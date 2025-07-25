Хасан Магомедшарипов — Петр Недзельский, 23 сентября: прогноз на турнир Bellator, трансляция и полный кард

Недзельский - довольно крепкий и опытный боец, однако его потолок очевиден. Потенциал Магомедшарипова гораздо выше, тем более что россиянин моложе, свежее и лучше оснащен технически. Непобежденный проспект способен доминировать над соперником на всех этажах, и главная интрига заключается, пожалуй, в том, сможет ли поляк избежать досрочного поражения.

Выход на коротком уведомлении заставляет сомневаться в кондициях Недзельского, поэтому предположим, что до решения судей он всё же не выстоит. Да и линии на этот бой у российских букмекеров скромны, так что без риска не обойтись.