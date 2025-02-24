Манчестер Юнайтед - Ипсвич, 26 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Насыщенную игровую среду в английской Премьер-лиге откроет встреча в Манчестере. «Юнайтед» на своем поле принимает «Ипсвич». Прямо сейчас это соседи по турнирной таблице, как бы прискорбно это ни звучало по отношению к славному бренду «МЮ».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Юнайтед»
26.02.2025, Сб
22:30 МСК
«Ипсвич»
|П1 - 1.54
Турнир: английская Премьер-лига, 27-й тур
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Юнайтед»
|29
|10
|19
|92-67
|«Ипсвич»
|19
|10
|29
|67-92
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Эвертон»
2:2
«МЮ»
АПЛ
|16.02.2025
|«Тоттенхэм»
1:0
«МЮ»
АПЛ
|07.02.2025
|«МЮ»
2:1
«Лестер»
Кубок Англии
|02.02.2025
|«МЮ»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|30.01.2025
|«Стяуа»
0:2
«МЮ»
Лига Европы
Последние пять матчей «Ипсвича»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Ипсвич»
1:4
«Тоттенхэм»
АПЛ
|15.02.2025
|«Астон Вилла»
1:1
«Ипсвич»
АПЛ
|08.02.2025
|«Ковентри»
1:4
«Ипсвич»
Кубок Англии
|01.02.2025
|«Ипсвич»
1:2
«Саутгемптон»
АПЛ
|25.01.2025
|«Ливерпуль»
4:1
«Ипсвич»
АПЛ
Перед очной встречей команды разделяют в таблице 13 очков и три позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|27
|19
|7
|1
|64-26
|64
|2. Арсенал
|26
|15
|8
|3
|51-23
|53
|3. Ноттингем Форест
|26
|14
|5
|7
|44-33
|47
|4. Манчестер Сити
|26
|13
|5
|8
|52-37
|44
|5. Ньюкасл
|26
|13
|5
|8
|46-36
|44
|6. Борнмут
|26
|12
|7
|7
|44-30
|43
|7. Челси
|26
|12
|7
|7
|48-36
|43
|8. Астон Вилла
|27
|11
|9
|7
|39-41
|42
|9. Брайтон
|26
|10
|10
|6
|42-38
|40
|10. Фулхэм
|26
|10
|9
|7
|38-35
|39
|11. Брентфорд
|26
|11
|4
|11
|47-42
|37
|12. Тоттенхэм
|26
|10
|3
|13
|53-38
|33
|13. Кристал Пэлас
|26
|8
|9
|9
|31-32
|33
|14. Эвертон
|26
|7
|10
|9
|29-33
|31
|15. Манчестер Юнайтед
|26
|8
|6
|12
|30-37
|30
|16. Вест Хэм
|26
|8
|6
|12
|30-47
|30
|17. Вулверхэмптон
|26
|6
|4
|16
|36-54
|22
|18. Ипсвич
|26
|3
|8
|15
|24-54
|17
|19. Лестер
|26
|4
|5
|17
|25-59
|17
|20. Саутгемптон
|26
|2
|3
|21
|19-61
|9
«Манчестер Юнайтед» продолжает потряхивать. Команда никак не выдаст хотя бы две победы подряд. В феврале «дьяволы» дважды уступили и по разу выиграли и сыграли вничью. Хотя за последнюю «мировую» манкунианцы заслужили аплодисменты. Камбэк в Ливерпуле против «Эвертона» (с 0:2 ушли на 2:2) напомнил о тех славных временах, когда соперники «МЮ» жутко боялись последних минут. Возможно, этот матч вдохновит ребят Рубена Аморима на подъем по турнирным ступеням. Видеть самый титулованный клуб АПЛ (13 чемпионств) на 15-м месте в таблице крайне непривычно.
«Ипсвич» ведет ожесточенную борьбу за выживание. Получается не очень. За семь туров 2025 года аутсайдер не выиграл ни разу, набрав всего два очка из 21 возможного. Кажется, это идеальный «клиент» даже для такого, нестабильного «Манчестера». Единственный позитив в игре «Ипсвича» заключается в том, что, даже уступая, команда свой гол в каждой игре находит. Ставка на «обе забьют» сыграла в пяти последних матчах «синих». Если доедет и на «Олд Траффорд», «Мелбет» умножит номинал пари на 1.71.
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Потери
«Манчестер Юнайтед»: Диалло, Мартинес, Шоу, Эванс, Маунт, Алтай, Коллье, Майно (все - травмы)
«Ипсвич»: Энсисо, Уолтон, Огбене, Барнс (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»:
|Позиция
|«МЮ»
|«Ипсвич»
|Позиция
|Вратарь
|24. Онана
|31. Палмер
|Вратарь
|Защитник
|4. Де Лигт
|40. Туанзебе
|Защитник
|Защитник
|5. Магуайр
|26. О'Ши
|Защитник
|Защитник
|15. Йоро
|24. Гривз
|Защитник
|Защитник
|20. Дало
|22. Таунсенд
|Защитник
|Полузащитник
|3. Мазрауи
|18. Джонсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Угарте
|12. Каюсте
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандеш
|8. Филлипс
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Гарначо
|20. Хатчинсон
|Нападающий
|Полузащитник
|11. Зиркзее
|27. Хирст
|Нападающий
|Нападающий
|9. Хойлунд
|19. Делап
|Нападающий
|Главный тренер
|Рубен Аморим
|Киран Маккенна
|Главный тренер
«Мелбет» присвоила победе хозяев в прематче коэффициент 1.54, что означает примерно 65% вероятности. На аутсайдера коэффициент более чем в три раза выше - 5.75. В случае раздела очков на «Траффорде» букмекер умножит номинал ставки на 4.7.
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