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13 сентября 13:27ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Локомотив — Оренбург, 17 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Малоизвестный испанский тренер пока не проигрывает в России!
Валентин Васильев

В своем первом после сентябрьского перерыва матче РПЛ “Локомотив” примет дома “Оренбург”. Потерпит ли малоизвестный испанский тренер первое поражение в России - главная интрига встречи. Рассмотрим ее в контексте статистики и букмекерских котировок.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

17.09.2023, Вс

19:00 МСК

«Оренбург» 

П1 - 1.80

Х - 3.90

П2 - 4.20

Турнир: чемпионат России по футболу, 8-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: Артур Фёдоров (главный арбитр), Андрей Гурбанов, Алексей Воронцов (ассистенты), Роман Сафьян (резервный), Павел Шадыханов (VAR), Дмитрий Мосякин (AVAR)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»71125-11
«Оренбург»11711-25

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.09.2023«Локомотив»

3:2

«Балтика»

РПЛ

30.08.2023«Ростов»

2:1

«Локомотив»

Кубок России

27.08.2023«Сочи»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

19.08.2023«Краснодар»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

12.08.2023«Локомотив»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.09.2023«Оренбург»

3:0

«Сочи»

РПЛ

29.08.2023«Факел»

0:1

«Оренбург»

Кубок России

25.08.2023«Оренбург»

1:1

ЦСКА

РПЛ

20.08.2023«Ахмат»

4:0

«Оренбург»

РПЛ

12.08.2023«Оренбург»

0:2

«Краснодар»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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По прошествии семи туров “Локомотив" расположился за пределами того сектора таблицы, который до международного бана России принято было называть зоной УЕФА. “Оренбург” выскочил из зоны вылета, но далеко от него пока не отошел: третье с конца место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар752011-217
2. Зенит742115-614
3. Крылья Советов742117-914
4. Динамо742115-1214
5. Урал74128-813
6. Локомотив733113-1112
7. ЦСКА732214-1011
8. Ахмат731310-810
9. Спартак731312-1210
10. Пари НН73135-610
11. Ростов72148-147
12. Сочи72058-116
13. Рубин71339-156
14. Оренбург71247-135
15. Факел71155-134
16. Балтика71066-133

Прогноз на матч

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“Оренбургу” традиционно тяжело даются матчи с “Локо”: всего два приемлемых исхода за девять матчей (ничья и победа). Но сейчас у команды есть основания для сдержанного оптимизма. После замены Иржи Ярошика на испанца Деограсию аутсайдер взбодрился, сгонял ничью в Кубке с ЦСКА и разнес “Сочи” в чемпионате (3:0). Так что легкой прогулки у железнодорожников не предвидится.

У москвичей есть проблемы в обороне. За семь туров нового чемпионата они только раз сыграли на ноль в обороне. А у “Оренбурга” в обойме хватает юрких, техничных латиноамериканцев. Проблемы хозяевам они точно доставят. Предположим, что хотя бы один гол гости да забьют. Но и пропустят, скорее всего, тоже.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Смотреть игру «Локомотив» - «Оренбург» можно будет на платном канале «Матч Премьер». Также встречу покажут некоторые букмекерские компании на своих ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Локомотив»: Магкеев (травма)

«Оренбург»: Малых, Сидоров, Муро (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Оренбург»:

Позиция«Локомотив»«Оренбург»Позиция
Вратарь22. Лантратов99. СысуевВратарь
Защитник24. Ненахов6. АдамовЗащитник
Защитник59. Погостнов15. ГойковичЗащитник
Защитник3. Фассон4. ХотулевЗащитник
Защитник71. Тикнизян25. ПеченинЗащитник
Полузащитник6. Баринов55. КапленкоПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас21. ФлорентинПолузащитник 
Полузащитник11. Миранчук23. ВераПолузащитник
Нападающий9. Пиняев17. КовалевПолузащитник
Нападающий7. Дзюба7. ГюрлюкНападающий
Нападающий15. Глушенков11. ОганесянНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовДавид ДеограсияГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты компании PARI оценили вероятность победы “Локомотива” коэффициентом 1.80. Котировки на успех приезжей команды установлены на отметке 4.20. Поставить на ничью можно за 3.90.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Локомотив» - «Оренбург»?

Котировки букмекеров и положение команд в таблице прямо указывают на фаворитский статус “Локо”.

Где бесплатно смотреть матч «Локомотив» - «Оренбург»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline). Также игру покажет канал «Матч Премьер».

Сыграет ли Артем Дзюба?

Медицинских или каких-то иных противопоказаний к выходу на поле самого статусного и обсуждаемого футболиста «Локомотива» нет.

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Оренбург»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «РЖД Арена» или онлайн - на официальном сайте «Локомотива». Стоимость билетов - от 400 до 12 000 рублей (льготные - от 300 до 1 500 ₽).

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.

UPD: результат

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«Оренбург» выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Башича (85 минута) и Воробьёва (90+4).

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