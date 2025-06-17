Лос-Анджелес — Эсперанс, 21 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Клубы из Северной Америки не являются фаворитами турнира, но дома, как известно, и стены помогают. У «Лос-Анджелеса» еще сохраняются шансы на выход из группы, хотя для этого необходимо будет совершить маленький спортивный подвиг. Для начала - обыграть соперников из Туниса. И лишь затем прикидывать свои шансы против «Фламенго» в последнем туре. Но все это еще отдаленные перспективы. На повестке дня стоит победа над «Эсперанс».

Эксперты не дут большого количества голов, но предпочтение отдают хозяевам. Не станем с ними спорить. Наш выбор - победа «Лос-Анджелеса» с любым счетом.