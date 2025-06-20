Манчестер Сити - Аль-Айн, 23 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В ночь с воскресенья на понедельник на клубном чемпионате мира по футболу завершится второй тур. Закроет его встреча в Атланте. Один из главных фаворитов Кубка, «Манчестер Сити», проверит на прочность «Аль-Айн» из ОАЭ. Легкие три очка для команды Гвардиолы?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити» (Англия)
23.06.2025, Пн
04:00 МСК
«Аль-Айн» (Эль-Айн, ОАЭ)
|П1 - 1.06
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа G, 2-й тур
Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум», Атланта (США)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять матчей «Ман Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.06.2025
|«Манчестер Сити»
2:0
«Видад»
Клубный чемпионат мира
|25.05.2025
|«Фулхэм»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|20.05.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Борнмут»
АПЛ
|17.05.2025
|«Кристал Пэлас»
1:0
«Манчестер Сити»
Кубок Англии. Финал
|10.05.2025
|«Саутгемптон»
0:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
Последние пять игр «Аль-Айна»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.06.2025
|«Аль-Айн»
0:5
«Ювентус»
Клубный чемпионат мира
|23.05.2025
|«Аль-Наср»
0:2
«Аль-Айн»
Чемпионат ОАЭ
|19.05.2025
|«Аль-Айн»
0:0
«Аджман»
Чемпионат ОАЭ
|12.05.2025
|«Шарджа»
0:3
«Аль-Айн»
Чемпионат ОАЭ
|04.05.2025
|«Аль-Айн»
1:1
«Аль-Джазира»
Чемпионат ОАЭ
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ювентус
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2. Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3. Видад
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|4. Аль-Айн
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Календарь группы G как будто специально сверстан таким образом, чтобы два европейских топа как следует разогнались к очной встрече. И в первом туре ни один из них не испытал трудностей. «Манчестер Сити» в экспериментальном составе обеспечил себе комфортный счет в противостоянии с представителем Марокко. Холанд, Родри, Гюндоган вышли на поле уже при преимуществе своего клуба в два мяча. «Ювентус» же забил «Аль-Айну» в два с половиной раза больше мячей. Наверняка оба гранда держат в уме возможное равенство очков на финише групповой стадии, а в этом случае преимущество получит обладатель лучшей разницы мячей.
Вторая команда этой группы с высокой степенью вероятности попадет в 1/8 финала на «Реал», а столь ранней встречи с мадридцами ни англичанам, ни итальянцам, конечно, не хотелось бы. Следовательно, «Манчестер Сити» постарается забить команде Владимира Ивича как можно больше. Наш выбор в этой паре - минимум три гола авторства «горожан».
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Потери
«МС»: Ковачич (травма)
«Аль-Айн»: нет
Такого гигантского разброса в коэффициентах между П1 и П2 на групповой стадии КЧМ еще не было. Победа британцев котируется в FONBET за 1.06, а их соперника - за 30.00! Даже ничья сулит беттору огромный, 14-кратный относительно суммы пари, выигрыш.
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При пари на точный счет самый низкий коэффициент предложен за победу англичан со счетом 3:0. Удачная ставка на такой исход будет рассчитана по коэффициенту 5.00.
В первом туре лучший бомбардир «Сити» получил от тренера полчаса игрового времени. Возможно, против «Аль-Айна» он выйдет с первых минут - делать разницу забитых-пропущенных.
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
«Манчестер Сити» - второй фаворит турнира после «ПСЖ». Поставить на его триумф в FONBET сейчас предлагается по коэффициенту 5.50. Суммарный успех победителя Лиги чемпионов котируется за 3.50.