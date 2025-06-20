Манчестер Сити - Аль-Айн, 23 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Календарь группы G как будто специально сверстан таким образом, чтобы два европейских топа как следует разогнались к очной встрече. И в первом туре ни один из них не испытал трудностей. «Манчестер Сити» в экспериментальном составе обеспечил себе комфортный счет в противостоянии с представителем Марокко. Холанд, Родри, Гюндоган вышли на поле уже при преимуществе своего клуба в два мяча. «Ювентус» же забил «Аль-Айну» в два с половиной раза больше мячей. Наверняка оба гранда держат в уме возможное равенство очков на финише групповой стадии, а в этом случае преимущество получит обладатель лучшей разницы мячей.

Вторая команда этой группы с высокой степенью вероятности попадет в 1/8 финала на «Реал», а столь ранней встречи с мадридцами ни англичанам, ни итальянцам, конечно, не хотелось бы. Следовательно, «Манчестер Сити» постарается забить команде Владимира Ивича как можно больше. Наш выбор в этой паре - минимум три гола авторства «горожан».