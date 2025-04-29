Локомотив - Ростов, 30 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе определятся финалисты Кубка России в турнирном кластере Путь регионов. В среду, 30 апреля, на Большой Черкизовской улице столицы сойдутся «Локомотив» и «Ростов». Рассмотрим их пятое за сезон противостояние сквозь призму букмекерских котировок и статистики.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, полуфинал
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|40
|22
|12
|120-66
|«Ростов»
|12
|22
|40
|66-120
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Ростов»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|19.04.2025
|«Локомотив»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|15.04.2025
|«Локомотив»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|12.04.2025
|«Рубин»
1:0
«Локомотив»
РПЛ
|05.04.2025
|«Локомотив»
1:1
«Зенит»
РПЛ
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Ростов»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|20.04.2025
|«Факел»
0:2
«Ростов»
РПЛ
|16.04.2025
|«Зенит»
2:0
«Ростов»
Кубок России
|12.04.2025
|«Ахмат»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|06.04.2025
|«Ростов»
0:3
«Спартак»
РПЛ
Последние пять игр «Локомотива» и «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Ростов»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|04.02.2025
|«Локомотив»
2:0
«Ростов»
Товарищеский матч
|23.10.2024
|«Ростов»
2:2, пен. 7:8
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|25.08.2024
|«Локомотив»
3:2
«Ростов»
РПЛ
|30.07.2024
|«Локомотив»
1:0
«Ростов»
FONBET Кубок России
1/2 финала Пути регионов
29.04.2025. 20:30. «Спартак» М – «Динамо» М
30.04.2025. 18:00. «Локомотив» М – «Ростов»
Финал Пути РПЛ
Первый матч
30.04.2025. 20:30. «Зенит» – ЦСКА
Ответный матч
14.05.2025. 19:00. ЦСКА – «Зенит»
Так часто, как в этом сезоне, «Локомотив» с «Ростовом» еще никогда не встречались. Предстоящее столкновение станет для них уже пятым за девять месяцев, а с учетом зимнего спарринга на сборах - вообще шестым! Удивительно, но южане в этом цикле не выиграли ни разу: трижды уступили в основное время и дважды сыграли вничью. При этом последняя встреча уже не имела для команд сколько-нибудь принципиального значения. В чемпионате медали ни одним, ни другим уже не светят. Поэтому Джонатан Альба и Михаил Галактионов прибегли к широкой ротации, запустив в игру футболистов, обделенных практикой.
В среду в Черкизово и стартовые расстановки, и градус борьбы на поле будут совсем другими. Здесь и сейчас это главный матч для соперников за две трети весны. И те, и другие постараются пробиться в финал, а затем и в суперфинал. Победа в Кубке моментально превратит в глазах болельщиков и начальства посредственный сезон в отличный. И тренеры, и футболисты это прекрасно понимают.
Повышенная турнирная ценность игры отразится на ее характере. Обе команды постараются свести риск ошибки к минимуму. Поэтому «низовой» сценарий здесь выглядит вполне реалистичным.
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В прямом эфире кубковую игру в Черкизово покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Фонбет»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Батраков (дисквалификация)
«Ростов»: Ятимов, Мохеби (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Ростов»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|22. Лантратов
|71. Одоевский
|Вратарь
|Защитник
|77. Самошников
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|3. Фассон
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|23. Монтес
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|24. Ненахов
|40. Вахания
|Защитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|89. Саравиа
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Раков
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Пиняев
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Нападающий
|71. Тикнизян
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Воробьев
|27. Комличенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Эксперты FONBET оценили вероятность успеха железнодорожников в основное время котировкой 2.10. На гостей она в полтора раза выше (3.50). В случае ничьей по итогам двух таймов контора букмекер умножит сумму ставки на 3.45.
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Аналитики букмекерских контор отдают предпочтение в паре железнодорожникам. За последние 10 официальных матчей ростовчане выиграли у москвичей только два, а в Черкизово не побеждают с 2021 года.
Прямую трансляцию игры проведет «Матч ТВ».
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «РЖД Арена» или онлайн - на официальном сайте «Локомотива». Стоимость билета начинается с 600 рублей. Fan ID в Кубке не требуется.
Это точно будет московский клуб - «Спартак» или «Динамо».
Партнерский проект