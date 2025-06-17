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17 июня 15:08ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Лос-Анджелес — Эсперанс, 21 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Битва аутсайдеров квартета
Руслан Ипполитов

Оба соперника уступили в первом туре группового этапа и теперь лишь победитель встречи в Нэшвилле сохранит математические шансы пройти в следующую стадию. В параллельном матче за первую строчку в турнирной таблице квартета D поспорят «Челси» и «Фламенго». Разбираемся в предматчевых раскладах, присматриваясь к привлекательным коэффициентам в линиях букмекеров.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Лос-Анджелес» (США)

21.06.2025, Сб

01:00 МСК

«Эсперанс» (Тунис)
 

П1 - 1.87

Х - 3.35

П2 - 4.80

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа D, 2-й тур

Стадион: «ГЕОДИС Парк» (Нэшвилл, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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Последние пять игр «Лос-Анджелеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.06.2025«Челси»

2:0

«Лос-Анджелес»

Клубный ЧМ-2025

09.06.2025«Лос-Анджелес»

3:1

«Спортинг Канзас-Сити»

МЛС

25.05.2025«Монреаль»

2:2

«Лос-Анджелес»

МЛС

19.05.2025«Лос-Анджелес Гэлакси»

2:2

«Лос-Анджелес»

МЛС

15.05.2025«Лос-Анджелес»

4:0

«Сиэтл Саундерс»

МЛС

Последние пять игр «Эсперанса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2025«Фламенго»

2:0

«Эсперанс»

Клубный ЧМ-2025

01.06.2025«Эсперанс»

1:0

«Стад Тунизьен»

Кубок Туниса

25.05.2025«Бен-Кардан»

0:3

«Эсперанс»

Кубок Туниса

18.05.2025«Эсперанс»

3:1

«Зарзиш»

Кубок Туниса

15.05.2024«Эсперанс»

0:0

«Монастир»

Чемпионат Туниса

Турнирная таблица

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Группа А

КомандаИВНПМО
1. Челси11002-03
2. Фламенго11002-03
3. Эсперанс10010-20
4. Лос-Анджелес10010-20

Прогноз на матч

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Клубы из Северной Америки не являются фаворитами турнира, но дома, как известно, и стены помогают. У «Лос-Анджелеса» еще сохраняются шансы на выход из группы, хотя для этого необходимо будет совершить маленький спортивный подвиг. Для начала - обыграть соперников из Туниса. И лишь затем прикидывать свои шансы против  «Фламенго» в последнем туре. Но все это еще отдаленные перспективы. На повестке дня стоит победа над  «Эсперанс».

Эксперты не дут большого количества голов, но предпочтение отдают хозяевам. Не станем с ними спорить. Наш выбор - победа  «Лос-Анджелеса» с любым счетом.

Составы команд

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Потери

«Лос-Анджелес»: нет потерь

«Эсперанс»: нет потерь

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лос-Анджелес» - «Эсперанс»:

Позиция«Лос-Анджелес»«Эсперанс»Позиция
Вратарь1. Льорис32. Бен СаидВратарь
Защитник14. Паленсия2. Бен АлиЗащитник
Защитник4. Сегура5. МерияЗащитник
Защитник5. Марлон15. ТугайЗащитник
Защитник24. Холлингсхед20. Бен ХамидЗащитник
Полузащитник 23. Амайя38. ГуеничиПолузащитник 
Полузащитник 6. Игор14. ОгбелуПолузащитник 
Полузащитник8. Дельгадо11. БелайлиПолузащитник
Полузащитник11. Тильман36. ДжибелиПолузащитник
Нападающий9. Жиру9. РодригесПолузащитник 
Нападающий99. Буанга10. СосеНападающий
Главный тренерСтивен ЧерундолоМахер КанзариГлавный тренер

Бонусы на матч

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Трансляции

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На платформе Okko трансляции клубного ЧМ доступны в прямом эфире и в записи.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Winline предлагает поставить на хозяев поля с коэффициентом 1.87. Вероятность победы тунисцев котируется за 4.80. Заключить пари на ничью можно за 3.35.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Лос-Анджелес» - «Эсперанс»?

В линии на точный счет самый скромный кэф присвоен двум вариантам - ничьей 1:1 и победе «Лос-Анджелеса» с минимальным счетом 1:0. Успешная ставка на такие исходы будет рассчитана по коэффициенту 5.40.

Будет ли много голов в матче «Лос-Анджелес» - «Эсперанс»?

Тотал больше 2.5 идет в линии букмекера за 2.21, а это намек на то, что даже пара забитых соперниками на двоих мячей станет приличным результатом.

Смогут ли отличиться обе команды?

Аналитики предлагают кэф 2.02 за то, что хотя бы по одному голу забьют обе команды. Противоположный вариант предложен за 1.77. 

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