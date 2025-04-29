Локомотив - Ростов, 30 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Так часто, как в этом сезоне, «Локомотив» с «Ростовом» еще никогда не встречались. Предстоящее столкновение станет для них уже пятым за девять месяцев, а с учетом зимнего спарринга на сборах - вообще шестым! Удивительно, но южане в этом цикле не выиграли ни разу: трижды уступили в основное время и дважды сыграли вничью. При этом последняя встреча уже не имела для команд сколько-нибудь принципиального значения. В чемпионате медали ни одним, ни другим уже не светят. Поэтому Джонатан Альба и Михаил Галактионов прибегли к широкой ротации, запустив в игру футболистов, обделенных практикой.

В среду в Черкизово и стартовые расстановки, и градус борьбы на поле будут совсем другими. Здесь и сейчас это главный матч для соперников за две трети весны. И те, и другие постараются пробиться в финал, а затем и в суперфинал. Победа в Кубке моментально превратит в глазах болельщиков и начальства посредственный сезон в отличный. И тренеры, и футболисты это прекрасно понимают.

Повышенная турнирная ценность игры отразится на ее характере. Обе команды постараются свести риск ошибки к минимуму. Поэтому «низовой» сценарий здесь выглядит вполне реалистичным.