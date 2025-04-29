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28 апреля 12:52ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Локомотив - Ростов, 30 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Пятая встреча команд в сезоне - теперь точно последняя
Валентин Васильев

На этой неделе определятся финалисты Кубка России в турнирном кластере Путь регионов. В среду, 30 апреля, на Большой Черкизовской улице столицы сойдутся «Локомотив» и «Ростов». Рассмотрим их пятое за сезон противостояние сквозь призму букмекерских котировок и статистики. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

30.04.2025, Ср

18:00 МСК

«Ростов» 

П1 - 2.10

Х -  3.45

П2 - 3.50

Турнир:  FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, полуфинал

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи:  еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»402212120-66
«Ростов»12224066-120

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Ростов»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

19.04.2025«Локомотив»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

15.04.2025«Локомотив»

2:1

«Ахмат»

Кубок России

12.04.2025«Рубин»

1:0

«Локомотив»

РПЛ

05.04.2025«Локомотив»

1:1

«Зенит»

РПЛ

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Ростов»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

20.04.2025«Факел»

0:2

«Ростов»

РПЛ

16.04.2025«Зенит»

2:0

«Ростов»

Кубок России

12.04.2025«Ахмат»

2:1

«Ростов»

РПЛ

06.04.2025«Ростов»

0:3

«Спартак»

РПЛ

Последние пять игр «Локомотива» и «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Ростов»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

04.02.2025«Локомотив»

2:0

«Ростов»

Товарищеский матч

23.10.2024«Ростов»

2:2, пен. 7:8

«Локомотив»

FONBET Кубок России

25.08.2024«Локомотив»

3:2

«Ростов»

РПЛ

30.07.2024«Локомотив»

1:0

«Ростов»

FONBET Кубок России

Расписание игр

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1/2 финала Пути регионов  
29.04.2025.  20:30. «Спартак» М – «Динамо» М
30.04.2025.  18:00. «Локомотив» М – «Ростов» 

Финал Пути РПЛ
Первый матч
30.04.2025.  20:30. «Зенит» – ЦСКА

Ответный матч
14.05.2025.  19:00. ЦСКА – «Зенит» 

Прогноз на матч

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Так часто, как в этом сезоне, «Локомотив» с «Ростовом» еще никогда не встречались. Предстоящее столкновение станет для них уже пятым  за девять месяцев, а с учетом зимнего спарринга на сборах - вообще шестым! Удивительно, но южане в этом цикле не выиграли ни разу: трижды уступили в основное время и дважды сыграли вничью. При этом последняя встреча уже не имела для команд сколько-нибудь принципиального значения. В чемпионате медали ни одним, ни другим уже не светят. Поэтому Джонатан Альба и Михаил Галактионов прибегли к широкой ротации, запустив в игру футболистов, обделенных практикой. 

В среду в Черкизово и стартовые расстановки, и градус борьбы на поле будут совсем другими. Здесь и сейчас это главный матч для соперников за две трети весны. И те, и другие постараются пробиться в финал, а затем и в суперфинал. Победа в Кубке моментально превратит в глазах болельщиков и начальства посредственный сезон в отличный. И тренеры, и футболисты это прекрасно понимают.

Повышенная турнирная ценность игры отразится на ее характере. Обе команды постараются свести риск ошибки к минимуму. Поэтому «низовой» сценарий здесь выглядит вполне реалистичным.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире кубковую игру в Черкизово покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Локомотив»: Батраков (дисквалификация)

«Ростов»: Ятимов, Мохеби (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Ростов»:

Позиция«Локомотив»«Ростов»Позиция
Вратарь22. Лантратов71. ОдоевскийВратарь
Защитник77. Самошников87. ЛанговичЗащитник
Защитник3. Фассон3. СакоЗащитник
Защитник23. Монтес55. ОсипенкоЗащитник
Защитник24. Ненахов40. ВаханияЗащитник
Полузащитник6. Баринов89. СаравиаПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас18. КучаевПолузащитник 
Полузащитник27. Раков10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник9. Пиняев7. РоналдоПолузащитник
Нападающий71. Тикнизян19. БайрамянПолузащитник
Нападающий10. Воробьев27. КомличенкоНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценили вероятность успеха железнодорожников  в основное время котировкой 2.10. На гостей она в полтора раза выше (3.50). В случае ничьей по итогам двух таймов контора букмекер умножит сумму ставки на 3.45.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Локомотив» - «Ростов»?

Аналитики букмекерских контор отдают предпочтение в паре железнодорожникам. За последние 10 официальных матчей ростовчане выиграли у москвичей только два, а в Черкизово не побеждают с 2021 года.

Где бесплатно смотреть матч «Локомотив» - «Ростов»?

Прямую трансляцию игры проведет «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Ростов»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «РЖД Арена» или онлайн - на официальном сайте «Локомотива». Стоимость билета начинается с 600 рублей. Fan ID в Кубке не требуется.

С кем сыграет победитель матча «Локомотив» - «Ростов»?

Это точно будет московский клуб - «Спартак» или «Динамо».

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