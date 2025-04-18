Локомотив - Пари НН, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды весной, мягко говоря, не блещут. «Локомотив» в 2025 году набрал шесть очков в РПЛ, «Пари НН» - четыре. Это 13-й и 15-й результаты по лиге соответственно. Хуже выступает только «Факел». Неудивительно, что в СМИ заговорили о возможных отставках в клубах. Положение Виктора Гончаренко сейчас выглядит более шатким: близость зоны вылета не может не нервировать ни тренера с футболистами, ни руководство. Разумеется, от него ждут исправления ситуации. Но начать это делать с ближайшего тура ему будет чрезвычайно сложно. И причин тому несколько.

Во-первых, коллега Гончаренко Галактионов тоже не может быть абсолютно уверен в сохранении своей должности. После весеннего всплеска шестое место в таблице не радует никого причастного к клубу. Против гостей и статистика. Она у «Пари НН» просто кошмарная в паре: по одной победе и ничьей при сразу семи поражениях. Пять последних «личек» завершились в пользу железнодорожников.

Но отступать нижегородцам некуда. Нужно рисковать, чтобы прервать черную серию. Так что голы в Черкизово должны быть, причем в ворота обеих команд. PARI предлагает поставить на этот вариант с коэффициентом 1.83.