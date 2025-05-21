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20 мая 7:39ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Локомотив — Трактор, прогноз на 21 мая: ставки и коэффициенты на финал Кубка Гагарина

Последняя игра сезона?
Александр Бокулёв

В среду, 21 мая, пройдет пятый матч в рамках финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Ярославский «Локомотив» одержал три победы подряд и теперь может забрать титул на домашнем льду. Сумеет ли челябинский «Трактор» помешать этому и продлить противостояние?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Ярославль)

21.05.2025, Ср

19:30 МСК

«Трактор» (Челябинск)

П1 - 1,90

Х - 3,90

П2 - 3,90

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), финал

Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)

Счет в серии: 3-1

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»34319152-110
«Трактор»19334110-152

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.05.2025«Трактор»

1:3

«Локомотив»

Кубок Гагарина

17.05.2025«Трактор»

2:5

«Локомотив»

Кубок Гагарина

15.05.2025«Локомотив»

4:1

«Трактор»

Кубок Гагарина

13.05.2025«Локомотив»

1:2

«Трактор»

Кубок Гагарина

05.05.2025«Локомотив»

4:2

«Салават Юлаев»

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Трактора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.05.2025«Трактор»

1:3

«Локомотив»

Кубок Гагарина

17.05.2025«Трактор»

2:5

«Локомотив»

Кубок Гагарина

15.05.2025«Локомотив»

4:1

«Трактор»

Кубок Гагарина

13.05.2025«Локомотив»

1:2

«Трактор»

Кубок Гагарина

06.05.2025«Трактор»

4:3

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

Прогноз на матч

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Понятно, что «Трактору» необходимо любыми способами вернуться в серию. Понятно, что «Локомотив» дополнительно окрылен возможностью забрать Кубок Гагарина на домашнем льду. Что получится из этих вводных в предстоящем матче, предсказать не так уж просто.

Скачущая результативность и обилие борьбы ожидаемо сопровождают эту серию, поэтому ставки на тоталы становятся всё более рискованными. При этом «Локомотив» базово сильнее и оправдывает статус фаворита. То есть для продолжения серии нужен не только отличный матч «Трактора», но и не лучший вечер ярославцев.

И в последнее верится с трудом, так как «Локомотив», набравший ход, уже, похоже, не остановить. Это можно отнести и к регулярному чемпионату, это продолжается в плей-офф. И как будто стоит признать, что игра в среду с высокой вероятностью станет последней в сезоне, но мы оставим окно для интриги и всё же выберем ставку на голы «Локомотива» — не менее трех. Вдруг «Трактор» сумеет ответить?

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямая видеотрансляция пятой встречи «Локомотив» — «Трактор» будет доступна на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Локомотив»: Степан Никулин (травма)

«Трактор»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Трактора» и ничью можно с одинаковым коэффициентом 3,90, выигрыш «Локомотива» идет за 1,90.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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