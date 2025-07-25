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21 сентября 9:16ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваBellator

Хасан Магомедшарипов — Петр Недзельский, 23 сентября: прогноз на турнир Bellator, трансляция и полный кард

Поляк выходит на коротком уведомлении
Александр Бокулёв
Источник: Bellator MMA
Источник: Bellator MMA

В субботу, 23 сентября, на турнире Bellator 299 в ирландском Дублине Хасан Магомедшарипов проведет поединок в рамках полулегкого веса (до 65,8 кг) с поляком Петром Недзельским. Сумеет ли россиянин остаться непобежденным?

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Статистика

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Магомедшарипов

 

Недзельский

Россия

Страна

Польша

22

Возраст

32

8

Бои

23

8 (3 / 3 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (5 / 6 / 6)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (0 / 1 / 5)

180

Рост (см)

176

180

Размах рук (см)

183

Хасан Магомедшарипов

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Уроженец Махачкалы, младший брат бывшего бойца UFC Забита Магомедшарипова. В профессиональных MMA выступает с 2019 года. После пяти побед в российских организациях перешел в Bellator, где дебютировал в 2021-м. В американской лиге выиграл все три боя. В последнем поединке в феврале одолел Рафаэля Хадсона техническим нокаутом в первом раунде.

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Петр Недзельский

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В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2010 года. Бился во многих европейских лигах, стал чемпионом Babilon MMA в легком весе, после чего в 2022-м перешел в Bellator. В американском промоушене дебютировал с победы, но затем потерпел два подряд поражения. В последнем бою в мае уступил Иву Ланду единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа МагомедшариповаПобеда НедзельскогоТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,106,951,602,20

Прогноз на бой

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Недзельский - довольно крепкий и опытный боец, однако его потолок очевиден. Потенциал Магомедшарипова гораздо выше, тем более что россиянин моложе, свежее и лучше оснащен технически. Непобежденный проспект способен доминировать над соперником на всех этажах, и главная интрига заключается, пожалуй, в том, сможет ли поляк избежать досрочного поражения.

Выход на коротком уведомлении заставляет сомневаться в кондициях Недзельского, поэтому предположим, что до решения судей он всё же не выстоит. Да и линии на этот бой у российских букмекеров скромны, так что без риска не обойтись.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Магомедшарипов одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

Полный кард, где смотреть бой Магомедшарипов - Недзельский

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Турнир Bellator 299 стартует на «3Arena» в Дублине (Ирландия) в субботу, 23 сентября, в 18:00 по московскому времени. Бой Магомедшарипов - Недзельский стоит ожидать не ранее 21:00 мск. Основной кард начнется в 23:00 мск.

Легальных прямых трансляций турниров Bellator в России не проводится.

Основной кард

  • Джонни Эблин (США) - Фабиан Эдвардс (Великобритания). Средний вес. Титульный бой;
  • Аарон Пико (США) - Педру Карвалью (Португалия). Полулегкий вес;
  • Шинейд Кавана (Ирландия) - Сара Коллинз (Австралия). Женский полулегкий вес;
  • Мадс Бёрнелл (Дания) - Даниэль Вайхель (Германия). Полулегкий вес;
  • Саба Хомаси (США) - Леван Чохели (Грузия). Полусредний вес;

Прелимы

  • Питер Куилли (Ирландия) - Даниэле Микели (Италия). Полусредний вес;
  • Мансур Барнауи (Франция) - Джей Джей Уилсон (Новая Зеландия). Легкий вес;
  • Грегори Бабен (Франция) - Чарли Уорд (Ирландия). Средний вес;
  • Киран Кларк (Ирландия) - Пржемыслав Горны (Польша). Легчайший вес;
  • Лука Поклит (Молдова) - Роман Фаральдо (США). Средний вес;
  • Хасан Магомедшарипов (Россия) - Петр Недзельский (Польша). Полулегкий вес;
  • Дарра Келли (Ирландия) - Джелле Зигерс (Нидерланды). Полулегкий вес;
  • Брайан Мур (Ирландия) - Отто Родригес (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Дави Галлон (Франция) - Аттила Коркмаж (Германия). Легкий вес;
  • Асаэль Аджудж (Франция) - Ибрагим Аль-Факих Хассан (Великобритания). Полулегкий вес;
  • Кенни Моконоана (Ирландия) - Джон О'Коннор (Уэльс). Полулегкий вес;
  • Люк Трейнер (Великобритания) - Лауринас Урбонавичюс (Литва). Полутяжелый вес;
  • Николо Солли (Италия) - Роман Дебьен (Франция). Полусредний вес;
  • Сергей Билостенный (Россия) - Касим Арас (Германия). Тяжелый вес;
  • Марк Ивен (Шотландия) - Ноа Гуньон (Франция). Легкий вес;
  • Кьяра Пенко (Италия) - Маккензи Стиллер (США). Женский минимальный вес.

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