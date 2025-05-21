Локомотив — Трактор, прогноз на 21 мая: ставки и коэффициенты на финал Кубка Гагарина

Понятно, что «Трактору» необходимо любыми способами вернуться в серию. Понятно, что «Локомотив» дополнительно окрылен возможностью забрать Кубок Гагарина на домашнем льду. Что получится из этих вводных в предстоящем матче, предсказать не так уж просто.

Скачущая результативность и обилие борьбы ожидаемо сопровождают эту серию, поэтому ставки на тоталы становятся всё более рискованными. При этом «Локомотив» базово сильнее и оправдывает статус фаворита. То есть для продолжения серии нужен не только отличный матч «Трактора», но и не лучший вечер ярославцев.

И в последнее верится с трудом, так как «Локомотив», набравший ход, уже, похоже, не остановить. Это можно отнести и к регулярному чемпионату, это продолжается в плей-офф. И как будто стоит признать, что игра в среду с высокой вероятностью станет последней в сезоне, но мы оставим окно для интриги и всё же выберем ставку на голы «Локомотива» — не менее трех. Вдруг «Трактор» сумеет ответить?