Локомотив — Трактор, прогноз на 21 мая: ставки и коэффициенты на финал Кубка Гагарина

Партнерский проект
В среду, 21 мая, пройдет пятый матч в рамках финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Ярославский «Локомотив» одержал три победы подряд и теперь может забрать титул на домашнем льду. Сумеет ли челябинский «Трактор» помешать этому и продлить противостояние?
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), финал
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)
Счет в серии: 3-1
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|34
|3
|19
|152-110
|«Трактор»
|19
|3
|34
|110-152
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.05.2025
|«Трактор»
1:3
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|17.05.2025
|«Трактор»
2:5
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|15.05.2025
|«Локомотив»
4:1
«Трактор»
Кубок Гагарина
|13.05.2025
|«Локомотив»
1:2
«Трактор»
Кубок Гагарина
|05.05.2025
|«Локомотив»
4:2
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Трактора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.05.2025
|«Трактор»
1:3
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|17.05.2025
|«Трактор»
2:5
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|15.05.2025
|«Локомотив»
4:1
«Трактор»
Кубок Гагарина
|13.05.2025
|«Локомотив»
1:2
«Трактор»
Кубок Гагарина
|06.05.2025
|«Трактор»
4:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
Понятно, что «Трактору» необходимо любыми способами вернуться в серию. Понятно, что «Локомотив» дополнительно окрылен возможностью забрать Кубок Гагарина на домашнем льду. Что получится из этих вводных в предстоящем матче, предсказать не так уж просто.
Скачущая результативность и обилие борьбы ожидаемо сопровождают эту серию, поэтому ставки на тоталы становятся всё более рискованными. При этом «Локомотив» базово сильнее и оправдывает статус фаворита. То есть для продолжения серии нужен не только отличный матч «Трактора», но и не лучший вечер ярославцев.
И в последнее верится с трудом, так как «Локомотив», набравший ход, уже, похоже, не остановить. Это можно отнести и к регулярному чемпионату, это продолжается в плей-офф. И как будто стоит признать, что игра в среду с высокой вероятностью станет последней в сезоне, но мы оставим окно для интриги и всё же выберем ставку на голы «Локомотива» — не менее трех. Вдруг «Трактор» сумеет ответить?
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Прямая видеотрансляция пятой встречи «Локомотив» — «Трактор» будет доступна на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
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|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Степан Никулин (травма)
«Трактор»: нет
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Трактора» и ничью можно с одинаковым коэффициентом 3,90, выигрыш «Локомотива» идет за 1,90.
Партнерский проект