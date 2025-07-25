Хасан Магомедшарипов — Петр Недзельский, 23 сентября: прогноз на турнир Bellator, трансляция и полный кард

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В субботу, 23 сентября, на турнире Bellator 299 в ирландском Дублине Хасан Магомедшарипов проведет поединок в рамках полулегкого веса (до 65,8 кг) с поляком Петром Недзельским. Сумеет ли россиянин остаться непобежденным?
Магомедшарипов
Недзельский
Россия
Страна
Польша
22
Возраст
32
8
Бои
23
8 (3 / 3 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (5 / 6 / 6)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (0 / 1 / 5)
180
Рост (см)
176
180
Размах рук (см)
183
Уроженец Махачкалы, младший брат бывшего бойца UFC Забита Магомедшарипова. В профессиональных MMA выступает с 2019 года. После пяти побед в российских организациях перешел в Bellator, где дебютировал в 2021-м. В американской лиге выиграл все три боя. В последнем поединке в феврале одолел Рафаэля Хадсона техническим нокаутом в первом раунде.
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В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2010 года. Бился во многих европейских лигах, стал чемпионом Babilon MMA в легком весе, после чего в 2022-м перешел в Bellator. В американском промоушене дебютировал с победы, но затем потерпел два подряд поражения. В последнем бою в мае уступил Иву Ланду единогласным решением судей.
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Недзельский - довольно крепкий и опытный боец, однако его потолок очевиден. Потенциал Магомедшарипова гораздо выше, тем более что россиянин моложе, свежее и лучше оснащен технически. Непобежденный проспект способен доминировать над соперником на всех этажах, и главная интрига заключается, пожалуй, в том, сможет ли поляк избежать досрочного поражения.
Выход на коротком уведомлении заставляет сомневаться в кондициях Недзельского, поэтому предположим, что до решения судей он всё же не выстоит. Да и линии на этот бой у российских букмекеров скромны, так что без риска не обойтись.
Наша ставка выиграла. Магомедшарипов одержал победу удушающим приемом во втором раунде.
Турнир Bellator 299 стартует на «3Arena» в Дублине (Ирландия) в субботу, 23 сентября, в 18:00 по московскому времени. Бой Магомедшарипов - Недзельский стоит ожидать не ранее 21:00 мск. Основной кард начнется в 23:00 мск.
Легальных прямых трансляций турниров Bellator в России не проводится.