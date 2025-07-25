Локомотив — Оренбург, 17 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

“Оренбургу” традиционно тяжело даются матчи с “Локо”: всего два приемлемых исхода за девять матчей (ничья и победа). Но сейчас у команды есть основания для сдержанного оптимизма. После замены Иржи Ярошика на испанца Деограсию аутсайдер взбодрился, сгонял ничью в Кубке с ЦСКА и разнес “Сочи” в чемпионате (3:0). Так что легкой прогулки у железнодорожников не предвидится.

У москвичей есть проблемы в обороне. За семь туров нового чемпионата они только раз сыграли на ноль в обороне. А у “Оренбурга” в обойме хватает юрких, техничных латиноамериканцев. Проблемы хозяевам они точно доставят. Предположим, что хотя бы один гол гости да забьют. Но и пропустят, скорее всего, тоже.