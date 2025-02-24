Манчестер Юнайтед - Ипсвич, 26 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Манчестер Юнайтед» продолжает потряхивать. Команда никак не выдаст хотя бы две победы подряд. В феврале «дьяволы» дважды уступили и по разу выиграли и сыграли вничью. Хотя за последнюю «мировую» манкунианцы заслужили аплодисменты. Камбэк в Ливерпуле против «Эвертона» (с 0:2 ушли на 2:2) напомнил о тех славных временах, когда соперники «МЮ» жутко боялись последних минут. Возможно, этот матч вдохновит ребят Рубена Аморима на подъем по турнирным ступеням. Видеть самый титулованный клуб АПЛ (13 чемпионств) на 15-м месте в таблице крайне непривычно.

«Ипсвич» ведет ожесточенную борьбу за выживание. Получается не очень. За семь туров 2025 года аутсайдер не выиграл ни разу, набрав всего два очка из 21 возможного. Кажется, это идеальный «клиент» даже для такого, нестабильного «Манчестера». Единственный позитив в игре «Ипсвича» заключается в том, что, даже уступая, команда свой гол в каждой игре находит. Ставка на «обе забьют» сыграла в пяти последних матчах «синих». Если доедет и на «Олд Траффорд», «Мелбет» умножит номинал пари на 1.71.