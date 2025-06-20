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19 июня 12:03ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Манчестер Сити - Аль-Айн, 23 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Экс-тренер «Краснодара» - против Гвардиолы!
Валентин Васильев

В ночь с воскресенья на понедельник на клубном чемпионате мира по футболу завершится второй тур. Закроет его встреча в Атланте. Один из главных фаворитов Кубка, «Манчестер Сити», проверит на прочность «Аль-Айн» из ОАЭ. Легкие три очка для команды Гвардиолы?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» (Англия)

23.06.2025, Пн

04:00 МСК

«Аль-Айн» (Эль-Айн, ОАЭ)

П1 - 1.06

Х - 14.00

П2 - 30.00

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа G, 2-й тур

Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум», Атланта (США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять матчей «Ман Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.06.2025«Манчестер Сити»

2:0

«Видад»

Клубный чемпионат мира

25.05.2025«Фулхэм»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

20.05.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Борнмут»

АПЛ

17.05.2025«Кристал Пэлас»

1:0

«Манчестер Сити»

Кубок Англии. Финал

10.05.2025«Саутгемптон»

0:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

Последние пять игр «Аль-Айна»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.06.2025«Аль-Айн» 

0:5

«Ювентус» 

Клубный чемпионат мира

23.05.2025«Аль-Наср» 

0:2

«Аль-Айн» 

Чемпионат ОАЭ

19.05.2025«Аль-Айн» 

0:0

«Аджман» 

Чемпионат ОАЭ

12.05.2025«Шарджа» 

0:3

«Аль-Айн» 

Чемпионат ОАЭ

04.05.2025«Аль-Айн» 

1:1

«Аль-Джазира» 

Чемпионат ОАЭ

Турнирное положение 

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Группа G

КомандаИВНПМО
1. Ювентус11005-03
2. Манчестер Сити11002-03
3. Видад10010-20
4. Аль-Айн10010-50

Прогноз на матч

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Календарь группы G как будто специально сверстан таким образом, чтобы два европейских топа как следует разогнались к очной встрече. И в первом туре ни один из них не испытал трудностей. «Манчестер Сити» в экспериментальном составе обеспечил себе комфортный счет в противостоянии с представителем Марокко. Холанд, Родри, Гюндоган вышли на поле уже при преимуществе своего клуба в два мяча. «Ювентус» же забил «Аль-Айну» в два с половиной раза больше мячей. Наверняка оба гранда держат в уме возможное равенство очков на финише групповой стадии, а в этом случае преимущество получит обладатель лучшей разницы мячей. 

Вторая команда этой группы с высокой степенью вероятности попадет в 1/8 финала на «Реал», а столь ранней встречи с мадридцами ни англичанам, ни итальянцам, конечно, не хотелось бы. Следовательно, «Манчестер Сити» постарается забить команде Владимира Ивича как можно больше. Наш выбор в этой паре - минимум три гола авторства «горожан».

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции из США предлагают спортивные порталы. Легальные видеотрансляции КЧМ - на Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«МС»: Ковачич (травма)

«Аль-Айн»: нет 

Коэффициенты букмекеров

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Такого гигантского разброса в коэффициентах между П1 и П2 на групповой стадии КЧМ еще не было. Победа британцев котируется в FONBET за 1.06, а их соперника - за 30.00! Даже ничья сулит беттору огромный, 14-кратный относительно суммы пари, выигрыш.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Манчестер Сити» -  «Аль-Айн»?

При пари на точный счет самый низкий коэффициент предложен за победу англичан со счетом 3:0. Удачная ставка на такой исход будет рассчитана по коэффициенту 5.00.

Будет ли играть Холанд?

В первом туре лучший бомбардир «Сити» получил от тренера полчаса игрового времени. Возможно, против  «Аль-Айна» он выйдет с первых минут - делать разницу забитых-пропущенных.

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Кто выиграет клубный чемпионат мира?

«Манчестер Сити» - второй фаворит турнира после «ПСЖ». Поставить на его триумф в FONBET сейчас предлагается по коэффициенту 5.50. Суммарный успех победителя Лиги чемпионов котируется за 3.50.

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