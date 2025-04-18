Локомотив - Пари НН, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На субботу, 19 апреля, в столице запланирован один матч чемпионата России по футболу. На Большой Черкизовской сыграют «Локомотив» с «Пари НН». Дополнительной интриги встрече придают нижегородское прошлое Михаила Галактионова и неопределенность с будущим обоих главных тренеров. Что одному, что другому сейчас особенно важно победить. Кто преуспеет больше?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Локомотив» (Москва)
19.04.2025, Сб
17:00 МСК
«Пари Нижний Новгород»
|П1 - 1.50
Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|7
|1
|1
|19-9
|«Пари НН»
|1
|1
|7
|9-19
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.04.2025
|«Локомотив»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|12.04.2025
|«Рубин»
1:0
«Локомотив»
РПЛ
|05.04.2025
|«Локомотив»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|28.03.2025
|«Крылья Советов»
5:1
«Локомотив»
РПЛ
|15.03.2025
|«Локомотив»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|04.04.2025
|«Пари НН»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
|29.03.2025
|«Химки»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|16.03.2025
|«Рубин»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|07.03.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять игр «Локомотива» и «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.09.2024
|«Пари НН»
1:3
«Локомотив»
РПЛ
|24.04.2024
|«Пари НН»
2:3
«Локомотив»
РПЛ
|30.09.2023
|«Локомотив»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|01.04.2023
|«Пари НН»
0:4
«Локомотив»
РПЛ
|27.11.2022
|«Локомотив»
3:1
«Пари НН»
РПЛ
К 24-му туру «Локо» подошел шестым в таблице, а «Пари НН» - 14-м. Исправлять турнирное положение нужно обеим командам.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|2. Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|3. Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|4. ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|5. Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|6. Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|7. Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|8. Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|9. Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|10. Динамо Махачкала
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|11. Крылья Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|12. Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|13. Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|14. Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|15. Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|16. Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
Обе команды весной, мягко говоря, не блещут. «Локомотив» в 2025 году набрал шесть очков в РПЛ, «Пари НН» - четыре. Это 13-й и 15-й результаты по лиге соответственно. Хуже выступает только «Факел». Неудивительно, что в СМИ заговорили о возможных отставках в клубах. Положение Виктора Гончаренко сейчас выглядит более шатким: близость зоны вылета не может не нервировать ни тренера с футболистами, ни руководство. Разумеется, от него ждут исправления ситуации. Но начать это делать с ближайшего тура ему будет чрезвычайно сложно. И причин тому несколько.
Во-первых, коллега Гончаренко Галактионов тоже не может быть абсолютно уверен в сохранении своей должности. После весеннего всплеска шестое место в таблице не радует никого причастного к клубу. Против гостей и статистика. Она у «Пари НН» просто кошмарная в паре: по одной победе и ничьей при сразу семи поражениях. Пять последних «личек» завершились в пользу железнодорожников.
Но отступать нижегородцам некуда. Нужно рисковать, чтобы прервать черную серию. Так что голы в Черкизово должны быть, причем в ворота обеих команд. PARI предлагает поставить на этот вариант с коэффициентом 1.83.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Баринов (дисквалификация)
«Пари НН»: Медведев, Эктов (оба - дисквалификации), Майга, Кокшаров, Тичич (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|22. Лантратов
|1. Лукьянов
|Вратарь
|Защитник
|77. Самошников
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|5. Ньямси
|24. Гоцук
|Защитник
|Защитник
|23. Монтес
|25. Карич
|Защитник
|Защитник
|24. Ненахов
|7. Карапузов
|Полузащитник
|Защитник
|94. Тимофеев
|86. Агапов
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|22. Каккоев
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Батраков
|5. Марадишвили
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Пиняев
|78. Калинский
|Полузащитник
|Нападающий
|71. Тикнизян
|27. Грулев
|Нападающий
|Нападающий
|10. Воробьев
|20. Босельи
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Виктор Гончаренко
|Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 1.50. На ничью можно поставить за 4.50, а на успех гостей - за 6.20.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - зафиксирован на победу москвичей со счетом 2:0. Занятно, что в девяти предыдущих встречах сторон такой счет встречался только раз, причем… в пользу нижегородцев!
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Билеты можно приобрести в кассах стадиона «РЖД Арена» или на официальном сайте клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей.
Вероятность печального для дружественного клуба исхода БК PARI оценила котировкой 7.00. По мнению аналитиков, у «Факела» с «Оренбургом» шансов напрямую выйти из РПЛ несоизмеримо больше.
Партнерский проект