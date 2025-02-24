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24 февраля 16:42ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Юнайтед - Ипсвич, 26 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Самый успешный клуб АПЛ - рядом с зоной вылета!
Валентин Васильев

Насыщенную игровую среду в английской Премьер-лиге откроет встреча в Манчестере. «Юнайтед» на своем поле принимает «Ипсвич». Прямо сейчас это соседи по турнирной таблице, как бы прискорбно это ни звучало по отношению к славному бренду «МЮ».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед» 

26.02.2025, Сб

22:30 МСК

«Ипсвич»

П1 - 1.54

Х - 4.70

П2 - 5.75

Турнир: английская Премьер-лига, 27-й тур

Стадион: «Олд Траффорд»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Юнайтед»29101992-67
«Ипсвич»19102967-92

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Эвертон»

2:2

«МЮ»

АПЛ

16.02.2025«Тоттенхэм»

1:0

«МЮ»

АПЛ

07.02.2025«МЮ»

2:1

«Лестер»

Кубок Англии

02.02.2025«МЮ»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

30.01.2025«Стяуа»

0:2

«МЮ»

Лига Европы

Последние пять матчей «Ипсвича»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Ипсвич»

1:4

«Тоттенхэм»

АПЛ

15.02.2025«Астон Вилла»

1:1

«Ипсвич»

АПЛ

08.02.2025«Ковентри»

1:4

«Ипсвич»

Кубок Англии

01.02.2025«Ипсвич»

1:2

«Саутгемптон»

АПЛ

25.01.2025«Ливерпуль»

4:1

«Ипсвич»

АПЛ

Место в таблице

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Перед очной встречей команды разделяют  в таблице 13 очков и три позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль27197164-2664
2. Арсенал26158351-2353
3. Ноттингем Форест26145744-3347
4. Манчестер Сити26135852-3744
5. Ньюкасл26135846-3644
6. Борнмут26127744-3043
7. Челси26127748-3643
8. Астон Вилла27119739-4142
9. Брайтон261010642-3840
10. Фулхэм26109738-3539
11. Брентфорд261141147-4237
12. Тоттенхэм261031353-3833
13. Кристал Пэлас2689931-3233
14. Эвертон26710929-3331
15. Манчестер Юнайтед26861230-3730
16. Вест Хэм26861230-4730
17. Вулверхэмптон26641636-5422
18. Ипсвич26381524-5417
19. Лестер26451725-5917
20. Саутгемптон26232119-619

Прогноз на матч

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«Манчестер Юнайтед» продолжает потряхивать. Команда никак не выдаст хотя бы две победы подряд. В феврале «дьяволы» дважды уступили и по разу выиграли и сыграли вничью. Хотя за последнюю «мировую» манкунианцы заслужили аплодисменты. Камбэк в Ливерпуле против «Эвертона» (с 0:2 ушли на 2:2) напомнил о тех славных временах, когда соперники «МЮ» жутко боялись последних минут. Возможно, этот матч вдохновит ребят Рубена Аморима на подъем по турнирным ступеням. Видеть самый титулованный клуб АПЛ (13 чемпионств) на 15-м месте в таблице крайне непривычно. 

«Ипсвич» ведет ожесточенную борьбу за выживание. Получается не очень. За семь туров 2025 года аутсайдер не выиграл ни разу, набрав всего два очка из 21 возможного. Кажется, это идеальный «клиент» даже для такого, нестабильного «Манчестера». Единственный позитив в игре «Ипсвича» заключается в том, что, даже уступая, команда свой гол в каждой игре находит. Ставка на «обе забьют» сыграла в пяти последних матчах «синих». Если доедет и на «Олд Траффорд», «Мелбет» умножит номинал пари на 1.71.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Мелбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическая-
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Составы команд

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Потери

«Манчестер Юнайтед»:  Диалло, Мартинес, Шоу, Эванс, Маунт, Алтай, Коллье, Майно (все - травмы)

«Ипсвич»: Энсисо, Уолтон, Огбене, Барнс (все - травмы)


Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»:

Позиция«МЮ»«Ипсвич»Позиция
Вратарь24. Онана31. ПалмерВратарь
Защитник4. Де Лигт40. ТуанзебеЗащитник
Защитник5. Магуайр26. О'ШиЗащитник
Защитник15. Йоро24. ГривзЗащитник
Защитник20. Дало22. ТаунсендЗащитник
Полузащитник 3. Мазрауи18. ДжонсонПолузащитник
Полузащитник 25. Угарте12. КаюстеПолузащитник 
Полузащитник8. Фернандеш8. ФиллипсПолузащитник
Полузащитник17. Гарначо20. ХатчинсонНападающий
Полузащитник11. Зиркзее27. ХирстНападающий
Нападающий9. Хойлунд19. ДелапНападающий
Главный тренерРубен АморимКиран МаккеннаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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«Мелбет» присвоила победе хозяев в прематче коэффициент 1.54, что означает примерно 65% вероятности. На аутсайдера коэффициент более чем в три раза выше - 5.75. В случае раздела очков на «Траффорде» букмекер умножит номинал ставки на 4.7.

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