Локомотив — Оренбург, 17 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
В своем первом после сентябрьского перерыва матче РПЛ “Локомотив” примет дома “Оренбург”. Потерпит ли малоизвестный испанский тренер первое поражение в России - главная интрига встречи. Рассмотрим ее в контексте статистики и букмекерских котировок.
Турнир: чемпионат России по футболу, 8-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: Артур Фёдоров (главный арбитр), Андрей Гурбанов, Алексей Воронцов (ассистенты), Роман Сафьян (резервный), Павел Шадыханов (VAR), Дмитрий Мосякин (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|7
|1
|1
|25-11
|«Оренбург»
|1
|1
|7
|11-25
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.09.2023
|«Локомотив»
3:2
«Балтика»
РПЛ
|30.08.2023
|«Ростов»
2:1
«Локомотив»
Кубок России
|27.08.2023
|«Сочи»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|19.08.2023
|«Краснодар»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|12.08.2023
|«Локомотив»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.09.2023
|«Оренбург»
3:0
«Сочи»
РПЛ
|29.08.2023
|«Факел»
0:1
«Оренбург»
Кубок России
|25.08.2023
|«Оренбург»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|20.08.2023
|«Ахмат»
4:0
«Оренбург»
РПЛ
|12.08.2023
|«Оренбург»
0:2
«Краснодар»
РПЛ
По прошествии семи туров “Локомотив" расположился за пределами того сектора таблицы, который до международного бана России принято было называть зоной УЕФА. “Оренбург” выскочил из зоны вылета, но далеко от него пока не отошел: третье с конца место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|2. Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|3. Крылья Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|4. Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|5. Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|6. Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|7. ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|8. Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|9. Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|10. Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|11. Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|12. Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|13. Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|14. Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|15. Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|16. Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
“Оренбургу” традиционно тяжело даются матчи с “Локо”: всего два приемлемых исхода за девять матчей (ничья и победа). Но сейчас у команды есть основания для сдержанного оптимизма. После замены Иржи Ярошика на испанца Деограсию аутсайдер взбодрился, сгонял ничью в Кубке с ЦСКА и разнес “Сочи” в чемпионате (3:0). Так что легкой прогулки у железнодорожников не предвидится.
У москвичей есть проблемы в обороне. За семь туров нового чемпионата они только раз сыграли на ноль в обороне. А у “Оренбурга” в обойме хватает юрких, техничных латиноамериканцев. Проблемы хозяевам они точно доставят. Предположим, что хотя бы один гол гости да забьют. Но и пропустят, скорее всего, тоже.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Мелбет»
|До 15 тысяч рублей
|100% бонус на первый депозит
|PARI
|До миллиона рублей
|Конкурс, акция
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Смотреть игру «Локомотив» - «Оренбург» можно будет на платном канале «Матч Премьер». Также встречу покажут некоторые букмекерские компании на своих ресурсах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|По подписке (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Локомотив»: Магкеев (травма)
«Оренбург»: Малых, Сидоров, Муро (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|22. Лантратов
|99. Сысуев
|Вратарь
|Защитник
|24. Ненахов
|6. Адамов
|Защитник
|Защитник
|59. Погостнов
|15. Гойкович
|Защитник
|Защитник
|3. Фассон
|4. Хотулев
|Защитник
|Защитник
|71. Тикнизян
|25. Печенин
|Защитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|55. Капленко
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|21. Флорентин
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Миранчук
|23. Вера
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Пиняев
|17. Ковалев
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Дзюба
|7. Гюрлюк
|Нападающий
|Нападающий
|15. Глушенков
|11. Оганесян
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Давид Деограсия
|Главный тренер
Эксперты компании PARI оценили вероятность победы “Локомотива” коэффициентом 1.80. Котировки на успех приезжей команды установлены на отметке 4.20. Поставить на ничью можно за 3.90.
Котировки букмекеров и положение команд в таблице прямо указывают на фаворитский статус “Локо”.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline). Также игру покажет канал «Матч Премьер».
Медицинских или каких-то иных противопоказаний к выходу на поле самого статусного и обсуждаемого футболиста «Локомотива» нет.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «РЖД Арена» или онлайн - на официальном сайте «Локомотива». Стоимость билетов - от 400 до 12 000 рублей (льготные - от 300 до 1 500 ₽).
Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.
«Оренбург» выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Башича (85 минута) и Воробьёва (90+4).