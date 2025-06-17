Лос-Анджелес — Эсперанс, 21 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Оба соперника уступили в первом туре группового этапа и теперь лишь победитель встречи в Нэшвилле сохранит математические шансы пройти в следующую стадию. В параллельном матче за первую строчку в турнирной таблице квартета D поспорят «Челси» и «Фламенго». Разбираемся в предматчевых раскладах, присматриваясь к привлекательным коэффициентам в линиях букмекеров.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа D, 2-й тур
Стадион: «ГЕОДИС Парк» (Нэшвилл, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
Последние пять игр «Лос-Анджелеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.06.2025
|«Челси»
2:0
«Лос-Анджелес»
Клубный ЧМ-2025
|09.06.2025
|«Лос-Анджелес»
3:1
«Спортинг Канзас-Сити»
МЛС
|25.05.2025
|«Монреаль»
2:2
«Лос-Анджелес»
МЛС
|19.05.2025
|«Лос-Анджелес Гэлакси»
2:2
«Лос-Анджелес»
МЛС
|15.05.2025
|«Лос-Анджелес»
4:0
«Сиэтл Саундерс»
МЛС
Последние пять игр «Эсперанса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2025
|«Фламенго»
2:0
«Эсперанс»
Клубный ЧМ-2025
|01.06.2025
|«Эсперанс»
1:0
«Стад Тунизьен»
Кубок Туниса
|25.05.2025
|«Бен-Кардан»
0:3
«Эсперанс»
Кубок Туниса
|18.05.2025
|«Эсперанс»
3:1
«Зарзиш»
Кубок Туниса
|15.05.2024
|«Эсперанс»
0:0
«Монастир»
Чемпионат Туниса
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Челси
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2. Фламенго
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3. Эсперанс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|4. Лос-Анджелес
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Клубы из Северной Америки не являются фаворитами турнира, но дома, как известно, и стены помогают. У «Лос-Анджелеса» еще сохраняются шансы на выход из группы, хотя для этого необходимо будет совершить маленький спортивный подвиг. Для начала - обыграть соперников из Туниса. И лишь затем прикидывать свои шансы против «Фламенго» в последнем туре. Но все это еще отдаленные перспективы. На повестке дня стоит победа над «Эсперанс».
Эксперты не дут большого количества голов, но предпочтение отдают хозяевам. Не станем с ними спорить. Наш выбор - победа «Лос-Анджелеса» с любым счетом.
Потери
«Лос-Анджелес»: нет потерь
«Эсперанс»: нет потерь
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лос-Анджелес» - «Эсперанс»:
|Позиция
|«Лос-Анджелес»
|«Эсперанс»
|Позиция
|Вратарь
|1. Льорис
|32. Бен Саид
|Вратарь
|Защитник
|14. Паленсия
|2. Бен Али
|Защитник
|Защитник
|4. Сегура
|5. Мерия
|Защитник
|Защитник
|5. Марлон
|15. Тугай
|Защитник
|Защитник
|24. Холлингсхед
|20. Бен Хамид
|Защитник
|Полузащитник
|23. Амайя
|38. Гуеничи
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Игор
|14. Огбелу
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Дельгадо
|11. Белайли
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Тильман
|36. Джибели
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Жиру
|9. Родригес
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Буанга
|10. Сосе
|Нападающий
|Главный тренер
|Стивен Черундоло
|Махер Канзари
|Главный тренер
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|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Winline предлагает поставить на хозяев поля с коэффициентом 1.87. Вероятность победы тунисцев котируется за 4.80. Заключить пари на ничью можно за 3.35.
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В линии на точный счет самый скромный кэф присвоен двум вариантам - ничьей 1:1 и победе «Лос-Анджелеса» с минимальным счетом 1:0. Успешная ставка на такие исходы будет рассчитана по коэффициенту 5.40.
Тотал больше 2.5 идет в линии букмекера за 2.21, а это намек на то, что даже пара забитых соперниками на двоих мячей станет приличным результатом.
Аналитики предлагают кэф 2.02 за то, что хотя бы по одному голу забьют обе команды. Противоположный вариант предложен за 1.77.