЛ, «Пари НН» - четыре. Это 13-й и 15-й результаты по лиге соответственно. Хуже выступает только «Факел». Неудивительно, что в СМИ заговорили о возможных отставках в клубах. Положение Виктора Гончаренко сейчас выглядит более шатким: близость зоны вылета не может не нервировать ни тренера с футболистами, ни руководство. Разумеется, от него ждут исправления ситуации. Но начать это делать с ближайшего тура ему будет чрезвычайно сложно. И причин тому несколько.

Во-первых, коллега Гончаренко Галактионов тоже не может быть абсолютно уверен в сохранении своей должности. После весеннего всплеска шестое место в таблице не радует никого причастного к клубу. Против гостей и статистика. Она у «Пари НН» просто кошмарная в паре: по одной победе и ничьей при сразу семи поражениях. Пять последних «личек» завершились в пользу железнодорожников. 

Но отступать нижегородцам некуда. Нужно рисковать, чтобы прервать черную серию. Так что голы в Черкизово должны быть, причем в ворота обеих команд. PARI предлагает поставить на этот вариант с коэффициентом 1.83.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Москве покажет канал «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Локомотив»: Баринов (дисквалификация)

«Пари НН»: Медведев, Эктов (оба - дисквалификации), Майга, Кокшаров, Тичич (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Пари НН»:

Позиция«Локомотив»«Пари НН»Позиция
Вратарь22. Лантратов1. ЛукьяновВратарь
Защитник77. Самошников2. АлександровЗащитник
Защитник5. Ньямси24. Гоцук Защитник
Защитник23. Монтес25. КаричЗащитник
Защитник24. Ненахов7. КарапузовПолузащитник
Защитник94. Тимофеев86. АгаповПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас22. КаккоевПолузащитник 
Полузащитник83. Батраков5. МарадишвилиПолузащитник
Полузащитник9. Пиняев78. КалинскийПолузащитник
Нападающий71. Тикнизян27. ГрулевНападающий
Нападающий10. Воробьев20. БосельиНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовВиктор ГончаренкоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 1.50. На ничью можно поставить за 4.50, а на успех гостей - за 6.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Локомотив» - «Пари НН»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - зафиксирован на победу москвичей со счетом 2:0. Занятно, что в девяти предыдущих встречах сторон такой счет встречался только раз, причем… в пользу нижегородцев!

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» - «Пари НН»?

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Пари НН»?

Билеты можно приобрести в кассах стадиона «РЖД Арена» или на официальном сайте клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей.

 «Пари НН» вылетит из РПЛ?

Вероятность печального для дружественного клуба исхода БК PARI оценила котировкой 7.00. По мнению аналитиков, у «Факела» с «Оренбургом» шансов напрямую выйти из РПЛ несоизмеримо больше. 

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